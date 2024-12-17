18+
  • Что где есть
  • Что Где Есть
Что Где Есть

Поделиться:

20 готовых решений для новогоднего стола от ресторанов Петербурга: банка наполеона и оливье с мортаделлой

Утка целиком, килограммы оливье и готовые бутерброды с красной икрой. Чтобы не тратить драгоценные минуты 31-го декабря на шинкование, запекание и соление, заказываем весь новогодний стол домой. Рестораны Петербурга обо все позаботились!

Marché До 26 декабря готовят и доставляют идеальное новогоднее меню: оливье по оригинальному рецепту автора – Люсьена Оливье — с раковыми шейками и
Фото предоставлено пресс-службой ресторана Marché

Marché

До 26 декабря готовят и доставляют идеальное новогоднее меню: оливье по оригинальному рецепту автора – Люсьена Оливье — с раковыми шейками и икрой, ростбиф из мраморной говядины с мандариновым чатни, цыпленок-корнишон фаршированный фисташкой и зеленью с пряным соусом. Бутерброды тоже довезут! С икрой на хрустящем тартине.

8 (812) 925 00 77

«Простые вещи» Инклюзивные мастерские «Простые вещи» открыли новогоднюю кухню! С 17 по 31 декабря люди с ментальными особенностями готовят бок о бок с
Фото предоставлено пресс-службой «Простых вещей»

«Простые вещи»

Инклюзивные мастерские «Простые вещи» открыли новогоднюю кухню! С 17 по 31 декабря люди с ментальными особенностями готовят бок о бок с профессионалами готовят веганские и вегетарианские версии традиционных салатов, горячее, десерты. Средства, вырученные с заказов, направляются на развитие проекта.

Заказы принимаются за 3 дня до выдачи. Блюда можно забрать самостоятельно в пространстве «Нормальное место» (Кожевенная линия, 34А) или заказать доставку курьером. 

Salone pasta&bar В меню ищите всю новогоднюю классику, традиционные итальянские блюда и кондитерские хиты Salone. Заказы принимаются до 27 декабря
Фото предоставлено пресс-службой ресторана Salone pasta&bar

Salone pasta&bar

В меню ищите всю новогоднюю классику, традиционные итальянские блюда и кондитерские хиты Salone. Заказы принимаются до 27 декабря включительно, но не позднее, чем за 2 дня до желаемой даты. Забрать заказ или оформить доставку можно с 28 по 30 декабря в часы работы ресторана, а также 31 декабря до 15:00.

+7 (921) 630-30-13 

Animals В новогодние наборы положили намазки: утиный и рыбный риеты, паштет, форшмак и взбитое масло. Из салатов — картофельный салат с горчичным майо
Фото предоставлено пресс-службой ресторана Animals

Animals

В новогодние наборы положили намазки: утиный и рыбный риеты, паштет, форшмак и взбитое масло. Из салатов — картофельный салат с горчичным майо, а в качестве горячего — утка конфи и печёные фермерские овощи, которые останется лишь немного довести в духовке. На десерт — целая банка наполеона!

Забрать наборы (по предварительному заказу!_ можно будет в канун праздника — 30 и 31 декабря.

8 (911) 929-69-59

«Шаляпин» Оливье и мимоза, студень и мясная нарезка, красная рыба и соленые грибы — все, что мы любим! Также есть блюда на компанию: гусь или утка с
Фото предоставлено пресс-службой ресторана «Шаляпин»

«Шаляпин»

Оливье и мимоза, студень и мясная нарезка, красная рыба и соленые грибы — все, что мы любим! Также есть блюда на компанию: гусь или утка с яблоками, фаршированная стерлядь и судак, щука, пулярка. 

