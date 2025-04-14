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Исчерпывающий гид по куличам: 50 предложений от ресторанов Петербурга

Панеттоне, пасхальные зайцы, классические куличи и даже безглютеновые: «Собака.ru» собрала праздничную нарядную витрину от кафе и ресторанов Петербурга к Пасхе (заказывайте заранее!).

Панеттоне

Мягкие воздушные и красиво упакованные
Пасха

Самые красивые праздничные творожные угощения
Куличи

Щедро начиненные кремом или классические
Пасхальные сладости

Торты и пирожные

Панеттоне

VETER Сливочно-творожная начинка для панеттоне (2000 руб) делается по авторскому рецепту с вишней. Тесто готовится с использованием дрожжевой опары с
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VETER

Сливочно-творожная начинка для панеттоне (2000 руб) делается по авторскому рецепту с вишней. Тесто готовится с использованием дрожжевой опары с добавлением рома и цукатов, после чего вымешивается и расстаивается в течение 5-7 часов, затем выпекаются пышные ароматные панеттоне, которые подвешиваются для пышности. Предзаказы принимаются до 18 апреля.

+ 7 (931) 333-56-56

Salone pasta&bar Сперва несколько дней подкармливают и укрепляют натуральную закваску. Затем – первый замес теста и ферментация на протяжении 12-18
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Salone pasta&bar

Сперва несколько дней подкармливают и укрепляют натуральную закваску. Затем – первый замес теста и ферментация на протяжении 12-18 часов. Далее – второй замес, формовка, расстойка 6-8 часов, выпечка и подвешивание вверх ногами для создания правильной текстуры. В Salone панеттоне оформляют строго по канону, наполняя щедрой порцией домашнего фисташкового крема.

+7 (921) 830-30-13

AGA Панеттоне (5500 руб) на пшеничном тесте, в состав которого входят ароматные апельсиновые и лимонные цукаты. +7 921 909 66 77
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AGA

Панеттоне (5500 руб) на пшеничном тесте, в состав которого входят ароматные апельсиновые и лимонные цукаты.

+7 921 909 66 77

Mio Bistrot Шеф Франческо Барбато воссоздал панеттоне (5990 руб) по своему семейному рецепту, передаваемому из поколения в поколение. В основе
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Mio Bistrot

Шеф Франческо Барбато воссоздал панеттоне (5990 руб) по своему семейному рецепту, передаваемому из поколения в поколение. В основе — особый вид плотной сухой закваски левито мадре, что в переводе значит «материнские дрожжи». Для начинки использует цукаты, которые варит сам, а затем вымачивает в роме с зернами натуральной ванили.

+7 (921) 090-06-06

Siesta Fiesta Итальянский панеттоне на пшеничной закваске с начинкой из белого бельгийского шоколада, апельсиновых цукатов и сухофруктов в коньяке
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Siesta Fiesta

Итальянский панеттоне на пшеничной закваске с начинкой из белого бельгийского шоколада, апельсиновых цукатов и сухофруктов в коньяке (1800 руб). Кулич же пекут по традиционному методу с добавлением домашних цукатов и жидкой начинкой из нежного шоколадного крема (1800 руб). Оформить заказ можно до 18 апреля

+7(931)993-35-55

MON CHOUCHOU Панеттоне (2500 руб) во французском стиле будут выпекать на основе трёхдневной закваски с добавлением шоколада, орехов и домашних цукатов
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MON CHOUCHOU

Панеттоне (2500 руб) во французском стиле будут выпекать на основе трёхдневной закваски с добавлением шоколада, орехов и домашних цукатов, вымоченных во французском коньячном ликёре с ярким цитрусовым вкусом и нотами карамели. Украшает королевский кекс – миндальная глазурь и шоколадный твиль. Оформить предзаказ можно до 18 апреля включительно на сайте.

+7(812)999-23-35

ACADEMIA BAR SHUVALOFF Воздушный, долго вызревающий кекс с насыщенным сливочным вкусом и ароматом цитрусовых готовится по старинному рецепту. Внутри
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ACADEMIA BAR SHUVALOFF

Воздушный, долго вызревающий кекс с насыщенным сливочным вкусом и ароматом цитрусовых готовится по старинному рецепту. Внутри — цукаты ручной работы, пряные специи, молочный и белый шоколад, цедра лимона и апельсина, сверху лепестки миндаля. 

