30 гастрономических подарков на Новый год от кафе и ресторанов Петербурга

Свеча-огурец, игрушка-колбаса, трюфели с аджикой и съедобные готические елочные шары: гастроотдел Собака.ru собрал 30 вариантов новогодних подарков от общепита города.
Красивое
Свечи-грибочки с запахом имбирного пряника специально сделаны с петелькой — благодаря ей можно подвесить украшение на елку. После праздника отрезаем петлю с игрушки и, перевернув шляпкой вниз, используем как интерьерную свечу на блюдце.
Одноименный телеграм-канал о городской жизни Российской империи выпустил свой собственный печатный журнал. Первый номер будет посвящен ресторанной культуре имперского Петербурга: от историй взлёта и падения рестораторов до профсоюзов официантов и любимых коктейлей великих поэтов. Продается в «Подписных изданиях».
Новогодние свечи в виде бутерброда с икрой и соленого огурца.
Гастрономические ёлочные игрушки — салями, батон и камамбер — мастера выдувают и расписывают вручную, предварительно покрыв каждую игрушку тонким слоем чистого серебра.
Занавес! Внутри Theatre Box лимитированные ёлочные игрушки, уютные носки от Propaganda Machine, безалкогольные напитки, но для полной картины могут дополнить набор и другими подарками.
«Банщики»
Помимо гастрономической деревянной коробки (с чудо-настойкой, деликатесами собственного производства, тушенки и сладких ирисок) дают керамические ёлочные игрушки, свечи с хвойным ароматом и красноречивые тарелки «Идите в баню» в коллаборации с EsseenceCeramica
+7 (921) 584-48-27
Найден новый обвес на сумку! Яйцо, круассан, лук, компания мини-сосисок, авокадо, морковка и сыр из войлока созданы на основе идеи Светы Михалевой из Eggsellent в коллаборации с фондом «Лавка радостей»
Коллаборация парней из Subzero и Даниила Shulya, дизайнера, диджея и сооснователя Stenosis, — новогодняя коллекция футболок и лонгов. Рыбы, роботы, неон и иероглифы — все представлено в трёх цветах: черном, белом и розовом.
Сладкое
«Астория»
На рождественской ярмарке в «Астории», честно, можно найти вообще любые сладости. Огромные пряничные дома, шоколадные медведи, пироги и кексы, драже и мармелад.
Большая Морская ул., 39
Образцовая шоколадная колбаска, отправляющая нас в самое счастливое детство. Предлагают набор из трех шоколадных колбасок с печеньем «Сабле»: «Рождественская» с пряностями и сушеной клюквой; «Муравейник» с вареной сгущенкой и карамелью; «Классическая» шоколадная колбаска в авторской интерпретации с карамелизированным шоколадом и фундуком. Каждая завернута в очень красивую сатиновую салфетку из 100% хлопка.
«Гранд Отель Европа»
Шеф-кондитер Дмитрий Шибков уже наполнил витрину кафе «Мезонин» сладкими подарками. Здесь берем впечатляющие торты «Новогодний экспресс» из шоколадного мусса с мандариновой начинкой, «Имбирный пряник» с грушей и карамелью или «Заснеженный лес» с конфи из чёрной смородины на бисквите из черёмуховой муки.
Оформить заказ можно по телефону +7 812 329 6640
По предварительному заказу доступен домашний паннетоне по рецепту дико обаятельного Симоне Гобби, а готовыми в ресторанах уже можно найти шоколадную салями, бискотти, трюфели с розмарином или с апельсиновым ганашом или эксклюзивные купажи чая в подарочной упаковке.
«Гранд Отель Мойка 22»
Выбрать подарки для близких, насладиться ароматом пряного глинтвейна и попробовать кондитерские чудеса со всего света можно на Рождественской ярмарке в лобби отеля. Найти можно пряничные домики, кексы, шоколадную елку, леденцы и орешки в карамели.
