27 лучших авторских ресторанов Петербурга

«ЕМ»

В ресторане в старой петербургской квартире выстроена сложная гастрономическая машинерия. Главную роль в этой пьесе антрепренер Эдуард Мурадян отвел шеф-повару Валерии Скуратовой, прошедшей путь от ракетостроения до главной кулинарной школы мира Le Cordon Bleu. В сетах «ЕМ» было все! Апофеоз бобра и голубя, анадары и улитки с фиалками, а этим летом в репертуаре появятся лягушка с черным чесноком и лавандой, крыло ската и мороженое из крапивы.

UPD: Валерия Скуратова покинула «ЕМ» — в качестве шеф-повара в ресторан вернулась Олеся Дробот (была шефом с момента основания проекта и на протяжении 10 лет, но покинула в 2022 году) и готовит новый сет.

наб. реки Мойки, 84