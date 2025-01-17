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Что Где Есть

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Первый сет DUO Gastrobar и бильярдная винного бара: ресторанный дайджест

Корн-доги в панировке из картофеля фри с мятно-шоколадным соусом, уникальные кофейные микролоты, пивной фестиваль — рассказываем, что где есть в Петербурге.

Фото предоставлено пресс-службой ресторана DUO Gastrobar

DUO Gastrobar

В DUO Gastrobar впервые появился сет — от шефа Артёма Кольченко. Всего в сете 4 блюда: крудо из сахалинского гребешка с острым дрессингом и понзу; фаланга королевского краба в соусе биск на дранике с брокколи и цукини; стриплойн из мраморной воронежской говядины с маринованным цикорием; шоколадный крем с черным трюфелем и хрустящим фундуком.

Кирочная улица, 8 лит Б

Фото предоставлено пресс-службой Gotcha!

Gotcha

18-19 января две сильные кофейные команды объединятся. С 11:00 до 18:00 команда verlé приедет в гости к Gotcha! и будут готовит интерпретацию мексиканского ананасового кваса тепаче, добавляя туда маракуйю и панелу. Обещают уникальные микролоты (цветочно-тропическая геша от Хосе Гомеса и яркий кофе от Цезаря Ледесма), фильтр-кофе и V60 из разных стран, а также зерно, дрипы и мерч.

Суворовский проспект 40

Фото предоставлено пресс-службой CHICKO

CHICKO

Корейское кафе Chicko, известное своими вау-подачами стритфуда и страстью к K-pop, представляет новую точку и паназиатскую концепцию — официальное открытие с тортом и музыкой будет завтра, 18 января с 11:00. Футуристический минимализм в интерьере, а в меню — гедза, татаки, роллы! Например, со стейком из лосося и шариками кимчи или с тунцом и моцареллой. Не волнуйтесь, сумасшедшие корн-доги с тянущимся сыром или в панировке из картофеля фри с мятно-шоколадным соусом, здесь тоже будут.

2-я Советская, 27/2

Фото предоставлено пресс-службой Do Wine Bar

Do Wine Bar

Надежный винный бар в пространстве «Флигель» открывает выставку современного искусства: смелые формы и смыслы от Стаса Багса, АлексКо, Максим Има, Анны Бронза, Леши Мелки, Кости Ужве, Онохи, Андрея Люблинского, Васи Базелевса, Семена Мотолянец, Алеши, Миши Верта, Сергея RUSICH. В 19 января на вернисаже будут угощать игристым! 

ул. Восстания, 24/27, второй двор

Фото предоставлено пресс-службой ohaüs

ohaüs

20 января в кофейне, что заняла двухэтажный особняк на Черной речке (с розовой мебелью и меховыми стенами!), показывают самый любимый гастрономический мультфильм «Рататуй». 

ул. Академика Крылова 4А

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Mr. Bo

Mr. Bo 

До 29 января в честь китайского Нового года шеф-повар Дмитрий Богачев ввел сет в Mr. Bo. Всего 5 блюд, как пять основных благословений в китайской культуре, которые даются человеку. Пробуем бао с креветками и манго чили, димсам с говядиной и трюфелем, свинина Чар Сиу с паровыми блинчиками и абрикосовым соусом, а также говядина с черемшой в перечном соусе.

Манежный пер., 2

Фото предоставлено пресс-службой «Комнаты»

«Комната»

По соседству с винным баром «Ласточки» открылась бильярдная «Комната». Проектор, бильярдный стол, который легким движением руки превращается в большой коммунальный стол на 12-14 человек, музыкальная система и все меню «Ласточек» — домашняя лапша, гирос, судак с соусом из копченых овощей и язык с ризотто из булгура. 

ул. Воскова 31/20

Фото предоставлено пресс-службой ресторана DUO Asia

DUO Asia

Встречаемся 23 января в 18:00 на Рубинштейна! В DUO Asia приедет бренд-шеф столичного Lucky Izakaya Bar Василий Зайцев. Он представит 7 блюд, которые переосмысливают азиатские вкусы через призму европейских техник.

ул. Рубинштейна, 20

Фото предоставлено пресс-службой Redrum

Redrum

10 лет назад, в январе 2015 года, команда AF Brew открыла красную дверь на Некрасова. Праздновать будут громко! 25 января под готическими сводами AF Brew Taproom пройдет фестиваль имени Redrum.  В лайн-апе — 12 дружественных проектов: пивовары и сидроделы, что привезут по два премьерных сорта (4Brewers, Ability Project, Ostrovica, Toksovo, Zagovor и другие). Вход гостей по билетам, а розлив — по жетонам (их дается три, вместе с бокалом, можно докупать). Обещают секретного музыкального вау-гостя. 

Курляндская ул., 48

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Nordic

Nordic

Вот такая соблазнительная перепелка, фаршированная лесными грибами с печеным луком порей, шпинатом и картофелем, появилась в ресторане северной кухни Nordic. Также шеф Игорь Васильев добавил норвежские вафли с икрой ряпушки и взбитыми сливками, шу с вяленым тунцом и террин из фуа-гра с мармеладом из морошки. Стоит того, чтобы сделать остановку, направляясь гулять в Пушкин. 

Пулковское ш., 107

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