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Что Где Есть

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Террасы и отвага: 30 (!) ресторанных веранд на все случаи жизни и любую погоду

Какие рестораны манифестируют лето уличной посадкой без оглядки на погоду? Отвечаем в нашем каталоге террас.

Потаенные дворики

На Петроградке, Васильевском острове или в Центральном районе
Видовой верандинг

Любуемся цирком Чинизелли, Финским заливом или Исаакиевским собором
Погружение в ритмы улиц

С итальянским, испанским или греческим вайбом
А можно потише?

Нешумные веранды города и не только

Потаенные дворики

Tawny Bar Тайный португальский дворик с плиткой азулежу, балконом и кустистой зеленью в крошечном флигеле на Фонтанке. наб. реки Фонтанки, 20
Фото предоставлено пресс-службой бара Tawny

Tawny Bar

Тайный португальский дворик с плиткой азулежу, балконом и кустистой зеленью в крошечном флигеле на Фонтанке.

наб. реки Фонтанки, 20

Harvest Постигать «урожайное» меню на зеленой террасе не только приятно, но и тематически гармонично. пр. Добролюбова, 11
Фото предоставлено пресс-службой ресторана Harvest

Harvest

Постигать «урожайное» меню на зеленой террасе не только приятно, но и тематически гармонично.

пр. Добролюбова, 11

Sight Уютному дворику Sight можно смело добавлять приписку «для избранных» — ведь с фасада он абсолютно не заметен. ул. Корпусная, 28
Фото предоставлено пресс-службой ресторана Sight

Sight

Уютному дворику Sight можно смело добавлять приписку «для избранных» — ведь с фасада он абсолютно не заметен.

ул. Корпусная, 28

«Хороший тигр» Формула весеннего умиротворения: тихий двор, деревянная мебель, горшки с цветами, десерты и спешлти кофе. ул. Садовая, 56
Фото предоставлено пресс-службой кофейни «Хороший тигр»

«Хороший тигр»

Формула весеннего умиротворения: тихий двор, деревянная мебель, горшки с цветами, десерты и спешлти кофе.

ул. Садовая, 56

«Гельвеция» Хоть отельный завтрак, хоть авторский сет шефа Александра Богданова, хоть рулька с пивом из ресторана Marius — во внутреннем дворике отеля
Фото предоставлено пресс-службой отеля «Гельвеция»

«Гельвеция»

Хоть отельный завтрак, хоть авторский сет шефа Александра Богданова, хоть рулька с пивом из ресторана Marius — во внутреннем дворике отеля «Гельвеция».

ул. Марата, 11

Teplo Симпатичнейший двор Дома Композиторов готов для уличных посиделок: теплый плед — по погоде, домашние обеды — всегда. ул. Большая Морская, 45
Фото предоставлено пресс-службой ресторана Teplo

Teplo

Симпатичнейший двор Дома Композиторов готов для уличных посиделок: теплый плед — по погоде, домашние обеды — всегда.

ул. Большая Морская, 45

Pan&Cake Терраса во дворе уже открыта и ждет на обновленные завтраки с панкейками и творогом с зеленым горошком. Фонтан и зеленая стена активизируются
Фото предоставлено пресс-службой кафе Pan&Cake

Pan&Cake

Терраса во дворе уже открыта и ждет на обновленные завтраки с панкейками и творогом с зеленым горошком. Фонтан и зеленая стена активизируются немного позже.

ул. Мира, 7Г

«Сад» Если тавтология, то только такая: в «Саду» начался сезон завтраков и ужинов в саду! Но нужно внимательно следить за прогнозом: ведь для комфорта
Фото предоставлено пресс-службой ресторана «Сад»

«Сад»

Если тавтология, то только такая: в «Саду» начался сезон завтраков и ужинов в саду! Но нужно внимательно следить за прогнозом: ведь для комфорта гостей уличная сервировка происходит только при хорошей погоде.

ул. Большая Зеленина, 23 лит А

Vse Klassno Завтраки весь день на Васильевском острове — в летнем формате на камерной веранде. Кадетская лин., 5к2Д
Фото предоставлено пресс-службой кафе Vse Klassno

Vse Klassno

Завтраки весь день на Васильевском острове — в летнем формате на камерной веранде.

Кадетская лин., 5к2Д

«Бутербродная» Бутерброды на свежем воздухе — это, не побоимся этого слова, база. Каменноостровский пр. 10Б
Фото предоставлено пресс-службой кафе «Бутербродная»

«Бутербродная»

Бутерброды на свежем воздухе — это, не побоимся этого слова, база.

