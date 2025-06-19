27 лучших авторских ресторанов Петербурга

Стартовал новый гастрономический сезон в ресторанах Петербурга, и нам нужно все, везде и сразу: лангустины с мороженым из панцирей, лягушка с лавандой, шпротный паштет и «почти форшмак»!
Bourgeois Bohemians
Если вам нужен самый авторский ресторан Петербурга, то вот он! Братья и шефы BoBo Артем и Алексей Гребенщиковы меняют дегустационные сеты по сезону, и лето 2025-го посвятили алхимии — фуа-гра с угрем объединяют с желе из хереса, лангустины сплетают с мороженым из панцирей, а сырого оленя дополняют редукцией из черненой свеклы, выпаренной под давлением при 40 °C. Все это — в кастомной посуде, интуитивно слепленной керамисткой Лизой Мельник.
Виленский пер., 15
Saro
Стиль шеф-повара Марии Дементьевой — для гурманов с глобальной насмотренностью, без тяжелых соусов и сложных композиций. Ее ризотто с черным трюфелем и пещерным пекорино или тартару из лопатки с фермерской зеленью и айоли доверяет не только редакция Собака.ru, но и дирижер Теодор Курентзис и «гостья из будущего» Ева Польна. А жареные нектарины с джелато в Saro — вообще непреложная примета лета в Петербурге!
наб. Адмирала Лазарева, 22
Reborn
Новый ресторан от команды Duo Band на месте Recolte вырос не только в концепции (давай мясо!), но и в размере порций. Молодой прорывной шеф-повар Андрей Ковалев соединяет костный мозг с гремолатой, жареное фуа-гра с томленым в амаретто абрикосом (тает на языке!), тартар из ягненка с желтком. И вау-эффект: гигантские спэшл-блюда от шефа — баттута из мраморной вырезки с осетровой икрой или стейк диана.
пр. Добролюбова, 11
Probka
Итальянская кухня с лицом haute cuisine в Probka остается в неизменно эталонном качестве уже третий десяток лет — все благодаря усердиям нашего первого гастрономического учителя Арама Мнацаканова. За пиццей с трюфелем от потомственного пиццайоло Мануэля Сурачи ходит Настя Миронова, Илья Куруч заранее бронирует спагетти с морскими ежами от бренд-шефа Симоне Гобби, а культовым черным тальолини с красной икрой рукоплещет Роман Ротенберг.
Зоологический пер., 2–4
Beefzavod
Первый в России ресторан с открытым мясным цехом, дровяным грилем, камерой сухой выдержки и мясной лавкой (лайфхак — берите краковскую на пикник у залива!). А еще Beefzavod — единственный в стране, где занимаются детальной селекцией на нескольких партнерских фермах. Шеф-повар Антон Феоктистов проповедует концепцию nose-to-tail — в «заводском» меню нашлось место языку с йогуртом, печени на гриле, холодцу из хвостов и питивье с вырезкой и зобной железой.
Аптекарский пр., 2
«Сад»
Шеф-буря Анна Рязанская, возглавляющая кухню очень красивого и светского ресторана «Сад» (да, здесь ужинают под яблонями!), работает по принципу «не навреди». Так что не волнуйтесь: ваши любимые продукты дойдут до вас в максимально деликатной обработке: тартар Анна подает с двумя текстурами каштана (подчеркнут строгость мраморной говядины!), а грудку фермерского цыпленка фарширует мясом цесарки, фуа-гра и сопровождает консоме из индейки и трюфеля.
Большая Зеленина ул., 23А
Betulla
Вторая после сенсационного ресторана Birch «береза» Арслана Бердиева была высажена в историческом районе Пески: Betulla («береза» в переводе с итальянского) — столовая высокой кухни, и кормят здесь добротной, но принаряженной итальянской кухней. Идеальное свидание: каннеллони с рагу из кролика и соусом из сморчков и черных лисичек, римская пицца с гуакамоле, крокетами из перепелки на манер цезаря и домашнее мороженое из топленого молока под неро д’авола из винного чулана под лестницей.
