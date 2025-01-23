Дикий кабан, страусы и куропатки: готовый маршрут уикэнда в Мурманске

Свежайшие (только что из моря!) гребешки, дикий кабан и оленина: что где есть в крупнейшем городе за полярным кругом? Встречайте гастрономически-культурный гид редакции «Собака.ru» — да, проверяли лично — по столице Заполярья!
Что где есть
SAMPO
Нельзя просто приехать в Мурманск и не посетить проекты «Ресторанного синдиката»: любой мурманчанин хоть раз бывал в «Кружке», а заезжий турист — в «Царской охоте». Теперь появился новый хот-спот, обязательный к посещению! Это ресторан арктической кухни SAMPO с собственной пивоварней (от семьи потомственных баварских пивоваров Зигфрида Шаада и его жены Кримхильды), камерой сухого вызревания (все стейки находятся здесь не менее 15 дней), камином с живым огнем, дровяной печью, где румянят свой хлеб, смокером, где готовят 18-часовой брискет, дикого кабана с огурцами в бурбоне и коптят палтуса.
В еще одном источнике пламени, а именно в трехтонной печи с вращающимся камнем Marana, которых в мире всего четыре, делают пять видов пиццы, к примеру, фирменную с лососем, масляной рыбой и икрой. В меню же лидируют живые морепродукты из Баренцева моря, которые серебрятся в аквариуме и огромной каменной ложе: морские ежи, гребешки, устрицы, крабы.
улица Полярные Зори, 62
Фан-факт: на входе в SAMPO выставлена машина № 27843, это Локомобиль, построенный английской компанией Ruston, Proctor & Co LTD в 1905 году. Более 40 лет он использовался на семейной пивоварне Brauerei Schaad, для дробления солода через ременную передачу.
улица Полярные Зори, 62
Grebeshki
Ресторан от петербургского бистро Grebeshki следует искать на берегу Баренцева моря в небольшом, но гордом (и знаменитом!) селе Териберка. На Кольском полуострове команда морского проекта с Арсенальной наб., 1, заняла помещение в эко-отеле Teriberka. Концепция From sea to table подразумевает короткий путь продуктов от места добычи до кухни. Обязательно берем большую тарелку северных морепродуктов из аквариума с морской водой, суп Териберкского рыбака (тот самый, что победил в премии «Что где есть в Петербурге» — 2022).
Комсомольская ул., 26, село Териберка
«Поморы»
Авторское бистро с интерактивной визуализацией жизни поморов — любимый горожанами аттракцион. Дают нескучную кухню, за которой хочется возвращаться: ржаной пирог с олениной и мочёной ягодой или с копчёной треской и овощами, устрица, запеченная на соли, шницель из морского окуня с соусом из маринованных огурцов и запечённая камбала с соусом из копчёного картофеля.
ул. Полярные зори, 4
Чем заняться
- Устроить поход в черте города (что? да!). Эко-маршрут «Гора Горелая» находится в самом Мурманске и начинается буквально от панельных домов на ул. Капитана Орликовой, а приведёт вас к живописным смотровым площадкам с видом на город, Кольский залив и сопки. Из самых значимых объектов: карьерное озеро, маяк—смотровая и загадочный Вороний Камень (местный стоунхендж). Если повезет, повстречаете животных. Тут водятся заяц-беляк, горностай, белая куропатка, дрозд и самая маленькая птичка северных лесов – пухляк.
- Отправиться в Кировск: покататься на лыжах в Хибинских горах и посетить деревню, построенную из снега.
- Посетить первый в мире атомный ледокол «Ленин» — сфотографироваться на палубе, осмотреть в каюты моряков и рубку капитана.
- Уехать в Териберку, чтобы ловить северное сияние, качаться на одиноких качелях на пляже, гулять по «Яйцам дракона», высматривать китов с корабля, рыбачить или заниматься дайвингом в поисках морских ежей и гребешков.
- Посчитать метры одного из самых длинных домов в России и оценить муралы на стенах. Да, микрорайон 305 славится жилым комплексом, в котором 27 из 30 сооружений объединены одной крышей. Это защищает двор от коварных и свирепых северных ветров.
- Покормить страусов на самой северной в мире страусиной ферме. Тут же, в поселке Молочный, живут козы, кролики и павлины!
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