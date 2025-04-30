Кушияки, сувлаки и другие шашлыки: ресторанный дайджест

CRUISE by KUZNYA HOUSE

Новый сезон танцевальных вечеринок и салонных вечеров на борту круизного лайнера. В честь запуска с 1 по 4 мая за музыкальную программу будет отвечать фестивльный лайнап диджеев в формате 3-х рейсов в день, а после лайнер будет курсировать практически 24/7.

Гастрономическую программу обеспечивают смэш-бургер со сладким луком и чеддером, крокеты из утки с грибным айоли и похлёбка с креветками, камбалой и гребешками. В напитках — винные любимчики прошлого сезона и коктейли от шеф-бармена бара «Журавли» Петра Барышникова.

Английская наб., 56