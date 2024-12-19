Где жить (и что есть и пить) на каникулах в Москве

Составили гастрономический совриск-гайд на праздничные выходные по главным отелям столицы: королевские эринги, винтажное шампанское, бассейн-светоинсталляция и афтепати у камина! План действий — получить порцию необурлеска и энергии ци, встретить рассвет на Красной площади в президентском люксе, разрываться между спа-ретритом и выставкой Хомича, найти масонов и снять хайповый рилс с небоскреба.
MÖVENPICK TAGANSKAYA
Препати-бар, спа-инсталляция и ванная с видом
The Carlton, Moscow
Танцы на крыше и афтепати в бассейне
MŸS boutique hotel 5*
Препати у камина и похмельный фэнси-сморреброд
SOLUXE HOTEL MOSCOW
Портал в древний и современный Китай открыт
PENTAHOTEL Москва, Арбат
Богемный праздник с вайбом флоу
Swissotel Красные Холмы
Новый год в «летающей тарелке» над городом
раздает театральные вайбы: препати-бар, гастрономический сет, достойный «Золотой маски», а еще спа-инсталляция и ванная с видом на крыши и купола старой Москвы
Старая Москва и «умный» отель
Пятнадцать минут до Красной площади: Mövenpick Taganskaya занял отличную локацию на Земляном Валу, на территории бывшей Гончарной слободы, образованной в XVI веке. С тех пор остался храм Никиты Мученика на Таганском холме, к которому можно прогуляться через музей Владимира Высоцкого, а потом выйти к высотке на Котельнической: тут и до «Зарядья» с Кремлем недалеко.
Но самое главное окружение Mövenpick — театральное: ГИТИС, Московский театр русской драмы и Театр на Таганке. Так что и интерьеры отеля архитектурное бюро Front Architecture сделало под стать гению места: в отделке процитировали ремесленные мотивы, а театральный вайб раздали с помощью эффектных деталей: крупный светильник «под канделябр» над каменным ресепшном, барная стойка, обрамленная металлической инсталляцией.
Номера, напротив, про минимализм, как живопись Сая Твомбли, и про технологии (всё можно настроить под себя: «умный дом» управляет освещением, кондиционером и отоплением). Да и зачем дополнительные акценты, когда уже есть главный: вид на центр Москвы (наш выбор — люксы, где в ванной комнате — окна в пол).
Авангард в «Секрете Шагала»
Ресторан Shagal в Mövenpick Taganskaya собирает аншлаги на сеты от концепт-шефа Дмитрия Славина. «Еда — музыка для языка, а авангард — это движение вперед, к новому восприятию и мышлению», — говорит Дмитрий и ждет всех на горячие премьеры, достойные гастрономической «Золотой маски», как спектакли Театра на Таганке: лосось на пару с цукини, муссом из батата и соусом из красной икры или папарделле с пастрами.
Десерт «Секрет Шагала» прошел апгрейд — теперь в нем спрятаны вишня и брауни, а шеф-кондитер Екатерина Волкова подхватила ассоциативный ряд, придумав легкую «Невесту с веером», вдохновленную одноименной картиной авангардиста.
Новый Год и Snake ball с сюрпризом
Ужин в новогоднюю ночь начнется приветственным игристым с красной икрой (спойлер: оно безлимитное), а дальше… Во-первых, шведский стол: салат с кальмаром, киноа и апельсином, устрицы, креветки и многое другое. Следом блюда из особенного праздничного сета от Славина: зимнее карпаччо из хурмы с копченой уткой и новогодними шариками из моцареллы, горячая закуска «Дюшес» с угрем, грибами шитаке и розовым перцем в груше.
На горячее — нефритовый кролик с картофелем герцогиня и соусом с чаем ан чан и лосось в апельсине и имбире на спагетти из зеленой спаржи. Кульминация — авторский десерт Snake ball от Екатерины Волковой: в шоколадной сфере с ванильным кремом, жидкой начинкой из какао и кусочками личи спрятан символ 2025-го. Диджей, музыкальное бинго с призами, концерт барабанщика Trif Drum Show — и так до самого утра. И берите с собой ваших альфа-бейбис — для них придумали конкурсы.
1 января встречаем в нарядной спа-зоне: сауна, хаммам, лаундж и 14-метровый бассейн — все мерцает как хорошая световая инсталляция, стоило бы выставлять на Cosmoscow. А если ваше все — фитнес, то можно хоть круглосуточно готовиться к лету в тренажерном зале.
Танцы на крыше с видом на Кремль, персональный доступ в Третьяковскую галерею и афтепати в бассейне
Императорский люкс с видом на Кремль
Палатка в люксе и церемония с фиалками
2007-й подарил миру iPhone, последний том Гарри Поттера и отель The Сarlton, Moscow. Террасу панорамного ресторана O2 на его крыше освещают не только кремлевские звезды. Про отель в самом начале Тверской можно безапелляционно сказать «были все»: от Дженнифер Лопес и Лены Перминовой до Брэда Питта и админов «Антиглянца».
