Где жить (и что есть и пить) на каникулах в Москве

Пятнадцать минут до Красной площади: Mövenpick Taganskaya занял отличную локацию на Земляном Валу, на территории бывшей Гончарной слободы, образованной в XVI веке. С тех пор остался храм Никиты Мученика на Таганском холме, к которому можно прогуляться через музей Владимира Высоцкого, а потом выйти к высотке на Котельнической: тут и до «Зарядья» с Кремлем недалеко.

Но самое главное окружение Mövenpick — театральное: ГИТИС, Московский театр русской драмы и Театр на Таганке. Так что и интерьеры отеля архитектурное бюро Front Architecture сделало под стать гению места: в отделке процитировали ремесленные мотивы, а театральный вайб раздали с помощью эффектных деталей: крупный светильник «под канделябр» над каменным ресепшном, барная стойка, обрамленная металлической инсталляцией.

Номера, напротив, про минимализм, как живопись Сая Твомбли, и про технологии (всё можно настроить под себя: «умный дом» управляет освещением, кондиционером и отоплением). Да и зачем дополнительные акценты, когда уже есть главный: вид на центр Москвы (наш выбор — люксы, где в ванной комнате — окна в пол).