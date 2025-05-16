Коктейль из одуванчиков, шоты с сыром косичка и гастроли бара «СЮР»: ресторанный дайджест

«Академия»

Букинистический магазин «Академия» отмечает день рождения. В честь этого до конца недели в кафе действует специальное меню: тост с томатами и черемшой, буррата с фенхелем и цитрусами и спаржа с эстрагоном, а на десерт — бриошь с кремом из белого шоколада и малиной и мороженое с коньячной карамелью.

В выходные всё это можно будет совместить с цветочным поп-апом от проекта «Чао!» и мастер-классом по сбору букета с пионами.

Литейный пр., 57