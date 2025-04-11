Черная икра из белых грибов и мороженое из просекко: ресторанный дайджест

Chang

Новый год в апреле? Почему бы и да! В Таиланде с 13 по 15 апреля празднуют Сонгкран, в честь которого бренд-шеф Денис Прохоров подготовил специальные блюда для эффектного застолья: внушительную кастрюлю том яма на 12-часовом бульоне и целого сибаса с соусом нам пла (на основе рыбного соуса и перца чили). И какой новый год без игристого: завершаем пир мороженым из ананаса с просекко и ананасовым чипсом.

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