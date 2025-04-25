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Что Где Есть

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Сорго со сморчками и люксовая «крошка-картошка»: ресторанный дайджест

Джаз и рейв, игристое и шаверма, хот-дог и лангустин —  противоположности притягиваются в нашей еженедельной гастрономической подборке.

Фото предоставлено пресс-службой ресторана «Мука&Вода»

LU.CO. x «Мука&Вода»

В этот уикенд кофейня и паста-бар отправятся «на поиски мортаделлы», проведя своп бранчей. В обоих LU.CO. будут готовить тартин с мортаделлой и страчателлой, шакшуку и тыквенный чизкейк. А «Мука&Вода» угощает сборными завтраками LU.CO. со шпинатным хумусом или с мортаделлой и бри, а также пирогом баноффи и трубочками со сгущенкой.

Басков пер., 1/3; Измайловский бул., 4к2, стр.1; ул. Гороховая, 44

TECHNODÖNER

Берлинский стритфуд-бар устраивает «Бергхайн у нас дома» — большой весенний рейв-уикенд с техно-сетами каждый вечер и воскресным утренним кофе-рейвом с welcome-фильтром.

ул. Некрасова, 28

Фото предоставлено пресс-службой ресторана PioVerde

PioVerde

Все выходные ремесленная пекарня и сыроварня «Брод» гостит в Пушкине и вместе с командой итальянского ресторана готовит хлебно-сырные спешлы: салат с шевром и цитрусами, запеченый камамбер с черной смородиной и тартином, трюфельную пасту с таледжио и банановый хлеб с маскарпоне и пеканом.

г. Пушкин, Московский пер., 7/20

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Animals

Animals

«Звери» раздобыли уникальные лоты из Шампани от «Винодела года — 2020» Алекса Ламбло и посвятили им целый фестиваль. Узнать, как раскрывается терруар коммуны Вриньи через полный Brut Nature, можно в апреле и мае. Но лучше поторопиться — фестиваль закончится с последней откупоренной бутылкой.

ул. Некрасова, 60

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Charlie

Charlie

Шеф-повар Юрий Манчук открыл сезон сморчков пятью новыми блюдами, в каждом из которых — оригинальные сочетания и безупречные соусы. Так, сморчки дополнили крупу сорго (gluten free!) с угрем и трюфельным унаги, стали основой для соуса к аранчини из осьминога, а также вместе с расплавленным чеддером и мортаделлой преобразили классический омлет.

наб. канала Грибоедова, 54

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Mia Strada

Mia Strada

Воскресный итальянский бранч с вином, душевными разговорами и меню, которое одинаково восхитит и гурмана, и логопеда: пицца-сэндвичи, фриттата, аранчини, булочки маритоццо и тирамису.

ул. Восстания, 19

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Soul Babe

Soul Babe

Свежее открытие: бистро завтраков (до 17:00) и коктейльный бар с «файндайнинг-стритфудом» — хот-доги на бриоши с лангустинами или говяжьей щекой, бургер с котлетой из говядины, камамбером, трюфелем и картофельной булочкой.

Роскошная старинная изразцовая печь, оригинальная лепнина на потолке и звучание винила на японском проигрывателе Technics. Из больших арочных окон с винтажными кремонами — вид на жизнь улицы Восстания и Озерного переулка.

ул. Восстания, 22

Фото предоставлено пресс-службой Ciao! Bistro

Ciao! Bistro

27 апреля итальянскому бистро на Петроградке исполняется один год. Отмечать будут вечеринкой длиной в целый день: стартуем с welcome drink и неспешного обеда под чилловый диджей-сет, а финишируем выступлением вау-группы «Кто бы мог подумать?» и задуванием свечей на праздничном торте.

ул. Ординарная, 19

Фото предоставлено пресс-службой ресторана HVOY

HVOY

В воскресенье ресторан кухни регионов России Regions выбирается на природу и дает ужин в лесной беседке загородного клуба WE LODGE. Для собравшихся за сhef’s table гостей шеф-повар Максим Ражев приготовит беломорские мидии в елово-грибном соусе, люксовую версию «крошки-картошки» и старый-добрый шашлык (ведь майские уже не за горами).

Всеволожский район, деревня Медный завод 

Фото предоставлено пресс-службой бара Nola

Nola Jazz Bar

30 апреля отмечаем Международный День Джаза коктейлями от самой титулованной барной команды Восточной Европы, свежими морепродуктами и, конечно, живой музыкой. И на этом праздник не заканчивается, ведь отныне в новоорлеанском баре живой джаз будет звучать каждый вечер!

Волынский пер., 2

Фото предоставлено пресс-службой бара «Вчера и навсегда»

«Вчера и навсегда»

Комбо настоящего петербуржца: кабак, игристое и шаверма. Победители премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 подошли к делу максимально культурно: в бокале — шампань, а в шаверме — курица, диетический соус и минимум чеснока.

ул. Казанская, 11

Фото предоставлено пресс-службой ROOTS le petit bar

ROOTS le petit bar

На следующей неделе на Петроградской стороне откроется городской филиал лесного джин-бара ROOTS.

Камерный бар-гостиная оформлен дизайнером Ксенией Смирновой (Salone, Big Wine Freaks) в лучших традициях богемного салона: винтажная посуда, английские ткани, гравюры и лепнина.

В меню — истинный французский шик: улитки, тартар, картошка фри с черной икрой и пирожные мадлен. Как и в загородном «старшем брате», здесь представлена целая библиотека джина, а у каждого гостя есть «читательский билет» с его личным рецептом сухого мартини. Также сюда перекочевали традиции чаепития 5 o’clock, воскресных бранчей и музыкальных вечеров по уикендам.

ул. Блохина, 3/1

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