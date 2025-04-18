Козленок с греческим хлебом цуреки и хот-дог с утиной колбаской: ресторанный дайджест

Muze Garden

Бренд-шеф Дмитрий Воробьев освежил меню к сезону шезлонгов. В завтраках теперь красуется тост с тунцом конфи и оливковым айоли. На гриле жарят стейки: стриплойн с картофелем фри и соусом из масла Cafe De Paris и форель с брюссельской капустой и сливочным биском. В азиатском прочтении хот-дога — утиная колбаска и соус хойсин. И, конечно, много сезонных овощей: кукуруза на огне с соусом из сыра чеддер, батат фри с манго майо и свежий салат со стручками зеленого горошка, каймаком и песто из зеленого лука.

Приморское ш., 471