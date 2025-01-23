Дикий кабан, страусы и куропатки: готовый маршрут уикэнда в Мурманске

SAMPO

Нельзя просто приехать в Мурманск и не посетить проекты «Ресторанного синдиката»: любой мурманчанин хоть раз бывал в «Кружке», а заезжий турист — в «Царской охоте». Теперь появился новый хот-спот, обязательный к посещению! Это ресторан арктической кухни SAMPO с собственной пивоварней (от семьи потомственных баварских пивоваров Зигфрида Шаада и его жены Кримхильды), камерой сухого вызревания (все стейки находятся здесь не менее 15 дней), камином с живым огнем, дровяной печью, где румянят свой хлеб, смокером, где готовят 18-часовой брискет, дикого кабана с огурцами в бурбоне и коптят палтуса.

В еще одном источнике пламени, а именно в трехтонной печи с вращающимся камнем Marana, которых в мире всего четыре, делают пять видов пиццы, к примеру, фирменную с лососем, масляной рыбой и икрой. В меню же лидируют живые морепродукты из Баренцева моря, которые серебрятся в аквариуме и огромной каменной ложе: морские ежи, гребешки, устрицы, крабы.

улица Полярные Зори, 62