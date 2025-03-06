Сакрализация сангрии, смешбургеры и кровяная колбаса: куда идти есть (и пить!) этой весной в Петербурге

Эксклюзив: коктейльное бистро Ruc's Heaven от команды #PerfectBarsTeam

Создатели трушных коктейльных баров «Полторы комнаты» и «Цветочки» в квартале писателей Владимир Николаев и Иван Ляшук этой весной откроют свой пятый проект — каталонское бистро Ruc's Heaven в историческом районе Пески. За дизайн интерьера традиционно отвечает Майя Губайдуллина.

Бренд-шеф команды Александр Плеханов расставляет акценты на годном стритфуде: лепешки кока с угольного гриля (союз итальянской пиццы и хрустящего каталонского томатного хлеба!), домашняя кровяная колбаса и закуска из картофеля и сыра MoVida's Chorizo Bomba — c мясной начинкой и чоризо. Участь героинь ромкома Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона» нам не грозит! Парни займутся сакрализацией сангрии, тщательно отбирая винные сорта и меняя вариации от сезона к сезону, представят собственный вермут и коктейли в испанском стиле. Все крепкие напитки будут сервировать в стиле todo con soda, то есть все с содовой!

9-ая Советская ул., 9