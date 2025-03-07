Съедобная свеча, аргентинское мясо и пирог из «Отчаянных домохозяек»: ресторанный дайджест

Крем-брюле в лимоне, горькие коктейли и утиный подбутыльник: гастропрограмма на праздничные выходные и неделю вперед.
«Пища династии Минь»
Китайская закусочная и бар совместно с музеем Иосифа Бродского «Полторы Комнаты» выпустили мерч с запредельной концентрацией утиности. Утки вальяжно разместились на шопере-подбутыльнике, большом стикерпаке и 3 бутылированных коктейлях разной крепости (измеряемой в утках, разумеется).
ул. Короленко, 14
Sintoho
Авторский сет Ice & Fire шеф-повара ресторана Sintoho Бадмы Адучеева построен на вкусовых и температурных контрастах. А 7 марта к нему добавится еще один — в лице главного су-шефа отеля Four Seasons Lion Palace St. Petersburg Давиде Джакомелли. Ужин станет не только гастрономическим, но и фактическим путешествием, ведь он будет подаваться в разных залах ресторана.
Вознесенский пр., 1
Mr. Bo
7 и 8 марта в ресторане Mr. Bo королева делает свой ход, а шеф Дмитрий Богачев представляет новый сет Queen's Gambit, посвященный женщинам-стратегам. Яркие маневры в партии из восьми перемен: лангустины с ланкийским карри и осетровой икрой, филе из конского мяса с соусом чимичурри и кенийской фасолью и свекольный бисквит с сырным кремом и гранитой из сельдерея.
Манежный пер., 2
«Культура»
Авангардная конфетная фабрика выпустила красивый весенний дроп, придумав подарки за нас. «Птичка» с суфле на основе зеленого чая с цветами жасмина и персиковым мармеладом, мармеладные кубики Pate de fruits с клубникой и базиликом и брауни с кокосовым урбечем и карибским ромом.
Большая Морская ул., 22
«Гранд Отель Европа»
Начинаем 8 марта с праздничного бранча в атмосфере эпохи модерна. Роскошный буфет из 80 блюд, икра, устрицы, шампанское и живая музыка — всё это под стеклянными сводами бального зала «Крыша», куда до этого могли попасть только гости частных мероприятий.
Михайловская ул., 1/7
BONA
Итальянские рестораны BONA подготовили сразу несколько подарков для девушек на 8 марта. Первый — шелковый платок твилли, созданный вместе с брендом «Цыпа. Второй — крем-брюле в ярком лимоне, который обзаводится своей карамельной корочкой прямо при вас.
Московский пр., 179; пр. Славы, 43
Muze Garden
Бежим от праздничной суеты за город. Безмятежное 8 марта в ресторане Muze Garden в Репино выглядит так: море цветов, камин, старинный рояль и специальные коктейли, вдохновленные тремя великими женщинами из мира искусства. Для максимизации цветочности к каждому напитку будут дарить сертификат от цветочного бутика PĆELA.
Приморское шоссе, 471
Ciao!
Объявляем сбор подруг на восьмимартовский вечер в духе сериала «Отчаянные домохозяйки». За десерты отвечает сама Бри Ван де Камп: лимонный пирог, за которым не нужно влезать в чужой дом, и ананасовый Тарт Татен (конечно же в версии Бри, а не Габи). Также будут спешл-ризотто с креветками и игристый коктейль «Плохая девочка».
Ординарная ул., 19
MA
8 марта в ресторанах МА объявлено днём цветов и любви к себе. Под аккомпанемент специального ассорти коктейлей Беллини будем собирать букеты и плести цветочные венки.
Московский пр., 200; ул. Рубинштейна, 7
Drevå
8 марта ресторан высокой кухни Drevå серверует особое сет-меню L'Amour. Блюда шефа Дэниела Хогландера, которые должны были войти в будущие меню, будут дополнены хитами из предыдущих сетов: фуагра с мандариновым конфи и шоколадной тюилью, лобстер в оболочке томата, сорбет с осетровой икрой.