Каменноостровский пр. 10Б

Видовой верандинг

Blackchops Большой английский завтрак одинаково хорош и за стойкой паба и на террасе с видом на Цирк Чинизелли. наб. реки Фонтанки, 3
Фото предоставлено пресс-службой ресторана Blackchops

Blackchops

Большой английский завтрак одинаково хорош и за стойкой паба и на террасе с видом на Цирк Чинизелли.

наб. реки Фонтанки, 3

Duo Gastrobar Летняя терраса гастробара с видом на Анненкирхе не менее легендарна, чем маракуйя с горгонзолой. ул.Кирочная, 8А
Фото предоставлено пресс-службой ресторана

Duo Gastrobar

Летняя терраса гастробара с видом на Анненкирхе не менее легендарна, чем маракуйя с горгонзолой.

ул.Кирочная, 8А

Mio Bistrot Итальянская la veranda: за гедонизм отвечает шеф Франческо Барбаро, за пейзаж — Казанский собор. ул. Казанская, 3А
Фото предоставлено пресс-службой ресторана

Mio Bistrot

Итальянская la veranda: за гедонизм отвечает шеф Франческо Барбаро, за пейзаж — Казанский собор.

ул. Казанская, 3А

Crevette Морской террасинг с «Креветошиком» и сползающими в Финский залив закатами. Кожевенная линия, 30
Фото предоставлено пресс-службой ресторана

Crevette

Морской террасинг с «Креветошиком» и сползающими в Финский залив закатами.

Кожевенная линия, 30

Lou Lou Эта терраса работает телепортом на французскую ривьеру без перебоев при любой погоде. ул. Вязовая, 8
Фото предоставлено пресс-службой ресторана Lou Lou

Lou Lou

Эта терраса работает телепортом на французскую ривьеру без перебоев при любой погоде.

ул. Вязовая, 8

Frantsuza Bistrot People watching на свежем воздухе в лучших традициях парижских бистро — в версии «а-ля рус»: в сени берез с видом на Лазаревский
Фото предоставлено пресс-службой ресторана Frantsuza Bistrot

Frantsuza Bistrot

People watching на свежем воздухе в лучших традициях парижских бистро — в версии «а-ля рус»: в сени берез с видом на Лазаревский мост.

наб. Адмирала Лазарева, 22

Eggsellent Розовые столики, вид на Исаакиевский собор и бокал игристого — идеальный сценарий для уличного завтрака даже в серый день. наб. реки Мойки
Фото предоставлено пресс-службой кафе Eggsellent

Eggsellent

Розовые столики, вид на Исаакиевский собор и бокал игристого — идеальный сценарий для уличного завтрака даже в серый день.

наб. реки Мойки, 102

Погружение в ритмы улиц

«Прошуттерия» Летние столики с белыми скатертями — незаменимый partner in crime сезонной клубники со страчателлой. Озерной пер., 7; ул. Большая
Фото предоставлено пресс-службой ресторана «Прошуттерия»

«Прошуттерия»

Летние столики с белыми скатертями — незаменимый partner in crime сезонной клубники со страчателлой.

Озерной пер., 7; ул. Большая Пушкарская, 34

Pinch Пить вино и закусывать испанскими тапасами теперь можно на летней веранде — даже без испанского солнца. ул. Белинского, 5
Фото предоставлено пресс-службой ресторана Pinch

Pinch

Пить вино и закусывать испанскими тапасами теперь можно на летней веранде — даже без испанского солнца.

ул. Белинского, 5

Zoe Сезон двойного наслаждения легендарными булочками и солнечными лучами объявляется открытым. Басков пер., 41/29
Фото предоставлено пресс-службой кафе Zoe

Zoe

Сезон двойного наслаждения легендарными булочками и солнечными лучами объявляется открытым.

Басков пер., 41/29

«ПИФ ПАФ» К «флеш-роялю» из кофейни, пекарни, парикмахерской и магазина одежды бургер-бар добавил сезонного «джокера» — летнюю террасу. наб. канала
Фото предоставлено пресс-службой бара «ПИФ ПАФ»

«ПИФ ПАФ»

К «флеш-роялю» из кофейни, пекарни, парикмахерской и магазина одежды бургер-бар добавил сезонного «джокера» — летнюю террасу.

наб. канала Грибоедова, 31

«Ателье tapas&bar» Чуррос, пинчос и хамон в паре с шестью видами джин тоника на барселонской улочке в границах одной террасы. ул. Лахтинская, 8
Фото предоставлено пресс-службой ресторана «Ателье tapas&bar»

«Ателье tapas&bar»

Чуррос, пинчос и хамон в паре с шестью видами джин тоника на барселонской улочке в границах одной террасы.

ул. Лахтинская, 8

«Мама Тата» Мясо на углях и гранатовое вино на летней вернаде — майские на грузинской даче в миниатюре. ул. Караванная, 8
Фото предоставлено пресс-службой бара «Мама Тата»

«Мама Тата»

Мясо на углях и гранатовое вино на летней вернаде — майские на грузинской даче в миниатюре.

