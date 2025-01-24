Куриные лапки, healthy-шоты и панорамный танцпол: ресторанный дайджест

«Пирс 28»

За дверью бара на улице Некрасова уже 10 (!) лет пальмы и бананы, гамаки и серферские доски. У посетителей в руках обезьянки, фламинго и попугаи — не живое зверье, а посуда: здесь специализируются на тики-коктейлях, которые принято подавать в керамических статуэтках. 24 января будет фанк, грув и пунш с зонтиками, 25 января — neo-soul music и новая волна тики в минималистичной форме, 26 января день чилла с коктейлем Cuba Libre (обычно его нет в «Пирсе 28»), до 31 января будет работать спешл-меню! А еще команда сделала свой банановый ром, чистый вкус вяленых бананов — надо брать!

ул. Некрасова, 28