Черная икра из белых грибов и мороженое из просекко: ресторанный дайджест

Собрали идеи на все приемы пищи: от завтрака в стиле Уэса Андерсона до ужина в стиле Антонио Фреза.
Big Wine Freaks
На этот уикенд «фрики» собрали спешл-сет австрийской биодинамики, а шеф Илья Татаринов приготовил к нему не менее грандиозный пейринг — хот-дог на поджаренной свежеиспеченной бриоши с целым щупальцем осьминога на гриле.
ул. Инструментальная, 3
Chang
Новый год в апреле? Почему бы и да! В Таиланде с 13 по 15 апреля празднуют Сонгкран, в честь которого бренд-шеф Денис Прохоров подготовил специальные блюда для эффектного застолья: внушительную кастрюлю том яма на 12-часовом бульоне и целого сибаса с соусом нам пла (на основе рыбного соуса и перца чили). И какой новый год без игристого: завершаем пир мороженым из ананаса с просекко и ананасовым чипсом.
Московский пр., д.186
«Скандинавия»
В затерявшемся среди сестрорецких сосен загородном клубе шеф-повар Александр Тиханов обновил меню гриль-бара. После прогулки к дюнам Финского залива идем подкрепляться скумбрией с апельсином, гравлаксом из форели, седлом барашка и закусками с фермерскими сырами Nova Artisana.
Комендантский пр., 65
Regions
17 апреля знакомимся с современной кухней Казани в ресторане Regions, куда из столицы Татарстана приедет шеф-повар ресторана «Умай» Рустам Рахимов. Локальные продукты республики раскроют себя во всей красе в авторских версиях традиционных рецептов: вяленый гусь, кыстыбый с «черной икрой» из белых грибов, эчпочмак с уткой и тыквой, куллама из конины и запеканка из корта с катыком. Повод пополнить гастровокабуляр!
ул. Жуковского, 10
Marso Polo
Траттория зовет в свой итальянский дом самых близких (то есть всех нас!), чтобы с размахом отметить трехлетие. Атмосферу вечера 17 апреля зададут живая музыка и лайв-скетчи от художницы. Шеф Никита Купавых продемонстрирует шоу-китчен — приготовит пасту качо-э-пеппе в сырной голове у стола, а шеф-кондитер Алёна Офицерова вынесет большой праздничный торт.
наб. Канала Грибоедова, 2В
Von Witte
В этот четверг барная стойка «Гранд Отеля Мойка 22» будет доверена Михаилу Орлову и Михаилу Савину из московского Segreto Bar. Бармены смешают небанальные твисты на итальянскую коктейльную классику: «гарибальди» с игристым и специями и негрони с малиной и чили. Напитки идеально дополнят закуски-чикетти и живая музыка.
наб. реки Мойки, 22
«Завтрак не у Тиффани»
Проект тематических завтраков-коллабораций 20 апреля устравивает грандиозный театрализованный бранч в стиле фильма «Отель "Гранд Будапешт"». В программе: сет блюд от бренд-шефа ресторана Laardo, детективный квест по отелю Albora и фотозоны, воссоздающие кадры из фильма Уэса Андерсона.
наб. канала Грибоедова, 133а
Dreamteam
23 апреля Dreamteam собирает коллег по индустрии для обмена опытом и лучшими практиками. Событие открытое и бесплатное — нужна лишь предварительная регистрация. Будут выступления спикеров , мастер-классы от ведущих шефов и, конечно, фуршет с аперетивом. Анна Ендриховская (Moss Hotel) расскажет о фишках гостеприимства, Антон Ковальков (DFF, Poly Cyprus) — о реальных ролях шефа на кухне, а Анна Плешакова (Dreamteam) — об эффективности в бизнесе.
ул. Новгородская, 13
«Северянин»
Театр начинается с вешалки, а заканчивается игристым. Ресторан «Северянин» предлагает дружеский обмен для театралов: комплиментарный бокал игристого за предьявление любого билета в театр с актуальной датой.
Столярный пер., 18
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