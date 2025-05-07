Террасы и отвага: 30 (!) ресторанных веранд на все случаи жизни и любую погоду

«Сад»

Если тавтология, то только такая: в «Саду» начался сезон завтраков и ужинов в саду! Но нужно внимательно следить за прогнозом: ведь для комфорта гостей уличная сервировка происходит только при хорошей погоде.

ул. Большая Зеленина, 23 лит А