+7 (812) 665-84-86

Fresa’s group Воздушный панеттоне (3500 руб) в стильной упаковке от Антонио Фреза — с изюмом и цукатами лимона и апельсина. Рекомендуют подавать с
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Fresa’s group

Воздушный панеттоне (3500 руб) в стильной упаковке от Антонио Фреза — с изюмом и цукатами лимона и апельсина. Рекомендуют подавать с кремом сабайоном или горячим шоколадом, а перед подачей — слегка разогреть.

Пасха

René Очень красивая пасха из фермерского творога с вялеными парфюмированными ягодами и фруктами. Сверху шеф-кондитер Дарья Захаренко накрыла свое

René

Очень красивая пасха из фермерского творога с вялеными парфюмированными ягодами и фруктами. Сверху шеф-кондитер Дарья Захаренко накрыла свое творение изящной вуалью из белого шоколада. Оформить предазаказ можно до 16 апреля.

8 (921) 882-28-28

«Банщики» Во время предпраздничной недели Светлой Пасхи гастроном ресторана расцветет! На зелёной лужайке появятся крашеные яйца, свежие куличи

«Банщики»

Во время предпраздничной недели Светлой Пасхи гастроном ресторана расцветет! На зелёной лужайке появятся крашеные яйца, свежие куличи, творожная пасха и яркие наборы в стиле главных символов праздника.

Наш выбор: традиционная творожная пасха с цукатами, сушёными ягодами и изюмом, а еще — шоколадные яйца по мотивам пирожного «Картошка».

Заказать можно здесь или по телефону +7 929 112 60 27 до 17 апреля.

Jerome Команда разработала максимально сочные и идеально пористые панеттоне, два вида творожной пасхи – классическая, декорированная бельгийским

Jerome

Команда разработала максимально сочные и идеально пористые панеттоне, два вида творожной пасхи – классическая, декорированная бельгийским шоколадом (2950 руб) и фисташковая (3500); а также любимый вкус детства – глазированный сырок (590 руб) с начинкой из манго и маракуйи. Бонусом — пасхальная дорожка из натурального льна с узором в виде веточки мирта от «Крестецкой строчки».

+7 812 918 69 20

Must Есть ароматный кулич с миндалем, изюмом, цедрой лимона и бурбонской ванилью, наполненный заварным кремом и украшенный итальянской меренгой

Must

Есть ароматный кулич с миндалем, изюмом, цедрой лимона и бурбонской ванилью, наполненный заварным кремом и украшенный итальянской меренгой, свежей голубикой и фисташковыми листьями, а также очаровательный муссовый кролик и заварная пасха с творогом и черничной начинкой, декорированная шоколадной стружкой и пасхальным драже.

Предзаказ до 17 апреля.

940-19-91

FermA Уважаемый ресторан с мощным кондитерским цехом готовит традиционные куличи с пропиткой и изюмом (1700 руб) и пасхи с цукатами (1950 руб).

FermA

Уважаемый ресторан с мощным кондитерским цехом готовит традиционные куличи с пропиткой и изюмом (1700 руб) и пасхи с цукатами (1950 руб).

«Ферма Бенуа» Просто и со вкусом: творожная пасха (1350 руб) с заварным кремом, сливками, сушеной вишней, цукатами, цедрой лайма и лимона

«Ферма Бенуа»

Просто и со вкусом: творожная пасха (1350 руб) с заварным кремом, сливками, сушеной вишней, цукатами, цедрой лайма и лимона. Классический итальянский кекс (1950 руб) готовят с добавлением апельсиновых цукатов, сушеной вишни, изюма и измельченного миндаля, а подают с фисташковым кремом. Для пряного вкуса новозеландское сливочное масло  предварительно смешивают со специями (бадьяном, корицей и кардамоном). Есть и полностью безглютеновый кулич!

