Исчерпывающий гид по куличам: 50 предложений от ресторанов Петербурга

Панеттоне, пасхальные зайцы, классические куличи и даже безглютеновые: «Собака.ru» собрала праздничную нарядную витрину от кафе и ресторанов Петербурга к Пасхе (заказывайте заранее!).
Панеттоне
VETER
Сливочно-творожная начинка для панеттоне (2000 руб) делается по авторскому рецепту с вишней. Тесто готовится с использованием дрожжевой опары с добавлением рома и цукатов, после чего вымешивается и расстаивается в течение 5-7 часов, затем выпекаются пышные ароматные панеттоне, которые подвешиваются для пышности. Предзаказы принимаются до 18 апреля.
+ 7 (931) 333-56-56
Salone pasta&bar
Сперва несколько дней подкармливают и укрепляют натуральную закваску. Затем – первый замес теста и ферментация на протяжении 12-18 часов. Далее – второй замес, формовка, расстойка 6-8 часов, выпечка и подвешивание вверх ногами для создания правильной текстуры. В Salone панеттоне оформляют строго по канону, наполняя щедрой порцией домашнего фисташкового крема.
+7 (921) 830-30-13
AGA
Панеттоне (5500 руб) на пшеничном тесте, в состав которого входят ароматные апельсиновые и лимонные цукаты.
+7 921 909 66 77
Mio Bistrot
Шеф Франческо Барбато воссоздал панеттоне (5990 руб) по своему семейному рецепту, передаваемому из поколения в поколение. В основе — особый вид плотной сухой закваски левито мадре, что в переводе значит «материнские дрожжи». Для начинки использует цукаты, которые варит сам, а затем вымачивает в роме с зернами натуральной ванили.
+7 (921) 090-06-06
Siesta Fiesta
Итальянский панеттоне на пшеничной закваске с начинкой из белого бельгийского шоколада, апельсиновых цукатов и сухофруктов в коньяке (1800 руб). Кулич же пекут по традиционному методу с добавлением домашних цукатов и жидкой начинкой из нежного шоколадного крема (1800 руб). Оформить заказ можно до 18 апреля
+7(931)993-35-55
MON CHOUCHOU
Панеттоне (2500 руб) во французском стиле будут выпекать на основе трёхдневной закваски с добавлением шоколада, орехов и домашних цукатов, вымоченных во французском коньячном ликёре с ярким цитрусовым вкусом и нотами карамели. Украшает королевский кекс – миндальная глазурь и шоколадный твиль. Оформить предзаказ можно до 18 апреля включительно на сайте.
+7(812)999-23-35
ACADEMIA BAR SHUVALOFF
Воздушный, долго вызревающий кекс с насыщенным сливочным вкусом и ароматом цитрусовых готовится по старинному рецепту. Внутри — цукаты ручной работы, пряные специи, молочный и белый шоколад, цедра лимона и апельсина, сверху лепестки миндаля.
+7 (812) 665-84-86
Fresa’s group
Воздушный панеттоне (3500 руб) в стильной упаковке от Антонио Фреза — с изюмом и цукатами лимона и апельсина. Рекомендуют подавать с кремом сабайоном или горячим шоколадом, а перед подачей — слегка разогреть.
Пасха
René
Очень красивая пасха из фермерского творога с вялеными парфюмированными ягодами и фруктами. Сверху шеф-кондитер Дарья Захаренко накрыла свое творение изящной вуалью из белого шоколада. Оформить предазаказ можно до 16 апреля.
8 (921) 882-28-28
«Банщики»
Во время предпраздничной недели Светлой Пасхи гастроном ресторана расцветет! На зелёной лужайке появятся крашеные яйца, свежие куличи, творожная пасха и яркие наборы в стиле главных символов праздника.
Наш выбор: традиционная творожная пасха с цукатами, сушёными ягодами и изюмом, а еще — шоколадные яйца по мотивам пирожного «Картошка».
Заказать можно здесь или по телефону +7 929 112 60 27 до 17 апреля.
Команда разработала максимально сочные и идеально пористые панеттоне, два вида творожной пасхи – классическая, декорированная бельгийским шоколадом (2950 руб) и фисташковая (3500); а также любимый вкус детства – глазированный сырок (590 руб) с начинкой из манго и маракуйи. Бонусом — пасхальная дорожка из натурального льна с узором в виде веточки мирта от «Крестецкой строчки».
+7 812 918 69 20
Must
Есть ароматный кулич с миндалем, изюмом, цедрой лимона и бурбонской ванилью, наполненный заварным кремом и украшенный итальянской меренгой, свежей голубикой и фисташковыми листьями, а также очаровательный муссовый кролик и заварная пасха с творогом и черничной начинкой, декорированная шоколадной стружкой и пасхальным драже.
Предзаказ до 17 апреля.
