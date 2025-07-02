19 лучших ресторанов на каждый день

Animals

Ресторан с бренд-шефом Александром Пименовым во главе сначала подсадил петербуржцев на локально-фермерские продукты, а потом и на таледжио и шевр из собственной сыроварни, и на фирменный тартин. Кормят сырными пирожками, не жалея начинки, щами с говяжьими вонтонами, цыпленком с молодым картофелем и лисичками. И вот вам план на лето: важное событие августа — день рождения Animals с гриль-пати на террасе и фермерским рынком.

ул. Некрасова, 60