Сет от бывшего шефа Cococo Игоря Гришечкина и «пьяный» краб: ресторанный дайджест

Игорь Гришечкин, the one and only шеф Cococo Group Матильды Шнуровой (сейчас занят своим балийским рестораном Satoshi), сделал сет, вдохновленный современной региональной кухней, в Regions на Жуковского. Стартует 1 февраля!

Вот некоторые блюда сета:

• Муксун в маринаде из крыжовника и хлеб «с костра».

• Буррата с вяленой свеклой и соусом из черной смородины.

• Щи из морской капусты с крабом, морским гребешком, икрой палтуса и пеной со вкусом моря.

• Каша из перловки с белыми грибами, жареным лесным орехом, черными лисичками и маслом, настоянным на еловой хвое.

• Шашлык (!) от Гришечкина.

ул. Жуковского, 10