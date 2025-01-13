Негрони 24/7 и двор-колодец с пицца-печью: куда идти есть (и пить!) в январе в Петербурге

Кухня греческих и византийских земель в ресторане Πολύ

Ресторанная группа Dreamteam расширила свою географию — теперь в модерн-доме архитектора Лишневского готовят по рецептам с греческих островов и византийских земель из продуктов с провенансом от Пелопоннеса до Алеппо. Шеф-повар Илья Бурнасов после экспедиции по Греции, Турции, Ливану, Иордании и Балканам определил в меню Poly шелковый хумус из ливанского нута с сумахом и шипящий халуми-саганаки, в пару к которым берем питу на айране с орегано и лаффу с заатаром. Тут же на столах из стогов сена появляются мидии в сливочной хариссе с фенхелем, баклажаны на углях с ягненком и паприкой и кнафе с тягучим сыром. Баром правят специи: поощряем безалкогольные миксы с розой и тмином, сычуаньским перцем и кардамоном.

ул. Белинского, 11