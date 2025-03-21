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Что Где Есть

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Наггетсы с икрой и пицца с кимчи: ресторанный дайджест

Планы по гастрономическому просвещению на неделю: саке-пейринг, ужин без света при свечах и водка на беконе.

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Mkitchen

Mkitchen

Черная икра, наггетсы и драма, открывавшая основной конкурс Берлинского кинофестиваля, «Мелочи жизни» с Киллианом Мерфи: плана идеальнее для этих выходных быть не может. Идем в «Мираж на Большом» и прямо в зал заказываем гастрономический бокс, в который еще положат копченую сметану и ложечку. 

Большой пр. П.С., 35А

Фото предоставлено пресс-службой «Гранд Отель Европа»

«Гранд Отель Европа»

Ужины-концерты «Вечера Чайковского» вместо закрывшегося на реставрацию ресторана «Европа» теперь принимает бальный зал «Крыша» (куда рядовым днем не попадешь). Пять курсов от шеф-повара Дениса Соболева и оперно-балетная программа: «Лебединое озеро», Штраус и «Травиата». Ближайшие вечера — 21 марта, 18 апреля, 1, 9 и 30 мая.

Михайловская ул., 1/7

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Teplo

Teplo

В субботу Teplo! Во дворе ресторана устроят гриль-пикник: шеф Александр Векшин приготовит на огне ребра, бигос и овощи, а бармен Алексей Коваленко обеспечит витаминами отваром шиповника и настоем из облепихи или согреет ромашковым глинтвейном.

ул. Большая Морская, 45

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Bona

Bona x «Кореана»

Встречайте коллаборацию итальянских ресторанов  с корейскими. До 31 марта в проектах Bona идет фестиваль кимчи: спецменю с участием ферментированной пекинской капусты от «Кореаны». Одно из блюд — пицца с креветками, страчателлой и кимчи.

Московский пр., 179; пр. Славы, 43

Фото предоставлено пресс-службой Олега Андреева

«Молодой. Холодный»

Рок-звезда сидроделия и победитель премии «Что где есть в Петербурге» — 2021 Олег Андреев вместе с командой компании «Братья Яблоковы» и художником-концептуалистом Мишей Маркером выпустил «молодой холодный» и очень гастрономичный сидр урожая 2024 года — кислотный, свежий и хрустящий.

Дроп приурочен к «Неделе молодого сидра». В рамках фестиваля в барах Петербурга также проводят классные дегустации: 22 марта в Ciderpunk (Курляндская ул., 49) гостит деревенская сидродельня Pоma из Владимирской области.

ул. Восстания, 37-39; ул. Некрасова, 28; Моховая ул., 30

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Drevå

Drevå

В честь своей первой годовщины Drevå проведет гостевой ужин с Кадзухико Кидзима, который составил саке-сопровождение к двум сет-меню Дэниела Хогландера. Как нихонсю влияет на наше восприятие кокосового сорбета с черной осетровой икрой и оливковым маслом или питивье из четырех слоев корня сельдерея и четырех слоев трюфеля с чесноком и тимьяном узнаем 22 марта.

Пулковское ш., 107

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Siesta Fiesta

Siesta Fiesta

22 марта ресторан средиземноморской кухни на набережной Большой Невки присоединится к акции «Час Земли». С 20:30 до 21:30 зал будет освещаться только свечами! Музыкальное сопровождение обеспечат гитаристы.

ул. Академика Павлова, 5В

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Cristal

Cristal

Бренд-шеф Валерий Порядин собирает звёздную команду из трёх городов, чтобы 26 марта провести «Мясную среду». Готовить мясо на открытом огне будут Илья Бурнасов (Blackchops), Роман Редман (Chuck) и Эдуард Погосов («Вольный», Азов). За десерты отвечает Илья Саприн из московского Zea. В меню: карпаччо из стриплойна, зелёный тако с баветом и рёбра BBQ с кремом из батата.

Синопская наб., 10

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Rockets & Bishops

Rockets & Bishops

Каждую среду в Rockets & Bishops – безлимитные ребра. Все заказы отдают вместе с острым томатным шотом! Также в это время действует специальное меню коктейлей (Кровавая Мэри с водкой на беконе!)

ул. Гороховая, д. 26

Фото предоставлено пресс-службой бара «Серж»

«Серж»

26 марта — лекция-коктейль о богемной жизни Парижа 1960-х.  Искусствовед Юлия Страйста-Бурлак расскажет о самых ярких персонажах эпохи в соответсвующей роскошно-бунтарской атмосфере. В культурную программу также входят напиток и закуска.

А на следующий день в «Серже» гостит потаенный красноярский спикизи-бар ILLEGAL. Гости раздадут сибирский коктейльный вайб: будут домашний вермут с молочным улуном, сливочная пихта и алко-версия Dr Pepper.

ул. Восстания, 19

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Self Edge Japanese

Hidden

28 марта в зале, спрятанном внутри KUZNYAHOUSE, пройдёт ужин «Mediterranean Sake Club». Пять средиземноморских блюд из меню ресторана и пять сортов саке от Александра Набокова — специалиста по традиционному японскому напитку из Self Edge Japanese.

наб. Адмиралтейского канала, 2М

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