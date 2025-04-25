Сорго со сморчками и люксовая «крошка-картошка»: ресторанный дайджест

Джаз и рейв, игристое и шаверма, хот-дог и лангустин — противоположности притягиваются в нашей еженедельной гастрономической подборке.
LU.CO. x «Мука&Вода»
В этот уикенд кофейня и паста-бар отправятся «на поиски мортаделлы», проведя своп бранчей. В обоих LU.CO. будут готовить тартин с мортаделлой и страчателлой, шакшуку и тыквенный чизкейк. А «Мука&Вода» угощает сборными завтраками LU.CO. со шпинатным хумусом или с мортаделлой и бри, а также пирогом баноффи и трубочками со сгущенкой.
Басков пер., 1/3; Измайловский бул., 4к2, стр.1; ул. Гороховая, 44
TECHNODÖNER
Берлинский стритфуд-бар устраивает «Бергхайн у нас дома» — большой весенний рейв-уикенд с техно-сетами каждый вечер и воскресным утренним кофе-рейвом с welcome-фильтром.
ул. Некрасова, 28
PioVerde
Все выходные ремесленная пекарня и сыроварня «Брод» гостит в Пушкине и вместе с командой итальянского ресторана готовит хлебно-сырные спешлы: салат с шевром и цитрусами, запеченый камамбер с черной смородиной и тартином, трюфельную пасту с таледжио и банановый хлеб с маскарпоне и пеканом.
г. Пушкин, Московский пер., 7/20
Animals
«Звери» раздобыли уникальные лоты из Шампани от «Винодела года — 2020» Алекса Ламбло и посвятили им целый фестиваль. Узнать, как раскрывается терруар коммуны Вриньи через полный Brut Nature, можно в апреле и мае. Но лучше поторопиться — фестиваль закончится с последней откупоренной бутылкой.
ул. Некрасова, 60
Charlie
Шеф-повар Юрий Манчук открыл сезон сморчков пятью новыми блюдами, в каждом из которых — оригинальные сочетания и безупречные соусы. Так, сморчки дополнили крупу сорго (gluten free!) с угрем и трюфельным унаги, стали основой для соуса к аранчини из осьминога, а также вместе с расплавленным чеддером и мортаделлой преобразили классический омлет.
наб. канала Грибоедова, 54
Mia Strada
Воскресный итальянский бранч с вином, душевными разговорами и меню, которое одинаково восхитит и гурмана, и логопеда: пицца-сэндвичи, фриттата, аранчини, булочки маритоццо и тирамису.
ул. Восстания, 19
Soul Babe
Свежее открытие: бистро завтраков (до 17:00) и коктейльный бар с «файндайнинг-стритфудом» — хот-доги на бриоши с лангустинами или говяжьей щекой, бургер с котлетой из говядины, камамбером, трюфелем и картофельной булочкой.
Роскошная старинная изразцовая печь, оригинальная лепнина на потолке и звучание винила на японском проигрывателе Technics. Из больших арочных окон с винтажными кремонами — вид на жизнь улицы Восстания и Озерного переулка.
ул. Восстания, 22
Ciao! Bistro
27 апреля итальянскому бистро на Петроградке исполняется один год. Отмечать будут вечеринкой длиной в целый день: стартуем с welcome drink и неспешного обеда под чилловый диджей-сет, а финишируем выступлением вау-группы «Кто бы мог подумать?» и задуванием свечей на праздничном торте.
ул. Ординарная, 19
HVOY
В воскресенье ресторан кухни регионов России Regions выбирается на природу и дает ужин в лесной беседке загородного клуба WE LODGE. Для собравшихся за сhef’s table гостей шеф-повар Максим Ражев приготовит беломорские мидии в елово-грибном соусе, люксовую версию «крошки-картошки» и старый-добрый шашлык (ведь майские уже не за горами).
Всеволожский район, деревня Медный завод
Nola Jazz Bar
30 апреля отмечаем Международный День Джаза коктейлями от самой титулованной барной команды Восточной Европы, свежими морепродуктами и, конечно, живой музыкой. И на этом праздник не заканчивается, ведь отныне в новоорлеанском баре живой джаз будет звучать каждый вечер!
Волынский пер., 2
«Вчера и навсегда»
Комбо настоящего петербуржца: кабак, игристое и шаверма. Победители премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 подошли к делу максимально культурно: в бокале — шампань, а в шаверме — курица, диетический соус и минимум чеснока.
ул. Казанская, 11
ROOTS le petit bar
На следующей неделе на Петроградской стороне откроется городской филиал лесного джин-бара ROOTS.
Камерный бар-гостиная оформлен дизайнером Ксенией Смирновой (Salone, Big Wine Freaks) в лучших традициях богемного салона: винтажная посуда, английские ткани, гравюры и лепнина.
В меню — истинный французский шик: улитки, тартар, картошка фри с черной икрой и пирожные мадлен. Как и в загородном «старшем брате», здесь представлена целая библиотека джина, а у каждого гостя есть «читательский билет» с его личным рецептом сухого мартини. Также сюда перекочевали традиции чаепития 5 o’clock, воскресных бранчей и музыкальных вечеров по уикендам.
ул. Блохина, 3/1
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