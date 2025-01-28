Где в Петербурге пить безалкогольные коктейли?

Идем по стопам Dry January! Пусть «Сухой январь» (популярное движение, призывающее всех нас воздерживаться от употребления алкоголя в течение месяца) почти закончен, мы поддерживаем тенденцию и рассказываем, в каких ресторанах Петербурга можно найти классные альтернативные безалкогольные коктейли весь год.
Tondo
В итальянском ресторане от команды La Biga на Петроградской стороне готовят изящный виски сауэр на основе безалкогольного виски, с легкими нюансами ромашки и цветочного меда.
Большая Зеленина ул., 18
Fancy Smash
Ockam bistro't
Любимая классика в безобидном формате. Негрони готовят на безалкогольных джине, вермуте и биттере, сохраняя неповторимые ощущения от первого до последнего глотка. В Porn Star Martini добавляют оттенки пало санто, а в жизнерадостный Fancy Smash (тоже на спиритах без градуса) — щавель и мед агавы.
Казанская ул., 22
Whiskey Popcorn Sour
ACADEMIA BAR SHUVALOFF
Шеф-бармен нового ресторана ACADEMIA BAR SHUVALOFF Даниил Леман (работал в Cococo Group) жонглирует безалкогольным алкоголем в своих миксах. Amaro Spritz с травяным амаро, фейхоа и клубникой, вариация коктейля американо White Peach с безалкольным вермутом, персиком и лавандой или виски Пауэр со вкусом попкорна и пеной из экстракта квиллайи (мыльного дерева).
Моховая улица, 10
Bikini Martini
«География»
Приверженцам ЗОЖ-коктейлей есть где разгуляться! К примеру, Nude Gimlet с едва уловимыми нотами ванили и тонким ароматом можжевельника. Или сладкий Bikini Martini с клубникой, кокосовой водой и пряностями. Составляющие коктейля (от рома до джина) — лишены градуса.
ул. Рубинштейна, 5
Ананас-лемонграсс
«Сон»
Безалкогольные коктейли из наших снов! Красивый дринк с ананасом, лемонграссом и бамбуком или нескучное сочетание черники, маракуйи и пены из пломбира.
Кирпичный пер., 8
Tensai
Made in China
Азиатский ресторан Made in China один из первых смекнул, что безалкогольные коктейли — это база! Сейчас в меню найдутся Fake Spritz в качестве альтернативы неустаревающему Aperol Spritz. А в коктейле Tensai встречаются б/а вермут, амаро и свекла со саган-дайля.
Большая Морская ул., 35
Πολύ
В новом греческо-византийском ресторане от Dreamteam со знанием дела подошли к безалкогольному сопровождению. Тут мастерски смешивают грейпфрут с кардамоном и сычуаньским перцем, гранат с суданской розой и черным тмином, марокканский мандарин с ревенем.
ул. Белинского, 11
Коктейльное бюро «Авангард»
Основатель бюро и шеф-бармен Василий Марков готовит коктейль Mi-To, добавляя безалкогольные биттер и красный вермут в равных пропорциях. Также в ассортименте есть мохито, приготовленный в лучших традициях — свежевыжатый сок лайма, мята, колкая содовая и очень много дробленного льда.
ул. Жуковского, 33
Futurist
В первом самостоятельном ресторане Алексея Алексеева непьющему вам приготовят облепиховый грог с маршмеллоу, характера которому добавляет биттер, или зимний ягодный пунш с розмарином и миксом биттеров (один из них — на черном лимоне!).
Барочная ул., 6
Regions
Главный по напиткам в ресторане Regions Глеб Кузнецов мастерит освежающий спритц из безалкогольных амаро и игристого и добавляет немного сиропа шиповника.
ул. Жуковского, 10
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