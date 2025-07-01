Вареники со скумбрией, лагер с криспи овощами и мороженое с горчицей: рекомендации гастрожурналистов

Над очень красивым гастрономическим гидом Собака.ru «Что где есть в Петербурге» работала целая команда вандервимен. По их заветам отправляемся за хмельным крафтом и крафтовым мороженым с горчицей, а потом — в трапезную!
Дарья Павлюкевич, шеф-редактор рубрики «Еда» Собака.ru
О трапезных, греющих душу
Александро-Невская лавра — не только объект культурного наследия и самый крупный монастырь Петербурга. Тут спрятана трапезная, где готовят (и продают замороженными) совершенно гениальные самолепные вареники с необыкновенными начинками: тыква с корицей и перцем, картошка с солеными груздями, скумбрия. А лаврские сыры и вовсе в представлении не нуждаются — асьяго и велико-княжеский с трюфелем регулярно собирают награды на всероссийских конкурсах.
Пекарня в дворовом флигеле при церкви Св. Воскресения на Смоленском армянском кладбище работает с 1990-х, и с тех пор ассортимент не особо менялся. Обратите внимание на армянский лаваш, шоти, матнакаш и круглую гату, бастурму и суджук (делают сами!), а также на лавку с национальными продуктами (варенье из баклажанов и маринованная бамия!).
Анастасия Павленкова, неизменный гастрономический контрибьютор и консультант Собака.ru
О самом сезонном крафте
Самые летние релизы — от «Токсовской сидрерии»: это свеже-кислотный сидр с ревенем, а еще коллаба с главным диссидентом русского виноделия Никитой Абалихиным (Radio Wine) — полусухой сидр с соком винограда карбонической мацерации. Нордик и крымское белое в одной бутылке — ну оно!
Еще славное пиво в сезон — кисло-соленый гозе от «Бакунина» (продается в банках и есть на кране в баре «Проект ПС»), лагер с криспи овощами на льду с соусом тоннато в открытых окнах Blackchops и все, что AF Brew привезет на фестиваль Lobotomy Day 28 июня.
Наталья Капитурова, гастрономический журналист и фаундер самого нескучного любительского хора Funchoir
О народных скрепах
Файндайнинг файндайнингом, а ничто народное гастроэнтузиасту не чуждо. Пирожковая «Хозяюшка» на Московском проспекте, 192, — вот она база! Сюда еще мои родители, студенты соседнего ЛИАПа, сбегали на свиданки, и Виктор Цой, живший в доме со шпилем, поговаривают, уважал местные беляши. Их я обычно беру сразу два, к ним — целое яйцо в тесте. А запиваю это дело бочковым кофе со сгущенкой, конечно.
Вторым пунктом в списке моих гастроскреп числятся «Вкусные штучки». К Кириллу Виноградову хожу за эталонными канноли, мороженым с горчицей и тортом «Три шоколада» (бессменный герой всех праздничных застолий в нашей семье).
Ася Элькина, автор телеграм-канала «А что делать ( ? )» и гастроэнтузиаст
О любимых булках
YNG — уютное кафе на Крестовском с собственным мини-цехом на Васильевском. Каждый день пекут свежие круассаны, даниши, слойки и хлеб. Обожаю за хрустящие галеты с сезонными ягодами, краффин с миндальным кремом и веганский морковный кекс.
В ремесленную пекарню «Багетная мастерская» от кондитера Анны Красовской идем за отличными круассанами, «правильными» французскими канеле и супервоздушными булочками с маком.
Inner Bakery — пекарня при одноименном ресторане, где я беру большой банановый хлеб (идеально на компанию!) и улитку с кремом или несладкий тартифлет с камамбером.
Виктория Дим, автор, сомелье и сертифицированный дегустатор шоколада
О личном топе ваган-кафе
BunnyMoon — единственное сыроедческое кафе в Петербурге, которое уже почти 10 лет делает еду без термической обработки выше 42 градусов. Летом приготовят борщ с вишней, пиццу на льняном тесте и бургеры с ореховыми котлетами. Плюсом — шикарная карта пуэров!
В Raw To Go на Гороховой — за веганскими баунти, конфетами а-ля «Рот Фронт», зефиром из аквафабы и орешками со сгущенкой; их готовят без сахара, без лактозы и без компромиссов.
Панки-веганы из Stay Gold Pizza Spot пекут неаполитанскую пиццу и делают болоньезе с фисташками.
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