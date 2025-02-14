Почки кролика и аутентичная уральская кухня в Петербурге: ресторанный дайджест

Chuck Wood

Идея для романтического уикэнда: уехать в новый глэмпинг в лес, а именно в Lembo на берег Лемболовского озера (16 шатров с террасой в 30 минутах от Петербурга). Здесь спецы по ремесленному фастфуду из Chuck Family мясника Романа Редмана (обожаем их бургеры и ребрышки!) открыли Chuck Wood. Главная фишка — смокер, где коптятся мясо и птица. Меню отличается от флагманской митерии тем, что здесь есть рыба (шок!): стейк из лосося, финский сливочный суп лохикейто, и даже риет. Шеф-повар — Петр Мищенков, он же шеф митерии Chuck.

Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение