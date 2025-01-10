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Что Где Есть

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Фестиваль завтраков и суши-конвейер: ресторанный дайджест

Отмечаем День шампанского и картофеля фри, пробуем бургеры без угрызений совести (с подорожником и бамбуком!) и успеваем на мясо, выдержанное в воске 28 дней. 

Фото предоставлено пресс-службой Serge

Serge 

Бар «Серж» от объединения Cava Disco в доходном доме Бадаева весь уикенд отмечает международный день Шампани и картофеля фри — гастропара, вновь и вновь разбивающая сердце! Дают спешл-сет по суперцене 24 часа в сутки, так что успеют все. 

Восстания, 19

Фото предоставлено пресс-службой Union

Union

Если вы еще не бывали в полностью обновленном Union, дерзайте! 11 января здесь устроят экстремальную концентрацию уюта с резидентами музыкального лейбла «Добро» и мягкими лапами хауса и диско. Начало в 22:00.

Литейный пр., 55

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Flori

Breakfest 

До 31 января проходит всероссийский фестиваль завтраков BreakFest от гастрономического портала «Соль». В Петербурге, к примеру, участвуют ресторан Flori (победитель премии «Что где есть в Петербурге» — 2024 в категории завтраков) с пшенкой на топленом молоке, хурмой и пеканом или ресторан La Biga c яичницей, жареной на пармезане и полентой с тыквой и рикоттой. 

Фото предоставлено пресс-службой Umami

Umami [Shinkansen]

Новый азиатский нормкор-ресторан от команды Umami открылся в апарт-отеле YE’S Marata. Аттракцион нашей души — суши-конвейер (буквально!), по которому едут цветные тарелки с роллами (каждому цвету — своя фиксированная стоимость).

Социалистическая, 21

Анастасия Манаенкова

Evoe

Месяц назад экс-сомелье и режиссер-управляющий ресторана «ЕМ» Арсений Маеренков (больше 10 лет работы с Эдуардом Мурадяном!) открыл собственный винный бар-вермутерию Evoe в здании бывшего Малого Гостиного двора. В честь этого 11 января организуют музыкальное сопровождение от Тимофея Смирнова, блюда средиземноморской кухни, обилие вермутов и коктейлей.

Банковский пер., 3

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Animals

Animals 

Успеваем на невероятный спешл ресторана Animals до конца недели. Команда выдерживает говядину в воске 28 дней (при таком способе вызревания мясо защищено от внешних обстоятельств, внутри происходит анаэробная ферментация, набирается вкус, меняется текстура, при этом мясо не пересушивается), разрезает мясо на стейки, жарит и топит на них кусочки сливочного масла, а подает с пюре и перечным соусом с маринованным зелёным перцем.

ул. Некрасова, 60

Фото предоставлено пресс-службой ресторана KOI

KOI

Омакасе дословно переводится как «полагаюсь на вас»: гости оставляют выбор блюд и способ их приготовления на шефа. 15 и 16 января в 20:00 Алексей Когай,ex-шеф White Rabbit Family, вместе с командой ресторана KOI приготовит секретный омакасе-сет. 

наб. Адмиралтейского канала, 2и

Фото предоставлено пресс-службой ресторана No regrets

No regrets

Съесть бургер и ни о чем не жалеть после новогодних каникул — звучит как несбыточная мечта. Но в No Regrets — все так: в булочки для бургеров помимо рисовой обойной и чечевичной муки и кукурузного крахмала идут пищевые волокна подорожника и бамбука. Выбираем любой — чизбургер с чеддером, бифбургер с белыми грибами и чимичурри или фишбургер и не чувствуем никаких угрызений совести. 

Большая Зеленина ул., 34

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