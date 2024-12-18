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Что Где Есть

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30 гастрономических подарков на Новый год от кафе и ресторанов Петербурга

Свеча-огурец, игрушка-колбаса, трюфели с аджикой и съедобные готические елочные шары: гастроотдел Собака.ru собрал 30 вариантов новогодних подарков от общепита города. 

Красивое

Свечи, игрушки, тарелки
Сладкое

Конфеты, пирожные, торты
Сытное

Мясные деликатесы, сыры, специи
Напитки

Вино, чай, безалкогольные миксы

Красивое

Unification Love Свечи-грибочки с запахом имбирного пряника специально сделаны с петелькой — благодаря ей можно подвесить украшение на елку. После
Фото предоставлено пресс-службой Unification Love

Unification Love

Свечи-грибочки с запахом имбирного пряника специально сделаны с петелькой — благодаря ей можно подвесить украшение на елку. После праздника отрезаем петлю с игрушки и, перевернув шляпкой вниз, используем как интерьерную свечу на блюдце.

«Петрополь» Одноименный телеграм-канал о городской жизни Российской империи выпустил свой собственный печатный журнал. Первый номер будет посвящен
Фото предоставлено пресс-службой «Петрополь»

«Петрополь»

Одноименный телеграм-канал о городской жизни Российской империи выпустил свой собственный печатный журнал. Первый номер будет посвящен ресторанной культуре имперского Петербурга: от историй взлёта и падения рестораторов до профсоюзов официантов и любимых коктейлей великих поэтов. Продается в «Подписных изданиях».

nōtem Новогодние свечи в виде бутерброда с икрой и соленого огурца.
Фото предоставлено пресс-службой nōtem

nōtem

Новогодние свечи в виде бутерброда с икрой и соленого огурца.

Yadoma Гастрономические ёлочные игрушки — салями, батон и камамбер — мастера выдувают и расписывают вручную, предварительно покрыв каждую игрушку
Фото предоставлено пресс-службой Yadoma

Yadoma

Гастрономические ёлочные игрушки — салями, батон и камамбер — мастера выдувают и расписывают вручную, предварительно покрыв каждую игрушку тонким слоем чистого серебра.

Surf Coffee Занавес! Внутри Theatre Box лимитированные ёлочные игрушки, уютные носки от Propaganda Machine, безалкогольные напитки, но для полной
Фото предоставлено пресс-службой Surf Coffee

Surf Coffee

Занавес! Внутри Theatre Box лимитированные ёлочные игрушки, уютные носки от Propaganda Machine, безалкогольные напитки, но для полной картины могут дополнить набор и другими подарками.

«Банщики» Помимо гастрономической деревянной коробки (с чудо-настойкой, деликатесами собственного производства, тушенки и сладких ирисок) дают
Фото предоставлено пресс-службой ресторана «Банщики»

«Банщики»

Помимо гастрономической деревянной коробки (с чудо-настойкой, деликатесами собственного производства, тушенки и сладких ирисок) дают керамические ёлочные игрушки, свечи с хвойным ароматом и красноречивые тарелки «Идите в баню» в коллаборации с EsseenceCeramica

+7 (921) 584-48-27

Eggsellent Найден новый обвес на сумку! Яйцо, круассан, лук, компания мини-сосисок, авокадо, морковка и сыр из войлока созданы на основе идеи Светы
Фото предоставлено пресс-службой Eggsellent

Eggsellent

Найден новый обвес на сумку! Яйцо, круассан, лук, компания мини-сосисок, авокадо, морковка и сыр из войлока созданы на основе идеи Светы Михалевой из Eggsellent в коллаборации с фондом «Лавка радостей»

Subzero Коллаборация парней из Subzero и Даниила Shulya, дизайнера, диджея и сооснователя Stenosis, — новогодняя коллекция футболок и лонгов. Рыбы
Фото предоставлено пресс-службой Subzero

Subzero

Коллаборация парней из Subzero и Даниила Shulya, дизайнера, диджея и сооснователя Stenosis, — новогодняя коллекция футболок и лонгов. Рыбы, роботы, неон и иероглифы — все представлено в трёх цветах: черном, белом и розовом.

 

Сладкое

«Астория» На рождественской ярмарке в «Астории», честно, можно найти вообще любые сладости. Огромные пряничные дома, шоколадные медведи, пироги и
Фото предоставлено пресс-службой «Астории»

«Астория»

На рождественской ярмарке в «Астории», честно, можно найти вообще любые сладости. Огромные пряничные дома, шоколадные медведи, пироги и кексы, драже и мармелад.