 

Cake&Breakfast и Pan&Cake В новогоднем предложении встречаются как классические оливье (с куриным филе или лососем), мимоза с тунцом, селедка под
Фото предоставлено пресс-службой Cake&Breakfast

Cake&Breakfast и Pan&Cake

В новогоднем предложении встречаются как классические оливье (с куриным филе или лососем), мимоза с тунцом, селедка под шубой, буженина, ростбиф, но рекомендуем обратить внимание на курицу, полностью подготовленную для вашей духовки (в соусе на основе свежего апельсинового сока со сладким чили) и гриль-сеты для зимних барбекю-пикников

Предзаказы принимают за 2 дня до события с 26 по 31 декабря, доступен самовывоз или доставка.

«Банщики» Бренд-шеф Станислав Левохона начал принимать предзаказы на блюда для нашего стола. Есть фаршированная буженина или утка с квашеной капустой
Фото предоставлено пресс-службой ресторана «Банщики»

«Банщики»

Бренд-шеф Станислав Левохона начал принимать предзаказы на блюда для нашего стола. Есть фаршированная буженина или утка с квашеной капустой и яблоками, рулеты из лаврака с печёными овощами, телячим языком с картофелем и горчицей. Смело берите килограммами оливье, селёдку под шубой и домашний холодец (только посмотрите на эту красоту!).

Принимают заказы до 22 декабря включительно. 

+7 (921) 584-48-27

«Футура» Четыре кило новогодней еды — на наш стол (по ежегодной традиции!) от бистро «Футура». В этом году коробку сделали еще больше: оливье с
Фото предоставлено пресс-службой ресторана «Футура»

«Футура»

Четыре кило новогодней еды — на наш стол (по ежегодной традиции!) от бистро «Футура».

В этом году коробку сделали еще больше: оливье с копченой индейкой и форель под шубой, закуски из фермерских продуктов вроде пастрами из говядины и мясного террина с горчичным соусом, а также хрустящие маринованные овощи и набор намазок — лабне в травах, паштет, хумус и рийет (плюс свежий хлеб из собственной пекарни!). Праздничное горячее блюдо можно выбрать: хрустящий пирог с форелью и судаком или цыпленок с булгуром и сухофруктами. 

Оформить предзаказ нужно до 25 декабря.

«МУКÁ&ВОДА» В боксе на двоих — хлеб и взбитое масло, паштет с фуагра и мостардой, вителло тоннато с каперсами и трюфельным маслом, оливье с
Фото предоставлено пресс-службой ресторана «МУКÁ&ВОДА»

«МУКÁ&ВОДА»

В боксе на двоих — хлеб и взбитое масло, паштет с фуагра и мостардой, вителло тоннато с каперсами и трюфельным маслом, оливье с мортаделлой и лазанья. 

Самовывоз доступен 31 декабря

+7 950 023-30-31

В ресторане Blackchops заказываем английский ростбиф, лосось гравлакс и большой рождественский Веллингтон. В Smoke BBQ — брискет целиком, утку или
Фото предоставлено пресс-службой Dreamteam

В ресторане Blackchops заказываем английский ростбиф, лосось гравлакс  и большой рождественский Веллингтон. В Smoke BBQ — брискет целиком, утку или техасский оливье с индейкой. В греческом Pame — вот такую симпатичную лопатку ягненка, томленую 12 часов или осьминога. Обязателен предзаказ!

Par Michele Gastronomie Оливье с красной икрой, селедка под шубой (с яблоком!) в авторской интерпретации энтузиастки Каримы Уразбаевой. +7 (985) 265
Фото предоставлено пресс-службой ресторана Par Michele Gastronomie

Par Michele Gastronomie

Оливье с красной икрой, селедка под шубой (с яблоком!) в авторской интерпретации энтузиастки Каримы Уразбаевой.

+7 (985) 265-63-45

Caramel Catering Красивые (и очень вкусные!) канапе, салаты и десерты доставляются в праздничных party-боксах. Основное меню компании выглядит не
Фото предоставлено пресс-службой Caramel Catering

Caramel Catering

Красивые (и очень вкусные!) канапе, салаты и десерты доставляются в праздничных party-боксах. Основное меню компании выглядит не менее творчески, чем иммерсивные ужины: повара готовят печень трески в виде икры, тунца с кремом из водорослей, конфету из мусса дор-блю в оболочке из кокосового молока, ягненка в сочетании с мятным соусом.

