Готовый маршрут уикэнда: пельмени ручной лепки, животноводческая ферма и сказочные домики в Тосненском районе

Готовый план на выходные! Всего в полутора часах езды от Петербурга находится эко-усадьба «Белово» со своей фермой, рестораном и домиками, спрятанными в лесу.
По территории эко-усадьбы, расположенной на хуторе в окружении полей, лесов и озер, разбросаны 10 домиков (совмещенный с баней и террасой, а-фреймы, коттедж) и даже один автодомик, который тоже можно занять. Камин, панорамные окна, купели, стены из гималайской соли, гамак, веранда у воды, качель-яйцо — у каждого вида жилья свое УТП.
Развлечь себя можно барбекю, походом в ресторан или баню с видом на пруд и общением с животными. К примеру, погладить местных кошек (5 штук!), заняться верховой ездой на живущих здесь лошадях или покормить баранов и овец, полюбоваться на величие верблюда, который сейчас на постое.
Что есть?
В меню ресторана BeLove всегда своя фермерская баранина, а главный маст-хэв — пельмени ручной лепки. Летом в «Белово» появляется большое количество индюшек, гусей и куриц, поэтому в сезон можно найти особые спешл-блюд. Коров на мясо здесь не держат!
Время от времени команда производит и свои молодые сыры из коровьего молока. Их айрширские коровы обитают в Новгородской области, там же готовятся камамбер, фета, копченая косичка, Белпер Кнолле и качота.
Ольга Пышных
Создательница «Эко-усадьбы "Белово"»
«Изначально моей главной целью было переехать из квартиры в загородный дом — так все и началось. Проект открывали на свои, очень помог папа. И с идеями, и с финансами и с электрикой. Я сама проектировала дома, строили мы их по одному в год, жили там же. В 2018 году я выиграла грант «Семейный фермер» и создала большую ферму, населила ее животными. А в 2023 году выиграла грант по агротуризму — получилось сделать конюшню, детскую площадку, небольшой веревочный парк, приобрести трактор. Потом взяла кредит на ресторан.
В планах на грядущий сезон — увеличить количество собственной фермерской продукции. Это должно было случиться и раньше, но за все время мы пережили два пожара: в одном удалось спасти всех животных, а вот в другом мы потеряли 36 голов коров и коз. Все сгорели.
Летом мы всегда устраиваем детский лагерь «Веста» для девочек от 9 до 15 лет. Я сама провожу интенсивы, девичники, мастер-классы: мы занимаемся творчеством, живописью, верховой ездой, готовим, погружаемся в жизнь фермы и общаемся с животными. Получается активное деревенское детство!»
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