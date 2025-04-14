Исчерпывающий гид по куличам: 50 предложений от ресторанов Петербурга

«Банщики»

Во время предпраздничной недели Светлой Пасхи гастроном ресторана расцветет! На зелёной лужайке появятся крашеные яйца, свежие куличи, творожная пасха и яркие наборы в стиле главных символов праздника.

Наш выбор: традиционная творожная пасха с цукатами, сушёными ягодами и изюмом, а еще — шоколадные яйца по мотивам пирожного «Картошка».

Заказать можно здесь или по телефону +7 929 112 60 27 до 17 апреля.