Фестиваль завтраков и суши-конвейер: ресторанный дайджест

No regrets

Съесть бургер и ни о чем не жалеть после новогодних каникул — звучит как несбыточная мечта. Но в No Regrets — все так: в булочки для бургеров помимо рисовой обойной и чечевичной муки и кукурузного крахмала идут пищевые волокна подорожника и бамбука. Выбираем любой — чизбургер с чеддером, бифбургер с белыми грибами и чимичурри или фишбургер и не чувствуем никаких угрызений совести.

Большая Зеленина ул., 34