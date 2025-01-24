Куриные лапки, healthy-шоты и панорамный танцпол: ресторанный дайджест

Новая волна тики-коктейлей в минималистичной форме, гастротрадиции Китайского Нового года, лапша и музыка в «Севкабель порту» до глубокой ночи и ужин с четырьмя видами икры — рассказываем что где есть в Петербурге.
«Пирс 28»
За дверью бара на улице Некрасова уже 10 (!) лет пальмы и бананы, гамаки и серферские доски. У посетителей в руках обезьянки, фламинго и попугаи — не живое зверье, а посуда: здесь специализируются на тики-коктейлях, которые принято подавать в керамических статуэтках. 24 января будет фанк, грув и пунш с зонтиками, 25 января — neo-soul music и новая волна тики в минималистичной форме, 26 января день чилла с коктейлем Cuba Libre (обычно его нет в «Пирсе 28»), до 31 января будет работать спешл-меню! А еще команда сделала свой банановый ром, чистый вкус вяленых бананов — надо брать!
ул. Некрасова, 28
ossu
Показываем фото новой лапшичной ossu в «Севкабель порту». Команда проведет официальное открытие 25 января — с бодрым музыкальным лайн-апом (Kruglenko, TENA, euka, texture) до трех ночи. В программе: панорамный танцпол, бирпонг, стол с рулеткой, чтобы играть на фишки-тигры.
Кожевенная линия 40
«Гребешки»
25 и 26 января рестораны «Гребешки» и «Банщики» выступят в любимом жанре гастролей: встречаемся на дружественном «Русском бранче», где шеф «Банщиков» Станислав Левохо будет готовить холодец, сулугуни, запеченный в углях с домашней аджикой, пельмени с палтусом и копченым рыбным соусом.
Виленский пер., 15
Faro
25 января коктейльный бар из семьи Imbibe Crew отмечает трехлетие! Обещают велком-дринки и закуски на большом коммунальном столе, испанские песни под гитару, розыгрыш призов.
ул. Маяковского, 18
«Петроградский кофейник»
Так называется экскурсия с уклоном в спешелти, которая пройдет 25 января (начало в 13:00). На повестке дня — бистро «Футура», микрокофейня «ТЧК» и грот Bolshecoffee, на примере которых изучим культуру кофе третьей волны и как она изменила Петербург. Запись здесь.
Serge
В новый бар от объединения Cava Disco приедет супергость из Новосибирска — бар Nobody Knows I Suppose устроит коктейльно-виниловый вечер 29 января. Наливать будут парижскую версию дайкири, твист на классический адонис с добавлением персика и вариацию Порто Ронко.
Восстания, 19
«География»
Новый год не отпускает! 29 января начинаем праздновать его китайскую версию в азиатской гостиной бара и ресторана «География». Красные фонарики, клеёнки на столах и, конечно же, самостоятельный бар в баре с пивом байцзю и healthy-шотами из женьшеня и имбиря. На горячее будут готовить новогодний китайский суп, куриные лапки, шашлычок из перепелиных яиц, свиную грудинку, а ещё острые орешки и креветочные чипсы.
Рубинштейна, 5
Faces
30 января в ресторане на Крестовском острове шеф Карапет Ваганян (номинант премии «Что где есть в Петербурге» — 2024) будет петь оду икре! Вечер начнется в 19:00 с хрустящего редиса с ботвой и лаймовым сливочным маслом с черной икрой. Далее — икра морского ежа со страчателлой и маракуйей, карпаччо из говядины с черной икрой и главное блюдо вечера — стейк трески с соусом на основе копченой сыворотки и боттаргой.
Морской просп., 29
Italy
30 января в Italy даст лекцию об архитектуре, а именно о работе с временными структурами и историческими объектами (включая трансформацию Новой Голландии и обновление детской Республиканской библиотеки в Ташкенте), Любовь Леонтьева, генеральный директор бюро ludi_architects. А шеф Илья Седов подготовит гастрономическое сопровождение приобретенным знаниям: канапе, брускетты, тартар из тунца и скарпетта мисто.
Виленский пер., 15
LU.CO
25 и 26 января команда кофейни LU.CO проводит бранч, где заглавным блюдом выступят шведские фрикадельки (мясные или вегетарианские!) с картофельным пюре и брусничным соусом. На десерт — шведский шоколадный торт Кладдкака (тот самый! с вязкой текстурой основания).
Басков, 1/3
«Счастье»
Рестораны со своей шоколадной фабрикой выступили в коллаборации с брендом украшений Matryoshka. Новый дроп посвящен невидимым связям между людьми и выполнен из серебра 925 пробы. Такой гастромерч можно припасти на скорые праздники в качестве подарка любимому фуди!
Малая Морская, 24
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