Коктейль из одуванчиков, шоты с сыром косичка и гастроли бара «СЮР»: ресторанный дайджест

Идем на бранч — похмельный или шоколадный, пьем коктейли — с кукурузой или одуванчиком, закусываем салатом — с жареным изюмом или копченым виноградом. Вот гастрорекомендации от Собака.ru на неделю!
PINCH
Бар PINCH празднует девятилетие большой пятничной вечеринкой с лайв музыкой и спешл коктейлями (действуют до 18 мая) в коллаборации с брендом PURPUR: миксы на основе земляничного рома и малинового джина сопровождаются игровыми карточками с флирт-вопросами. А в субботу с 13:00 всех хорошо отметивших ждут на похмельный бранч с консоме из бычьих хвостов и мичеладой.
ул. Белинского, 5
«Текстура»
С 16 по 18 мая — трехдневная вечеринка в честь открытия второй гастропекарни «Текстура» в апарт-отеле WELL. В программе: кофейные рейвы от петербургских диджеев и Morning coffee club из Москвы (17 мая с 13:00), а также джелато с печеньем от POPIO.
Измайловский бульвар, д.1, к.2
«География»
До 18 мая на третьей ярмарке совриска Port Art Fai в «Севкабель Порту» действует поп-ап-бар Asian Room (который обычно спрятан внутри ресторана «География»). Шеф-бартендер Николай Орехов будет раздавать твисты: негрони с ромом на горьком шоколаде и Basil Smash с киви, миксующийся в слаш-машине. В качестве закусок — кацу-сандо, спайси оливки и зелёный салат с жареным изюмом и креветками.
Кожевенная линия, 40
AVGVST COFFEE
Все выходные «Подписные булочки» готовят бранчи в «Августе». Доступное с 12:00 до 19:00 меню будет состоять из зелёного салата со спаржей и желтыми томатами, риета из форели с редисом в глазури из сливочного масла, а также кофейного кекса с ржаной карамелью. Заодно можно будет обзавестись новой книгой на книжном свопе.
ул. Рубинштейна, 16
«Винный Факультет»
Первые гастроли московского бара «СЮР» в Петербурге. 17 мая с 19:00 основатель самого барного гаража Китай-Города Никита Фомкин будет готовить фирменные гриль-чизы, а «ВинФак» будет наливать петнаты из своего PETNATBAR.
Ординарная ул., 4
«Академия»
Букинистический магазин «Академия» отмечает день рождения. В честь этого до конца недели в кафе действует специальное меню: тост с томатами и черемшой, буррата с фенхелем и цитрусами и спаржа с эстрагоном, а на десерт — бриошь с кремом из белого шоколада и малиной и мороженое с коньячной карамелью.
В выходные всё это можно будет совместить с цветочным поп-апом от проекта «Чао!» и мастер-классом по сбору букета с пионами.
Литейный пр., 57
«Гранд Отель Европа»
Воскресный джаз-бранч в бальном зале «Крыша», где век назад выступал один из первых советских джаз-бэндов. Бескрайний буфет с икрой, устрицами, тремя кухнями мира, десертной станцией и безлимитным баром — в сопровождении живого джаза.
Михайловская ул., 1/7
Smoke BBQ
18 мая отмечаем Всемирный день барбекю — и делаем это по-техасски под чутким присмотром бренд-шефа Алексея Каневского. Главное блюдо спешл меню — копченая свиная грудинка с кофейным соусом барбекю. На закуску — дип из трёх видов сыра с редисом и кукурузными начос, а на коктейль — бурбон с кукурузным ликёром и лаймовой содовой.
ул. Рубинштейна, 11
Paloma Cantina
Шоколадный бранч в мексиканской кантине. В воскреснье в 16:00 можно будет попробовать доколумбовый горячий шоколад, продегустировать плитки авторства мировых шоколатье и узнать все об историческом пути какао-бобов в лекции профессионального дегустатора шоколада (работа мечты!) Виктории Дим.
ул. Гороховая, 4
Avocado Queen
Обновление, добавившее в меню Avocado Queen еще больше свежего, легкого и богатого хлорофиллом: пекинская капуста с йогуртом, чимичурри и копчёным виноградом, тост с гуакамоле и артишоками и спагетти из цукини с фисташковым песто и тартаром из тунца.
