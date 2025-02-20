Готовый маршрут уикэнда: пельмени ручной лепки, животноводческая ферма и сказочные домики в Тосненском районе

Создательница «Эко-усадьбы "Белово"»

«Изначально моей главной целью было переехать из квартиры в загородный дом — так все и началось. Проект открывали на свои, очень помог папа. И с идеями, и с финансами и с электрикой. Я сама проектировала дома, строили мы их по одному в год, жили там же. В 2018 году я выиграла грант «Семейный фермер» и создала большую ферму, населила ее животными. А в 2023 году выиграла грант по агротуризму — получилось сделать конюшню, детскую площадку, небольшой веревочный парк, приобрести трактор. Потом взяла кредит на ресторан.

В планах на грядущий сезон — увеличить количество собственной фермерской продукции. Это должно было случиться и раньше, но за все время мы пережили два пожара: в одном удалось спасти всех животных, а вот в другом мы потеряли 36 голов коров и коз. Все сгорели.

Летом мы всегда устраиваем детский лагерь «Веста» для девочек от 9 до 15 лет. Я сама провожу интенсивы, девичники, мастер-классы: мы занимаемся творчеством, живописью, верховой ездой, готовим, погружаемся в жизнь фермы и общаемся с животными. Получается активное деревенское детство!»