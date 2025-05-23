«Пьяный» краб, торт со шпинатм и виски с пломбиром: ресторанный дайджест Петербурга

Juan Cantina Espanola

Целый месяц (до 22 июня) в Juan чествуют Сальвадора Дали!

Улитки из хоспера с соусом чимичурри и хвост лангустина с соусом берблан и красной икрой — интерпретация рецептов из кулинарной книги Дали от шефа Сергея Гальцева. Оттуда же бренд-кондитер Андрей Сокольников черпнул вдохновение на муревейник с карамелью из хереса. В качестве холста — лимитированная коллекция тарелок с изображениями лобстеров, улиток и муравьев (при желании посудное искусство можно приобрести).

Коктейли от шеф-бармена Артема Шмонина также отсылают к работам испанского сюрреалиста: один из них — каталонская «Кровавая Мэри» на основе сальсы ромеско из печеного перца и миндаля.

ул. Восстания, 45Б