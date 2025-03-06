Сакрализация сангрии, смешбургеры и кровяная колбаса: куда идти есть (и пить!) этой весной в Петербурге

Выбор редакции! Сезон долгих прогулок от Невского до Финского открываем с премьерами авторского стритфуда: каталонские лепешки кока, «дошик» с лангустинами и краб-доги.
Эксклюзив: коктейльное бистро Ruc's Heaven от команды #PerfectBarsTeam
Создатели трушных коктейльных баров «Полторы комнаты» и «Цветочки» в квартале писателей Владимир Николаев и Иван Ляшук этой весной откроют свой пятый проект — каталонское бистро Ruc's Heaven в историческом районе Пески. За дизайн интерьера традиционно отвечает Майя Губайдуллина.
Бренд-шеф команды Александр Плеханов расставляет акценты на годном стритфуде: лепешки кока с угольного гриля (союз итальянской пиццы и хрустящего каталонского томатного хлеба!), домашняя кровяная колбаса и закуска из картофеля и сыра MoVida's Chorizo Bomba — c мясной начинкой и чоризо. Участь героинь ромкома Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона» нам не грозит! Парни займутся сакрализацией сангрии, тщательно отбирая винные сорта и меняя вариации от сезона к сезону, представят собственный вермут и коктейли в испанском стиле. Все крепкие напитки будут сервировать в стиле todo con soda, то есть все с содовой!
9-ая Советская ул., 9
За кем следить: шеф-повар Маттео Сарду
В каком лесу Ленобласти можно найти итальянца, готовящего пиццу? В соснах всесезонного курорта «Охта Парк» — в новом ресторане Forest Pizza от «Чеховъ Групп», в чей Forest Hill по соседству мы регулярно ходим на борщ с медвежатиной и равиоли с кроликом. Здесь шеф-повар Маттео Сарду, родом из Иглезиаса, маленького городка на Сардинии, и бренд-шеф Филипп Ваганов пекут неаполитанскую пиццу с пышными бортиками в дровяной печи: с прошутто, пеперони или вегетарианскую с сальсой из красной капусты и баклажанами.
Деревня Мистолово, «Охта Парк»
Стритфуд месяца: Le Smash в золотом треугольнике Петроградской
Краш редакции Собака.ru, петербургский царь Мидас, бизнесмен и инвестор Алексей Феликсов, в чьи рестораны Faces и Taste мы регулярно ходим на самую душевную кухню шеф-повара Карапета Ваганяна (финалист премии «Что где есть в Петербурге — 2024»), открыл новый проект Le Smash на Петроградской стороне.
Кормят смешбургерами — это когда шарик из фарша прижимается к раскаленному грилю. Компанию новому хиту общепита составляют тако, хотдоги, в том числе — краб-дог и креветочный дог, а также тартар из говядины на тесте для чуррос. К картофелю и батату фри шеф Ваганян придумал коллекцию спецсоусов — ферментированный чеснок, домашний айоли и барбекю на основе кока-колы. Обещают диджейские сеты, которые будут играть за стойкой прямо на кухне, в пандан к авторским коктейлям и пиву на кране.
Корпусная ул., 9
Маст-хэв месяца: картошка фри в баре «Винный Факультет»
А голову ты дома не забыл? Спрашивает нас с надеждой, что все-таки забыл, команда московского «Винного факультета», чья приемная комиссия теперь заседает и в Петербурге. Отбросив винный снобизм, в этой альма-матер к бутылкам Павла Швеца и Олега Репина предлагают «дошик» (да, тот самый, только с фирменным соусом и заваренный крутым куриным бульоном) с лангустинами и картошку фри в керамической посуде собственного производства с приветом ушедшему «Макдо».
Ординарная ул., 4
Комментарии (0)