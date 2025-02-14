Почки кролика и аутентичная уральская кухня в Петербурге: ресторанный дайджест

Рыба от мясника Романа Редмана (что? да!), бранч с ремесленным сыром и пицца в форме сердца: что где есть в Петербурге — традиционно в нашей пятничной подборке.
Chuck Wood
Идея для романтического уикэнда: уехать в новый глэмпинг в лес, а именно в Lembo на берег Лемболовского озера (16 шатров с террасой в 30 минутах от Петербурга). Здесь спецы по ремесленному фастфуду из Chuck Family мясника Романа Редмана (обожаем их бургеры и ребрышки!) открыли Chuck Wood. Главная фишка — смокер, где коптятся мясо и птица. Меню отличается от флагманской митерии тем, что здесь есть рыба (шок!): стейк из лосося, финский сливочный суп лохикейто, и даже риет. Шеф-повар — Петр Мищенков, он же шеф митерии Chuck.
Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение
«Ферма Бенуа»
В большом семейном ресторане «Ферма Бенуа» весь уикэнд (с 14 по 16 февраля) готовят милейшую пиццу в форме сердца с розовыми томатами и страчателлой. По запросу ее могут приготовить без глютена.
Тихорецкий пр., 17Г
Gorilla
Коллаборация от азиатского необистро Gorilla и ювелирного мультибренда 47 Store: стикеры в тропические паттерны (то есть сменные вставки) в серьги и кольца, моти и коктейли — на роме с искристым шиммером и кисло-сладким послевкусием и безалкогольный с тонами груши.
Большой проспект П.С., 35
Bona People Group
С 14 по 28 февраля рестораны BONA, Lalaki и «Склад 22» приглашают на сет «Сердце жемчужины», созданный совместно с загородным клубом «Жемчужина» в честь Дня всех влюбленных. Конфеты из белого шоколада с клубничным пюре и экстрактом розы идут в паре с коктейлем. Алкогольный с клубникой и кокосом или такой же, но на безалкогольном игристом.
Evoe
15 февраля в вермутерию Evoe приедет Саша Пименов, идеолог и концепт-шеф городской ремесленной пекарни и сыроварни «Брод», чье сырное производство не первый год снабжает рестораны Петербурга. С 14:00 пробуем страккино, камамбер, валансе и козий томм и слушаем секреты сыроварения и гастрономического пейринга.
Банковский пер., 3
Pame
15 и 16 февраля греческая таверна Pame от Dreamteam отмечает 3 года! Празднуют все выходные с 11:00: рыбная лавка с устрицами, морскими ежами, форелью и осьминогами, а также бранч со спешл-блюдами из краба — зеленый салат с цикорием, крабовое ризотто спанокори́за и равиоли.
Наб. Мойки, 3
«Блок»
Уральский ужин в 4 руки покажут 20 февраля в ресторане «Блок». В гости к шеф-повару Евгению Зубову едет Сергей Мирошников – концепт-шеф ресторана Kitchen в Екатеринбурге и идеолог проекта «Аутентичная уральская кухня» (а это дичь, речная и озерная рыба). Ребята подадут 6 курсов совместного творчества!
Потёмкинская ул., 4
Frantsuza Bistrot
Вечер испано-португальской кухни от Евгения Цыганова, бренд-шефа Folk team и шеф-повара московского ресторана Padron, устроят 21 февраля во Frantsuza Bistrot. Это тотальное «нам надо»: над концепцией Padron работал не только Евгений, но и великий шеф Адриан Кетглас. Будем пробовать главные хиты: каталонское сочетание спелых томатов и поджаренного хлеба; почки кролика с пюре из сельдерея, треска Bacalao с соусом из черного чеснока.
набережная Адмирала Лазарева, 22
Veter
Hесторана Veter представил коллаборацию с любимым петербургским универмагом Au Pont Rouge. Команды разработали фирменный бокс, который дарят гостям при заказе от 15000 рублей. В нем: баклажанная икра по авторскому рецепту шеф-повара Veter Михаила Бобылёва, пате из печени с маслом нуазет, мармеладом из вишни и брусники и дробленой фисташкой, свежий багет, а также кепка от Au Pont Rouge.
Мытнинская наб., 6
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