Селедка с игристым и негрони с водкой на кокосе: гастрономический выбор редакции в мае

Выбор редакции! Исследуем самые неожиданные дофаминовые сочетания: библиотека джина, макмаффин с джемом из бекона, эталонная картошка фри с черной икрой, мозговые кости и потрошки.
За кем следить: шеф-повар Владимир Батов и шеф-бармен Илья Астафьев в новом Roots le petit bar
На Петроградской стороне открылся филиал загородного бара Roots — им заведуют Илья Астафьев (основатель Gin Tonic Bar и член всемирной Гильдии джина, ведущей списки с 1638 года!) и шеф-повар (а еще фермер и сыровар!) Владимир Батов со своим патетичным подходом к гастрономии. Городской Roots оформлен припиской le petit — бар действительно маленький, всего на 21 гостя (также есть отдельная гостиная на 6–8 человек). В меню — традиционные французские закуски: яйца мимоза, улитки по-бургундски, классический тартар, шоколадный мусс и мадлен. Наш краш — это, конечно, эталонная картошка фри с черной икрой, мощно играющей не только с шампанью, но и с сухим мартини. Легендарная лесная библиотека джина, собранная Астафьевым, перебралась и в Петербург. А еще ребята придумали своего рода «читательский билет»: в индивидуальную карточку запишут рецепт вашего персонального сухого мартини, указав точные пропорции, а также сорта вермута и джина.
ул. Блохина, 3/1
Маст-хэв месяца: селедка с игристым в киоске Новой Голландии
Май на Липовой аллее всегда начинается одинаково! Это обычай, традиция, мы бы сказали — ритуал: петербуржцы идут на Новую Голландию, чтобы открыть сезон пикников и проверить, какой стритфуд приготовили к лету в местных киосках. Рассказываем, что нас ждет! Во-первых, мороженое, а именно фирменное новоголландское эскимо и шарики на развес, вкусы которых будут обновлять еженедельно. Во-вторых, станция прохладительных напитков «Северное лето», главные специалитеты которой — селедка на голландский манер в бриоши с горчичным соусом и ностальгические орешки с вареной сгущенкой. На ролях фудпейринга — игристое и розовая сангрия, только так залетающая под бутерброд с вареной колбасой (или с красной икрой на сливочном масле!).
Новая Голландия, Липовая аллея
Открытие месяца: азиатская закусочная MIYU
Команда ресторана Charliе (это они 10 лет назад подсадили весь Петербург на утренние сырники с игристым!) осваивает Васильевский остров! Юрий и Ирина Манчук высадились в культурном квартале «Брусницын» и открыли азиатскую закусочную Miyu — классических рецептов Кореи, Японии и Китая на берегу Финского залива.
За чем идти? Точно пробуйте рамен на упругой и пластичной карбонизированной лапше, которую в Miyu тянут сами: рамен варят на насыщенном курином бульоне, который готовится более 12 часов, и дополняют топингами от курицы кацу до кимчи. Наш выбор: острый тантанмен со свининой часю, томленой 8 часов в соевом соусе. По корейской традиции в меню ввели панчаны — миниатюрные закуски к каждому приему пищи. В Miyu это хе (рыба в пряном уксусном соусе с куриным бульоном и битыми огурцами), древесные грибы, маринованные в соевом соусе и пасте кочудян с имбирем, а также ананасы кимчи (сочетайте с «гайдзин негрони» с водкой на кокосе!). И важно знать! Винил для Юры и Иры — часть концепции. Поэтому power couple готовит летнюю террасу и планирует проводить олдскульные хип-хоп-вечеринки (от 2Pac и Wu-Tang Clan до Xzibit и Outkast).
Кожевенная лин., 30
Эксклюзив: кафе «Круч»
Этот май вернет нам хайбрау-круассаны от кондитера Марины Круч («Полный балет», Department 57) — ее именное кафе раньше работало на Корпусной улице, а теперь воцарилось на улице Блохина, рядом с Александровским парком: «ювелирная» витрина десертов с твистами на заварные профитроли и ромовую бабу (спрятана в сферу из йогуртового мусса с вишней), игристое и спешлти от Sibaristica (Эфиопия, Бразилия и Колумбия будут чередоваться на фильтре и завариваться в трендовой воронке Hoop). И вот эксклюзив! В новом «Круч» Марина ждет на завтраки: болтунья с соусом берблан и шпинатом, макмаффин в тандеме с джемом из бекона и сыром чеддер и ЗОЖ-боулы для фитнес-богинь.
ул. Блохина, 6/3
Превью месяца: паб «Гарри» от ÇAVA DISCO
Творческое объединение ÇAVA Disco — Саша Столярова, Валера Дятлов, Женя Элькина и Эдик Конашевич — готовят английский гурмэ-дроп в том самом отеле Akyan, где бар «Серж» круглосуточно обеспечивает нас негрони, а гастроспот в южном дворе-колодце Mia Strada кормит крудо из дорадо с виноградом и щавелем. Новый резидент гостиницы — неклассический пивной паб «Гарри»: здесь будут показывать футбольные трансляции и лить крафт из 8 кранов одновременно. Меню шеф-повар Андрей Антипин сконструировал по принципу «от носа до хвоста» — с кровяной колбасой, томлеными ребрами, мозговыми костями с трюфельным соусом и мясным пирогом с потрошками. С пивом — перфектно! И важно: история дома с ангелом (петербургский ар-нуво!) продиктовала наличие в интерьере масонской совы и майолики неизвестного автора.
ул. Восстания, 19
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