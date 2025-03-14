Коктейль с гречей и равиоли со страусом: ресторанный дайджест

«Пища династии Минь»

19 марта в 20:00 в закусочной пройдёт лекция об алкоголе в истории, культуре и современной жизни Китая. Рассказывают востоковеды и эксперты во всём, связанном с Поднебесной, Ксения Силуянова и Валерия Самойлова. И какая лекция об алкоголе без соответствующего сопровождения: будут байцзю, умешу, китайское пиво и аутентичные закуски.

ул. Короленко, 14