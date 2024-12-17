20 готовых решений для новогоднего стола от ресторанов Петербурга: банка наполеона и оливье с мортаделлой

Утка целиком, килограммы оливье и готовые бутерброды с красной икрой. Чтобы не тратить драгоценные минуты 31-го декабря на шинкование, запекание и соление, заказываем весь новогодний стол домой. Рестораны Петербурга обо все позаботились!
Marché
До 26 декабря готовят и доставляют идеальное новогоднее меню: оливье по оригинальному рецепту автора – Люсьена Оливье — с раковыми шейками и икрой, ростбиф из мраморной говядины с мандариновым чатни, цыпленок-корнишон фаршированный фисташкой и зеленью с пряным соусом. Бутерброды тоже довезут! С икрой на хрустящем тартине.
8 (812) 925 00 77
Инклюзивные мастерские «Простые вещи» открыли новогоднюю кухню! С 17 по 31 декабря люди с ментальными особенностями готовят бок о бок с профессионалами готовят веганские и вегетарианские версии традиционных салатов, горячее, десерты. Средства, вырученные с заказов, направляются на развитие проекта.
Заказы принимаются за 3 дня до выдачи. Блюда можно забрать самостоятельно в пространстве «Нормальное место» (Кожевенная линия, 34А) или заказать доставку курьером.
Salone pasta&bar
В меню ищите всю новогоднюю классику, традиционные итальянские блюда и кондитерские хиты Salone. Заказы принимаются до 27 декабря включительно, но не позднее, чем за 2 дня до желаемой даты. Забрать заказ или оформить доставку можно с 28 по 30 декабря в часы работы ресторана, а также 31 декабря до 15:00.
+7 (921) 630-30-13
Animals
В новогодние наборы положили намазки: утиный и рыбный риеты, паштет, форшмак и взбитое масло. Из салатов — картофельный салат с горчичным майо, а в качестве горячего — утка конфи и печёные фермерские овощи, которые останется лишь немного довести в духовке. На десерт — целая банка наполеона!
Забрать наборы (по предварительному заказу!_ можно будет в канун праздника — 30 и 31 декабря.
8 (911) 929-69-59
Оливье и мимоза, студень и мясная нарезка, красная рыба и соленые грибы — все, что мы любим! Также есть блюда на компанию: гусь или утка с яблоками, фаршированная стерлядь и судак, щука, пулярка.
В новогоднем предложении встречаются как классические оливье (с куриным филе или лососем), мимоза с тунцом, селедка под шубой, буженина, ростбиф, но рекомендуем обратить внимание на курицу, полностью подготовленную для вашей духовки (в соусе на основе свежего апельсинового сока со сладким чили) и гриль-сеты для зимних барбекю-пикников
Предзаказы принимают за 2 дня до события с 26 по 31 декабря, доступен самовывоз или доставка.
«Банщики»
Бренд-шеф Станислав Левохона начал принимать предзаказы на блюда для нашего стола. Есть фаршированная буженина или утка с квашеной капустой и яблоками, рулеты из лаврака с печёными овощами, телячим языком с картофелем и горчицей. Смело берите килограммами оливье, селёдку под шубой и домашний холодец (только посмотрите на эту красоту!).
Принимают заказы до 22 декабря включительно.
+7 (921) 584-48-27
Четыре кило новогодней еды — на наш стол (по ежегодной традиции!) от бистро «Футура».
В этом году коробку сделали еще больше: оливье с копченой индейкой и форель под шубой, закуски из фермерских продуктов вроде пастрами из говядины и мясного террина с горчичным соусом, а также хрустящие маринованные овощи и набор намазок — лабне в травах, паштет, хумус и рийет (плюс свежий хлеб из собственной пекарни!). Праздничное горячее блюдо можно выбрать: хрустящий пирог с форелью и судаком или цыпленок с булгуром и сухофруктами.
Оформить предзаказ нужно до 25 декабря.
«МУКÁ&ВОДА»
В боксе на двоих — хлеб и взбитое масло, паштет с фуагра и мостардой, вителло тоннато с каперсами и трюфельным маслом, оливье с мортаделлой и лазанья.
Самовывоз доступен 31 декабря
+7 950 023-30-31
В ресторане Blackchops заказываем английский ростбиф, лосось гравлакс и большой рождественский Веллингтон. В Smoke BBQ — брискет целиком, утку или техасский оливье с индейкой. В греческом Pame — вот такую симпатичную лопатку ягненка, томленую 12 часов или осьминога. Обязателен предзаказ!
Par Michele Gastronomie
Оливье с красной икрой, селедка под шубой (с яблоком!) в авторской интерпретации энтузиастки Каримы Уразбаевой.
+7 (985) 265-63-45
Красивые (и очень вкусные!) канапе, салаты и десерты доставляются в праздничных party-боксах. Основное меню компании выглядит не менее творчески, чем иммерсивные ужины: повара готовят печень трески в виде икры, тунца с кремом из водорослей, конфету из мусса дор-блю в оболочке из кокосового молока, ягненка в сочетании с мятным соусом.
Заказы принимают за три дня до события!
«В Чаще»
Ремулад из копченой форели, взбитую щучью икру с бородинским хлебом, запеченную утку с яблоками или полуторакилограммовый сочный ростбиф с томатами черри на гриле привезут прямиком к столу — 31 декабря с 15:00 до 20:00 (предзаказ нужно оформить до 25 декабря)
+7 (911) 925-80-88
«Сыроварня»
Новогодняя подарочная корзина с фирменными деликатесами полностью закрывает всю потребность в закусках на столе. Здесь и халуми, качотта с пажитником, скаморция, сыровял, паштеты, артишоки и оливки.
+ 7 (812) 207-01-00
Cast
До конца в ресторане готовят для вас бутерброд с красной икрой, оливье с языком, холодец с бычьими хвостами и сельдь под шубой с красной икрой и форелью, сопровождая, конечно, шампанским. А через доставку «Ultima Яндекс Еда» еще и привозят все это прямо к столу!
Bist
Десерт для рождественского ужина подготовил Bist — фирменный малиновый тирамису, забравший полностью наши сердца, теперь упаковывают в нарядный бокс. Доступен с 17 декабря, необходим предзаказ.
8 (931) 994-75-15
Эти супербоксы идеальны и в подарок, и себе любимому — к новогоднему застолью. Сами коробки сделаны из очень прочного картона и открываются по принципу шкатулки. Внутри — ячейки для бутылок (вино выбираете сами!), место для мерча À la Volée, итальянских деликатесов от «Прошуттерии», подарочных сертификатов и черной икры).
Команда выходцев из «Футуры» производит мегаактуальные безалкогольные напитки, заменяющие игристое. Используют минимальное количество сахара, а из технологий — заваривание и ферментацию. Во вкусах — рябина, бергамот или микс ананаса и ромашки. Наш фаворит — вот эта Feya с ароматами, присущими белым винам (белые фрукты, лист смородины, цитрусы) сделана из локальных травах, китайского чая и сока фейхоа из краснодарского края.
Joia
Поставщик вин собирает в праздничные коробки все, что душе вашей угодно: от гастрономии и деликатесов до штучных винтажей Шампани.
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