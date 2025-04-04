Террин из корюшки и саке из юдзу с бамбуком: ресторанный дайджест

Гастрособытия недели: рок-экскурсия с кофе и булками, арт-дегустация-квест, кацу-сандо по-пожарски и гастроли московской абсентерии.
«Кусь»
4 апреля в 20:00 в «Кусь» на Комендантском презентуют молодой хрустящий сидр Олега Андреева (победитель премии «Что где есть в Петербурге» — 2021) с гастрономическим сопровождением (к примеру, в паре с гриль-чизом с томленой щекой!). На комбо меню будет действовать спеццена, а сами сидры можно продегустировать бесплатно.
Комендантский пр., 65
Harvest
В Harvest появилось цитрусовое спешл-меню от Дмитрия Блинова (редкость!). Цитируем некоторые позиции:
• Салат из кейла с помело, фетой, сладкой грушей и инжиром с маринованным луком — все с легкой цитрусовой заправкой, японской смесью специй шичими и семенами.
• Сладкая печеная тыква с гелем из юдзу и морковного сока и с соусом на основе миндального молока и ромашки, а также томатно-крабовым (!) маслом.
• Нога кролика на гриле со спаржей и сливочным соусом на основе лимона и лемонграсса.
пр. Добролюбова, 11
Mr. Bo
Прямо под нож шефа Дмитрия Богачева привезли свежевыловленнных тунца и желтохвоста из Японского моря и до 5 апреля будут готовить из них сашими и нигири. Блюфин из вод Хоккайдо разделают на спинку Аками и брюшко Торо, а весеннего медового хамачи подадут с васаби и базиликом.
Манежный пер., 2
Sight
Ресторан-любимчик жителей Петроградки отмечает шестилетие. Организацию вечеринки 5 апреля доверили москвичам из Deep Fried Friends. С 14:00 до 18:00 «друзья» будут готовить сандо с пожарской котлетой, розовые аньолотти с уткой и черемуховый блинный торт, а в 18:00 сами встанут за диджейский пульт.
ул. Корпусная, 28Г
WOW MOM MARKET
На все выходные главная сцена MTС Live Холл в пространстве VOKZAL 1853 превратится в площадку для большого семейного фестиваля. В программе: маркет локальных брендов, мастер-классы, игровая зона для детей и бильярд для пап, детский модный показ, психологические практики и даже своя «Икея».
наб. Обводного канала, 118
«Слой» x «Больше Кофе»
6 апреля идём на экскурсию по следам «Аквариума», «Зоопарка» и «Кино». С собой выдадут кофе, булку, иллюстрированную книжку «Городские истории» и электронную карту с дополнительными точками маршрута. Стартуют в 12:00 в «Слое» на Кирочной, а финишируют в «Кофейном Месте» на Невском.
Также в рамках коллабы в «Больше Кофе» на Марата и в «Кофе на кухне» на Фонтанке (в субботу и воскресенье соответственно) будут подавать завтраки от шефа «Слоя»: хумус из печёного перца с симитом и булочка-пудинг с вишней.
ул. Кирочная, 48; Невский пр., 69; ул. Марата, 22-24; наб. реки Фонтанки, 17
GARÇON
Гастрономическому альянсу GARÇON — 25 лет! В апреле 2000 года в Петербурге открылся первый французский ресторан с кухней шеф-повара Патрика Гранжьена и неповторимой росписью художника-иллюстратора Франсуа Паже.
Этот роман Франции и Петербурга отмечают специальным праздничным меню во флагманском бистро на Невском. С 5 по 12 апреля готовят мидии в белом вине, помидоры по-менегасски с тунцом, луком и каперсами и авторское блюдо первого шефа — «Сан-Жак Александра»: гребешки, филе сёмги и виноград в сливочном соусе с коньяком.
Невский пр., 95
Grain
Сезон корюшки в ресторане Grain решили встретить небанально и приготовили из неё террин с маринованной щучьей икрой и соусом на основе игристого. Попробовать эту версию петербургского деликатеса от шефа Ильи Стародубцева можно с 3 апреля и пока позволяет улов.
ул.Моховая, 12
Xander
Первая аутентичная абсентерия России на один вечер 10 апреля переместится в Петербург. Московский бар Silencio будет знакомить с французским и чешским абсентом, а также привезёт четыре авторских коктейля, среди которых гимлет в восточных тонах с саке из юдзу и бамбуком и парфюмерный твист на «Манхэттен» с ароматом духов Dior Fahrenheit.
Вознесенский пр., 1
AGA
12 апреля в AGA — лекция о вине и искусстве от куратора Русского музея Евгении Сероусовой (нельзя пропускать!) с винной дегустацией-квестом и средиземноморским бранчем: будут тосканская панцанелла, гребешок с фенхелем и грейпфрутом и баклажаны «алла пармиджана».
пр. Добролюбова, 16к2
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