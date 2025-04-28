Ультразвуковой негрони, автохтоны из Словении и хумус с корюшкой: куда идти есть (и пить!) в мае

Выбор редакции! Хумус с корюшкой, ультразвуковой негрони, автохтоны из Каппадокии — вот вам шорт-лист самого классного из гастрономического Петербурга.
Эксклюзив: Kira Restaurant
Взят Эверест гастроурбанистики! В самом конце Кирочной улицы, в историческом здании первой российской альбомной фабрики Самуила Бехли, команда ресторана Jerome развернет свой новый проект Kira — на 1000 (!) квадратных метров. Совсем скоро нас с ветерком прокатят по всему Средиземноморью: шеф Павел Циклинский теперь в свое CV может записать кухню не только Италии, которую отточил в Jerome, но и Португалии, Греции, Франции, Испании, Турции, Марокко и Ливана. Мастер-классы и рецепты ребятам дали звездные шефы: итальянец Паскуале Паламаро, семейная пара гастропрофи Аггелос и Ольга Бакопулос с Миконоса и молодой, но талантливый марокканец Джавад Рахали.
Что ждем? Пряности и страсти! Ризотто с тосканской салями сопрессата, суп-гуляш с кальмаром и нутом, стуфато из осьминога, тажин из баранины с черносливом и миндалем, говяжью печень с марокканскими специями. В пандан широкой гастрономической географии шеф-сомелье Екатерина Яценко (неоднократная победительница премии «Что где есть в Петербурге») представит не только хедлайнеров европейского виноделия, но и автохтоны из Словении, долины Бекаа, Каппадокии и Восточной Фракии.
В интерьере все не менее грандиозно: в индустриальную архитектуру фабрики вписаны предметы искусства, мрамор, подвешенная к потолку рыбацкая лодка-светильник. Вангуем, летом пространство превратится в хот-спот — будут барбекю-вечеринки и музыкальные концерты на большой террасе.
Кирочная ул., 67, стр. 2
За кем следить: шеф-бармен «Иглы» Егор Барилко
Если вы еще не были в миниатюрном мьюзик-баре «Игла» во дворе общественного пространства G47 на Гороховой, срочно исправляйтесь! Опытный бартендер Егор Барилко (также Casper, Solids), которого мы помним по веселым тики тропического бара «Пирс 28», одним коктейлем сделает из вас жизнелюбивого человека.
Во флекс-дэнсе под первоклассное виниловое звучание (фиксируем гик-подход: мониторы JBL 1978 года, усилители McIntosh и роторный микшер, собранный вручную в Швейцарии) прикладываемся к негрони (выдержан в ультразвуковой ванне — говорят, так меняется молекулярная структура жидкости!), дайкири с настоем из красных сальвадорских бананов (украшен банановым снегом!) или ультратекстурный флаффи виски сауэр с оливковым маслом и мандарином (прошел через шнековую соковыжималку для лучшего сохранения эфирных масел!).
Для бархопперов и начинающих алкоисследователей Егор придумал коктейли на 1–2 глотка. К примеру, МДМА (расшифровывается как «мескаль дерти мартини»!) наливает в шот на 75 мл. И важно: избранные миксы здесь подают в винтажном японском стекле.
Гороховая ул., 47
Маст-хэв месяца: израильская кухня DIZENGOF/99
Обожаемое москвичами (уже 10 лет!) израильское кафе добралось и до наших широт. Для Dizengof/99 в Басковом переулке был придуман суперспешл (и это великолепие!) — хумус с корюшкой и риет из миноги. В основное меню авторы проекта Галя Николаева и Женя Цюпко привезли все свои хиты: фирменный тунец с питой, без преувеличений огромный шницель, а еще чинтаку — натуральный горячий шоколад по рецептам древних майя, с лабне и пеной из печенья. И самое гениальное — хумшука: да, хумус и шакшука теперь официально вместе!
Но главный аттракцион тут в утреннем меню. Ежедневно с 10 и all day long дают громадный завтрак для двоих. Сначала выбираем яйца — омлет, глазунью, болтунью или вареные. И далее эту скатерть-самобранку не остановить: лабне с печеными овощами, форшмак, яичный салат (к ним — хала, фокачча, пита), пастрами из индейки и из говядины, маринованный лосось, израильский овощной салат с фалафелем. А еще фрукты, овсянка с финиками, шоколадный чизкейк, апельсиновый тарт и блинчики катаеф. Сюда же, для блеска глаз, включили коктейли — мимозу или цитрусовый спритц.
Басков пер., 31
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