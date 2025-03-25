Где есть корюшку? Вот 9 ресторанов Петербурга, где уже сейчас можно искать главный сезонный спешл

VOX

Жареная свежевыловленная корюшка появляется в VOX в числе первых: ежегодно нам об этом докладывает фуди премии «Что где есть в Петербурге» — писательница, искусствовед и амбассадор дачной жизни Ирина Оганова!

ул. Пестеля, 4