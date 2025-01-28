Где в Петербурге пить безалкогольные коктейли?

Идем по стопам Dry January! Пусть «Сухой январь» (популярное движение, призывающее всех нас воздерживаться от употребления алкоголя в течение месяца) почти закончен, мы поддерживаем тенденцию и рассказываем, в каких ресторанах Петербурга можно найти классные альтернативные безалкогольные коктейли весь год.