Селедка с игристым и негрони с водкой на кокосе: гастрономический выбор редакции в мае

Команда ресторана Charliе (это они 10 лет назад подсадили весь Петербург на утренние сырники с игристым!) осваивает Васильевский остров! Юрий и Ирина Манчук высадились в культурном квартале «Брусницын» и открыли азиатскую закусочную Miyu — классических рецептов Кореи, Японии и Китая на берегу Финского залива.

За чем идти? Точно пробуйте рамен на упругой и пластичной карбонизированной лапше, которую в Miyu тянут сами: рамен варят на насыщенном курином бульоне, который готовится более 12 часов, и дополняют топингами от курицы кацу до кимчи. Наш выбор: острый тантанмен со свининой часю, томленой 8 часов в соевом соусе. По корейской традиции в меню ввели панчаны — миниатюрные закуски к каждому приему пищи. В Miyu это хе (рыба в пряном уксусном соусе с куриным бульоном и битыми огурцами), древесные грибы, маринованные в соевом соусе и пасте кочудян с имбирем, а также ананасы кимчи (сочетайте с «гайдзин негрони» с водкой на кокосе!). И важно знать! Винил для Юры и Иры — часть концепции. Поэтому power couple готовит летнюю террасу и планирует проводить олдскульные хип-хоп-вечеринки (от 2Pac и Wu-Tang Clan до Xzibit и Outkast).

Кожевенная лин., 30