До 1930-х здесь была гостиница «Франция», после — «Интурист» с компактными номерами. В новом здании отказались от принципов аскетичности советского стиля: по этим люксам можно гулять — тренажерный зал, кабинет, кухня, столовая, мастер-спальня, гардеробные и ванная из белого мрамора. В «Карлтон» приезжают на каникулы: персональный батлер поможет с билетами на того самого «Щелкунчика», смежные номера объединят в апартаменты для всей семьи, а еще здесь подумали о детских аттракционах — в номере могут поставить игровую палатку и устроить мастер-класс по приготовлению безалкогольных коктейлей и русскую чайную церемонию с фирменным десертом The Carlton Cake из йогуртового мусса с лепестками фиалки от шеф-кондитера Анны Федяй.
Пропуск в Третьяковку и партнерство с Cosmoscow
Коллекционеры искусства почувствуют себя в The Carlton, Moscow как дома. Иконический вид на Кремль из императорского люкса, маркетри, хрусталь и мебель по авторским эскизам в люксе Carlton, а резидентам номера «Третьяков» обеспечат эксклюзивный доступ в Третьяковскую галерею.
Кроме того, The Carlton, Moscow стал официальным отелем ярмарки Cosmoscow. А на втором этаже отеля современное искусство есть у нас дома: Cube.Moscow — это платформа для галерей от PA Gallery, специализирующейся на неофициальном искусстве и нонконформистах, до петербургских Arts Square Garden.
И важно: к Новому году мастер ресайкл-реди-мейдов Дмитрий Шабалин установит в лобби арт-объект в своем авторском стиле космическое китч-барокко.
Рубиновые звезды и винтажное шампанское
Главная ночь в году в панорамном куполе O2 Sphere под девизом Shine bright like a diamond (выгуливаем блестки Valentino и Dries Van Noten с дресс-кодом sparkle!) — это место в первом ряду ресторана с видом на куранты, танцевальное шоу, DJ Organic, ужин из шести перемен от шефа Владимира Щепилова («Кремлевский» или «Средиземноморский»!) и безлимитные коктейли от Филиппа Глушакова (бар-менеджер О2 нарисовал коктейльную карту России с «Куршской косой», «Териберкой» и «Оймяконом»!).
Препати устраиваем в Champagne Bar с винтажным шампанским, а утро 1 января встречаем в гастрономическом ателье Sartoria Lamberti одним из лучших пятизвездочных завтраков в Москве (нежнейший скрэмбл и домашний хлеб!). И вплываем в 2025-й в бассейне The Carlton Spa, инкрустированном кристаллами Swarovski. А после можно в сауну с гималайской солью и на процедуры, разработанные с Valmont, Sothys и Thalgo.
Препати у дровяного камина и похмельный фэнси-сморреброд на утро
Скандинавия на Чистых прудах
В бутик-отеле MÿS в Кривоколенном переулке любят останавливаться ценители искусства и цифровые кочевники. Интерьеры в бывшем флигеле усадьбы Голицына оформила Наталья Белоногова (архитектор любимых столичных «Северян», «Горыныча» и «Жирка»), явно передав привет Акселю Вервордту, за что проекту вручили премию World Luxury Hotel Awards в номинации «Архитектура и дизайн».
В лобби устроен дровяной камин (можно забраться с ногами на диван, завернуться в плед и пить горячие напитки, складывая губы трубочкой, так легче произнести MÿS (в переводе со шведского означает что-то вроде «как уютно с вами»). Фактурное дерево, натуральные ткани, бетон зарифмован с живыми растениями: здесь ко всему хочется прикоснуться. И больше всего — к зеленой стене из мха в шахте лифта, которую видно сквозь стеклянную стену, когда поднимаешься наверх в свой номер с французским балконом.
Инклюзия и редкие книги о Москве
MÿS задумывался как клубный отель с арт+фэшн-вайбом и скандинавским хюгге: в номерах (их всего 30) кофе пьют из чашек, сделанных подопечными петербургской инклюзивной мастерской «Простые вещи». Для экологичного сна — кингсайз-кровати с ортопедическими матрасами, блэкаут-шторы, подушки-«обнимашки» и книги о том, как лучше спать.
В лобби ежемесячно проводятся выставки известных художников, а в библиотеке (она же переговорная) живут книги о Москве из собраний коренного арбатского москвича Бориса Микитича и Натальи Романовой — создательницы музея Булгакова в той самой квартире № 50 на Большой Садовой.
Рикотник с компоте из черной смородины и карамелью от шефа Марселя Хамитова
Рикотники и петнаты
Вместо тривиального отельного ресторана в MÿS запустили гастробистро Sölna (по названию интеллигентного пригорода Стокгольма). Кухней заведует петербуржец Марсель Хамитов, экс-шеф в Smoke BBQ у нашего Алексея Бурова. Сморреброды делает на кофейно-солодовом хлебе с риетом из лосося или с тушеной уткой, а в рикотники с компоте из черной смородины добавляет взрывную карамель (рецепторы в восторге).
Винную карту, в которой есть underpriced list, собрала сомелье Анастасия Вилисова. А в коктейлях Германа Русанова (Sage, «Жирок») травы и коренья мэтчатся с ягодами и фруктами. За кофе отвечает Владимир Макиев: его кофейни Cosmic latte известны экспериментами с постферментациями, там же выбирают и обжаривают зерно для линейки Sölna Bistro.