9-я Советская ул., 1
Poly
В этом греко-византийском ресторане Алексея Бурова установился самый теплый и солнечный внутренний климат. За столом у шеф-повара Ильи Бурнасова большие компании делят хумус с ягненком и фаву с печеными перцами, к лимонному картофелю с лабне берут баклажан на углях. И обратите внимание на листинг безалкогольных напитков (тренд!): гранат с суданской розой и грейпфрут с кардамоном и перцем идеально подходят для дневных диджей-вечеринок (за пультом здесь можно встретить даже креативного директора Собака.ru Ксению Гощицкую!).
ул. Белинского, 11
Sea, Signora
Самый масштабный ресторан Антонио Фреза принимает московских селебрити и топов иностранных корпораций во время ПМЭФ (и не только!). Здесь под биморфными итальянскими люстрами-медузами у сверкающей колонны-аквариума (рекордные 2300 литров!) кормят устрицами, ежами и сифудом со всего земного шара: скампи, фиолетовые креветки из Сан-Ремо, барамунди и морской язык, который приготовят в стиле alla mugnaia — в белом вине с петрушкой.
Большая Морская ул., 30
Jerome
Посмотрев на «Серый овал» Кандинского в Главном штабе Эрмитажа, отправляйтесь на террасу ресторана Jerome, густо усаженную гортензиями и кустами мелиссы. К этой натюр-виван стоит добавить пиццу со сморчками на тонком воздушном тесте, ризотто с лисичками, тарт с короной (иначе не назовешь!) из клубники, а с собой из местной лавки попросить сесину де вака, черный иберийский хамон и отправиться по рекам и каналам.
Большая Морская ул., 25
«Блок»
В единственном в Петербурге проекте выдающегося московского ресторатора Александра Раппопорта кухней правит шеф-повар Евгений Зубов. Выбираем вид на оранжерею Таврического сада (на крыше «Ленинград Центра» сразу две просторнейшие террасы!) и идеальные для пленэра тартар из подкопченной оленины с карельской брусникой, костный мозг с соленым огурцом или стейк «Стендаль» (красноватое мясо с очень румяной корочкой) из выращенных на зерновом откорме воронежских бычков.
Потемкинская ул., 4
Tondo
Пицца тонда романа на тонком хрустящем тесте (с таледжио, брискетом или артишоками!) найдена в золотом треугольнике Петроградской у ресторатора, шеф-повара, гастрошоумена и ученика философа Антонио Менегетти Антона Исакова. Паста здесь тоже маст-хэв: щедрая мальтальятти в сковороде с бычьими хвостами и костным мозгом или пухлые мешочки фаготтини с креветками и шафрановым соусом и красной икрой — сочетайте с одним из семи видов негрони.
Большая Зеленина ул., 18
Itameshi
Ресторатор и шеф Алексей Алексеев филигранно отработал дико модный тренд на «итамеши» — симбиоз итальянской кухни с азиатской. В числе хитов: пьемонтский тартар баттута с муссом из угря и кимчи, осьминог с васаби-пюре, шоколадный торт с ферментированным чесноком. Интерьер тоже подыгрывает концепции: итальянская майолика, китайский бонсай, стеклянные вазы и салфетницы из мастерской при Академии Штиглица, похожие на бутоны и цветы гибискуса.
Ташкентская ул., 6, корп. 2
Cast
Ресторан современной ближневосточной кухни Анны Кудиновой на «Ленфильме» — капсула времени в дизайн 1970-х и ковер-самолет, телепортирующий в Стамбул и Иерусалим. Теплый хумус с ягненком, харира с языком, храйме из трески и шварма с говядиной и амбой из манго, оказалось, лучшие собеседники для шампани (а в Cast — впечатляющая селекция!). Не знаете, как выбрать между шикарным табуле и мансафом, берите сет из 5 бокалов разной шампани с иранским пирожком самбусак и долмой из креветки на закуску.
