Блинная шварма или блины с печенью кролика и перепелиными яйцами пашот? Вот 20 ресторанов, краше всех отмечающих Масленицу

Печень минтая, брискет и сгущенка из ромашки: как рестораны Петербурга подготовились к встрече весны?
Cafe Claret
Встречайте безумные масленичные интерпретации от шефа Cafe Claret Александра Богданова! Блинная шварма с индийским цыпленком масала и блин-дог с куриной сосиской, проростками васаби и чоризо. Из более приземленного — воздушные оладьи из мускатной тыквы и мисо с красной и черной икрой и сметаной или канноли из миндальной муки с рагу из овощей в копченом масле и стейком.
Ул. Марата, 11
Muze Garden
В загородном в Muze Garden пекут яркие зеленые шпинатные блинчики с соленым творогом внутри и соусом из фисташек и блины с кроликом, шалфеем и соусом из томатов пилати с легкой ноткой корицы.
Приморское шоссе, 471
Prostovino x Meat Makers
В Андреевском рынке объдиненное кафе Prostovino x Meat Makers предлагает блины с брискетом или с пастрами. А еще — взорванная говядина, крем-пломбир или варенье из яблок.
6-я линия Васильевского острова, 9
«Мурманчане»
Масленица по-северному от шефа арктической кухни Светланы Козейко. Выбираем блины с белыми груздями в сметане на мятом картофеле, с печенью минтая, яйцом с мягким желтком и икрой щуки или с сырно-сливочным хреном и лососем малой соли.
Ул. Большая Зеленина, 2
Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg
В Чайной гостиной отеля устроят настоящий блинный фестиваль в роскошных дворцовых интерьерах. Для начала трапезы — сытные блины с копченым лососем и сливочным сыром, ароматные с грибами и мускатным орехом или насыщенные с нежным рагу из говядины и копченого болгарского перца.
пр. Вознесенский, 1
Tsar Palace
2 марта с 13:00-15:00 едем на масленичные гуляния в Пушкин. Будет пиротехническое шоу и сжигание чучела, ходулисты, народные песни, пляски и традиционные забавы: стрельба из лука и арбалета, изготовление куклы-оберега и много блинов.
Софийский б-р, 32, Пушкин
Charlie
Блины с вешенками кимчи, с печенью кролика, с перепелиными яйцами пашот и щучьей икрой или со сгущенкой из ромашки: так празднует Масленицу шеф Юрий Манчук.
наб. канала Грибоедова, 54
«Астория»
Шеф-повар отеля Франсуа Кантен предлагает щедрый выбор блинов — с начинкой из лимонной рикотты или грушей, припущенной в ванильном сиропе, с ветчиной, шпинатом и соусом морнэ на основе сыра пекорино или с жюльеном из шампиньонов и сморчков. Отдельный раздел масленичного меню — оладьи: пышная четверка сервируется с копченым лососем и сметаной, с икрой кеты и сметаной или с осетровой икрой.
ул. Большая Морская, 39
«География»
Мясные блинчики с фермерской сметаной, грибные конвертики (с чатни из белых грибов!) и полдюжины блинов с различными начинками: форелью слабой соли, красной икрой и икрой палтуса или по классике с мёдом, малиновым вареньем и сгущёнкой.
ул. Рубинштейна, 5
VOKZAL 1853
На неделю с 24 февраля по 4 марта гастропространство превратится в центр народных гуляний и веселья. Основная программа активностей запланирована на выходные дни, 1 и 2 марта! Будем играть на гуслях, пройдем мастер-классах по чеканке монет, росписи матрешек и создании тряпичных кукол.
наб. Обводного канала, 118 С
«Сон»
Кроме классики с топингами вроде фермерской сметаны, дают блины с муссом из угря и соусом из белых грибов или блинный торт с матчей, кремом из белого шоколада и соусом англез.
Кирпичный пер., 8
MON CHOUCHOU
Французский стиль от Дмитрия Решетникова: бретонская галета с ветчиной и сыром, блинный пирог с говядиной, шпинатом и трюфельным соусом, креп Сюзетт с ванильным мороженым, а также крепы со сливочным маслом, к которым можно заказать более десяти топингов – от чёрной икры и фуа-гра до шоколадного пралине.
Караванная ул., 3/35
Par Michele Gastronomie
В центре внимания — кружевные блинчики с легким золотистым румянцем. Подаются с щучьей икрой, сливочным соусом из белого вина и сморчков!
Полтавская улица, 5/29Б
«Банщики»
Шеф Станислав Левохо собирает нас за столом с самоваром, дюжиной блинов с икрой со сметаной или домашним вареньем. Еще в масленичном меню: гречневые блины с начинкой из ветчины, расплавленного сыра и яйца; запечённые с мясным фаршем, соусом из печёного перца под сырной шапкой в стиле лазаньи; ржаные блины с толчёным картофелем, муксуном холодного копчения и щучьей икрой.
ул. Дегтярная, 1а
ACADEMIA BAR SHUVALOFF
В бывшем кабинете исторического особняка графа Шувалова весну встречают гречневыми блинами с тартаром из говядины, ленинградскими пышками и оладьями по рецепту мамы бренд-шефа Ильи Харченко с тремя видами икры.
ул. Моховая, 10
Vakh
Такого мы еще не пробовали!Шеф-повар ресторана Элисо Гочава вместе с командой пекут семь видов сытных блинов в грузинском стиле: из чечевицы с курицей и овощами, блин-лазанья с телятиной и грузинскими специями, блин с судаком, креветками, фалангой краба и соусом биск или блинный торт со свекольным кремом и клубникой
Большая Зеленина ул., 34
Siesta Fiesta
Дубайский шоколад в блинном формате — каково? Бренд-шеф Александр Ишов в течение всей недели будет готовить не только этот фисташковый вариант, но и начинять блины куриным сувлаки в сливочном соусе с греческим сыром; куриным пате и вишнёвым вареньем или говяжьими хвостами в соусе из сморчков.
Академика Павлова, 5В
«Мечтатели»
Масленичное меню из трех блюд включает оладьи с говяжьими щечками и соусом чили на основе красного чеддера; жареные блины с тартаром из говядины и соусом чаудер; сладкие блины с шоколадной рикоттой и трюфельным кремом.
наб. реки Фонтанки, 11
МА
Едим блины сетами из 3-х или 15-ти штук, к которым заказываем все, что хотим: форель слабой соли, бекон, мортаделлу или черничное варенье. Если нужен готовый вариант, выбирайте блины с говядиной или с курицей и грибами.
ул. Рубинштейна, 7; Московский пр., 200
Faces
Бренд-шеф Faces Карапет Ваганян (финалист премии «Что где есть в Петербурге» — 2024!) разработал блинный спешл. В начинках: грибы и мусс из пармезана, мортаделла с моцареллой, банан и нутелла и, конечно, красная или черная икра.
В воскресенье, 2 марта, тут всех собирают на большие проводы Масленицы. С 14:30 будет живая фольклорная музыка, а скоморохи, красны девицы и богатыри организуют народные забавы: от плетения кос и народных танцев до испытаний на ловкость и перетягивания каната.
Морской проспект, 29
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