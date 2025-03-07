Съедобная свеча, аргентинское мясо и пирог из «Отчаянных домохозяек»: ресторанный дайджест

Ciao!

Объявляем сбор подруг на восьмимартовский вечер в духе сериала «Отчаянные домохозяйки». За десерты отвечает сама Бри Ван де Камп: лимонный пирог, за которым не нужно влезать в чужой дом, и ананасовый Тарт Татен (конечно же в версии Бри, а не Габи). Также будут спешл-ризотто с креветками и игристый коктейль «Плохая девочка».

Ординарная ул., 19