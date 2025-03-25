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Что Где Есть

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Где есть корюшку? Вот 9 ресторанов Петербурга, где уже сейчас можно искать главный сезонный спешл

Спрашивали? Отвечаем! Собрали кафе и рестораны, куда идти за главным сезонным специалитетом.

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Dizengof99

Dizengof99

Петербург и Тель-Авив встретились в спешл-блюде для новой (и первой в северных широтах!) локации израильского кафе — хумусе с корюшкой!

Басков пер., 31

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Par Michele Gastronomie

Par Michele Gastronomie

Корюшка может быть не обязательно жареной! Хозяйка гастроателье Карима Уразбаева маринует свежую рыбу в белом вине, а затем запекает с томатами черри.

Полтавская ул., 5/29Б

Фото предоставлено пресс-службой ресторанного объединения «Комитет»

«Комитет»

В гастрономических пабах Waterloo, Brugge, Waterzooi, Bruxelles, Gent и Ardenne считают, что жареная корюшка с огуречным соусом отлично сочетается с бельгийским пенным. И мы им охотно верим!

ул. Рубинштейна, 12; ул. Макарова, 22; ул. Ефимова, д. 3; ул. Восстания, 20; Московский пр., 139; Чкаловский пр., 50

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Lamb

Lamb

Аттракцион корюшковой щедрости! По средам и четвергам в ресторане Lamb — рыбу дают безлимитно (за 1490 рублей с человека!).

Конногвардейский бульвар, 4

Фото предоставлено пресс-службой ресторана «Мурманчане»

«Мурманчане»

В ресторане арктической кухни корюшка не замерзает! Рыба исключительно суточного вылова, полная икры и обжаренная до легкой корочки. Подаётся с проверенным союзником — соусом тар-тар.

ул. Большая Зеленина, 2

Фото предоставлено пресс-службой ресторана VOX

VOX

Жареная свежевыловленная корюшка появляется в VOX в числе первых: ежегодно нам об этом докладывает фуди премии «Что где есть в Петербурге» — писательница, искусствовед и амбассадор дачной жизни Ирина Оганова!

ул. Пестеля, 4

Фото предоставлено пресс-службой ресторана «Сад»

«Сад»

Корюшку из Ладожского озера шеф Анна Рязанская обваливает в кукурузной муке (gluten free!) и жарит на оливковом масле из оливок сорта арбекина — всё для максимизации хруста корочки. В пару — соус, конгениальный рыбке, — лабне с тархуном.

ул. Большая Зеленина, 23А

Фото предоставлено пресс-службой ресторана AGA

AGA

Подход к корюшке в AGA — качественный продукт и мастерство исполнения. Только золотистая корочка и долька лимона.

пр. Добролюбова, 16, корп. 2

Фото предоставлено пресс-службой ресторана «Русская Рюмочная №1»

«Русская Рюмочная №1»

Завершаем экскурсию по Музею русской водки культурно-гастрономически: дегустацией экспонатов и жареной корюшкой по-ленинградски — с лимоном, зеленью, и свежемолотым перцем.

Конногвардейский бульвар, 4

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