Каменноостровский пр., 10
Frantsuza Bistrot
Лауреат премии «Что где есть в Петербурге» Иван Фролухин — рулевой французского ресторана от Duo Band: Дмитрий Блинов открыл «Француза» исключительно под таланты шефа. Фирменный скоростной и участливый сервис, сенсационные завтраки (скрэмбл с обжаренным кальмаром и ромейном!), нарядная витрина с сезонными тартами и образцовая французская бистрономия от Фролухина: пирог с рапанами и соусом из белого вина или луковый суп с тостом из тартина и сыром грюйер.
наб. Адмирала Лазарева, 22
AGA
В средиземноморский ресторан Александра Шавлиашвили идем за перспективами! Из окон или с террасы — вид здесь на все и сразу: Князь-Владимирский собор, «Лахта Центр», петровская панорама на Неву и Эрмитаж. В меню — дикий сибас, тюрбо и морской язык: чуть ли не самые свежие в Петербурге благодаря собственному налаженному морепродуктовому импорту. И не уходите без пиццы! Ее готовят в мощнейшей дровяной печи Forni Valoriani и сочиняют с начинками от баклажана с копченым скаморца до картошки с прошутто котто.
пр. Добролюбова, 16, корп. 2
Self Edge Japanese
Где еще к нигири из хамачи (желтохвост из Хоккайдо) подадут корень васаби, прошедший испытание теркой из кожи ската, а к карпаччо из гребешка — хамон и землянику? Глава Dreamteam Алексей Буров умеет в бутиковый деталькор: вручную расписанная аутентичная посуда и светильники с аукционов рифмуются с премиальными японскими сетами-омакасе от шефа Дмитрия Тяна. Садитесь за шефс-тейбл и принимайте курс за курсом вне меню — что за редкую рыбу вам подадут сегодня, знать будет только Тян!
ул. Радищева, 34
Da Manu
Ресторан в двух минутах от Исаакиевского собора, который маэстро Арам Мнацаканов назвал именем бренд-шефа пиццы Probka Family Мануэля Сурачи — Da Manu означает «у Ману», то есть «у Мануэля». Главное шоустоппер-блюдо он готовит на тончайшем корже, похожем на сардинский хлеб, с начинками от мортаделлы с фисташками до лосося с черной икрой. И не проходите мимо пасты! Строццапрети c рагу из кабана и ндуей из Калабрии — семейный рецепт Сурачи.
Большая Морская ул., 36
«ЕМ»
В ресторане в старой петербургской квартире выстроена сложная гастрономическая машинерия. Главную роль в этой пьесе антрепренер Эдуард Мурадян отвел шеф-повару Валерии Скуратовой, прошедшей путь от ракетостроения до главной кулинарной школы мира Le Cordon Bleu. В сетах «ЕМ» было все! Апофеоз бобра и голубя, анадары и улитки с фиалками, а этим летом в репертуаре появятся лягушка с черным чесноком и лавандой, крыло ската и мороженое из крапивы.
UPD: Валерия Скуратова покинула «ЕМ» — в качестве шеф-повара в ресторан вернулась Олеся Дробот (была шефом с момента основания проекта и на протяжении 10 лет, но покинула в 2022 году) и готовит новый сет.
наб. реки Мойки, 84
Drevå
Файндайнинг-ресторан Надежды Третьяковой на Пулковских высотах, куда целенаправленно приезжают за сетом от Дэниела Хогландера, шеф-повара, успевшего заработать две звезды Michelin для Aloë в Стокгольме. Только в Drevå можно попробовать индийскую красную кефаль, устрицу в желтом моле (мексиканском соусе на основе маракуйи, манго и огурца) или пирог питивье с начинкой из восьми слоев корня сельдерея и трюфеля под соусом из желтого вина из региона Жюра во Франции.
