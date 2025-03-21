Наггетсы с икрой и пицца с кимчи: ресторанный дайджест

«Молодой. Холодный»

Рок-звезда сидроделия и победитель премии «Что где есть в Петербурге» — 2021 Олег Андреев вместе с командой компании «Братья Яблоковы» и художником-концептуалистом Мишей Маркером выпустил «молодой холодный» и очень гастрономичный сидр урожая 2024 года — кислотный, свежий и хрустящий.

Дроп приурочен к «Неделе молодого сидра». В рамках фестиваля в барах Петербурга также проводят классные дегустации: 22 марта в Ciderpunk (Курляндская ул., 49) гостит деревенская сидродельня Pоma из Владимирской области.

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