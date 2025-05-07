Картофельные моти и гимлет с крапивой: ресторанный дайджест

Soil

В свежеоткрывшемся plant-based баре (говорят, первом в России!) от команды Imbibe Crew нельзя найти ничего животного — в еде и напитках используют исключительно то, что выращено на земле.

За барной стойкой мешают овощные и травяные твисты на классические коктейли: old fashioned со сморчками и «адонис» с луком. Сезонный раздел коктейльной карты подсвечивает продукты, находящиеся на пике зрелости: например, майский гимлет делают с крапивой, а сухой мартини — с песто из черемши.

В вег-джанкфуде от Виктории Мосиной — только плоды местных почв и никакого food waste. Разнотравье хрустящей зелени с картофелем заправляют соусом из 7 видов трав, на тартин выкладывают вешенки в панировке из того же тартина, а в миксе солений красуются диковинные мелотрия и ангурия.

Меню будет обновляться вместе с природным циклом: например, когда летом пойдет куриный гриб, из него будут делать свою «курочку KFC».

ул. Жуковского, 14