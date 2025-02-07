Гастрономическая опера и гастроли чилийского винодела: ресторанный дайджест

Завтрак с букетом в постель, сет из целого краба и концерт при свечах в особняк Елисеевых: рассказываем, что где есть в ближайшую неделю.
«Прошуттерия»
Ребята из «Прошуттерии» построили мучной цех и встретили свой новый год вместе с тортеллини (помещенными в крепкий куриный бульон), казончелли («конфетки» с томленым языком с свежим черным трюфелем), лазаньей (с маринарой и сыром монтазио). На горячее и жизнеутверждающее — стуфато Сан Джованнезе — говяжья шея, которая томилась всю ночь со сливочным маслом и розмарином) с картофельным пюре. База!
Озерной пер., 7
Большая Пушкарская ул., 34
Sea, Signora
Антонио Фреза наловил (ну почти!) крабов и вместе с шеф-поваром Дмитрием Красавиным запустил крабовый сет. В нем — салат каталана с крабом, мясо краба с томатным тартаром и вареньем из чили, паста сорпрезине с крабом и эффектной подачей у вашего стола, фаланги краба в лимонно-шафрановом соусе.
ул. Большая Морская, 30
Ciao!
В Ciao! 9 февраля отмечают День пиццы и первым 50 гостям воскресного обеда (с 13:00 до 17:00) подарят классическую «Маргариту» прямиком из дровяной печи.
Ординарная ул., 19
MON CHOUCHOU
Шеф Дмитрий Решетников приготовил нам завтрак в постель: с 12 по 16 февраля можно заказать сет из шести утренних блюд — омлет с крабом, ремесленный хлеб с красной икрой, сырники с вишней и фермерской сметаной. В пару к каждому набору – букет из девяти тюльпанов, чтобы дважды не вставать.
Караванная ул., 3/35
Πολύ
13 февраля в 19:00 встречаемся на ужине от чилийского винодела в седьмом поколении Мануэля Мораг. Он представит пять вин, которые он сам называет vino de campo («полевые вина»): к примеру, петнат с сочными тропическими фруктами и цветочными нотами; вязкий петнат из сорта паис с нотами сладкого арбуза и летних фруктов; десертное вино из александрийского муската. А бренд-шеф Илья Бурнасов дополнит экспириенс ливанским тартаром, шелковистым хумусом с острой креветкой и телятиной Surf & Turf.
Белинского, 11
Jerome
14 февраля ресторан празднует 9 лет и день всех влюбленных в Италию! Будут хиты прошлых лет, которых больше нет в меню: кесадилья с телячьими щечками, римский тартар и пасту мафальде с черным трюфелем.
Большая Морская ул., 25
Cast
В ресторане продолжают традицию кинопоказов: в этот раз 14 февраля в 21:00 — «Последняя любовь на земле» с Юэном Макгрегором и Евой Грин. Билеты раздадут первым 30 гостям, которые забронируют стол перед показом.
Каменноостровский пр., 10
VOKZAL 1853
14 февраля на большой концертной площадке VOKZAL 1853 пройдет живое выступление группы DABRO, чьему хиту «Звук поставим на всю» вы наверняка подпевали не раз. А 15 февраля здесь отметят китайский Новый год большим фестивалем. В программе — интерактивы, мастер-классы (по иероглифам или по лепке димсамов), игры, конкурсы, дегустация блюд китайской кухни (креветочных чипсов, гонконгских вафель и бабл-ти).
наб. Обводного канала, 118 С
«Сон»
14 февраля сначала идем на концерт Русских Музыкальных Сезонов при свечах в особняк Елисеевых (великие композиторы — о любви!), а затем на романтический ужин с сет-меню. В конце вечера обязательно закажите коктейль из коллаборации с локальным брендом украшений Moon Soul — в десяти бокалах спрятаны специальные валентинки с предсказаниями (которые в прямом смысле появляются из огня), и некоторые из них содержат приз — обвес на сумку.
Кирпичный пер.,8
Percorso
14 февраля команда ресторана во главе с шеф-поваром Мариной Пугиной и Давиде Джакомелли, главным су-шефом отеля Four Seasons Lion Palace St. Petersburg, будет сервировать сет из пяти перемен: устрицы в двух вариациях (с клубникой, ванилью и красной икрой или томатом); карпаччо из говядины с осетровой икрой: лобстер с фенхелем, шафраном и саликорнией; лосось конфи со свеклой, ягодами можжевельника.
пр. Вознесенский, 1
MINERALS
В ресторане при отеле Wawelberg продолжается серия ужинов «География вкусов», в этот раз — в День всех влюбленных. На этот раз заглавной гастротемой выбран Мурманск и деликатесы русского севера: морские ежи, оленина и гребешки. Ужин состоится в панорамном баре на 6 этаже отеля в 21:30.
Невский пр., 7-9
Nordic
В День святого Валентина слушаем гастрономическую оперу «Снежная королева» по мотивам сказки Андерсена и пробуем сет шеф-повара Игоря Васильева (суфле из гребешка с морским ежом и травами! норвежская вафля в форме сердца с тартаром из косули! питивье с диким голубем и виноградом!).
Пулковское шоссе, 107
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