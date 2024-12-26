Ультимативный гид по ресторанным открытиям 2024 года: 40 заведений в Петербурге

Гастроотдел Собака.ru собрал ультимативную (ну почти!) базу достойных ресторанов, кофеен и баров, открывшихся в 2024 году. 40 заведений в списке!
Кофе и завтраки
Gotcha
Любимая спешелти-кофейня переехала из парадной на Литейном проспекте на Суворовском появилась кухня и меню в пандан к фильтру и черному с раствором из трех органических кислот.
Суворовский просп., 40
Kona Cafe
Бейглы, омлеты и бенедикты весь день! Акцент на спешлти и скандинавскую выпечку от Сони Агабабовой и Анны Цой, которые успешно руководят мясным рестораном Grill Station и Mozzarella Bar (17 лет). Берем омлет торнадо, эстетичную запеканку с добавлением эспрессо и фирменный коктейль на основе церемониальной матчи и кокосовой воды.
Большой просп. Петроградской стороны, 13/4
«ФЛЭТ»
Творческая кофейня напротив Мариинского театра. Попасть внутрь можно через цветочную лавку Flos, а там, в других залах — на кинопоказы (неделя кино Дэвида Линча или Тарковского), выставки и презентации молодых дизайнеров, фотографов и режиссеров.
наб. Крюкова канала, 7/2Б
Lu.Co
Спешелти пришло в спальный район — в ЖК Галактика. Это вторая догфрендли-точка с фильтром, чаем из термоса, завтраками! Здесь два зала: редкий треугольный стол, пластиковые стулья и винтажная керамика.
Измайловский бульвар 4к2, стр.1
Skuratov
Шестая в Петербурге кофейня Skuratov в фудмолле Vokzal 1853, вдохновленная архивными снимками вокзала времен 1969 года из Музея Омских железнодорожников.
наб. Обводного канала, 118С
«Кофейное»
Кофейня от Bolshecoffee roasters на Невском. Огромное окно во всю стену, много естественного света, природные фактуры (корягу над столом дизайнеры нашли на Финском заливе) и мебель, сделанная вручную. В меню — кофе на зернах собственной обжарки, гриль-чизы и сладости.
Невский проспект, 69
«Пирожковая»
Спустя 68 (!) лет легендарная пирожковая на Московском проспекте открыла вторую точку. Советские ватрушки, пирожки с рисом и яйцом, колобки с изюмом, история которых тянется с 1956 года, теперь можно найти около метро «Обводный канал».
Лиговский проспект, 251
Keny
Гастрономическая урбанистика привела нас на Черную речку! Подают спешелти кофе, какао от Amazing Cacao, булки от «Футуры» и завтраки: френч-тост с маскарпоне и черной смородиной, драники с лососем, гриль-чизы и супы — морковно-кокосовый или кукурузный с пармезаном. Заведение пет-френдли!
набережная Черной речки, 5
Eggsellent
Завтраки all day long! Интерьер придумывали архитекторы из студии Kidz, а белую стену разрисовывал художник Иван Шкулипа, специализирующийся на маленьких человекчах (найдите здесь танцующего Джона Траволту!). В меню — торжество хлеба и яиц. Есть трюфельно-апельсиновый бенедикт на поджаренной бриоши, большой английский завтрак, а блюдо под названием «деревенский кайф» представляет собой пару картофельных вафель с соусом блю-чиз и глазуньей со свежим укропом.
Набережная Мойки, 102
Noon
«Kунное» кафе в креативном квартале «Брусницын» у Финского залива. За столиком, в кадре напоминающем луну, обязательно делаем фото драника с икрой и sexy тирамису (так и назван в меню) в изящной креманке, а после вечерней прогулки у моря берём томаты тоннато и шницель/
Кожевенная линия, 30
Tetto coffee
Кофейня от ресторана Tetto Bistro. Подают сытные сэндвичи с томленой говядиной или креветкой, выпечку из «Футуры» и десерты — булочки Шу с кремом сверху и «Павлову» со свежей малиной.
Большой просп. П.С., 84
«Чайная»
Не кофе с завтраками, но чай с десертами! Чайная от фабрики «Крестецкая строчка» в «Пассаже». Скатерти и салфетки ручной вышивки украшают столы с фарфоровой посудой от Дулевского фарфорового завода. Полотенца для рук — от «Крестецкой строчки», магазин которой находится за стеной.
