Террасы и отвага: 30 (!) ресторанных веранд на все случаи жизни и любую погоду

Какие рестораны манифестируют лето уличной посадкой без оглядки на погоду? Отвечаем в нашем каталоге террас.
Потаенные дворики
Tawny Bar
Тайный португальский дворик с плиткой азулежу, балконом и кустистой зеленью в крошечном флигеле на Фонтанке.
наб. реки Фонтанки, 20
Harvest
Постигать «урожайное» меню на зеленой террасе не только приятно, но и тематически гармонично.
пр. Добролюбова, 11
Sight
Уютному дворику Sight можно смело добавлять приписку «для избранных» — ведь с фасада он абсолютно не заметен.
ул. Корпусная, 28
«Хороший тигр»
Формула весеннего умиротворения: тихий двор, деревянная мебель, горшки с цветами, десерты и спешлти кофе.
ул. Садовая, 56
«Гельвеция»
Хоть отельный завтрак, хоть авторский сет шефа Александра Богданова, хоть рулька с пивом из ресторана Marius — во внутреннем дворике отеля «Гельвеция».
ул. Марата, 11
Teplo
Симпатичнейший двор Дома Композиторов готов для уличных посиделок: теплый плед — по погоде, домашние обеды — всегда.
ул. Большая Морская, 45
Pan&Cake
Терраса во дворе уже открыта и ждет на обновленные завтраки с панкейками и творогом с зеленым горошком. Фонтан и зеленая стена активизируются немного позже.
ул. Мира, 7Г
«Сад»
Если тавтология, то только такая: в «Саду» начался сезон завтраков и ужинов в саду! Но нужно внимательно следить за прогнозом: ведь для комфорта гостей уличная сервировка происходит только при хорошей погоде.
ул. Большая Зеленина, 23 лит А
Vse Klassno
Завтраки весь день на Васильевском острове — в летнем формате на камерной веранде.
Кадетская лин., 5к2Д
«Бутербродная»
Бутерброды на свежем воздухе — это, не побоимся этого слова, база.
Каменноостровский пр. 10Б
Видовой верандинг
Blackchops
Большой английский завтрак одинаково хорош и за стойкой паба и на террасе с видом на Цирк Чинизелли.
наб. реки Фонтанки, 3
Duo Gastrobar
Летняя терраса гастробара с видом на Анненкирхе не менее легендарна, чем маракуйя с горгонзолой.
ул.Кирочная, 8А
Mio Bistrot
Итальянская la veranda: за гедонизм отвечает шеф Франческо Барбаро, за пейзаж — Казанский собор.
ул. Казанская, 3А
Crevette
Морской террасинг с «Креветошиком» и сползающими в Финский залив закатами.
Кожевенная линия, 30
Lou Lou
Эта терраса работает телепортом на французскую ривьеру без перебоев при любой погоде.
ул. Вязовая, 8
Frantsuza Bistrot
People watching на свежем воздухе в лучших традициях парижских бистро — в версии «а-ля рус»: в сени берез с видом на Лазаревский мост.
наб. Адмирала Лазарева, 22
Eggsellent
Розовые столики, вид на Исаакиевский собор и бокал игристого — идеальный сценарий для уличного завтрака даже в серый день.
наб. реки Мойки, 102
Погружение в ритмы улиц
«Прошуттерия»
Летние столики с белыми скатертями — незаменимый partner in crime сезонной клубники со страчателлой.
Озерной пер., 7; ул. Большая Пушкарская, 34
Pinch
Пить вино и закусывать испанскими тапасами теперь можно на летней веранде — даже без испанского солнца.
ул. Белинского, 5
Zoe
Сезон двойного наслаждения легендарными булочками и солнечными лучами объявляется открытым.
Басков пер., 41/29
«ПИФ ПАФ»
К «флеш-роялю» из кофейни, пекарни, парикмахерской и магазина одежды бургер-бар добавил сезонного «джокера» — летнюю террасу.
наб. канала Грибоедова, 31
«Ателье tapas&bar»
Чуррос, пинчос и хамон в паре с шестью видами джин тоника на барселонской улочке в границах одной террасы.
ул. Лахтинская, 8
«Мама Тата»
Мясо на углях и гранатовое вино на летней вернаде — майские на грузинской даче в миниатюре.
ул. Караванная, 8
«ЛИТЕРА G»
Проверено: хачапури и чахохбили на свежем воздухе вкуснее — даже если это воздух не грузинских гор, а Петроградской стороны.
ул. Гатчинская, 2
Smoke BBQ
Всё, что нужно для майских шашлыков — мясо, огонь и свежий воздух — в самом центре Петербурга.
ул. Рубинштейна, 11
«Комитет»
У «Комитета» найдутся варианты для уличной посадки в любой части города. Хоть с бокалом вина в итальянских «Rimski», «Flori» и «Моне», хоть с пинтой ламбика в одном из бельгийских пабов.
Большой пр. В.О., 18; Суворовский пр., 47; Каменноостровский пр., 47; ул. Рубинштейна, 12; ул. Восстания, 20; Московский пр., 139/1; Чкаловский пр., 50Ж; наб. Макарова, 22; ул. Ефимова, 3А
Pame
Уличное застолье с мезедес, сувлаки, мусакой и хориатики превращает даже суровый северный ветер в средиземноморский бриз.
наб. реки Мойки, 3
А можно потише?
Trappist
Все обязательные элементы брассерии — пиво, мидии, картофель фри и бельгийские вафли — на цветочной веранде и камбэком завтраков (с 9:00!) впридачу.
ул. Радищева, 36
Futurist
Каждая летняя веранда на Петроградке на вес золота — и дебютный ресторан Алексея Алексеева внес свои пару карат.
ул. Барочная, 6
«В Чаще»
Кислородозарязающий загородный террасинг — с хвойным лесом, речкой с пирсом и едой на костре.
Охта-Парк, ул. Людмилы Кедриной, 20 к2
Grain
Весенне-петербургская терраса: тихая улица, летние столики, цветы и террин из корюшки.
ул. Моховая, 12
«Чабрец»
Собираемся компанией на летней террасе, чтобы вместе ловить солнце и тестить дюжину шашлыков.
Аптекарская наб, 20; пр. Славы, 5к. 3; пр. Большевиков, 9; Московский пр., 161
Atlas Vin Bistro
Терраса, где ваш бокал вина не потревожит шум близлежащей Площади Восстания.
ул. 2-я Советская, 4Б
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