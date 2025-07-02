19 лучших ресторанов на каждый день

Шеф-повара подготовили летний гастродроп для петербуржцев: персики со шпеком, окрошку на белом крафтовом квасе, смёрреброды под ревеневый брют и мороженое с черной икрой.
«Прошуттерия»
Любители итальянских деликатесов DOP, общий сбор! Вам к прошуттеристу и ресторатору Борису Тимчуку — за свиным окороком, натертым солью и вяленым на солнце в провинции Венето. В летнем меню «Прошуттерии» — коппа с запеченной сливой, персики со страчателлой и шпеком, дыня с пармой, инжир с горгонзолой. И лайк за упаковку мортаделлы с собой — идеально для пикников!
Большая Пушкарская ул., 34; Озерной пер., 7
Nordic
Смёрреброды it-girl Надежды Третьяковой и шеф-повара Игоря Васильева из ресторана новой нордической кухни на Пулковских высотах впору выставлять в Национальном музее Швеции, настолько они выразительны. За геометрический абстракционизм отвечает скандинавский бутерброд с сыровяленой олениной, а за импрессионизм — тот, что с балтийской килькой и картофельно-трюфельным кремом. Сочетать — с ревеневым брютом с берегов Латвии.
Пулковское ш., 107
Par Michele Gastronomie
Идею миниатюрного французского шампань-ресторана (в карте больше 20 винодельческих шампанских домов!) Карима Уразбаева перевезла вместе с собой из Москвы, как и легендарные авторские дипы к вину — паштет из печени цыплят с пьяной клюквой или шпинатный хумус. На винтажной посуде ЛФЗ подает устрицы и улитки по-бургундски, буйабес 24-часовой варки и топленое крем-брюле с калужьей черной икрой.
Полтавская ул., 5/29Б
Animals
Ресторан с бренд-шефом Александром Пименовым во главе сначала подсадил петербуржцев на локально-фермерские продукты, а потом и на таледжио и шевр из собственной сыроварни, и на фирменный тартин. Кормят сырными пирожками, не жалея начинки, щами с говяжьими вонтонами, цыпленком с молодым картофелем и лисичками. И вот вам план на лето: важное событие августа — день рождения Animals с гриль-пати на террасе и фермерским рынком.
ул. Некрасова, 60
«Сон»
Сексикор-коктейли (с виски на гречке и жемчужной пеной или анансовый физз с пломбиром и цветочными лепестками), плотное расписание мьюзик-лайвов и европейско-паназиатский комфорт-фуд — формула, по которой ресторатор (и барный краш нулевых!) Алексей Мочнов собирает аншлаги даже по будням. Не пропустите том ям с кокосовым рисом и кунжутом кимчи, качо-э-пепе с говяжьим языком и угорь с черным трюфелем.
Кирпичный пер., 8
Casper
Рестораторы Анри Бер, Стивен Шарма и шеф-повар Роман Киселев соблазнили в свой Casper и бумеров, и зумеров: тартар с панисом, самый сексуальный качо-э-пепе с тремя видами перца и шоколадный торт с солью —хиты с первого дня работы бистро. Здесь «были все», и без полезных знакомств на импровизированной террасе летом не обойтись — для продуктивного нетворкинга берите бокал Basil Smash.
Кирочная ул., 5Г
Mill
В бистро-пиццерии новой волны от евангелистов ферментации из ресторана Meal летнее меню такое изобретательное, что выглядит как заявка на гастрономическую премию. Летом (с 20-х чисел июня) шеф Александр Григоренко готовит суп из арбуза и томатов сан-марцано, выращенных между Неаполем, Салерно и Авеллино, пасту со сморчками или лисичками, а еще легкую пиццу с инжиром, рикоттой и луковым мармеладом.
ул. Чайковского, 36
Paloma Cantina
Отцы мексиканского бара El Copitas Артем Перук, Игорь Зернов, Николай Киселев сделали невозможное: ресторан с самой большой коллекцией агавовых (60 видов текилы и мескаля) и самой маленькой мескалерией в Европе (попасть туда можно только в свой день рождения). Пробуйте в «Голубке» эмпанадас с томленым кроликом и агуачиле с лангустиновыми креветками.
Гороховая ул., 4
«Мурманчане»
За беляш с крабом и томатной помакухой и оленину из ловозерской тундры с пюре из кореньев от шеф-повара Светланы Козейко мы готовы на все! Ее кухня—в арктическом стиле, с большим количеством северных специалитетов и морепродуктов: териберские щи с внушительной порцией креветок и гребешков, а также краб, сваренный в морской воде, — обязательны к дегустации.
