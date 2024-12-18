30 гастрономических подарков на Новый год от кафе и ресторанов Петербурга

«Ферма Бенуа»

Семейный ресторан на севере Петербурга позаботился о сладком сопровождении всех каникул. Готовят праздничные торты, панеттоне с апельсиновым джемом, корицей, кардамоном и шоколадом, пирожные «Картошка» в виде мандаринов — из шоколадного бисквита и ганаша.

Заказы принимают с 18 по 28 декабря и со 2 по 14 января. Только самовывоз!