+7 (812) 209 18 90

Куличи

No Regrets Глютен-фри евангелисты готовят 2 вида куличей с воздушной маршмеллоу-помадкой (без глютена и лактозы). С домашними цукатами и манго
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No Regrets

Глютен-фри евангелисты готовят 2 вида куличей с воздушной маршмеллоу-помадкой (без глютена и лактозы). С домашними цукатами и манго, пропитанный апельсиновым сиропом Гран Марнье с лимонным курдом и облаком розовой матча (1700 руб) или  с фисташками, миндалем и вяленой клюквой, пропитанный ромовым сиропом с соленой карамелью и фисташковым пломбиром (1700 руб). Заказы принимают до 17 апреля.

8 (921) 410-89-90

Bona People Group Шеф-кондитер Мария Титова делает куличи (950 руб) на воздушном мягком тесте с тростниковым сахаром, с сухофруктами
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Bona People Group

Шеф-кондитер Мария Титова делает куличи (950 руб) на воздушном мягком тесте с тростниковым сахаром, с сухофруктами, ароматизированными в ликере, и сахарной помадкой, напоминающей маршмеллоу. В каждом ресторане группы — свое оформление.

  • Lalaki — украшен бархатистой пудрой граната, слайсом апельсина и миниатюрной свечкой.
  • «Склад 22» — на куличе красуются яйца-драже в пастельных тонах и шоколадный петушок на палочке.
  • BONA — декорирован орехами, сушеными фруктами, веточками гипсофилы и вербы, а яйца-драже в нежных оттенках дополняют композицию весенней свежестью.

Оформить предзаказ можно на сайте в разделе доставки до 17 апреля включительно.

«Сыроварня» Шеф-кондитер Александра Богданова предлагает сдобный творожный кулич (790 руб и 1490 руб) с обильной начинкой и декорированный шапкой из
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«Сыроварня»

Шеф-кондитер Александра Богданова предлагает сдобный творожный кулич (790 руб и 1490 руб) с обильной начинкой и декорированный шапкой из сахарной помадки, золотистыми, шоколадными яйцами и венком из эвкалипта!

+ 7 (812) 207-01-00

«Футура» В этот раз команда добавила к воздушному тесту фисташковый ганаш на белом шоколаде и чернику. Так получился сливочный, ореховый и яркий кулич
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«Футура»

В этот раз команда добавила к воздушному тесту фисташковый ганаш на белом шоколаде и чернику. Так получился сливочный, ореховый и яркий кулич (1700 руб), украшенный зефирной глазурью, сублимированной малиной, фисташками
и васильками. Весна!

Отдают куличи в коробках с рисунками детей сотрудников.

Оформить предзаказ можно здесь до 16 апреля.  

Probka Family В этом году Арам Мнацаканов представляет коллаборацию с Петром Аксеновым, создателем бренда Russkaya Skazka. Встречаем сервировку из
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Probka Family 

В этом году Арам Мнацаканов представляет коллаборацию с Петром Аксеновым, создателем бренда Russkaya Skazka. Встречаем сервировку из расписанного вручную костяного фарфора, со скатертями и шелковыми платками – все с пасхальными сюжетами. Также представлен кулич, украшенный веточками шоколадной земляники по белоснежной глазури.

Оформить заказ можно здесь

Cake&Breakfast Кулич (1450 руб) с орехами, цукатами, цедрой лимона и семечками с шапкой из обожжённой меренги и щедрой начинкой из лимонного курда
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Cake&Breakfast

Кулич (1450 руб) с орехами, цукатами, цедрой лимона и семечками с шапкой из обожжённой меренги и щедрой начинкой из лимонного курда. Заказы принимают уже сейчас на 19 и 20 апреля.

+7(800)101-59-64

«Блок» Здесь сдобный традиционный кулич (с цукатами и изюмом) пекут в подовой печи, как было принято на Руси (1800 руб). А авторскую версию (2100 руб
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«Блок» 

Здесь сдобный традиционный кулич (с цукатами и изюмом) пекут в подовой печи, как было принято на Руси (1800 руб). А авторскую версию (2100 руб) из сливочного воздушного теста начиняют сливочно-сырным кремом с клюквой, вымоченной в отваре из шиповника. Шапка выполнена из желтой зефирной глазури, декорируется сусальным золотом, цветками из сахарной пасты и колоском пшеницы.

