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Что Где Есть

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Негрони 24/7 и двор-колодец с пицца-печью: куда идти есть (и пить!) в январе в Петербурге

Выбор редакции: пока звенит (ну, как может!) январская вьюга, мы прячемся в ресторанах, где раздают кухню византийских земель, топят печь и разливают вишневый самогон. 

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Mia Strada

Южный дворик Mia Strada

Патимейкеры, изобретатели самых нарядных вечеринок Cava Disco Саша Столярова, Валера Дятлов, Женя Элькина, а также Эдик Конашевич (сооснователь «БарВитя»), поселились в отеле Akyan и теперь делают здесь целый гастрокластер. Новым постояльцем стал бар Serge, где 24 часа в сутки (да!) наливают восемь видов негрони — клубничный, с трюфелем или бергамотом можно потреблять целыми порциями или же (лайфхак!) в виде дегустационного сета. А также во дворе-колодце обосновалась Mia Strada: растопленная дровяная печь, пестрые вывески, простыни, развешанные на веревках под потолком, переносят из петербургской серой хтони на улицы Апулии. Пробуем ньокки с шалфеем и печеным камамбером, лимонно-маковый кейк и обязательно выбираем вино: от бургундии и токая до китайской экзотики.

ул. Восстания, 19 

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Pig Out

Итало-американское бистро Pig Out 

Команда всенародно любимых рюмочных «Федя, дичь!», «Наденька» и «Ипполит» явила первый проект, в котором настоек нет, и это принцип — итало-американское бистро Pig Out возвращает нам нулевые по классике. Готовят пасту карбонара с гуанчале и без сливок по рецепту шеф-повара Лучано Моносилио, чей ресторан Luciano Cucina Italiana в Риме заработал звезду Michelin. К пицце в нью-йоркском стиле (40 см счастья!), огромным сэндвичам с яичным салатом, мортаделлой или арахисовой пастой, а также к ностальгическому буррито из буфетов московского метрополитена 1990-х заказываем щедрые порции Y2K-коктейлей вроде текилы-санрайз и лонг-айленда.

Садовая ул., 7-9-11

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Orthodox

Новая эра неорусского бара Orthodox

Big news! Бар Orthodox, переехав со дворов улицы Рубинштейна во дворы улицы Восстания, прибавил в квадратных метрах, постелил асфальт для будущей мини-террасы и написал портреты Ахматовой, Маяковского и Чехова в арке по соседству. Так что, во-первых, это красиво: плитка из чугуна, клинкерный кирпич, обожженное дерево, натуральная кожа, ретрорукомойник из латуни и зеркало в резной раме XIX века, привезенное с Вологодчины. Во-вторых, в меню — чуть ли не полное собрание произведений русских классиков, зарифмованное с ­отечественными спиритами: коктейли «Вишневый сад» на вишневом самогоне с шоколадным биттером, «Щелкунчик» с водкой, настоянной на грече, или «Аптека» из ромашковой настойки и ликера из горечавки.

ул. Восстания, 4

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Πολύ

Кухня греческих и византийских земель в ресторане Πολύ

Ресторанная группа Dreamteam расширила свою географию — теперь в модерн-доме архитектора Лишневского готовят по рецептам с греческих островов и византийских земель из продуктов с провенансом от Пелопоннеса до Алеппо. Шеф-повар Илья Бурнасов после экспедиции по Греции, Турции, Ливану, Иордании и Балканам определил в меню Poly шелковый хумус из ливанского нута с сумахом и шипящий халуми-саганаки, в пару к которым берем питу на айране с орегано и лаффу с заатаром. Тут же на столах из стогов сена появляются мидии в сливочной хариссе с фенхелем, баклажаны на углях с ягненком и паприкой и кнафе с тягучим сыром. Баром правят специи: поощряем безалкогольные миксы с розой и тмином, сычуаньским перцем и кардамоном.

ул. Белинского, 11

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Материал из номера:
Январь

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