ул. Караванная, 8

«ЛИТЕРА G» Проверено: хачапури и чахохбили на свежем воздухе вкуснее — даже если это воздух не грузинских гор, а Петроградской стороны. ул. Гатчинская
Фото предоставлено пресс-службой ресторана «ЛИТЕРА G»

«ЛИТЕРА G»

Проверено: хачапури и чахохбили на свежем воздухе вкуснее — даже если это воздух не грузинских гор, а Петроградской стороны.

ул. Гатчинская, 2

Smoke BBQ Всё, что нужно для майских шашлыков — мясо, огонь и свежий воздух — в самом центре Петербурга. ул. Рубинштейна, 11
Фото предоставлено пресс-службой ресторана Smoke BBQ

Smoke BBQ

Всё, что нужно для майских шашлыков — мясо, огонь и свежий воздух — в самом центре Петербурга.

ул. Рубинштейна, 11

«Комитет» У «Комитета» найдутся варианты для уличной посадки в любой части города. Хоть с бокалом вина в итальянских «Rimski», «Flori» и «Моне», хоть
Фото предоставлено пресс-службой ресторанного объединения «Комитет»

«Комитет»

У «Комитета» найдутся варианты для уличной посадки в любой части города. Хоть с бокалом вина в итальянских «Rimski», «Flori» и «Моне», хоть с пинтой ламбика в одном из бельгийских пабов.

Большой пр. В.О., 18; Суворовский пр., 47; Каменноостровский пр., 47; ул. Рубинштейна, 12; ул. Восстания, 20; Московский пр., 139/1; Чкаловский пр., 50Ж; наб. Макарова, 22; ул. Ефимова, 3А

Pame Уличное застолье с мезедес, сувлаки, мусакой и хориатики превращает даже суровый северный ветер в средиземноморский бриз. наб. реки Мойки, 3
Фото предоставлено пресс-службой ресторана Pame

Pame

Уличное застолье с мезедес, сувлаки, мусакой и хориатики превращает даже суровый северный ветер в средиземноморский бриз.

наб. реки Мойки, 3

А можно потише?

Trappist Все обязательные элементы брассерии — пиво, мидии, картофель фри и бельгийские вафли — на цветочной веранде и камбэком завтраков (с 9:00
Фото предоставлено пресс-службой ресторана Trappist

Trappist

Все обязательные элементы брассерии — пиво, мидии, картофель фри и бельгийские вафли — на цветочной веранде и камбэком завтраков (с 9:00!) впридачу.

ул. Радищева, 36

Futurist Каждая летняя веранда на Петроградке на вес золота — и дебютный ресторан Алексея Алексеева внес свои пару карат. ул. Барочная, 6
Фото предоставлено пресс-службой ресторана Futurist

Futurist

Каждая летняя веранда на Петроградке на вес золота — и дебютный ресторан Алексея Алексеева внес свои пару карат.

ул. Барочная, 6

«В Чаще» Кислородозарязающий загородный террасинг — с хвойным лесом, речкой с пирсом и едой на костре. Охта-Парк, ул. Людмилы Кедриной, 20 к2
Фото предоставлено пресс-службой ресторана «В Чаще»

«В Чаще»

Кислородозарязающий загородный террасинг — с хвойным лесом, речкой с пирсом и едой на костре.

Охта-Парк, ул. Людмилы Кедриной, 20 к2

Grain Весенне-петербургская терраса: тихая улица, летние столики, цветы и террин из корюшки. ул. Моховая, 12
Фото предоставлено пресс-службой ресторана Grain

Grain

Весенне-петербургская терраса: тихая улица, летние столики, цветы и террин из корюшки.

ул. Моховая, 12

«Чабрец» Собираемся компанией на летней террасе, чтобы вместе ловить солнце и тестить дюжину шашлыков. Аптекарская наб, 20; пр. Славы, 5к. 3; пр
Фото предоставлено пресс-службой ресторанов «Чабрец»

«Чабрец»

Собираемся компанией на летней террасе, чтобы вместе ловить солнце и тестить дюжину шашлыков.

Аптекарская наб, 20; пр. Славы, 5к. 3; пр. Большевиков, 9;  Московский пр., 161

Atlas Vin Bistro Терраса, где ваш бокал вина не потревожит шум близлежащей Площади Восстания. ул. 2-я Советская, 4Б
Фото предоставлено пресс-службой ресторана Atlas Vin Bistro

Atlas Vin Bistro

Терраса, где ваш бокал вина не потревожит шум близлежащей Площади Восстания.

ул. 2-я Советская, 4Б

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