Коктейль с гречей и равиоли со страусом: ресторанный дайджест

Культурно-гастрономическая программа на неделю: блины по рецепту Арины Родионовны и лекции об алкоголе.
«География»
В коктейльную карту «Географии» пришла весна. Шеф-бармен Николай Орехов соединил несколько рецептур классических коктейлей с неклассическими техниками и ингредиентами: пенициллин с гречей и манговым пивом, космополитен с ферментированными ягодами и тайским пивом, мохито с ромашкой и жасмином.
ул. Рубинштейна, 5
Jam Cafe
Большое французское обновление музыкального бара Jam Cafe. Что нового: бренд-шеф Сергей Гальцев (победитель премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024), культовые блюда парижских бистро (тартар, улитки, беф бургиньон и луковый суп), демократичная винная карта и роскошный фарфор Villeroy&Boch.
пр. Римского-Корсакова, 22
Futurist
В ресторане Futurist продолжают серию «Петербургских бранчей». На этот раз свое видение представит шеф ресторана Πολύ и коренной петербуржец Илья Бурнасов. 15 марта с 12:00 готовят розовые блины по рецепту няни Пушкина, творожные пончики и главный стритфуд города — шаверму.
ул. Барочная, 6
Gent
До конца марта в бельгийском пабе Gent готовят по сет-меню — полностью из фермерских продуктов. Паштет из домашней цесарки, халуми с дикой брусникой, тепло-копченая перепелка и равиоли со страусом! Кстати, все задействованные в блюдах продукты можно купить прямо в пабе, где развернули целый гастроном.
Московский пр., 139
Taste Bistro
В воскресенье с 13:00 шеф Карапет Ваганян устраивает бранч в Taste Bistro. Обещает несладкое прочтение итальянской булочки торта делла нонна и закрытую фритто пиццу. Всё — c тремя видами начинок. Также будет много морепродуктов: устрицы, морские ежи, креветки по-ливански с карри и тосканский рыбный суп.
24-я линия Васильевского острова, 25
«Неделя молодого сидра 2025»
С 16 по 23 марта «Токсовская сидрерия» проведёт фестиваль, чествующий первый сидр в году и традиционное сидроделие. В программе: дегустации в дружеских барах и ресторанах со специальными меню, экскурсии, кинопоказы, аукцион и сидровое «Поле Чудес».
«Сад»
18 марта к шефу Анне Рязанской в ресторан «Сад» приедет одна из ведущих виноделен Риохи Bodegas Roda в лице амбассадора Барбары Сибликовой. Ожидается много вина!
Также будет особый дегустационный сет: утка с физалисом и бархатцами, каре карачаевского ягненка с дагестанской бриошью и крем-карамель с пчелиным воском и саган-дайля.
ул. Большая Зеленина, 23А
«Пища династии Минь»
19 марта в 20:00 в закусочной пройдёт лекция об алкоголе в истории, культуре и современной жизни Китая. Рассказывают востоковеды и эксперты во всём, связанном с Поднебесной, Ксения Силуянова и Валерия Самойлова. И какая лекция об алкоголе без соответствующего сопровождения: будут байцзю, умешу, китайское пиво и аутентичные закуски.
ул. Короленко, 14
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