ул. Итальянская, 21
«Чао Какао»
План на выходной: дойти до какаочной рядом с Эрмитажем, взять спешелти-какао в съедобном стаканчике и отправиться на прогулку по кинолокациям Петербурга. Аудиоэкскурсия, охватывающая фильмографию от «Брата» до «Анастасии», доступна бесплатно в телеграм-канале какаочной до конца сентября.
ул. Миллионная, 25
Nola Jazz Bar
Международный День Коктейля в Nola — теперь каждый вечер. По нововведенной традиции, ежедневно в 18:06 (ведь понятие «коктейль» родилось в 1806 году) маскот бара крокодил Генри будет лично подавать Ramos Gin Fizz, приготовленный в винтажной шейк-машине.
Волынский пер., 2
Casper
Всю неделю с 19 по 25 мая в Casper готовят любимые блюда Иосифа Бродского, воссозданные в честь его 85-летия вместе с музеем «Полторы комнаты». В меню — всё, что поэт заказывал в легендарном нью-йоркском ресторане «Русский Самовар»: щи, салат из крабов, котлеты с пюре, рыба в вине и шарлотка. В рифму к ним — черемуховый и яблочный гимлеты, водка и настойки.
ул. Кирочная, 5
Πολύ
21 мая в 19:00 — первый эпизод серии ужинов-знакомств с кухней византийских земель. Для 10 счастливчиков шеф Илья Бурнасов устроит персональное застолье с ливанским тартаром, сувлаки из осьминога, кебабом из креветки и тартом с мушмулой.
ул. Белинского, 11
«Вчера и навсегда»
Лекция о любви в Петербурге XIX века в кабаке «Вчера и навсегда». 21 мая в 19:00 под бокал вина о дореволюционном дейтинге расскажет краевед Мария Персиянова.
ул. Казанская, 11
Oy!
22 мая в 20:00 бар Oy! объявляет «Панк Вояж». Дресс-код вечеринки: косухи, булавки и ирокезы. Дух бунтарства будет во всем — особенно в коктейлях: «отвёртка»-мартини с плавленым сырком, крем-сода с водкой в граненом стакане, шоты с сыром косичка и портвейн «Четыре Топора».
ул. Ломоносова, 3
«Ателье tapas&bar»
Спаржа в темпуре, бриошь с анчоусами, отбивная с перечным соусом и яблочный пирог — с таким меню приезжает в гости к тапас-бару на Петроградке московское бистро TOTO. Готовить будут 22 мая, начиная с 15:00.
ул. Лахтинская, 8
Bist
Чтобы попасть в El Copitas Bar, не надо выезжать с Васильевского острова — но только 22 мая! Ресторан Bist принимает титулованных гостей: Мексику в Италию привезут Даниил Золотухин, Алексей Чайников, Дмитрий Гукасян и Даниил Медведев, которые замиксуют клубничную батиду с кокосовой сгущенкой, палому с пивом и маракуйей и пенициллин с бурбоном и мескалем.
Большой пр-т В.О., 18А
Charlie
22 мая винный клуб отправляется в Италию. Только для 14 гостей сооснователь Charlie Ирина Манчук и винный эксперт Арсен Вартанов («На вина!», Bourgeois Bohemians, Il Lago dei Cigni) проведут экскурсию по 6 итальянским винам. За гастрономическую часть вечера отвечают тальята из оленины, карпаччо из цветной капусты и ньокки с горошком и шалфеем.
наб. канала Грибоедова, 54
«Сон»
Весенняя коллаборация ресторана «Сон» и гуру этикета Татьяны Поляковой: коктейль «Вино из одуванчиков» из тибетской ромашки, джина и сиропа из одуванчиков. Каждый заказанный до 25 мая коктейль дает шанс выиграть вдохновившую его брошь из личной коллекции Татьяны.
ул. Маяковского, 44
Lamb
22 мая в Lamb — винный ужин с бренд-амбассадором винодельни Château de Talu Маргаритой Гультяевой. Пять вин из Геленджика поставлены в пары с пятью спешл-блюдами, среди которых тартар из катумского ягненка, хинкали с камчатским крабом и суфле из черной смородины.
Конногвардейский бул., 4
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