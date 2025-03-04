Томатный холодец,  котлета «по-пожарски» и монастырский хлеб: постные блюда в ресторанах Петербурга

Спагетти болоньезе с растительным мясом, севиче из баклажана и конвертики из цукини с гуакомоле: что где есть в Великий пост рассказываем в подборке.
Jerome
Только посмотрите на эти узбекские томаты на гриле, будто сошедшие с сюрреалистичных портретов итальянца Джузеппе Арчимбольдо. Составить правильную композицию еще помогут жареные артишоки, маринара и спагетти — алио-олио-пеперончино или аль помодоро.
Большая Морская ул., 25
«Мечтатели»
Виталий Папп, шеф-повар гастрономического кафе разработал растительные блюда, за которыми мы бы вернулись и после Великого поста. Соблазнительные конвертики из цукини с гуакомоле, хрустящие вешенки в кляре со свекольным хумусом, гратен из корня сельдерея с кокосовым молоком или бурак с гранатом и укропом.
наб. реки Фонтанки, 11
Vakh
Меню в грузинском стиле и без использования продуктов животного происхождения подготовила шеф-повар Элисо Гочаво. Choose your fighter! Томатный холодец с пеновани, мини-хинкали с картофелем и пряным томатным соусом, оджахури с постным мясом и овощами или долма с картофельным пюре и гранатовым соусом.
Большая Зеленина ул., 34
Ciao
В качестве аперитива берем хрустящий баклажан на подушке из соуса наполи с домашним песто, клетчатку добираем большим зеленым салатом, а углеводное окно закрываем пиццей с овощным рагу из баклажанов, сельдерея, томатов и фундучной аджикой.
Ординарная, 19
Café Claret
Шеф Cafe Claret Александр Богданов выкрутил фантазию на полную и подготовил постный квартет блюд: слайсы цветной капусты с икрой из маринованных овощей; паста из кабачка с кремом из белых грибов и трюфелем; «Котлета по-пожарски» с бататом фри, постным пармезаном и демиглясом из печеных овощей; голубцы из савойской капусты с грибным жу и хумусом из зеленых оливок.
Ул. Марата, 11
Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg
Великий пост в «Доме со львами» встречают широко. В «Чайной Гостиной» готовят суп из белых грибов готовят на овощном бульоне, приправляя его ячменем и мирпуа. Карпаччо из сельдерея сервируют с маринованным зеленым яблоком, кориандровой эмульсией и хреном, а пельмени начиняют вегетарианским мясом.
В итальянском Percorso карпаччо из свеклы сервируют кремом из сельдерея, чипсами из топинамбура, клубничной гранитой и фисташками, в ризотто на основе риса карнароли Acquerello добавляют тыкву, белые грибы и душистый тимьян, а спагетти из региона Gragnano приправляют чесноком и свежим перцем чили.
Вознесенский пр., 1
«Сон»
Такие нескучные сочетания могут только сниться! Берем карпаччо из свеклы с кокосовым кремом и постной сметаной, затем — винегрет с маринованными грибами, на горячее — стейк из тофу в терияки, а на десерт — яблоко в кокосово-фундучном соусе.
Кирпичный пер., 8
Dreamteam
Рестораны группы снова подошли к делу с присущей гастрономической страстью. В Pame у них — гемиста с хрустящим киноа и сувлаки из печёных овощей, в новом грекоцентричном Poly — хортосупа с десятком овощей и лаффа с заатаром, а в азиатском Self Edge Japanese — веджи-ролл с чуккой и брокколи на огне с ореховым соусом. К блюдам откроют отличное безалкогольное мерло, газированный виноградный сок от Фреда Лоймера или итальянское игристое из Венето.
наб. реки Мойки, 3; Белинского, 11; ул. Радищева, 34
MON CHOUCHOU
Когда еще пробовать домашние льняные чипсы с овощной икрой, ризотто с белыми грибами и жареными артишоками, а также халву с прослойкой из апельсинового конфитюра, шоколадного ганаша и карамельным пеканом?
Караванная ул., 3/35
Forest Hill
Едем в «Охта Парк» на постные гастросеты, основанные на сезонных продуктах. В первом — свекла с конопляным маслом, капуста с грибами, перец рамиро с жасминовым рисом и мёд в сотах, а во втором — тартар из томатов с сушёными овощами, печёная тыква с грейпфрутом, крем из корня сельдерея с белыми грибами и биточки из гороха с орехами и семечками.
Людмилы Кедриной, 2
«География»
Единственный ресторан, в постном меню которого значится «Хлеб и вода» (монастырский — из Александро-Невской Лавры с кахетинским маслом!). А еще — тыквенный хумус с пряным маслом и лепёшкой роти, рисовая лапша с шиитаке и овощами, и жарёха с белыми грибами, картофелем и огурцами.
Рубинштейна, 5
22BISTRO
Найдена самая зомбирующая вариация нашего любимого блюда — картошечки с грибами. Молодой картофель обжаривается до золотистой корочки, дополняется вешенками, свежим зеленым луком и подается с постной сметаной и ароматным салатом из битых огурцов. На десерт — натуральная сладость: конфета из чернослива, кураги и меда, покрытая дробленым арахисом.
Казанская ул., 22
Siesta Fiesta
На берегу Большой Невки вдохновлялись Средиземноморьем. Спагетти болоньезе делают из пасты без содержания белка с соевым мясом в томатном соусе; на закуску – жареный айсберг с соусом из кешью и тофу или хрустящий баклажан с постным йогуртом и томатами, а суп сделают на основе томатов с печёными перцами и оливками.
Академика Павлова, 5В
МА
Рестораны МА пост приняли! Специальное меню вышло по-хорошему гурманским – благодаря необычным сочетаниям знакомых ингредиентов. На старт выбираем рулеты из баклажанов с орехами и легкий авокадо с печеным перцем, свежий зеленый салат и пряный салат с фасолью. Первым блюдом станет нежный суп из тыквы с кедровыми орехами. На горячее — гастрономический восторг: паста казаречче с томатами или домашние вареники с картофелем и грибами. Беби картофель в МА подадут с розмарином, сочные овощи пожарят на гриле, а гречу приготовят с грибами и трюфельным соусом. Отдельное (обязательное!) удовольствие — орехи в специях на десерт.
Ул. Рубинштейна, 7
Itameshi
Число 7 в библейском значении — полнота! И не случайно Алексей Алексеев ввел в постное меню эти семь блюд, которые, уверены заинтересуют, вообще всех. Для севиче запеченный баклажан нарезают ломтиками подают с соусом на основе перца чили, рисового уксуса, соевого соуса и мисо-пасты. В основе поке с авокадо, манго, острыми огурцами, чуккой — рис банзай, а заправляется он традиционным японским соусом сушидзу из уксуса мицукан. Среди горячих блюд пицца Маринара с базиликом и песто из петрушки и японские пельмени гедза с шампиньонами, белыми грибами конфи, шиитаке и репчатым луком.
ул. Ташкентская, 6, к.2
Teplo
Во дворике дома композитором готовят карри с цветной капустой, кукурузой и кешью, фалафель, но главное — выпечку, обнимающую нас прямо с порога. Шарлотка с грушей с тонким ароматом корицы, домашнее арахисовое печенье и пирожок с вишней. Будет сладко!
Большая Морская ул., 45
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