Заказы принимают за три дня до события!

«В Чаще» Ремулад из копченой форели, взбитую щучью икру с бородинским хлебом, запеченную утку с яблоками или полуторакилограммовый сочный ростбиф с
Фото предоставлено пресс-службой ресторана «В Чаще»

«В Чаще»

Ремулад из копченой форели, взбитую щучью икру с бородинским хлебом, запеченную утку с яблоками или полуторакилограммовый сочный ростбиф с томатами черри на гриле привезут прямиком к столу — 31 декабря с 15:00 до 20:00 (предзаказ нужно оформить до 25 декабря)

+7 (911) 925-80-88

«Сыроварня» Новогодняя подарочная корзина с фирменными деликатесами полностью закрывает всю потребность в закусках на столе. Здесь и халуми, качотта с
Фото предоставлено пресс-службой «Сыроварня»

«Сыроварня»

Новогодняя подарочная корзина с фирменными деликатесами полностью закрывает всю потребность в закусках на столе. Здесь и халуми, качотта с пажитником, скаморция, сыровял, паштеты, артишоки и оливки.

+ 7 (812) 207-01-00

Cast До конца в ресторане готовят для вас бутерброд с красной икрой, оливье с языком, холодец с бычьими хвостами и сельдь под шубой с красной икрой и

Cast

До конца в ресторане готовят для вас бутерброд с красной икрой, оливье с языком, холодец с бычьими хвостами и сельдь под шубой с красной икрой и форелью, сопровождая, конечно, шампанским. А через доставку «Ultima Яндекс Еда» еще и привозят все это прямо к столу!

Bist Десерт для рождественского ужина подготовил Bist — фирменный малиновый тирамису, забравший полностью наши сердца, теперь упаковывают в нарядный
Фото предоставлено пресс-службой ресторана Bist

Bist

Десерт для рождественского ужина подготовил Bist — фирменный малиновый тирамису, забравший полностью наши сердца, теперь упаковывают в нарядный бокс. Доступен с 17 декабря, необходим предзаказ. 

8 (931) 994-75-15

À la Volée Эти супербоксы идеальны и в подарок, и себе любимому — к новогоднему застолью. Сами коробки сделаны из очень прочного картона и
Фото предоставлено пресс-службой À la Volée 

À la Volée 

Эти супербоксы идеальны и в подарок, и себе любимому — к новогоднему застолью. Сами коробки сделаны из очень прочного картона и открываются по принципу шкатулки. Внутри — ячейки для бутылок (вино выбираете сами!), место для мерча À la Volée, итальянских деликатесов от «Прошуттерии», подарочных сертификатов и черной икры). 

Kultura drinks Команда выходцев из «Футуры» производит мегаактуальные безалкогольные напитки, заменяющие игристое. Используют минимальное количество

Kultura drinks

Команда выходцев из «Футуры» производит мегаактуальные безалкогольные напитки, заменяющие игристое. Используют минимальное количество сахара, а из технологий — заваривание и ферментацию. Во вкусах — рябина, бергамот или микс ананаса и ромашки. Наш фаворит — вот эта Feya с ароматами, присущими белым винам (белые фрукты, лист смородины, цитрусы) сделана из локальных травах, китайского чая и сока фейхоа из краснодарского края.

Joia Поставщик вин собирает в праздничные коробки все, что душе вашей угодно: от гастрономии и деликатесов до штучных винтажей Шампани.
Фото предоставлено пресс-службой Joia

Joia

Поставщик вин собирает в праздничные коробки все, что душе вашей угодно: от гастрономии и деликатесов до штучных винтажей Шампани.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: