«Пьяный» краб, торт со шпинатм и виски с пломбиром: ресторанный дайджест Петербурга

Где угостят выпивкой и закуской на день рождения Бродского и приготовят лангустина по рецепту Дали? Идем по следам великих в нашей еженедельной гастроподборке.
Trappist
Все выходные с 23 по 25 мая брассерия Trappist дает старт летнему сезону на цветочной веранде.
Трехдневный «дебют сезона» при поддержке отеля «Астория» открывается свежими устрицами, морскими ежами и гребешками с ледяным бельгийским пивом.
24 мая — гостевая смена Frenchie Café из Екатеринбурга, где уральские шефы приготовят утиный пирог с конфитюром из чернослива, гребешки с кремом из каштанов и ромовую бабу с карамелью из красного апельсина.
Завершится уикенд огромной паэльей на свежем воздухе от шефа Trappist Романа Клюквина.
ул. Радищева, 36
Technodöner
Cheesy wurst с двумя колбасками — хедлайнер второго дня рождения берлинского стритфуд-бара Technodöner. Апельсиновый джем с эстрагоном в начинке праздничного пончика-берлинера тоже удвоили. Пробуем спешлы и клубимся под техно весь уикенд с 23 по 25 мая — на трехдневном рейве с лайнапом из более чем двадцати артистов.
ул. Некрасова, 28
Juan Cantina Espanola
Целый месяц (до 22 июня) в Juan чествуют Сальвадора Дали!
Улитки из хоспера с соусом чимичурри и хвост лангустина с соусом берблан и красной икрой — интерпретация рецептов из кулинарной книги Дали от шефа Сергея Гальцева. Оттуда же бренд-кондитер Андрей Сокольников черпнул вдохновение на муревейник с карамелью из хереса. В качестве холста — лимитированная коллекция тарелок с изображениями лобстеров, улиток и муравьев (при желании посудное искусство можно приобрести).
Коктейли от шеф-бармена Артема Шмонина также отсылают к работам испанского сюрреалиста: один из них — каталонская «Кровавая Мэри» на основе сальсы ромеско из печеного перца и миндаля.
ул. Восстания, 45Б
«Пища династии Минь»
В день рождения Иосифа Бродского в закусочной и баре «Пища династии Минь» экскурсовод музея «Полторы комнаты» Анна Мельникова будет рассказывать о месте, где поэт любил бывать чаще всего — нью-йоркском чайна-тауне. Рассказ завершается стопкой любимого алкоголя Бродского и закуской.
Билеты, регистрация и даже деньги не нужны — достаточно прийти 24 мая с 17:00 до 22:00 и присоединиться к одной из экскурсий, которые проводятся каждые полчаса.
ул. Короленко, 14
Bacchus
Свое пятилетие винный бар «Бахус» планирует отметить максимально шумно: океан вина, DJ-сеты на террасе и спешл-коктейли от московской городской винодельни Urban Winery. Присоединяемся к поздравлениям 24 мая в 19:00.
Караванная ул., 7
Ramen&Wok by Gaijin
24 мая на Большой Морской торжественно откроется третий Ramen&Wok by Gaijin. Праздновать будут рекордно — самым большим раменом в России на 170 литров! Варить и угощать начинают в 14:00.
ул. Большая Морская, 28/13
Sight
Тихий дворик-терраса на Петроградке зазеленел — значит пришла пора сезонных коктейлей от шеф-бармена Петра Потыльчака: «охмеленная» водкой комбуча с киви, розовая сангрия с лемонграссом и «нутелла»-твист на «Манхеттен» с ореховым шнапсом и шоколадом.
Корпусная ул., 28Г
Πολύ
Ресторан Πολύ продолжает традицию воскресных дневных диско: танцевать можно хоть с кофе на песке, хоть с мастичным негрони. 25 мая за пультом — диджей, журналист и креативный директор Собака.ru в одном лице Ксения Гощицкая.
ул. Белинского, 11
Sintoho
Шеф-повар Бадма Адучеев поселил в меню ресторана Sintoho в отеле Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg новые блюда, вдохновленные специалитетами азиатских мегаполисов: салат из зеленого манго, «пьяного» краба в шаосинском вине и широкую рисовую лапшу с креветками и тремя видами соевых соусов, идею для которой су-шеф отеля итальянец Давиде Джакомелли привез из Сингапура.
пр. Вознесенский, 1
Eat Me
25 мая с 13:00 до 17:00 в Eat Me — парный бранч вместе с Atlas Vin Bistro. Шеф Павел Филиппов представит самые яркие выдержки из меню бистро: говяжьи щеки в вишневом демиглясе и ганаш из белого шоколада с белыми грибами.
Команда Eat Me под шефством Яны Кузнецовой ответит севиче из муксуна с цитрусами и вербеной и утиной грудкой с бататом и сублимированным дорблю.
Гороховая ул., 49Б
Fika
Десерты в кондитерской Fika освежились к лету! В лимонном десерте — мусс из лимончелло, в кексе «Гугелхупс» — апельсиновый курд и карамелизированные апельсины, а в достойных двора Марии Антуанеттты тортах (делают на заказ) — лаванда, шпинат и базилик.
Пулковское ш., 107
Xander
29 мая в баре Xander гастролирует Matsu Izakaya & Roku Bar из Калининграда. С 20:00 Антон Кишта и Алина Исаева на правах гостей будут презентовать японскую культуру через коктейли: байцзю с юдзу и игристым подадут с крем-брюле в половинке маракуйи, а трио виски, умешу и сакэ накроют пеной из кедровых орехов и пломбира.
пр. Вознесенский, 1
MON CHOUCHOU
У французского ресторана появился плавучий филиал на собственной яхте. «Терраса на воде» для 8 пассажиров отправляется в круиз в любой день от причала на Фонтанке. Меню, сервис и даже сомелье — все как на суше, но по волнам петербургских каналов.
Караванная ул., 3/35
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