Сет от бывшего шефа Cococo Игоря Гришечкина и «пьяный» краб: ресторанный дайджест

Jerome

4 февраля в ресторан Jerome приедет Анжела Рисимич – шеф-повар итальянского файндайнинг ресторана Salon5.a, который находится в Белграде. После учебы в швейцарской школе Ecole Hôtelière Lausanne, Анжела отправилась в Эмилию-Романью на стажировку к одному из самых влиятельных шеф-поваров мира Массимо Боттуре в его легендарную Osteria Francescana – ресторан с тремя звёздами Michelin, три года подряд возглавлявший рейтинг World’s 50 Best. Готовить для петербуржцев она будет, используя опыт, полученный у Массимо, вдохновляясь колоритом родных Балкан.

В меню: ризотто с анчоусами и боттаргой, утиная грудка и тыквенный торт с кремом из тимьяна и ванильным мороженым.

Большая Морская, 25