Большая Зеленина ул., 2
«Мечтатели»
Наш любимый вид досуга! Винные мастер-классы от сомелье Маргариты Котельниковой раскрывают то винодельческий потенциал крохотных деревушек Этны, то натуралку из Австрии. К вину — вафли из цукини, крем из щавеля и сметанник из капусты от шеф-повара Виталия Паппа, знающего толк в работе с овощами. Берите на заметку: в конце июля мечтатели из одноименного ресторана отметят 10 лет грандиозной вечеринкой на Фонтанке.
наб. реки Фонтанки, 11
ossu
Душеспасительная лапша от Дмитрия Кюлленена настолько зашла фланерам главных алкоулиц Петербурга, что выросла до сети заведений и по явилась в Москве. Хаб у залива в «Севкабель Порту» выгодно отличается верандой, на которой летом гремят вечеринки и манят барбекю-пикники. Тянутую ланьчжоускую лапшу — популярнейший китайский стритфуд — растягивают при вас и соединяют с говядиной в соусе тоннатоили с имбирным цыпленком.
Кожевенная лин., 40
Mr. Bo
Шеф Дмитрий Богачев в cобственном Mr. Bo меняет дегустационное сет-меню от сезона к сезону, тартар из говядины миксует с угрем, креветку—с вербеной, а треску — с копченым творогом. К свежайшим устрицам и морским ежам придумывает неожиданный пейринг (томаты с юдзу! банановый понзу!), а летом обустривает террасу с видом на Спасо-Преображенский собор.
Манежный пер., 2
La Biga
Ресторатор, шеф-повар и кулинарный шоумен Антон Исаков и пиццамейстер Даниил Сычев первыми в Петербурге сообразили готовить детройтскую пиццу — пышную и воздушную, с высокими хрустящими сырными бортами. Идея сработала, и теперь в La Biga, окнами выходящий на нарядный фасад универмага Au Pont Rouge, на пиццу с пеперони, хересом и страчателлой заглядывают Сергей Минаев и Ирина Горбачева.
Гороховая ул., 16/71
«Банщики»
Шеф-повар Станислав Левохо с 2017 года держит руку на пульсе современной русской кухни: обожаем пельмени с крабом и соусом из квашеной капусты и проверенные временем ржаные вареники с сулугуни и творогом. А еще Стас наладил производство выдающейся мясной гастрономии от колбасы из оленины до суджука. Летом спрашивайте в «Банщиках» окрошку на белом крафтовом квасе и мороженое «Бородинское» (после двойного пара: выше этажом — знаменитые «Дегтярные бани»).
Дегтярная ул., 1А
Charlie
Весь Петербург знает: в Charlie — феноменальные завтраки с игристым, омлетами и великим килограммовым сырником. Но фуди приходят сюда на авторское меню Юрия Манчука. Субпродукты шеф готовит на уровне haute cuisine (костный мозг с крабом! печень крупными кубиками с пряным винным соусом!), чизкейк делает из сулугуни с карамелизированным в квасе виноградом, а паштет — из утиного мяса со снегом из фуа-гра.
наб. канала Грибоедова, 54
Mia Strada
Патимейкеры объединения Cava Disco проапгрейдили двор-колодец отеля Akyan до средиземноморского гастродворика со стеклянной крышей, дровяной печью и итальянскими винными бранчами. За кухню отвечает молодой шеф Андрей Антипин: цукини гриль с муссом из халвы, крудо из дорадо с щавелем и виноградом и ньокки с шалфеем и печеным камамбером.
ул. Восстания, 19
Subzero
Панки от японской кухни своим УТП сделали многоярусные роллы (это когда рис с начинкой сначала обнимает пухлый слайс тунца, затем идет ворох зеленого салата, а сверху белоснежной шапкой ложится дайкон и микрозелень) и заработали надежную фанбазу — не только в Петербурге, но и в Москве, а также в Тбилиси.
ул. Рубинштейна, 38; ул. Академика Павлова, 5; Большая Зеленина ул., 19
Taste Bistro
Карапет Ваганян, работавший в Probka и Birch и кормивший первых лиц на крупнейших саммитах, теперь обеспечивает Васильевский остров спагетти болоньезе, в точности как у итальянских бабушек, и тирамису, одновременно очень деликатным и насыщенным. Завтраки здесь такие мощные, что рискуют заменить собой обед: полента с крабом, ленивые вареники, овсянка с вялеными томатами.
24-я линия В.О., 25
Made in China
Саке, настоянное на стружке тунца, театральный 40-метровый дракон, молочный хлеб, кантонские открытые пельмени шумай с креветками, — Made in China дает китайскую кухню новой волны. И вот вам сценарий: отправляетесь на моцион по саду-трансформеру на Синем мосту с видом на Исаакий, а далее — китайское застолье, и все шерим, потому что невозможно выбрать: вам картофельные моти с пряной уткой конфи, савойскую капусту с томленой свининой тонкацу или крудо из лангустинов с грейпфрутом и карамельным лотосом?
Большая Морская ул., 35
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