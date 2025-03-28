Нигири с фуа-гра и аллигаторова груша: ресторанный дайджест

«Гельвеция»

5 апреля во дворе отеля будет весело и шумно: певцы и музыканты, акробаты и шуты, а еще фокусники, сладкая вата и попкорн. Цирк проколесит по кухням разных стран — за пикник отвечают Blackchops (маринованные яйца и бульон с пирожком), Mon ChouСhou (крем брюле из фуа-гра и мадлен с пряным какао), Modus (эклер с крабом и икрой ежа и тунец с аллигаторовой грушей) и Cafe Claret («воздух из воздушных шариков», «фото с животными» и бутерброд с докторской колбасой). Также будет коктейльный поп-ап от бюро «Авангард», где замиксуют херес с облепихой и сосной, а джин — с черемухой и васильком.

ул. Марата, 11