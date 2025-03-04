Томатный холодец,  котлета «по-пожарски» и монастырский хлеб: постные блюда в ресторанах Петербурга

Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg

Великий пост в «Доме со львами» встречают широко. В «Чайной Гостиной» готовят суп из белых грибов готовят на овощном бульоне, приправляя его ячменем и мирпуа. Карпаччо из сельдерея сервируют с маринованным зеленым яблоком, кориандровой эмульсией и хреном, а пельмени начиняют вегетарианским мясом.

В итальянском Percorso карпаччо из свеклы сервируют кремом из сельдерея, чипсами из топинамбура, клубничной гранитой и фисташками, в ризотто на основе риса карнароли Acquerello добавляют тыкву, белые грибы и душистый тимьян, а спагетти из региона Gragnano приправляют чесноком и свежим перцем чили.

Вознесенский пр., 1