Большая Морская ул., 39

Cake&Breakfast Образцовая шоколадная колбаска, отправляющая нас в самое счастливое детство. Предлагают набор из трех шоколадных колбасок с печеньем
Фото предоставлено пресс-службой ресторана Cake&Breakfast

Cake&Breakfast

Образцовая шоколадная колбаска, отправляющая нас в самое счастливое детство. Предлагают набор из трех шоколадных колбасок с печеньем «Сабле»: «Рождественская» с пряностями и сушеной клюквой; «Муравейник» с вареной сгущенкой и карамелью; «Классическая» шоколадная колбаска в авторской интерпретации с карамелизированным шоколадом и фундуком. Каждая завернута в очень красивую сатиновую салфетку из 100% хлопка.

«Гранд Отель Европа» Шеф-кондитер Дмитрий Шибков уже наполнил витрину кафе «Мезонин» сладкими подарками. Здесь берем впечатляющие торты «Новогодний
Фото предоставлено пресс-службой «Гранд Отеля Европа»

«Гранд Отель Европа»

Шеф-кондитер Дмитрий Шибков уже наполнил витрину кафе «Мезонин» сладкими подарками. Здесь берем впечатляющие торты «Новогодний экспресс» из шоколадного мусса с мандариновой начинкой, «Имбирный пряник» с грушей и карамелью или «Заснеженный лес» с конфи из чёрной смородины на бисквите из черёмуховой муки. 

Оформить заказ можно по телефону +7 812 329 6640

Рестораны Арама Мнацаканова По предварительному заказу доступен домашний паннетоне по рецепту дико обаятельного Симоне Гобби, а готовыми в ресторанах
Фото предоставлено пресс-службой ресторанов Арама Мнацаканова

Рестораны Арама Мнацаканова

По предварительному заказу доступен домашний паннетоне по рецепту дико обаятельного Симоне Гобби, а готовыми в ресторанах уже можно найти шоколадную салями, бискотти, трюфели с розмарином или с апельсиновым ганашом или эксклюзивные купажи чая в подарочной упаковке.

«Гранд Отель Мойка 22» Выбрать подарки для близких, насладиться ароматом пряного глинтвейна и попробовать кондитерские чудеса со всего света можно на
Фото предоставлено пресс-службой «Гранд Отеля Мойка 22»

«Гранд Отель Мойка 22»

Выбрать подарки для близких, насладиться ароматом пряного глинтвейна и попробовать кондитерские чудеса со всего света можно на Рождественской ярмарке в лобби отеля. Найти можно пряничные домики, кексы, шоколадную елку, леденцы и орешки в карамели. 

Наб. Мойки, 22

Marché Здесь готовят традиционный французский десерт — Рождественское полено (bûche de Noël). Воздушный бисквит с сырно-шоколадным кремом из
Фото предоставлено пресс-службой ресторана Marché

Marché

Здесь готовят традиционный французский десерт — Рождественское полено (bûche de Noël). Воздушный бисквит с сырно-шоколадным кремом из творожного сыра, сливок и шоколада заворачивают в рулет, а внутри – апельсиновое пюре со специями.

+7 911 925 00 77

Lotte Идем за традиционным праздничным немецким штолленом с марципаном, орехами и сухофруктами, тортом «Захер» с шоколадным вкусом и легким
Фото предоставлено пресс-службой Lotte 

Lotte 

Идем за традиционным праздничным немецким штолленом с марципаном, орехами и сухофруктами, тортом «Захер» с шоколадным вкусом и легким апельсиновым ароматом или авторской коллекцией десертов, к примеру, вот таких готических елочных шаров. 

Переулок Антоненко, 2

«Ферма Бенуа» Семейный ресторан на севере Петербурга позаботился о сладком сопровождении всех каникул. Готовят праздничные торты, панеттоне с
Фото предоставлено пресс-службой ресторана «Ферма Бенуа»

«Ферма Бенуа»

Семейный ресторан на севере Петербурга позаботился о сладком сопровождении всех каникул. Готовят праздничные торты, панеттоне с апельсиновым джемом, корицей, кардамоном и шоколадом, пирожные «Картошка» в виде мандаринов — из шоколадного бисквита и ганаша.

Заказы принимают с 18 по 28 декабря и со 2 по 14 января. Только самовывоз!

«Скандинавия» Загородный клуб из Сестрорецка готов приготовить за нас лучшие подарки близким — шоколадный набор и пряничный домик, который не только
Фото предоставлено пресс-службой «Скандинавии»

«Скандинавия»

Загородный клуб из Сестрорецка готов приготовить за нас лучшие подарки близким — шоколадный набор и пряничный домик, который не только украсит любой стол, но и наполнит ароматом корицы и пряностей весь дом.

+7 812 454 1100

Сытное 

«Прошуттерия» Наборы с итальянскими деликатесами — воистину гениальный подарок! В мясном боксе прошутто, коппа, салями двух видов, шпек, каперсы и
Фото предоставлено пресс-службой ресторана «Прошуттерия»

«Прошуттерия»

Наборы с итальянскими деликатесами — воистину гениальный подарок! В мясном боксе прошутто, коппа, салями двух видов, шпек, каперсы и микс оливок; в сырном — пармезан, пекорино и горгонзола, а в смешанном встречаются и сыр и колбаса. 