Предзаказы принимаются до 17 апреля

+7 (812) 415-40-40

All Grain Сливочное тесто с курагой, изюмом и ванилью, сверху — шапка швейцарской меренги с лаймовой цедрой и малиной. Доступны в двух размерах
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All Grain

Сливочное тесто с курагой, изюмом и ванилью, сверху — шапка швейцарской меренги с лаймовой цедрой и малиной. Доступны в двух размерах: большой — 1200 руб (если освященный, то 1500 руб) и маленький — 390 руб.
Впервые можно заказать освящённые куличи в большом размере — 1500₽.

Предзаказ можно оформить здесь.

Salty Едем за куличами (1300 руб) от пекаря Максима Бабича. В основе — воздушная бриошь, щедро дополненная итальянскими апельсиновыми цукатами
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Salty

Едем за куличами (1300 руб) от пекаря Максима Бабича. В основе — воздушная бриошь, щедро дополненная итальянскими апельсиновыми цукатами, лепестками миндаля и тремя видами шоколада. Сверху — покрытие на кокосовом и тростниковом сахаре.

А 19 и 20 апреля на витрине бистро появятся еще и мини-куличи (360 руб) 

+7 (981) 739-20-00

 

Кофейня «Свитер» Экстремально много начинки внутри куличей на сливочном масле. На выбор: заварной ванильный крем или крем из манго, лайма, чиза и
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Кофейня «Свитер»

Экстремально много начинки внутри куличей на сливочном масле. На выбор: заварной ванильный крем или крем из манго, лайма, чиза и белого шоколада.

+7 911 224-87-06

«Мечтатели» Виталий Папп подготовил кулич (2100 руб) с сердцевинкой из густого заварного шоколадного крема и фундучного пралине, украсив его
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«Мечтатели»

Виталий Папп подготовил кулич (2100 руб) с сердцевинкой из густого заварного шоколадного крема и фундучного пралине, украсив его шоколадной глазурью, ромовым кремом и колотым соленым пеканом. Второй содержит фисташковый крем с добавлением какао (2100 руб).

+7 (921) 761-31-55

Charlie Внутри кулича — сочное тесто, пропитанное дынным сиропом, вяленая клюква и цукаты. Сверху — перья из белого шоколада и арт-маршмеллоу (1 400
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Charlie

Внутри кулича — сочное тесто, пропитанное дынным сиропом, вяленая клюква и цукаты. Сверху — перья из белого шоколада и арт-маршмеллоу (1 400 руб).

+7 (911) 926-00-12

Pavlova Вам классический кулич или посвященный легендарной балерине Анне Павловой? Для традиционного варианта бриошь щедро пропитывают сиропом с ромом
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Pavlova

Вам классический кулич или посвященный легендарной балерине Анне Павловой? Для традиционного варианта бриошь щедро пропитывают сиропом с ромом, добавляют апельсиновые и имбирные цукаты, а также шоколад и вяленую клюкву. В основе кулича, воспевающего музу ресторана, начинка — крем с маскарпоне, а сверху — французская меренга в виде капелек и фигурка лебедя.

+ 7 (911) 222-28-28

Vakh Кулич с шоколадом и изюмом, украшенный шоколадным ганашом и двумя видами орехов (1400 руб) или с малиновым кремом, кизилом и верхушкой из меренги
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Vakh

Кулич с шоколадом и изюмом, украшенный шоколадным ганашом и двумя видами орехов (1400 руб) или с малиновым кремом, кизилом и верхушкой из меренги, усыпанной свежей садовой малиной (2100 руб). Каждый из них отдадут в коробке, расписанной вручную грузинскими орнаментами.

Оформить предзаказ на куличи можно до 18:00 19 апреля

+7 (995) 595-99-95

Teplo УТП! Только здесь можно попробовать слоеный кулич, пропитанный заварным кремом, с бананом, грецкими орехами и соленой карамелью. Также пекут
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Teplo

УТП! Только здесь можно попробовать слоеный кулич, пропитанный заварным кремом, с бананом, грецкими орехами и соленой карамелью. Также пекут традиционный творожный кулич из нежного и пышного теста с изюмом, выдержанным в домашней настойке из черной смородины. Украшают глазурью из белого шоколада, розовыми лепестками и фисташковой крошкой.

Заказать кулич можно до 16:00 18 апреля

8 (812) 900-94-34

«Скандинавия» На заказ готовят кулич (900 руб), пасху (1900 руб) и большой шоколадный пасхальный набор (3800 руб). Парковая ул., 16
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«Скандинавия»

На заказ готовят кулич (900 руб), пасху (1900 руб) и большой шоколадный пасхальный набор (3800 руб).

