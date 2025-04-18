Козленок с греческим хлебом цуреки и хот-дог с утиной колбаской: ресторанный дайджест

Неделя классных гастрособытий: пасхальные бранчи, ужин-омакасе и меню, возвращающее в 2010-й.
Self Edge Japanese
Три вечера с 18 по 20 апреля шеф Дмитрий Тян раскрывает красоту топовых морепродуктов из Японии, Средиземноморья и Баренцева моря в фристайл-формате омакасе. Состав сета знает только шеф, а винного сопровождения — только сомелье. Следующая возможность «довериться шефу» представится только через месяц.
ул. Радищева, 34
Dreamteam
Все выходные рестораны Dreamteam собирают друзей на пасхальные бранчи.
В Páme и Πολύ готовят в печи ягненка и козленка и пекут традиционный греческий хлеб цуреки. В Blackchops делают ростбиф из стриплойна с малиновым порто и творожную пасху на десерт. Шеф «Трапписта» Роман Клюквин угощает кишем с лососем и пасхальным пирогом с ягненком. И кульминация празднований — большой воскресный бранч c бренд-шефом Dreamteam Алексеем Каневским в Smoke BBQ, где блистают лопатка ягнёнка BBQ с карамелизованным фенхелем, домашняя ветчина с горчичным соусом и лимонный тарт.
наб. реки Мойки, 3; ул. Белинского, 11; наб. реки Фонтанки, 5/2; ул. Радищева, 36; ул. Рубинштейна, 11
Muze Garden
Бренд-шеф Дмитрий Воробьев освежил меню к сезону шезлонгов. В завтраках теперь красуется тост с тунцом конфи и оливковым айоли. На гриле жарят стейки: стриплойн с картофелем фри и соусом из масла Cafe De Paris и форель с брюссельской капустой и сливочным биском. В азиатском прочтении хот-дога — утиная колбаска и соус хойсин. И, конечно, много сезонных овощей: кукуруза на огне с соусом из сыра чеддер, батат фри с манго майо и свежий салат со стручками зеленого горошка, каймаком и песто из зеленого лука.
Приморское ш., 471
WE LODGE
В эти выходные в лесном джин-баре ROOTS сервируют традиционное чаепитие 5 o’clock с пасхальными пирожными от кондитерской Fika: тропическое суфле с компоте из клубники и лайма и шоколадно-миндальный ганаш с вишнёвым компоте с бобами тонка.
Медное озеро, Всеволожский район (60.2039, 30.1417)
Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg
«Дом со львами» встречает Пасху большим воскресным бранч-буфетом. В утопающем в цветах атриуме рестораны Percorso, Sintoho и «Чайная гостиная» организуют семь станций, где будут готовить все «из-под ножа»: от мяса и морепродуктов до пасты и суши. Сладкоежек ждут горы выпечки, пасхальные десерты и джелато.
Вознесенский пр., 1
Jerome
Jerome продолжает серию винных ужинов-знакомств со звёздами российского виноделия. Вечер 23 апреля будет посвящен хозяйствам «Криница» и «Бюрнье», чьи вина сопроводят карпаччо из осьминога, ризотто со спаржей и горошком и цыпленок корнишон спюре из сельдерея. Если соблаговолит погода, то ужин пройдет у распахнутых окон.
ул. Большая Морская, 34
Artisan Forum
24 апреля в музее «Эрарта» пройдет форум, посвященный развитию ремесленного хлебопечения в России. Для обмена идеями и опытом соберутся пекари, кондитеры, владельцы пекарен и другие профессионалы, двигающие крафтовый хлеб в массы. Среди спикеров: Анна Рязанская («Сад»), Анна Красовская («Багетная мастерская») и Максим Бабич (Salty, «Футура», «Текстура»).
29-я линия Васильевского острова, 2
«Вчера и навсегда»
24 апреля — день рождения кабака «Вчера и навсегда» (победитель премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024). Отмечать двухлетие будут коктейлями, вдохновленными героями ленинградской арт-сцены, песнями групп «Аквариум», «АукцЫон», «ДДТ» и «Кино» в исполнении Насти Мамиты и dj-сетом от проекта «Коробка винила».
ул. Казанская, 11
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