940-19-91
FermA
Уважаемый ресторан с мощным кондитерским цехом готовит традиционные куличи с пропиткой и изюмом (1700 руб) и пасхи с цукатами (1950 руб).
«Ферма Бенуа»
Просто и со вкусом: творожная пасха (1350 руб) с заварным кремом, сливками, сушеной вишней, цукатами, цедрой лайма и лимона. Классический итальянский кекс (1950 руб) готовят с добавлением апельсиновых цукатов, сушеной вишни, изюма и измельченного миндаля, а подают с фисташковым кремом. Для пряного вкуса новозеландское сливочное масло предварительно смешивают со специями (бадьяном, корицей и кардамоном). Есть и полностью безглютеновый кулич!
+7 (812) 209 18 90
Куличи
No Regrets
Глютен-фри евангелисты готовят 2 вида куличей с воздушной маршмеллоу-помадкой (без глютена и лактозы). С домашними цукатами и манго, пропитанный апельсиновым сиропом Гран Марнье с лимонным курдом и облаком розовой матча (1700 руб) или с фисташками, миндалем и вяленой клюквой, пропитанный ромовым сиропом с соленой карамелью и фисташковым пломбиром (1700 руб). Заказы принимают до 17 апреля.
8 (921) 410-89-90
Bona People Group
Шеф-кондитер Мария Титова делает куличи (950 руб) на воздушном мягком тесте с тростниковым сахаром, с сухофруктами, ароматизированными в ликере, и сахарной помадкой, напоминающей маршмеллоу. В каждом ресторане группы — свое оформление.
- Lalaki — украшен бархатистой пудрой граната, слайсом апельсина и миниатюрной свечкой.
- «Склад 22» — на куличе красуются яйца-драже в пастельных тонах и шоколадный петушок на палочке.
- BONA — декорирован орехами, сушеными фруктами, веточками гипсофилы и вербы, а яйца-драже в нежных оттенках дополняют композицию весенней свежестью.
Оформить предзаказ можно на сайте в разделе доставки до 17 апреля включительно.
«Сыроварня»
Шеф-кондитер Александра Богданова предлагает сдобный творожный кулич (790 руб и 1490 руб) с обильной начинкой и декорированный шапкой из сахарной помадки, золотистыми, шоколадными яйцами и венком из эвкалипта!
+ 7 (812) 207-01-00
«Футура»
В этот раз команда добавила к воздушному тесту фисташковый ганаш на белом шоколаде и чернику. Так получился сливочный, ореховый и яркий кулич (1700 руб), украшенный зефирной глазурью, сублимированной малиной, фисташками
и васильками. Весна!
Отдают куличи в коробках с рисунками детей сотрудников.
Оформить предзаказ можно здесь до 16 апреля.
Probka Family
В этом году Арам Мнацаканов представляет коллаборацию с Петром Аксеновым, создателем бренда Russkaya Skazka. Встречаем сервировку из расписанного вручную костяного фарфора, со скатертями и шелковыми платками – все с пасхальными сюжетами. Также представлен кулич, украшенный веточками шоколадной земляники по белоснежной глазури.
Оформить заказ можно здесь.
Cake&Breakfast
Кулич (1450 руб) с орехами, цукатами, цедрой лимона и семечками с шапкой из обожжённой меренги и щедрой начинкой из лимонного курда. Заказы принимают уже сейчас на 19 и 20 апреля.
+7(800)101-59-64
«Блок»
Здесь сдобный традиционный кулич (с цукатами и изюмом) пекут в подовой печи, как было принято на Руси (1800 руб). А авторскую версию (2100 руб) из сливочного воздушного теста начиняют сливочно-сырным кремом с клюквой, вымоченной в отваре из шиповника. Шапка выполнена из желтой зефирной глазури, декорируется сусальным золотом, цветками из сахарной пасты и колоском пшеницы.
Предзаказы принимаются до 17 апреля
+7 (812) 415-40-40
All Grain
Сливочное тесто с курагой, изюмом и ванилью, сверху — шапка швейцарской меренги с лаймовой цедрой и малиной. Доступны в двух размерах: большой — 1200 руб (если освященный, то 1500 руб) и маленький — 390 руб.
Впервые можно заказать освящённые куличи в большом размере — 1500₽.
Предзаказ можно оформить здесь.
Salty
Едем за куличами (1300 руб) от пекаря Максима Бабича. В основе — воздушная бриошь, щедро дополненная итальянскими апельсиновыми цукатами, лепестками миндаля и тремя видами шоколада. Сверху — покрытие на кокосовом и тростниковом сахаре.
А 19 и 20 апреля на витрине бистро появятся еще и мини-куличи (360 руб)
+7 (981) 739-20-00
Кофейня «Свитер»
Экстремально много начинки внутри куличей на сливочном масле. На выбор: заварной ванильный крем или крем из манго, лайма, чиза и белого шоколада.