Заказ на набор можно оформить по адресам Озерным пер., 7, и Большая Пушкарская, 34, или онлайн

Lou Lou Бренд-шеф Энвер Джемилов собрал подарочные боксы с французским вайбом. Внутри игристое, бри с трюфелем, нарезка салями и вяленой утки
Фото предоставлено пресс-службой ресторана Lou Lou

Lou Lou

Бренд-шеф Энвер Джемилов собрал подарочные боксы с французским вайбом. Внутри игристое, бри с трюфелем, нарезка салями и вяленой утки, маринованные артишоки с оливками. На десерт — печенье сабле, черный чай и яблочный конфитюр.

8 (812) 409-60-50

Jerome Что будет внутри подарочного набора от Jerome — решать нам. Упаковывают итальянские мясные деликатесы и редкие сыры, оливковое масло и
Фото предоставлено пресс-службой ресторана Jerome

Jerome

Что будет внутри подарочного набора от Jerome — решать нам. Упаковывают итальянские мясные деликатесы и редкие сыры, оливковое масло и бальзамик, соль с травами, оливки, трюфельный мёд, домашнюю гранолу, печенье и конфеты ручной работы и травяной чай.

8 (812) 918-69-20

Beefzavod Все свои хиты упаковали в соблазнительные кристмас-боксы. Крафтовая колбаса, рийеты, лучшая паста Gentile, соль Maldon, оливки, сыры
Фото предоставлено пресс-службой ресторана Beefzavod

Beefzavod

Все свои хиты упаковали в соблазнительные кристмас-боксы. Крафтовая колбаса, рийеты, лучшая паста Gentile, соль Maldon, оливки, сыры, сардины, краб, икра — наполнение можно выбрать самостоятельно! 

Аптекарский пер., 2

Italy Скромный символический подарок от ресторанов Italy — новогодний бокс с антипасти (оливки, соус песто, вяленые томаты), лимитированный блокнот и
Фото предоставлено пресс-службой ресторана Italy

Italy

Скромный символический подарок от ресторанов Italy — новогодний бокс с антипасти (оливки, соус песто, вяленые томаты), лимитированный блокнот и мандарины.

Ninó Грузинский проект собрал полный вишлист фуди-гика: ароматный сумах, сванская соль, фундучная аджика, хмели-сунели, трюфели с аджикой.
Фото предоставлено пресс-службой ресторана Ninó

Ninó

Грузинский проект собрал полный вишлист фуди-гика: ароматный сумах, сванская соль, фундучная аджика, хмели-сунели, трюфели с аджикой. 

Напитки

«Oy!» В наборе от бара команды Perfect Bars Team — игристый коктейль, специальная карточка с цепочкой, чтобы делать безопасный сабраж (у вас точно
Фото предоставлено пресс-службой «Oy!»

«Oy!»

В наборе от бара команды Perfect Bars Team — игристый коктейль, специальная карточка с цепочкой, чтобы делать безопасный сабраж (у вас точно получится!).

«Пьё» Пить чай можно иначе! Этими наборами команда «Пьё» все доказала. В сете «Это на Новый год!» найдете чайные саше, тайваньский клевер для
Фото предоставлено пресс-службой «Пьё»

«Пьё»

Пить чай можно иначе! Этими наборами команда «Пьё» все доказала. В сете «Это на Новый год!» найдете чайные саше, тайваньский клевер для заваривания, брелок с карабином. А в «Не отвлекать — у меня чаепития» — к саше добавили семь лотов из разных точек планеты: от Чудского озера до Кении и Китая.

«Пирс 28» и Technodöner Команды баров открыли свое производство безалкогольных напитков на основе пива — радлеров. Прекрасный альтернативный дринк
Фото предоставлено пресс-службой «Пирс 28» и Technodöner

«Пирс 28» и Technodöner

Команды баров открыли свое производство безалкогольных напитков на основе пива — радлеров. Прекрасный альтернативный дринк — пшеничка с лимонной вербеной и кориандром, ипа с маракуйей и ромашкой, темное с кокосом и бородинским хлебом. 

Лавка «Зеленогорск» x винотеки SimpleWine Аромат хвои и звон бокалов под бой курантов ребята упаковали в подарок. В рамках коллаборации лавка
Фото предоставлено пресс-службой лавки «Зеленогорск»

Лавка «Зеленогорск» x винотеки SimpleWine

Аромат хвои и звон бокалов под бой курантов ребята упаковали в подарок. В рамках коллаборации лавка «Зеленогорск» и винотеки SimpleWine представляют четыре сета с игристым вином и цветочно-новогодне-елочной композицией. 

Чайковского, 10

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