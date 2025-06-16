Как Антонио Фреза обменял поварской китель на собственную гастроимперию от Милана до Владивостока

Я больше не повар

В заповедном 2018 году ты завершил работу бренд-шефом ресторанов Арама Мнацаканова и с тех пор ушел в отрыв. Теперь в твоем бизнес-ранце 8 заведений в России (включая Saviv в Москве и TiAMA во Владивостоке). А прямо сейчас ты строишь в Милане филиал петербургского рыбного Sea, Signora. Как так вышло, что уроженец Апулии, начавший на кухнях в тосканской коммуне, стал одним из ведущих рестораторов Петербурга? И научи, как рассчитать карьерную траекторию с точностью палаты мер и весов?

Я вообще ничего не рассчитывал, просто возникла необходимость стать ресторатором. Когда мы начали открывать одно заведение за другим, стало радикально меньше времени быть первым лицом на кухне. Я занялся совершенно другими задачами, контролировал финансовые процессы и маркетинг-идеи, дал больше возможностей команде. И в какой-то момент называть себя шефом стало просто нечестно. Я — больше не повар. Что это значит? Не придумываю блюда и не стою на раздаче. Например, сейчас меню нашего нового ресторана Sea, Signora в Милане ставит молодой шеф, которому я полностью доверяю. Недавно провели дегустацию, было охренительно вкусно. Он рисует блюда как хочет, а дальше я согласовываю либо не согласовываю — все же моя суперспособность в том, чтобы тонко чувствовать вкус нашего гостя.