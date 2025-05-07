Картофельные моти и гимлет с крапивой: ресторанный дайджест

Гастрономический план на майские (и не только!): карамельный лотос, рис с красными дрожжами и венецианские бутерброды.
Made in China
Весенне-летний парад новинок в Made in China: открытие освеженной террасы, новый шеф Егор Васильев и его спешл-меню, посвященное старту сезона: картофельные моти с пряной уткой конфи, савойская капуста с томленой свининой тонкацу, крудо из лангустинов с грейпфрутом и карамельным лотосом, и азиатская версия стритфуд-десерта — чуррос с имбирным мороженым, мятным соусом и соевой карамелью.
ул. Большая Морская, 35
KIRA
Дождались! Масштабный ресторан KIRA от команды Jerome открывается 10 мая. 1000 (!) квадратных метров в самом конце Кирочной улицы, в историческом здании первой российской альбомной фабрики Самуила Бехли.
Обучением и рецептами ребят снабдили звездные шефы: итальянец Паскуале Паламаро, семейная пара гастропрофи Аггелос и Ольга Бакопулос с Миконоса и молодая кровь марокканца Джавада Рахали. Пробуем ризотто с тосканской салями сопрессата, стуффато из осьминога, греческую пасту критораки с креветками, говяжью печень с марокканскими специями.
Кирочная ул., 67с2
Soil
В свежеоткрывшемся plant-based баре (говорят, первом в России!) от команды Imbibe Crew нельзя найти ничего животного — в еде и напитках используют исключительно то, что выращено на земле.
За барной стойкой мешают овощные и травяные твисты на классические коктейли: old fashioned со сморчками и «адонис» с луком. Сезонный раздел коктейльной карты подсвечивает продукты, находящиеся на пике зрелости: например, майский гимлет делают с крапивой, а сухой мартини — с песто из черемши.
В вег-джанкфуде от Виктории Мосиной — только плоды местных почв и никакого food waste. Разнотравье хрустящей зелени с картофелем заправляют соусом из 7 видов трав, на тартин выкладывают вешенки в панировке из того же тартина, а в миксе солений красуются диковинные мелотрия и ангурия.
Меню будет обновляться вместе с природным циклом: например, когда летом пойдет куриный гриб, из него будут делать свою «курочку KFC».
ул. Жуковского, 14
Poems
Продюсер и куратор «Фонтанки-69» Денис Рубин открыл кафе Poems — венецианские бутерброды и завтраки от артистов с видом на Владимирский собор.
В основном меню всегда есть суп дня, по паре салатов, закусок и горячих — все будет регулярно меняться. На один «укус» — венецианские чикетти, мини-бутерброды на свежеиспеченной бриоши с двумя десятками начинок: например, с тыквенным муссом и копченой сельдью или с лимонной рикоттой и красной икрой. В меню завтраков — маффин с яйцом и сырники с мармеладом и персиками, также обещают гастрольные блюда от музыкантов, актеров и художников. Коктейли и шоты миксует бармен-диджей Иван Гринько («Такты», «Грани»), а кулинарные поэмы сочиняет шеф Надя Толстова.
ул. Колокольная, 1
Nino
15 мая отправляемся в небольшой тбилисский отпуск. С 18:00 до 22:00 бренд-шеф Дмитрий Воробьёв будет готовить хиты из меню репинского ресторана Muze Garden. Всё, как у Финского залива, только на канале Грибоедова: салат со стручками зелёного горошка, каймаком и песто из зелёного лука, кукуруза с соусом из чеддера и хрустящим луком, щёчки гатчинской говядины и медовик с мочёной клюквой.
наб. канала Грибоедова, 18
Cristal
Театрально-гастрономическая коллаборация рестоана Cristal и Александринского театра. Бренд-шеф Валерий Порядин создал кулинарную версию спектакля «Женитьба» в виде сет-меню, главные роли в котором исполнили паштейш с угрём и икрой морского ежа и говядина с фуа-гра и соусом из лангустинов.
Синопская наб., 10
Grebeshki
Достойные гастроли из Китая! Всего на два дня в Grebeshki приедет шеф-повар Цзяо Ян из Пекина. Цзяо Ян познакомит с кухней Северо-Востока страны, которую отличает использование сиропов. Будем пробовать салат с красной икрой и соевым соусом дофу, хуншао жоу (свинина, рис с красными дрожжами), баклажаны в чесночной пасте и лапу краба.
В четверг, 15 мая, в 18:00 и 21:00, в Виленском — ужин с лекцией о китайских традициях. В пятницу, 16 мая, на Арсенальной — весь вечер с 17:00 шеф будет подавать традиционные блюда а-ля карт.
Виленский пер., 15; Арсенальная наб., 1
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