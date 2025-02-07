Гастрономическая опера и гастроли чилийского винодела: ресторанный дайджест

«Сон»

14 февраля сначала идем на концерт Русских Музыкальных Сезонов при свечах в особняк Елисеевых (великие композиторы — о любви!), а затем на романтический ужин с сет-меню. В конце вечера обязательно закажите коктейль из коллаборации с локальным брендом украшений Moon Soul — в десяти бокалах спрятаны специальные валентинки с предсказаниями (которые в прямом смысле появляются из огня), и некоторые из них содержат приз — обвес на сумку.

Кирпичный пер.,8