В меню — чай и новгородские травы, сбитень и икра, которую сочетают с игристым. Витрина десертов спродюсирована кондитером Мариной Круч: авторская версия ленинградского торта и пирожное «клюква в сахаре». За самым нарядным столом предлагают «чаепитие» — сет с птифурами, пирожками, икрой и чаем.
Невский просп., 48
Veli
Dog-friendly кофейня с завтраками весь день на Пионерской улице. Здесь кормят сырниками с кокосовой сгущенкой и черникой, с лососем вместо тостов предлагают оладушек, а также делают драники из-под ножа — соблазнительный хруст обеспечен. Все это совмещают со спешелти-кофе, сладкими домашними пирогами и тартами.
Пионерская ул., 3
«Объект»
Кофейня и арт-пространство за ТЮЗом. Художники проводят мастер-классы и выставляют фотоработы на стенах, а бариста льют кофе в керамическую посуду ручной работы от студентов Института технологий и дизайна.
Скоро доделают кухню и будут сервировать завтраки весь день, а пока дают выпечку из пекарни «5/14» и десерты от «Подгорело».
Звенигородская улица, 7к2
Ôpetit
Новая кофейня в особняке Слепцова — это фантазия команды на тему швейной мастерской: винтажный комод, манекен, многочисленные эскизы петербургских художников, станина от швейной машинки Singer как основа для витрины — за общий дизайн отвечала Анастасия Клименко (Dopamine, Osh), а декорированием занимались основатели: Дина Затуливетрова и Никита Ананьев.
Большая Конюшенная ул., 9
Нормкор
Pong
Утка по-гонконгски от Михаила Георгиевского (автора новой пиццерии Bruno, кафе Bonch и ресторана King Pong) и коктейли от Валерия Дятлова (бар «Витя», ÇAVA DISCO). В младшем брате «Кинг Понга» «спортивную», не жирную утку готовят в течение 2 дней: фаршируют бадьяном, корицей, кардамоном, имбирем, зеленым луком и ночь маринуют, а затем для корочки поливают соусом на основе уксуса и меда и сушат 12 часов.
улица Ленина, 16/42
Pig Out
Команда рюмочных «Федя, дичь!», «Наденька» и «Ипполит» запустила итало-американское бистро Pig Out. Настоек нет! Но вот дайкири, Лонг-Айленд и текила-санрайз — в больших объемах. Ребята вернули нам нулевые итало-американской кухней. Паста карбонара (с гуанчале! никаких сливок!), салат Цезарь, чаудер, большая пицца в нью-йоркском стиле (40 см!), буррито (только с фаршем и сыром, как из буфетов московского метрополитена 90-х) и сэндвичи — с мортаделлой (посмотрите, сколько колбасы!) и с арахисовой пастой.
Садовая, 7-9-11
«Чихо»
Московская сеть высадилась в Петербурге — на месте легендарного Zoom. Стилизовано под улочки шумных китайских кварталов, где подают папоротник кимчи, острую говядину и хрустящую курицу.
Гороховая 22
Chelentano
Второй ресторан Chelentano от Che group — в этот раз на Рубинштейна. За кухню отвечает бренд-шеф Денис Прохоров. В меню — пиццы с хрустящей корочкой, разнообразные пасты, блюда на гриле, обилие морепродуктов и традиционные десерты. В интерьере — итальянское радушие и уют, воплощенные в теплых оттенках, обилии света и зеленых растений.
Рубинштейна, 6
Бары
«Пища династии Минь»
Команда великого El Copitas Bar объединялась с командой музея «Полторы комнаты» Иосифа Бродского, чтобы открыть китайскую закусочную и бар в доме Мурузи. Пространство бара-закусочной организовал амбассадор направления «бумажная архитектура» Александр Бродский: он оформлял экспозицию музея Бродского. Проект планировки «Пищи» хоть на конкурс дизайна подавай! В сложное, узкое помещение кабинеты со столиками вписаны двумя уровнями с ловкостью мастеров оригами, а доминантой одному из залов служит аквариум с поющими розовыми лягушками.
