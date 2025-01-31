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Что Где Есть

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Сет от бывшего шефа Cococo Игоря Гришечкина и «пьяный» краб: ресторанный дайджест

Ужин от ученицы Массимо Боттуры, китайский фестиваль и новый мясной ресторан от DuoBand: рассказываем, что где есть в Петербурге!

Архивы пресс-служб

«Натальная коктейльная карта»

Kоктейльная карта, вдохновленная шоу «Натальная карта», действует сегодня (31 января) в барах Tagliatella Caffe, «Архитектор» и Kuznya House (а также в московских Sangre Fresca, «Кнорозове» и Sage). При заказе нужно задать вопрос колоде по всем канонам и вытянуть карту с предсказаниями на год (ее можно оставить себе на память!).

Kuznya House (наб. Адмиралтейского канала, д. 2М); Tagliatella Caffe (Литейный пр., д. 61);  «Архитектор» (ул. Рубинштейна, д. 13)

Архивы пресс-служб

Regions

Игорь Гришечкин, the one and only шеф Cococo Group Матильды Шнуровой (сейчас занят своим балийским рестораном Satoshi), сделал сет, вдохновленный современной региональной кухней, в Regions на Жуковского. Стартует 1 февраля!

Вот некоторые блюда сета:

• Муксун в маринаде из крыжовника и хлеб «с костра».

• Буррата с вяленой свеклой и соусом из черной смородины.

• Щи из морской капусты с крабом, морским гребешком, икрой палтуса и пеной со вкусом моря.

• Каша из перловки с белыми грибами, жареным лесным орехом, черными лисичками и маслом, настоянным на еловой хвое.

• Шашлык (!) от Гришечкина.

ул. Жуковского, 10

«Нихао, Шифу!»

Китайский фестиваль пройдет 1 и 2 февраля в Севкабель Порту — на Васильевском острове, который считается негласным петербургским чайна-тауном. В программе — фуд-маркет, мастер-классы по каллиграфии и изготовлению денежных конвертов хунбао, игра в маджонг, тематические кинопоказы, выступления китайских артистов и серия лекций о китайских традициях и знаменитых чайна-таунах мира. 

Кожевенная линия, 40

Архивы пресс-служб

Jerome

4 февраля в ресторан Jerome приедет Анжела Рисимич – шеф-повар итальянского файндайнинг ресторана Salon5.a, который находится в Белграде. После учебы в швейцарской школе Ecole Hôtelière Lausanne, Анжела отправилась в Эмилию-Романью на стажировку к одному из самых влиятельных шеф-поваров мира Массимо Боттуре в его легендарную Osteria Francescana – ресторан с тремя звёздами Michelin, три года подряд возглавлявший рейтинг World’s 50 Best. Готовить для петербуржцев она будет, используя опыт, полученный у Массимо, вдохновляясь колоритом родных Балкан. 

В меню: ризотто с анчоусами и боттаргой, утиная грудка и тыквенный торт с кремом из тимьяна и ванильным мороженым.

Большая Морская, 25

Bist

Время принарядиться! Встречайте первый дроп гастромерча от ресторана Bist: футболки и лонгслив, кричащие «К черту диету!"» 

Большой пр-т В.О. 18 А, «Андреевский двор»

Архивы пресс-служб

«Кабаре ШУМ»

Команда обновила бар «Лиля» в самом дальнем зале. Стены расписал художник Иван Ненашев, вдохновившись поэмой Маяковского «Облако в штанах», которую поэт посвятил Лиле Брик.

В «Лиле» по классике играет хип-хоп (тоже форма поэзии!), поэтому и новую коктейльную карту сделали по мотивам музыкальных и поэтических сборников. Например, в меню есть коктейль «Глубина резкости»  (альбом Дельфина, получивший статус классики русского рэпа).

ул. Маяковского, 52

Архивы пресс-служб

Reborn

В новый мясной ресторан Reborn от DuoBand нужно дойти обязательно, если еще не! Здесь шеф-повар Андрей Ковалёв («Тартарбар») демонстрирует максимально широкий взгляд на мясо: шатобриан и курица в корейском барбекю, диетическое мясо кролика и томлёный брискет с жирком, по выходным — утка по-пекински и традиционный английский веллингтон.

пр. Добролюбова 11

Архивы пресс-служб

Sintoho 

Шеф Бадма Адучеев готовит «Лунный» сет, в котором главный герой — «пьяный» краб, то есть пригоовленный с добавлением шаосинского вина. Все блюда можно заказать отдельно: например, вонтоны ручной лепки, фаршированные креветками, в бульоне с корнем женьшеня, сибас по-гонконгски в шаосинском рисовом вине из
Китая. Действует до 9 февраля.

Вознесенский, 1

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