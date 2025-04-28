Ультразвуковой негрони, автохтоны из Словении и хумус с корюшкой: куда идти есть (и пить!) в мае

Эксклюзив: Kira Restaurant

Взят Эверест гастроурбанистики! В самом конце Кирочной улицы, в историческом здании первой российской альбомной фабрики Самуила Бехли, команда ресторана Jerome развернет свой новый проект Kira — на 1000 (!) квадратных метров. Совсем скоро нас с ветерком прокатят по всему Средиземноморью: шеф Павел Циклинский теперь в свое CV может записать кухню не только Италии, которую отточил в Jerome, но и Португалии, Греции, Франции, Испании, Турции, Марокко и Ливана. Мастер-классы и рецепты ребятам дали звездные шефы: итальянец Паскуале Паламаро, семейная пара гастропрофи Аггелос и Ольга Бакопулос с Миконоса и молодой, но талантливый марокканец Джавад Рахали.

Что ждем? Пряности и страсти! Ризотто с тосканской салями сопрессата, суп-гуляш с кальмаром и нутом, стуфато из осьминога, тажин из баранины с черносливом и миндалем, говяжью печень с марокканскими специями. В пандан широкой гастрономической географии шеф-сомелье Екатерина Яценко (неоднократная победительница премии «Что где есть в Петербурге») представит не только хедлайнеров европейского виноделия, но и автохтоны из Словении, долины Бекаа, Каппадокии и Восточной Фракии.

В интерьере все не менее грандиозно: в индустриальную архитектуру фабрики вписаны предметы искусства, мрамор, подвешенная к потолку рыбацкая лодка-светильник. Вангуем, летом пространство превратится в хот-спот — будут барбекю-вечеринки и музыкальные концерты на большой террасе.

Кирочная ул., 67, стр. 2