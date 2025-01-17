Первый сет DUO Gastrobar и бильярдная винного бара: ресторанный дайджест

CHICKO

Корейское кафе Chicko, известное своими вау-подачами стритфуда и страстью к K-pop, представляет новую точку и паназиатскую концепцию — официальное открытие с тортом и музыкой будет завтра, 18 января с 11:00. Футуристический минимализм в интерьере, а в меню — гедза, татаки, роллы! Например, со стейком из лосося и шариками кимчи или с тунцом и моцареллой. Не волнуйтесь, сумасшедшие корн-доги с тянущимся сыром или в панировке из картофеля фри с мятно-шоколадным соусом, здесь тоже будут.

2-я Советская, 27/2