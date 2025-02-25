Блинная шварма или блины с печенью кролика и перепелиными яйцами пашот? Вот 20 ресторанов, краше всех отмечающих Масленицу

Cafe Claret

Встречайте безумные масленичные интерпретации от шефа Cafe Claret Александра Богданова! Блинная шварма с индийским цыпленком масала и блин-дог с куриной сосиской, проростками васаби и чоризо. Из более приземленного — воздушные оладьи из мускатной тыквы и мисо с красной и черной икрой и сметаной или канноли из миндальной муки с рагу из овощей в копченом масле и стейком.

Ул. Марата, 11