Сет от бывшего шефа Cococo Игоря Гришечкина и «пьяный» краб: ресторанный дайджест

Ужин от ученицы Массимо Боттуры, китайский фестиваль и новый мясной ресторан от DuoBand: рассказываем, что где есть в Петербурге!
«Натальная коктейльная карта»
Kоктейльная карта, вдохновленная шоу «Натальная карта», действует сегодня (31 января) в барах Tagliatella Caffe, «Архитектор» и Kuznya House (а также в московских Sangre Fresca, «Кнорозове» и Sage). При заказе нужно задать вопрос колоде по всем канонам и вытянуть карту с предсказаниями на год (ее можно оставить себе на память!).
Kuznya House (наб. Адмиралтейского канала, д. 2М); Tagliatella Caffe (Литейный пр., д. 61); «Архитектор» (ул. Рубинштейна, д. 13)
Regions
Игорь Гришечкин, the one and only шеф Cococo Group Матильды Шнуровой (сейчас занят своим балийским рестораном Satoshi), сделал сет, вдохновленный современной региональной кухней, в Regions на Жуковского. Стартует 1 февраля!
Вот некоторые блюда сета:
• Муксун в маринаде из крыжовника и хлеб «с костра».
• Буррата с вяленой свеклой и соусом из черной смородины.
• Щи из морской капусты с крабом, морским гребешком, икрой палтуса и пеной со вкусом моря.
• Каша из перловки с белыми грибами, жареным лесным орехом, черными лисичками и маслом, настоянным на еловой хвое.
• Шашлык (!) от Гришечкина.
ул. Жуковского, 10
«Нихао, Шифу!»
Китайский фестиваль пройдет 1 и 2 февраля в Севкабель Порту — на Васильевском острове, который считается негласным петербургским чайна-тауном. В программе — фуд-маркет, мастер-классы по каллиграфии и изготовлению денежных конвертов хунбао, игра в маджонг, тематические кинопоказы, выступления китайских артистов и серия лекций о китайских традициях и знаменитых чайна-таунах мира.
Кожевенная линия, 40
Jerome
4 февраля в ресторан Jerome приедет Анжела Рисимич – шеф-повар итальянского файндайнинг ресторана Salon5.a, который находится в Белграде. После учебы в швейцарской школе Ecole Hôtelière Lausanne, Анжела отправилась в Эмилию-Романью на стажировку к одному из самых влиятельных шеф-поваров мира Массимо Боттуре в его легендарную Osteria Francescana – ресторан с тремя звёздами Michelin, три года подряд возглавлявший рейтинг World’s 50 Best. Готовить для петербуржцев она будет, используя опыт, полученный у Массимо, вдохновляясь колоритом родных Балкан.
В меню: ризотто с анчоусами и боттаргой, утиная грудка и тыквенный торт с кремом из тимьяна и ванильным мороженым.
Большая Морская, 25
Bist
Время принарядиться! Встречайте первый дроп гастромерча от ресторана Bist: футболки и лонгслив, кричащие «К черту диету!"»
Большой пр-т В.О. 18 А, «Андреевский двор»
«Кабаре ШУМ»
Команда обновила бар «Лиля» в самом дальнем зале. Стены расписал художник Иван Ненашев, вдохновившись поэмой Маяковского «Облако в штанах», которую поэт посвятил Лиле Брик.
В «Лиле» по классике играет хип-хоп (тоже форма поэзии!), поэтому и новую коктейльную карту сделали по мотивам музыкальных и поэтических сборников. Например, в меню есть коктейль «Глубина резкости» (альбом Дельфина, получивший статус классики русского рэпа).
ул. Маяковского, 52
Reborn
В новый мясной ресторан Reborn от DuoBand нужно дойти обязательно, если еще не! Здесь шеф-повар Андрей Ковалёв («Тартарбар») демонстрирует максимально широкий взгляд на мясо: шатобриан и курица в корейском барбекю, диетическое мясо кролика и томлёный брискет с жирком, по выходным — утка по-пекински и традиционный английский веллингтон.
пр. Добролюбова 11
Sintoho
Шеф Бадма Адучеев готовит «Лунный» сет, в котором главный герой — «пьяный» краб, то есть пригоовленный с добавлением шаосинского вина. Все блюда можно заказать отдельно: например, вонтоны ручной лепки, фаршированные креветками, в бульоне с корнем женьшеня, сибас по-гонконгски в шаосинском рисовом вине из
Китая. Действует до 9 февраля.
Вознесенский, 1
Комментарии (0)