Пышки из льняного теста, равиоли-бабочки и какао-экскурсия: ресторанный дайджест

Futurist

Харизматичный шеф-повар Cafe Claret Александр Богданов готов явить свою версию петербургской кухни — в ресторане Futurist в эту субботу, с 12:00 до 17:00. Так Алексей Алексеев начинает цикл петербургских бранчей.

Будут пышки по-богдановски – из пышного льняного теста с начинкой из черного трюфеля и самодельного козьего сыра, украшенные липецким грюйером. Достопримечательность Гатчины – миниатюрная гатчинская форель, которую, говорят, двести лет назад ценили дороже, чем осетрину. Но самое нас интригующее — галантин из перепелки с соусом на основе трав и пюре из корня одуванчика.

Барочная ул., 6, с.1 (вход с улицы Большая Зеленина)