Парковая ул., 16

Forest Hill Команда загородного ресторана подготовила к празднику куличи, творожную пасху и расписные яйца в лучших семейных традициях. 240 18 88
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Forest Hill

Команда загородного ресторана подготовила к празднику куличи, творожную пасху и расписные яйца в лучших семейных традициях.

240 18 88

«Гранд Отель Мойка 22» Шеф-кондитер «Гранд Отеля Мойка 22» Серафима Комочкова добавляет в воздушное тесто апельсиновые цукаты и шоколад, а в самом
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«Гранд Отель Мойка 22»

Шеф-кондитер «Гранд Отеля Мойка 22» Серафима Комочкова добавляет в воздушное тесто апельсиновые цукаты и шоколад, а в самом центре — ванильный крем. Куличи украшаются миндальными лепестками, воздушной меренгой и яйцами из разноцветного шоколада.

+78123359111

Пасхальные сладости

Pame Тут пекут цуреки (1800 руб) — традиционный пасхальный хлеб, аналог кулича. Готовится на основе дрожжевого теста, к опаре добавляется сливочное
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Pame

Тут пекут цуреки (1800 руб) — традиционный пасхальный хлеб, аналог кулича. Готовится на основе дрожжевого теста, к опаре добавляется сливочное масло, молоко, тесто вымешивается, делится на полоски, которые сплетаются в косички, и выпекается.

Можно купить онлайн.

Par Michele Gastronomie Пасхальную коллекцию открывает традиционный миланский панеттоне (6500 руб) на оригинальной итальянской закваске Levito Madre
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Par Michele Gastronomie

Пасхальную коллекцию открывает традиционный миланский панеттоне (6500 руб) на оригинальной итальянской закваске Levito Madre, с цукатами, вымоченными в роме. Производство занимает три дня (выпечка подвешивается на спицы!). Тут же готовят пасхального зайца (1200 руб) на основе темного французского шоколада, а в качестве начинки используют джандуйю, пасту из молочного шоколада и кедрового ореха. 

+7 (985) 265-63-45

«Астория» До 20 апреля в отеле работает Пасхальный маркет со всевозможными куличами, панеттоне и шоколадными яйцами в подставке из молочного шоколада
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«Астория»

До 20 апреля в отеле работает Пасхальный маркет со всевозможными куличами, панеттоне и шоколадными яйцами в подставке из молочного шоколада и петушки на палочке. Главные хиты тоже здесь: яйцо с карамелью и фундуком, шоколадный кролик с пралине из фундука и символ отеля Медведь Борис в шоколадном обличье.

Nordic и Drevå Special edition к Пасхе — фисташковый панеттоне (3800 руб) по рецепту шеф-повара Дэниела Хогландера. Его пекут с шоколадом, фисташкой
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Nordic и Drevå 

Special edition к Пасхе — фисташковый панеттоне (3800 руб) по рецепту шеф-повара Дэниела Хогландера. Его пекут с шоколадом, фисташкой, апельсиновыми цукатами, курагой, золотым изюмом, вымоченными в роме и бурбонской ванилью. На приготовление панеттоне уходит 12 часов — именно столько нужно, чтобы тесто стало воздушным.

А в ресторане Nordic подготовили целую пасхальную коллекцию: панна-кота (3000 руб) с соленой карамелью, с начинкой из норвежского карамельного сыра, компоте из малины и фирменный торт «Лесной пень»  (1600 руб) — фундучное безе с кремом из белых грибов.

Предзаказ можно оформить на сайте

Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg Чайная гостиная представила не только коллекцию куличей, но и авторские десерты: творожная пасха (2500
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Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg

Чайная гостиная представила не только коллекцию куличей, но и авторские десерты: творожная пасха (2500 руб) с тропическим манго или с фисташкой и вишней, хрустящая нуга (1300 руб) с малиной или воздушный кулитоне (5000 руб) с апельсиновыми цукатами. А еще шоколадные яйца (от 2 500 руб) с миндальным драже и пасхальный торт (15 000 руб) с сырном муссом, манго и маракуйей. 

+7 (812) 339 80 45

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