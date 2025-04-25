Сорго со сморчками и люксовая «крошка-картошка»: ресторанный дайджест

Soul Babe

Свежее открытие: бистро завтраков (до 17:00) и коктейльный бар с «файндайнинг-стритфудом» — хот-доги на бриоши с лангустинами или говяжьей щекой, бургер с котлетой из говядины, камамбером, трюфелем и картофельной булочкой.

Роскошная старинная изразцовая печь, оригинальная лепнина на потолке и звучание винила на японском проигрывателе Technics. Из больших арочных окон с винтажными кремонами — вид на жизнь улицы Восстания и Озерного переулка.

ул. Восстания, 22