Короленко, 14
«Карусель»
Неорюмочная от команды AF Brew на Петроградке. В меню — хочется все! Драник с окороком и соусом тоннато, жареный картофель с черемшой, луком, укропом и сметаной, фаршированное яйцо с икрой. В листинге настоек выделяются инжир на кальвадосе, белорусская крамбамбуля, клубника и помело, розмариновый джин на грейпфруте.
Малый проспект П.С., 58
«Нарядная»
Ринат Умяров спродюсировал рюмочную по мотивам произведения «Зависть» Юрия Олеши, с искусством на стенах от художника Максима Имы. Автор архитектурной концепции Александр Кривенцов и его мастерская «Циркуль».
Белинского, 8
Serge
Патимейкеры, изобретатели самых нарядных вечеринок Cava Disco Саша Столярова, Валера Дятлов, Женя Элькина, а также Эдик Конашевич (сооснователь «БарВитя»), поселились в отеле Akyan, из которого делают целый гастрокластер. Новейшими постояльцами стали бар «Серж», где 24 часа в сутки (да!) наливают 8 видов негрони — клубничный, с трюфелем или бергамотом можно потреблять целыми порциями или же (лайфхак!) в виде дегустационного сета, а также MIA STRADA во дворе-колодце.
Восстания, 19
«Красивая»
Рюмочная от команды бара «Звонок» — контактный бар, репродукция «Танца» Матисса, ленинградские пышки и настойки.
Малый проспект П.С. 66/32.
ACADEMIA BAR SHUVALOFF
Бывший кабинет в историческом особняке графа Шувалова. В нем сохранилась оригинальная отделка 1910 года с тонкой лепниной и мраморными колоннами (а принт ткани для кресел был воссоздан по архивным изображениям, разработанным архитектором и дизайнером интерьеров начала XX века Иваном Фоминым).
Моховая, 10
Evoe
Экс-сомелье и режиссер-управляющий ресторана «ЕМ» Арсений Маеренков (больше 10 лет работы с Эдуардом Мурадяном!) открыл собственный винный бар-вермутерию в здании бывшего Малого Гостиного двора.
Банковском, 3
Рестораны
Drevå
Файндайнинг на Пулковском шоссе от Надежды Третьяковой (владелица Nordic) и шефа Дэниела Хогландера, известного стокгольмским Aloё с двумя звездами Michelin. Работают только по сет-меню. В первом — Le Provocateur из 14 блюд — вместо холодной закуски подают куриный бульон с чили, далее — красная индийская кефаль, хрустящее ризотто в виде тонкого хлебца кнакерброда с устрицей в желтом моле — мексиканском соусе на основе маракуйи, манго и огурца.
Недавно сердце Дэниела Хогландера остановилось. Редакция выражает соболезнования всей семье (6 детей), близким, друзьями и партнерам.
Пулковское ш., 107
Taste Bistro
Проект бизнесмена и инвестора Алексея Феликсова на Васильевском острове. Кухню возглавляет бренд-шеф Карапет Ваганян (номинант премии «Что где есть в Петербурге» — 2024) и подает крудо из аргентинской креветки с кумкватом, цыпленка с муссом из чоризо, пасту с кроликом и просто божественные баклажаны пармиджано.
24-я линия Васильевского острова, 25
Jam Cafe
Ресторан с прекрасной винной коллекцией в новомодном пространстве Hideout рядом с Мариинским театром и «Лендоком». Автор — Виктор Мельков — гений всех последних мест italy&co., «Лучший флортендер» по версии «Что Где Есть в Петербурге» — 2022.
Римского-Корсакова, 22
ockam
Камерный ресторан от команды, в арсенале которой ранее был одноименный бренд одежды. В меню: утка, маринованная в рисовом вине с можжевельником и гречей, сваренной в квасе и солоде, а также уха, к которой добавляют вкус костра (поджигая полено березы) и водку. Главные хиты — эчпочмак с томленым кроликом и чебуреки с гребешком!
Казанская ул., 22
Grebeshki
Деликатесы Баренцева Моря, модиолусы и тосты с морскими ежами: за кухню отвечает бренд-шеф Ярослав Свинцов (экс-шеф «Лобби-бара заблудшего дракона», работал в Hamlet&Jacks). Если вы у него спросите, что попробовать в первую очередь, он посоветует «Закуску териберского рыбака». Это идеальное в своей простоте блюдо из раздела «Сырое» — тарелка свежайших морских ежей и гребешков с красной икрой.