Наб. Мойки, 22
Marché
Здесь готовят традиционный французский десерт — Рождественское полено (bûche de Noël). Воздушный бисквит с сырно-шоколадным кремом из творожного сыра, сливок и шоколада заворачивают в рулет, а внутри – апельсиновое пюре со специями.
+7 911 925 00 77
Lotte
Идем за традиционным праздничным немецким штолленом с марципаном, орехами и сухофруктами, тортом «Захер» с шоколадным вкусом и легким апельсиновым ароматом или авторской коллекцией десертов, к примеру, вот таких готических елочных шаров.
Переулок Антоненко, 2
Семейный ресторан на севере Петербурга позаботился о сладком сопровождении всех каникул. Готовят праздничные торты, панеттоне с апельсиновым джемом, корицей, кардамоном и шоколадом, пирожные «Картошка» в виде мандаринов — из шоколадного бисквита и ганаша.
Заказы принимают с 18 по 28 декабря и со 2 по 14 января. Только самовывоз!
«Скандинавия»
Загородный клуб из Сестрорецка готов приготовить за нас лучшие подарки близким — шоколадный набор и пряничный домик, который не только украсит любой стол, но и наполнит ароматом корицы и пряностей весь дом.
+7 812 454 1100
Сытное
«Прошуттерия»
Наборы с итальянскими деликатесами — воистину гениальный подарок! В мясном боксе прошутто, коппа, салями двух видов, шпек, каперсы и микс оливок; в сырном — пармезан, пекорино и горгонзола, а в смешанном встречаются и сыр и колбаса.
Заказ на набор можно оформить по адресам Озерным пер., 7, и Большая Пушкарская, 34, или онлайн.
Lou Lou
Бренд-шеф Энвер Джемилов собрал подарочные боксы с французским вайбом. Внутри игристое, бри с трюфелем, нарезка салями и вяленой утки, маринованные артишоки с оливками. На десерт — печенье сабле, черный чай и яблочный конфитюр.
8 (812) 409-60-50
Jerome
Что будет внутри подарочного набора от Jerome — решать нам. Упаковывают итальянские мясные деликатесы и редкие сыры, оливковое масло и бальзамик, соль с травами, оливки, трюфельный мёд, домашнюю гранолу, печенье и конфеты ручной работы и травяной чай.
8 (812) 918-69-20
Beefzavod
Все свои хиты упаковали в соблазнительные кристмас-боксы. Крафтовая колбаса, рийеты, лучшая паста Gentile, соль Maldon, оливки, сыры, сардины, краб, икра — наполнение можно выбрать самостоятельно!
Аптекарский пер., 2
Скромный символический подарок от ресторанов Italy — новогодний бокс с антипасти (оливки, соус песто, вяленые томаты), лимитированный блокнот и мандарины.
Грузинский проект собрал полный вишлист фуди-гика: ароматный сумах, сванская соль, фундучная аджика, хмели-сунели, трюфели с аджикой.
Напитки
В наборе от бара команды Perfect Bars Team — игристый коктейль, специальная карточка с цепочкой, чтобы делать безопасный сабраж (у вас точно получится!).
Пить чай можно иначе! Этими наборами команда «Пьё» все доказала. В сете «Это на Новый год!» найдете чайные саше, тайваньский клевер для заваривания, брелок с карабином. А в «Не отвлекать — у меня чаепития» — к саше добавили семь лотов из разных точек планеты: от Чудского озера до Кении и Китая.
«Пирс 28» и Technodöner
Команды баров открыли свое производство безалкогольных напитков на основе пива — радлеров. Прекрасный альтернативный дринк — пшеничка с лимонной вербеной и кориандром, ипа с маракуйей и ромашкой, темное с кокосом и бородинским хлебом.
Лавка «Зеленогорск» x винотеки SimpleWine
Аромат хвои и звон бокалов под бой курантов ребята упаковали в подарок. В рамках коллаборации лавка «Зеленогорск» и винотеки SimpleWine представляют четыре сета с игристым вином и цветочно-новогодне-елочной композицией.
Чайковского, 10
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