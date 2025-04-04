Террин из корюшки и саке из юдзу с бамбуком: ресторанный дайджест

Harvest

В Harvest появилось цитрусовое спешл-меню от Дмитрия Блинова (редкость!). Цитируем некоторые позиции:

• Салат из кейла с помело, фетой, сладкой грушей и инжиром с маринованным луком — все с легкой цитрусовой заправкой, японской смесью специй шичими и семенами.

• Сладкая печеная тыква с гелем из юдзу и морковного сока и с соусом на основе миндального молока и ромашки, а также томатно-крабовым (!) маслом.

• Нога кролика на гриле со спаржей и сливочным соусом на основе лимона и лемонграсса.

пр. Добролюбова, 11