+7 911 224-87-06
«Мечтатели»
Виталий Папп подготовил кулич (2100 руб) с сердцевинкой из густого заварного шоколадного крема и фундучного пралине, украсив его шоколадной глазурью, ромовым кремом и колотым соленым пеканом. Второй содержит фисташковый крем с добавлением какао (2100 руб).
+7 (921) 761-31-55
Charlie
Внутри кулича — сочное тесто, пропитанное дынным сиропом, вяленая клюква и цукаты. Сверху — перья из белого шоколада и арт-маршмеллоу (1 400 руб).
+7 (911) 926-00-12
Pavlova
Вам классический кулич или посвященный легендарной балерине Анне Павловой? Для традиционного варианта бриошь щедро пропитывают сиропом с ромом, добавляют апельсиновые и имбирные цукаты, а также шоколад и вяленую клюкву. В основе кулича, воспевающего музу ресторана, начинка — крем с маскарпоне, а сверху — французская меренга в виде капелек и фигурка лебедя.
+ 7 (911) 222-28-28
Vakh
Кулич с шоколадом и изюмом, украшенный шоколадным ганашом и двумя видами орехов (1400 руб) или с малиновым кремом, кизилом и верхушкой из меренги, усыпанной свежей садовой малиной (2100 руб). Каждый из них отдадут в коробке, расписанной вручную грузинскими орнаментами.
Оформить предзаказ на куличи можно до 18:00 19 апреля
+7 (995) 595-99-95
Teplo
УТП! Только здесь можно попробовать слоеный кулич, пропитанный заварным кремом, с бананом, грецкими орехами и соленой карамелью. Также пекут традиционный творожный кулич из нежного и пышного теста с изюмом, выдержанным в домашней настойке из черной смородины. Украшают глазурью из белого шоколада, розовыми лепестками и фисташковой крошкой.
Заказать кулич можно до 16:00 18 апреля
8 (812) 900-94-34
«Скандинавия»
На заказ готовят кулич (900 руб), пасху (1900 руб) и большой шоколадный пасхальный набор (3800 руб).
Парковая ул., 16
Forest Hill
Команда загородного ресторана подготовила к празднику куличи, творожную пасху и расписные яйца в лучших семейных традициях.
240 18 88
«Гранд Отель Мойка 22»
Шеф-кондитер «Гранд Отеля Мойка 22» Серафима Комочкова добавляет в воздушное тесто апельсиновые цукаты и шоколад, а в самом центре — ванильный крем. Куличи украшаются миндальными лепестками, воздушной меренгой и яйцами из разноцветного шоколада.
+78123359111
Пасхальные сладости
Pame
Тут пекут цуреки (1800 руб) — традиционный пасхальный хлеб, аналог кулича. Готовится на основе дрожжевого теста, к опаре добавляется сливочное масло, молоко, тесто вымешивается, делится на полоски, которые сплетаются в косички, и выпекается.
Можно купить онлайн.
Par Michele Gastronomie
Пасхальную коллекцию открывает традиционный миланский панеттоне (6500 руб) на оригинальной итальянской закваске Levito Madre, с цукатами, вымоченными в роме. Производство занимает три дня (выпечка подвешивается на спицы!). Тут же готовят пасхального зайца (1200 руб) на основе темного французского шоколада, а в качестве начинки используют джандуйю, пасту из молочного шоколада и кедрового ореха.
+7 (985) 265-63-45
«Астория»
До 20 апреля в отеле работает Пасхальный маркет со всевозможными куличами, панеттоне и шоколадными яйцами в подставке из молочного шоколада и петушки на палочке. Главные хиты тоже здесь: яйцо с карамелью и фундуком, шоколадный кролик с пралине из фундука и символ отеля Медведь Борис в шоколадном обличье.
Nordic и Drevå
Special edition к Пасхе — фисташковый панеттоне (3800 руб) по рецепту шеф-повара Дэниела Хогландера. Его пекут с шоколадом, фисташкой, апельсиновыми цукатами, курагой, золотым изюмом, вымоченными в роме и бурбонской ванилью. На приготовление панеттоне уходит 12 часов — именно столько нужно, чтобы тесто стало воздушным.
А в ресторане Nordic подготовили целую пасхальную коллекцию: панна-кота (3000 руб) с соленой карамелью, с начинкой из норвежского карамельного сыра, компоте из малины и фирменный торт «Лесной пень» (1600 руб) — фундучное безе с кремом из белых грибов.
Предзаказ можно оформить на сайте
Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg
Чайная гостиная представила не только коллекцию куличей, но и авторские десерты: творожная пасха (2500 руб) с тропическим манго или с фисташкой и вишней, хрустящая нуга (1300 руб) с малиной или воздушный кулитоне (5000 руб) с апельсиновыми цукатами. А еще шоколадные яйца (от 2 500 руб) с миндальным драже и пасхальный торт (15 000 руб) с сырном муссом, манго и маракуйей.
+7 (812) 339 80 45
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