Виленский переулок, 15
Inner
Интерьер с волнами на потолке, совриском и серым травертином в отделке. Посуда для сервировки — от стеклодувной мастерской из Академии Штиглица. В меню у ресторатора и шефа Алексея Алексеева — буррата с вялеными абрикосами; гребешок с кремом из зеленого горошка; лепешка с угрем; ньокки с рапанами.
Пионерская ул., 31
Inki
Рыба-попугай, перуанские пончики пикаронес из тыквы и батата, томленый козленок, рыба пинджало и сердце теленка: гастрономический «Оскар» за самое темпераментное меню отдаем первому самостоятельному проекту шефа Валерия Горинова (работал в Grand Cru у обладателя мишленовской звезды Адриана Кетгласа). В качестве пейринга — коктейли на писко и чича морада из красной кукурузы.
Конногвардейский бул., 21
Marché
Пиде с устрицами, цезарь с нутом и бататом и гужеры с икрой: ресторан, объединяющий Францию и Ближний Восток, в золотом треугольнике Петроградской. В основе меню — тесто и мясо. В синей красивой печи пекут лепешки с заатаром к мезе (если настроение ЗОЖ, берите к намазкам листьям салата — оммаж лоу карб бургеру из Carl's Jr.), готовят закуску из фаршированных цукини пти-фарси и киббе — фритюрные шарики из булгура в специях с фаршем внутри.
Лодейнопольская ул., 5
Itameshi
Еще одно открытие ресторатора Алексея Алексеева — у метро «Московские ворота», в апарт-отеле Artstudio M103 от компании RBI. Большой зал, открытая кухня и небольшой камерная «гостиная» с одним столом с крутящимся центром для неистового шеринга. Что пробовать: тартар из говядины с муссом из угря, вялеными томатами и соусом кимчи; вителло тоннато со сливочным соусом с добавлением печени трески, перца и зеленого масла.
Ташкентская ул., 6, корп. 2
Flori
Ресторан Flori от группы «Комитет» на месте «Франческо» от Ginza Project. В числе фирменных специалитетов — ризотто с тартаром из говядины и черным трюфелем, салат с арбузом и козьим сыром, утиная грудка с бок-чой и вишневым демиглясом. Плюс этому — достойные стейки и блюда из хоспер-меню.
Суворовский, 47
Sea Forest
Ресторан в яхтенном порту «Смоленка»: окна в пол с видом на Финский залив, аквариум с устрицами и ежами, домашний хлеб и множество феноменальных блюд из морепродуктов.
пр. Крузенштерна, 18
Casper
Новый проект Анри Бера, Стивена Шарма и Романа Киселева (Nothing Fancy и Solids) на месте ресторана Schengen — в содружестве с Павлом Штейнлухтом (Bekitzer Family). Хлеб с маслом и медовыми сотами уже гремит по всем соцсетям! Тартар подают с сыром грана падано и прованским нутовым панисом, который редко где используют. Рийет — не из лосося или тунца, а из недооцененной скумбрии. А вино из продуманной карты наливают в неуклюжие бокалы от сомелье Дениса Кондратенко.
Кирочная ул., 5
Tondo
Фотогеничные севиче, тончайшая пицца, боллито мисто и коллекция негрони: новый ресторан от команды La Biga — Антона Исакова, пиццайоло с 20-летним стажем Даниилом Сычевым и бренд-шефа Алексеем Скобелкиным. Если бы мы были пиццей, то только Tonda Romana! Очень-очень тонкая, легкая, хрустящая, красивая — и возятся с ней похлеще, чем с малым дитем. Готовят на предферменте, тесто раскатывают в два этапа, скалкой и руками, и выкладывают сверхгастрономичные начинки вроде тыквы с бычьими хвостами, трюфельного пате с мортаделлой или брискета с мальсой верде.
ул. Большая Зеленина 18/ ул. Корпусная 9
Πολύ
Новейший ресторан Dreamteam с кухней греческих и византийских земель. Шеф Илья Бурнасов готовит лабне с чесноком конфи, табуле и ливанский тартар. К бокалу рецины или коктейля из турецкого граната берем осьминога на компанию, орзо из печи с кальмаром или телятину на кости с кремом из тахини.
ул. Белинского, 11
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