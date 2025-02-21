Пышки из льняного теста, равиоли-бабочки и какао-экскурсия: ресторанный дайджест

Составили культурно-гастрономическую программу: пирожки хай-класса, стью с кроликом и гатчинская форель.
Teplo
Посвятите оставшуюся неделю зимы согревающим французским блюдам, что готовят в Доме композиторов вне основного меню до конца февраля. Это луковый суп и стью с кроликом и фасолью, многослойный пате и тарт татен под отзвуки вина с берегов Роны.
Большая Морская, 45
Big Wine Freaks
Шампань-бар с выдающимся крепким буйабесом и пирожками хай-класса почти никогда не открывается в субботу в 14:00. Но 22 февраля — исключение, которое требует обязательной явки. Мы, вы, вино, гужеры, рататуй и кастрюльки того самого буйабеса между.
Инструментальная ул., 3В
Futurist
Харизматичный шеф-повар Cafe Claret Александр Богданов готов явить свою версию петербургской кухни — в ресторане Futurist в эту субботу, с 12:00 до 17:00. Так Алексей Алексеев начинает цикл петербургских бранчей.
Будут пышки по-богдановски – из пышного льняного теста с начинкой из черного трюфеля и самодельного козьего сыра, украшенные липецким грюйером. Достопримечательность Гатчины – миниатюрная гатчинская форель, которую, говорят, двести лет назад ценили дороже, чем осетрину. Но самое нас интригующее — галантин из перепелки с соусом на основе трав и пюре из корня одуванчика.
Барочная ул., 6, с.1 (вход с улицы Большая Зеленина)
Grebeshki
Вернисаж! 25 февраля собираемся на выставку от Bad Gallery в ресторане Grebeshki, который нас еще и накормит. С 18:00 стартует показ гиперреалистичных картин художника Ильи Брезинского и фуршет, затем перформанс с созданием новой работы «Креветочная муха», а в 20:00 в каминном зале накроют камерный «Творческий ужин». Завершит вечер розыгрыш той самой картины, рождения которой мы будем свидетелями.
Арсенальная набережная, 1
Tagliatella Caffè
26 февраля команда Mill Italian Bistro приезжает на гастроли в Tagliatella Caffè. C 16:00 до 19:00 при заказе любого коктейля из меню открывается доступ к закускам около фонтана с негрони. В меню: фокачча из печи с угольным маслом, батута с черным чесноком и чипсами из корня сельдерея, печеная свекла с зеленой рикоттой и тыквенный пирог с кремом из тыквенной халвы.
Литейный пр., 61
Italy
Фестиваль, который нам всем был очень нужен: в ресторанах Italy чествуют равиоли ручной работы! В виде карамелек (с медовой рикоттой внутри), цветков (с начинкой из запеченной тыквы и мускатного ореха), бабочек (с крабом и креветками!) или классические — с бурратой или с щечками и печеным баклажаном. Именины сердца!
А 27 февраля в 19:30 в Italy в Виленском наш любимый архитектурный критик Мария Элькина прочтет лекцию «Архитектура как зеркало общества. О чем говорят нам здания ХХI века» (посмотрим лучшее, что построено за последние 20 лет в Петербурге, и попробуем расшифровать, что оно нам говорит).
Виленский, 15
INNER
Ресторан «Закрома» из Ярославля прибывает с премьерой. 27 февраля бренд-шеф «Закромов» Павел Трифонов продемонстрирует в гостях у Алексея Алексеева в Inner, как он перекладывает русские гастрономические традиции на современные технологии и перескажет все это языком специалитетов, собранных в Центральном регионе России. Будет копченая ряпушка, капуста в благородном союзе с икрой стерляди и щуки и соусом из сыворотки и раковым маслом, и брейтовский судак (на фото — десерт — дутики из печи с вареньем из ревеня и малиной).
Пионерская ул., 31
Bist
Ресторан Bist отмечает двухлетие вечеринкой, название которой всем лучше произнести до начала празднования с игристым. Due Anni do Festa Musica, Vino e Amore!
28 февраля в 20:00 будет много музыки (на виниле — Евгений Литвяк, совладелец и соидеолог На Вина!, и Михаил Колесников, арт-директор Union), вина и большой праздничный торт с фисташковым кремом.
Большой пр-т В.О. 18 А, «Андреевский двор»
«Кролик, беги!»
Веганская кондитерская «Кролик, беги!» переоткрылась под патронажем Маши Грековой и ее инклюзивных мастерских «Простые вещи» — теперь это транзитная площадка для трудоустройства людей с ментальными особенностями: опыт работы в качестве помощников поваров, кондитеров, бариста поможет получить работу в других кафе и ресторанах.
В меню (помимо десертов без продуктов животного происхождения) появились драники, крем-борщ и грибной суп с кешью-сметаной.
ул. Марата, 67/17
ABC Coffee Roasters
План на любое удобное вам утро: на Андреевском рынке открылась первая в Петербурге флагманская кофейня ABC Coffee Roasters. В отличие от столичных ABC здесь работают официанты, готовые принять заказ у стола. Завтраки готовят до 18:00 — сырники без глютена, оладьи из цукини, горячий круассан с пастрами из индейки и сыром грюйер. В основном меню: шницель по-милански, рагу из щечек с полентой, аранчини с трюфелем.
Хлеб и булки поставил пекарь Антон Исенин, с которым зацвел Aster. За кофе отвечает Арсений Кузнецов — чемпион мира по обжарке, который на старте также подготавливал зеленые зерна для Aster.
Большой Проспект В.О., 18
Nola Jazz Bar
Карнавал Марди Гра («жирный вторник») традиционно проходит в последний зимний месяц в Новом Орлеане. Люди объедаются жирной едой и пьют коктейли — нам большего не надо! Поддерживаем! С 4 по 7 марта в Nola Jazz Bar будут цветные ожерелья и бусы, живой джаз и лихие коктейльные миксы, а также новоорлеанское спешл-меню.
Волынский пер., 2
«Чао Какао»
Идея снежного, но очень душевного променада. Горячий спешелти-какао, аудиоэкскурсия, затрагивающая Зимний мост, Атлантов, Дворцовую набережную и Эрмитаж. Все это обеспечит маленькое окошко «Чао Какао» на Миллионной.
Миллионная улица, 25
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