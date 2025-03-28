Нигири с фуа-гра и аллигаторова груша: ресторанный дайджест

Провожаем март фестивалем сакуры, негрони-ритуалом с итальянцем и уличным пикником с клоунами.
«Винный Склад»
Планы на 28 и 29 марта: винил, танцпол и круговая дегустация двух дюжин вин. Для каждого дня уикенда кависты «Склада» составили свой лайн-ап из 12 бутылок. Все отобранные позиции можно будет не только попробовать, но и купить по специальной цене. За закуски отвечает бар «На Вина!», который организует джанкфуд-буфет с устрицами, хамоном, хот-догами и картошкой фри с грюйером.
ул. Инструментальная, 3В
Duo Asia
В Duo Asia — duo-обновление: новый шеф и новое меню. Идеи Ильи Колесника органично вписались в фирменный экспериментаторский стиль гастробанды. Идём знакомиться Ильей, а еще с тунцом, украшенным томатной водой и шисо, халуми с сычуаньским перцем, осьминогом с копченым пюре и гребешками с морковным кремом.
ул. Рубинштейна, 20
«Ателье tapas&bar»
31 марта вся Мексика отмечает День тако — и тапасная «Ателье» вместе с ними. Все выходные рекой Рио Гранде будут литься коктейли и готовиться 6 видов тако: с копченой треской и манго, чили кон карне с соусом чипотле или с лангустином и цукини.
ул. Лахтинская, 8
Ultramen!
Весь апрель в «Ультрамене!» шествует фестиваль Ханами, посвященный цветению сакуры. Праздновать начинают с 31 марта: будем есть онигири-сэндвичи и удон со свининой, вишней и соусом из японской сливы, пить коллинс с грейпфрутом, васаби и съедобным снегом и вспоминать молодость (возможно, чужую) игрой в кэпсы.
наб. реки Фонтанки, 59
Grebeshki
Роти с мидиями и горгонзолой и стейки Surf&Turf с вонголе или гребешком: бистро на Арсенальной стало лучшей версией себя! Шеф Ярослав Свинцов сохранил в меню богатые доски морепродуктов на компанию и другие хиты вроде супа териберского рыбака и дополнил блюдами, приготовленными на открытом огне. Дают альтернативу классическим стейкам — фланк, бавет и диафрагму из говядины, которые можно дополнить соусами с морепродуктами (surf&turf в действии!).
Арсенальная наб., 1
«Цветочки»
Коллеги, бару стукнуло 13 лет — и 1 апреля по этому поводу будет большая вечеринка под кодовым названием «13-ая зарплата». Дресс-код — офисный casual. Обещают сэндвичи в ланч-боксах, кулер с «Довлатовым» и праздничные коктейли: «Цветочный босс Дуайт Шрут» (алкотвист на лавандовый раф со свекольной водкой) и «Б.Ю. Александров» с водкой на йогурте, какао и пломбирной пеной.
ул. Некрасова, 17
Tagliatella Caffè
Гостевая смена итальянского бартендера Луки Пикки — главного негрони-мастера Флоренции и хранителя секретов семейного архива графа Негрони. 1 апреля смешают 4 коктейля по рецептам Луки и проведут ритуал Karma Negroni: негрони-фонтан Олег наполнится особым напитком на основе «мадре» из приготовленного 9 лет назад 20-литрового негрони.
Литейный пр., 61
«Авангард»
С 1 апреля в коктейльном бюро дают старт новой традиции — «Гастро-вторникам». Каждую неделю будут сервировать сет-меню в связке с коктейльным сопровождением (доступном и в безалкогольной версии). К первому вторнику подготовили тунца с апельсиновым соусом и маринованным фенхелем, пиканью с кремом из моркови и устричным демигласом и творожный крем с попкорном из гречки.
ул. Жуковского, 33
«Гельвеция»
5 апреля во дворе отеля будет весело и шумно: певцы и музыканты, акробаты и шуты, а еще фокусники, сладкая вата и попкорн. Цирк проколесит по кухням разных стран — за пикник отвечают Blackchops (маринованные яйца и бульон с пирожком), Mon ChouСhou (крем брюле из фуа-гра и мадлен с пряным какао), Modus (эклер с крабом и икрой ежа и тунец с аллигаторовой грушей) и Cafe Claret («воздух из воздушных шариков», «фото с животными» и бутерброд с докторской колбасой). Также будет коктейльный поп-ап от бюро «Авангард», где замиксуют херес с облепихой и сосной, а джин — с черемухой и васильком.
ул. Марата, 11
Sintoho
Шеф-повар Бадма Адучеев вополтил природный антагонизм юга и севера Японии в двух новых теппаньяки-сетах. Мурманский лосось в трех формах, мраморная говядина с соусом терияки и дайфуку с розой и личи — в строгом и минималистичном «Хоккайдо». Гункан с морским ежом и черной икрой, нигири с угрем и фуагра и ананас на теппане с ромом и шафраном — в щедром и экзотичном «Окинава».
Вознесенский пр., 1
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