Пулковское ш., 107
Salone Pasta & Bar
Светский вайб и домашняя паста кавателли с тартаром из цукини и креветками или шпинатные равиоли, которые тетушки-пастайоло неустанно лепят прямо в зале, — то, за что мы любим итальянский Salone от Михаила Соколова и Тимура Дмитриева. И вот премьера! В ресторане появился ресторан — спикизи-салумерия с мясными деликатесами (прошутто! коппа! брезаола!), пиццей на тончайшем тесте crocante и капрезе-мартини — с водкой на томатах, базилике и оливковом масле.
наб. реки Фонтанки, 30
Mad Asian BBQ
Ресторан азиатской кухни (не пропустите сашими из аками с понзу и окономияки!) даже интерьером напоминает китайскую лаковую шкатулку, в которой шеф Роман Грачев дает и огня, и перформанс. Обжигает стейк бавет, выкладывает кусочки утиной печени, обдает пламенем жир вагю, который через кулинарный конус из суперстали выливается на мясо эффектным огнем. А свой signature dish — утку по-пекински — готовит 5 суток: подсушивает в камере вызревания, а затем начиняет фаршем из овощей, специй и ферментированной пасты из соевых бобов.
Пионерская ул., 32
Mio
Лето! Занимаем первый ряд лимонной террасы в Mio (у колоннады Казанского собора!) и наблюдаем, как мэтр кухонь Эмилия-Романьи и Тосканы Франческо Барбато выносит знаменитый филетто, флорентийский стейк и мусс из ряженки с черешней, пока галеристка Кристина Березовская, медиагуру Александр Цыпкин и писательница Ирина Оганова аплодируют выдержанной салями вагю. Для фееричных фото здесь— вау-коктейли: берите башню (буквально!) из негрони и россини в гигантском флюте.
Казанская ул., 3
Bist
Самый надежный ресторан Васильевского острова! В Bist любую классическую пасту вроде качо-э-пепе или аль бурро можно тюнинговать с помощью мачете или тартара — mamma mia не узнает! К сочному бароло заказывайте котолетту из цыпленка с соусом тоннато, а бифштекс или фланк с крупной солью подойдут к вечернему коктейлю мартини. Если закончите ужин без здешнего тирамису, себе не простите!
Большой пр. В.О., 18А
Crevette
Бистро на море, созданное гастропродюсером Аленой Мельниковой и шеф-поваром Олегом Перфиловым, воспевает креветки во всевозможных изводах: жареные тигровые с картофельным муслином, королевские с кешью, риет с сырным муссом и даже посвящение «дошику» (блюдо-обманка с лапшой из Вьетнама на рыбном бульоне) — и то с креветками. Летний бонус-трек: малиновые закаты над заливом с террасы со спэшл-блюдом выходных — тюрбо прямым рейсом из Марокко.
Кожевенная лин., 30
«Место»
Это «Место» пусто не бывает! В гости к ресторатору, неравнодушному гражданину и строгому критику окружающей действительности Кате Бокучаве на легендарную печень с местного рынка регулярно заглядывают Анна Михалкова, Софья Эрнст и Сергей Маковецкий. Специально для друзей в меню появились строганина из тунца с соусом юзу и «закуски под водку»: пряное сало с травами, шпротный паштет и «почти форшмак».
Кронверкский пр., 59
Big Wine Freaks
Шампань-ресторан, который навсегда изменил эногастрономический ландшафт не только Петроградской, но и всего Петербурга — когда-то виноторговцы Владимир Басов и Артем Цхакая настолько популяризировали биодинамику, что без нее теперь не обходится ни одна винная карта. А еще изобрели для натуралки идеальный фудпейринг: шеф Илья Татаринов делает цыпленка с самой хрустящей в городе корочкой и рэпы — блюдо с орденом долгожителя. С первого дня и вот уже больше 10 лет эти роллы из рисовой бумаги с крабом, овощами или креветками в топе продаж!
Инструментальная ул., 3В
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