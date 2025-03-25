Где есть корюшку? Вот 9 ресторанов Петербурга, где уже сейчас можно искать главный сезонный спешл

Спрашивали? Отвечаем! Собрали кафе и рестораны, куда идти за главным сезонным специалитетом.
Dizengof99
Петербург и Тель-Авив встретились в спешл-блюде для новой (и первой в северных широтах!) локации израильского кафе — хумусе с корюшкой!
Басков пер., 31
Par Michele Gastronomie
Корюшка может быть не обязательно жареной! Хозяйка гастроателье Карима Уразбаева маринует свежую рыбу в белом вине, а затем запекает с томатами черри.
Полтавская ул., 5/29Б
«Комитет»
В гастрономических пабах Waterloo, Brugge, Waterzooi, Bruxelles, Gent и Ardenne считают, что жареная корюшка с огуречным соусом отлично сочетается с бельгийским пенным. И мы им охотно верим!
ул. Рубинштейна, 12; ул. Макарова, 22; ул. Ефимова, д. 3; ул. Восстания, 20; Московский пр., 139; Чкаловский пр., 50
Lamb
Аттракцион корюшковой щедрости! По средам и четвергам в ресторане Lamb — рыбу дают безлимитно (за 1490 рублей с человека!).
Конногвардейский бульвар, 4
«Мурманчане»
В ресторане арктической кухни корюшка не замерзает! Рыба исключительно суточного вылова, полная икры и обжаренная до легкой корочки. Подаётся с проверенным союзником — соусом тар-тар.
ул. Большая Зеленина, 2
VOX
Жареная свежевыловленная корюшка появляется в VOX в числе первых: ежегодно нам об этом докладывает фуди премии «Что где есть в Петербурге» — писательница, искусствовед и амбассадор дачной жизни Ирина Оганова!
ул. Пестеля, 4
«Сад»
Корюшку из Ладожского озера шеф Анна Рязанская обваливает в кукурузной муке (gluten free!) и жарит на оливковом масле из оливок сорта арбекина — всё для максимизации хруста корочки. В пару — соус, конгениальный рыбке, — лабне с тархуном.
ул. Большая Зеленина, 23А
AGA
Подход к корюшке в AGA — качественный продукт и мастерство исполнения. Только золотистая корочка и долька лимона.
пр. Добролюбова, 16, корп. 2
«Русская Рюмочная №1»
Завершаем экскурсию по Музею русской водки культурно-гастрономически: дегустацией экспонатов и жареной корюшкой по-ленинградски — с лимоном, зеленью, и свежемолотым перцем.
Конногвардейский бульвар, 4
Комментарии (0)