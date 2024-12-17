20 готовых решений для новогоднего стола от ресторанов Петербурга: банка наполеона и оливье с мортаделлой

«Простые вещи»

Инклюзивные мастерские «Простые вещи» открыли новогоднюю кухню! С 17 по 31 декабря люди с ментальными особенностями готовят бок о бок с профессионалами готовят веганские и вегетарианские версии традиционных салатов, горячее, десерты. Средства, вырученные с заказов, направляются на развитие проекта.

Заказы принимаются за 3 дня до выдачи. Блюда можно забрать самостоятельно в пространстве «Нормальное место» (Кожевенная линия, 34А) или заказать доставку курьером.