Вареники со скумбрией, лагер с криспи овощами и мороженое с горчицей: рекомендации гастрожурналистов

Дарья Павлюкевич, шеф-редактор рубрики «Еда» Собака.ru

О трапезных, греющих душу

Александро-Невская лавра — не только объект культурного наследия и самый крупный монастырь Петербурга. Тут спрятана трапезная, где готовят (и продают замороженными) совершенно гениальные самолепные вареники с необыкновенными начинками: тыква с корицей и перцем, картошка с солеными груздями, скумбрия. А лаврские сыры и вовсе в представлении не нуждаются — асьяго и велико-княжеский с трюфелем регулярно собирают награды на всероссийских конкурсах.

Пекарня в дворовом флигеле при церкви Св. Воскресения на Смоленском армянском кладбище работает с 1990-х, и с тех пор ассортимент не особо менялся. Обратите внимание на армянский лаваш, шоти, матнакаш и круглую гату, бастурму и суджук (делают сами!), а также на лавку с национальными продуктами (варенье из баклажанов и маринованная бамия!).