Пулковское шоссе, 107
Made in China
К 8 марта в Made in China подготовили 4 разнохарактерных спешл-коктейля, олицетворяющих героинь культового сериала «Отчаянные домохозяйки»: Bree, Gabrielle, Lynette и Susan (с мармеладными мишками!). Будет и диск-жокей: начало сета от dj De Costa в 19:00.
Большая Морская ул., 35
Duo Band
Ресторанная банда и к 8 марта нашла особый гастрономический подход. Идём дегустировать специальные сеты в Duo Gastrobar (картофель «Анна с крабом!), Tartarbar (страчателла с сальсой из зеленых томатов!), Harvest (фуа-гра со свеклой и портвейном!), Frantsuza Bistrot (угорь с треской и соусом из красной икры!) и Duo Asia (сорбет из алое с огурцом!).
ул. Кирочная 8Б; Виленский пер.,15; пр. Добролюбова, 11; наб. Адмирала Лазарева, 22; ул. Рубинштейна, 20
AGA
В видовом ресторане Александра Шавлиашвили 8 марта отмечают скромно, но со вкусом: с коктейлем «Мимоза» от шеф-бармена Марка Тимченко и живой музыкой. Рояль заиграет в 19:00.
пр-т Добролюбова, 16, корп. 2
Charlie
8 марта в Charlie — вечеринка с стиле «Секса в большом городе». Будут авторские твисты на популярные коктейли нулевых от московского бара SEGRETO, культовые цитаты героинь сериала на футболках всей команды и идеальное дополнение к образу в стиле Керри Брэдшоу — цветочно-розовый шарф-твилли в коллаборации с брендом TSYPA.
наб. канала Грибоедова, 54
#PerfectBarsTeam
Идея для восьмимартовского бархоппинга: 4 бара команды #perfectbarsteam + 4 специальных коктейля, вдохновленных прекрасными и очень разными женщинами.
«Oy!» — сладкий Hexen Haus с историей про один из старейших женских сквотов Германии и набором для «прокачки» вашего коктейля. «Полторы Комнаты» — тропический Mad Woman в сопровождении истории про Тэйлор Свифт и таинственного мерцания съедобной (!) свечи. «Цветочки» — ягодный «Её цветочная почта» с дополнением в виде открытки, предназначенной для отправки той самой. Ultramen — деликатный «Хинаама», вдохновлённый праздником девочек и кукол в Японии. Каждый коктейль венчает сладкая куколка, которую можно раскрасить фломастерами, а затем съесть.
ул. Ломоносова, 3; ул. Маяковского 34; ул. Некрасова 17; наб. реки Фонтанки, 59
WE LODGE
Свежеоткрывшийся греческий ресторан Salty уезжает в лес, чтобы 9 марта в 15:00 провести гастрономический ужин в панорамной беседке загородного отеля WE LODGE. В формате Chef’s Table шеф-повар Олеся Дробот расскажет, покажет и, конечно же, даст отведать 5 курсов средиземноморских хитов.
Всеволожский р-н, деревня Медный завод
«Серж»
13 марта в баре «Серж» — вечер Entering Bitter под бартендерским руководством Дарьи Куксиной. Амбассадор Campari и топ-20 барменов России представит четыре коктейля на основе легендарного итальянского биттера, раскрывающих его горечь во всей красе.
ул. Восстания, 19
Reborn
В мясном ресторане мяса много не бывает. Поэтому 14 марта петербургский проект про мясо принимает московский проект про мясо (но аргентинское!). Команда ресторана Carniceria Vino в лице Дениса Бобкова, шефа Романа Палкина и мясника Антон Лощилова не только накормит полностью мясным сет-меню, но и расскажет всё про мясо, Аргентину и аргентинское мясо.
ул. Добролюбова, 11
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