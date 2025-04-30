Кушияки, сувлаки и другие шашлыки: ресторанный дайджест

Разносторонние майские: прогулки с шавермой, реберный all-inclusive и фуа-гра с шампанью на террасе.
Dreamteam
С 1 по 10 мая в ресторанах Dreamteam накроют столы на цветущих верандах и разожгут мангалы.
В Blackchops берем шашлык из пиканьи и стейк-кебаб из сезонных овощей, в Self Edge Japanese — кушияки из краба, креветки и гребешка, приготовленные на лавовом гриле, в Pame — каре ягненка и сувлаки из стриплойна, а у главных спецов по открытому огню в Smoke BBQ — шашлык из цыпленка с домашней хреновиной или из сморчков с копченой сметаной.
наб. реки Фонтанки, 5/2; ул. Радищева, 34; наб. реки Мойки, 3; ул. Рубинштейна, 11
Nothing Fancy
План на длинные майские — перепробовать все новинки в Nothing Fancy от шефа Романа Киселева. Начинаем день с десерта сливочным смузи с халвой и банановыми хоткейками (без сахара, глютена и лактозы!). Постигаем тайские вкусы боулом с рисовой лапшой, лаймовыми креветками и арахисовым соусом. Освежаемся гаспачо с авокадо, огурцом и зеленым карри. И иммунизируемся детокс-миксом из моркови, имбиря, яблока и оливкового масла.
ул. Cоциалистическая, 21; Большой проспект П.С., 35а
CRUISE by KUZNYA HOUSE
Новый сезон танцевальных вечеринок и салонных вечеров на борту круизного лайнера. В честь запуска с 1 по 4 мая за музыкальную программу будет отвечать фестивльный лайнап диджеев в формате 3-х рейсов в день, а после лайнер будет курсировать практически 24/7.
Гастрономическую программу обеспечивают смэш-бургер со сладким луком и чеддером, крокеты из утки с грибным айоли и похлёбка с креветками, камбалой и гребешками. В напитках — винные любимчики прошлого сезона и коктейли от шеф-бармена бара «Журавли» Петра Барышникова.
Английская наб., 56
Frantsuza Bistrot
Главный «француз» Duo Band Иван Фролухин продолжает акклиматизировать классическую французскую кухню. В новом (и идеально сочетающимся с бокалом шампани на терассе!) меню: спаржа в винном соусе с горгонзолой, «сырные профитроли» гужеры с крабом, фуа-гра с террином из тыквы и грушевым соусом и стейк торнедо на бриоши с трюфельным соусом.
наб. Адмирала Лазарева, 22
«Мечтатели»
Истинно петербургский спешл для майских прогулок — сет шаверм от шефа Виталия Паппа. Хрустящие врапы с сырной корочкой представлены в трех вариантах: утка, клюква и пармезан; томленые говяжьи щечками и грибы; креветки, моцарелла и песто.
наб. реки Фонтанки, 11
«Пища династии Минь»
5 мая в китайской закусочной запланирован вечер чайных церемоний. Чайный мастер Нюта Кордий проведет три полуторачасовых чаепития, где желтый чай сварят на огне, красный приготовят в сифоне, а улун подадут в исинском чайнике.
А еще это отличный предлог, чтобы попробовать майские спешл-блюда: острые крылья в маринаде из кока-колы, свинину в сахарной корочке с черной лапшой и клубнику в стеклянной карамели.
ул. Короленко, 14
Mill
Обновленное меню итальянского бистро заворачивает свежие сочетания в привычную форму: печеную морковь подают с ндуйей и йогуртом, к тар-тару добавляют текстуру кейлом во фритюре и фундуком, томленую свинину дополняют соусом из жженого в печи лука и сальсой из печеных перцев, а крем-брюле освежают соленым лимоном и вербеной.
ул. Чайковского, 36
Poly
7 мая в ресторане кухни византийских земель все внимание будет отдано Греции, ведь отель «Астория» привезет московского гостя — бренд-шефа ресторанов Eva Бахтияра Шамсиева. Вместе с шефом Ильей Бурнасовым они заполнят большой греческий стол цветками цукини с крабом и черной икрой, томленой голенью ягненка с нутом и осьминогом на гриле с тахини. Все сопровождается лепешками из печи, а завершается — миндальным бисквитом с земляникой и йогуртовым мороженым.
ул. Белинского, 11
FRANK
Для тех, кто проводит выходные на природе, FRANK собрал BBQ-наборы с фирменными рёбрами, которые можно приготовить где угодно. Угли и розжиг прилагаются.
Московский пр., 175; Большой пр. П.С., 35; ул. Рубинштейна 29/28; пр. Энгельса, 124, корп. 1; пр. Славы, 21
VILLA VERDE и Cristal
Два варианта для уикенда в морском стиле в компании свежих морепродуктов: за городом на побережье Финского залива или в городе на летней террасе с видом на Неву.
пос. Репино, Приморское шоссе, 448А; Синопская наб., 10
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