Шампань у камина и масоны за углом
В MÿS праздники проходят без шума и суеты: знаменитый диван у камина — это идеальный спот и для препати-шампани, и для афтерпати-посиделок. Прямо с дивана стартуем по барам на Мясницкой или Маросейке (потанцевать в Underdog, например). А утром составляем прогулку по Чистым Прудам, прямо от дома Веневитинова, где Пушкин впервые публично прочитал «Бориса Годунова».
И рекомендуем продлить каникулы в MÿS до Рождества: за углом классная галерея Art & Brut и редчайшая Меншикова башня — барочная Церковь Архангела Гавриила с масонским прошлым.
Портал в древний и современный Китай открыт: Новый год в SOLUXE HOTEL MOSCOW — это краб по-сычуаньски, президентский люкс с мозаикой и шампанское в аутентичном парке «Хуаминюан»
Ци и люкс товарища Си
Первый в столице отель, спроектированный и построенный по традициям фэншуя, Soluxe Hotel Moscow входит в деловой центр «Парк Хуамин», и этот российско-китайский проект был признан мэрией Москвы «Лучшим реализованным проектом в области строительства» в 2022 году.
Насчет даосской практики мы не пошутили — и мэрия тоже: во-первых, локация — «Парк Хуамин» развернут на восток, чтобы с рассветом притягивать успех. Во-вторых, заходим в фойе отеля: 15-метровые потолки и стеклянная крыша в конгрессной части отеля — чтобы ловить высокие вибрации с восходом солнца. Водные дорожки в лобби — символы богатства и умиротворения. А синие кристаллы на ширме из 11-метровых панелей притягивают выгодные сделки.
Такое количество потоков энергии ци не могло не притянуть успех, а вместе с ним и генерального секретаря Китая: Си Цзиньпин любовался ВДНХ и Останкинской телебашней из окон президентского люкса «Хуамин» (20-й этаж, 373 кв. м, хаммам, бар, гардеробные, мрамор, оникс, перламутровая мозаика).
Императорский парк и старинная легенда
Флагманский пятизвездочный отель китайской Soluxe Hotel Group (входит в крупнейший в мире нефтегазовый холдинг!) окружен парками как легендарный город Сучжоу. Ботанический сад по соседству переходит в парк ВДНХ. А прямо напротив отеля разбит аутентичный «Хуаминюан» — самый большой традиционный китайский парк за пределами страны (более 50 000 кв. м).
Заземляемся у пруда Линлун и сквозь арку Цзыюнь («Пурпурное облако») выходим к мраморному мосту Басянь: он посвящен легенде о восьми старцах, которые совершенствовали себя и в итоге стали бессмертными.
Стоп круассан: гёдза и бао на завтрак
На завтраки в ресторан Niccolo (Никколо Поло — родственник Марко Поло, объездил Центральную Азию и Дальний Восток) точно проснемся: паровые булочки бао, дим-самы, гёдза с креветками или куриной грудкой, хрустящие спринг-роллы с соусами и битые огурцы. В лобби-бар Maffeo идем за нежными моти и десертом с грушей и имбирным печеньем. А премиальный ресторан Soluxe Huaming 9 обещает стать гастрономическим открытием: императорский суп с акульими плавниками джин гоу, краб по-сычуаньски, королевские эринги и салат с медузой.
Гребешок фламбе и фейерверк над ВДНХ
Новогодняя ночь в Soluxe Hotel Moscow открывает портал в Шанхай: местная кухня, лотерея, фейерверки и игристое в парке «Хуаминюан», а потом — танцевать в лобби-баре. Устрицы с копченым яблоком, утка конфи, гребешок фламбе и коралловый сабайон — всё это подаётся и в номер, если захочется подумать о секундах свысока.
Необурлеск, таролог, жонглеры, безлимитное шампанское и зачарованная карусель: встречаем новогодний рассвет на Красной площади
Сталинский ампир и Красная площадь
Место и внешность достались Four Seasons Moscow от гостиницы «Москва». Ее строили по чертежам классика конструктивизма и сталинского ампира Алексея Щусева, который продумал в здании совсем всё: от оформления карнизов до табличек лифтов. По легенде Иосиф Сталин, изучавший два варианта проекта, поставил подпись между ними, и Щусев замиксовал обе версии. Фасад вышел асимметричным, таким же остался и в новом здании.
Из окон 180 номеров гости отеля наблюдают Кремль, собор Василия Блаженного и Александровский сад. Мастхэв 1 января: увидеть рассвет на Красной площади из президентского люкса (213 кв. м) с сауной и обеденной зоной на 10 человек.
История Москвы и волован с икрой
Прогулки по морозу можно превратить в гастрономические — по отелю: верный путь к новогоднему настроению. Начинаем с рождественской ярмарки в ресторане Silk Lounge: пряничные человечки, ягодное полено, шоколадные игрушки на елку. Здесь же устраиваемся у рояля на московское чаепитие: волован с красной икрой, домашние пирожки, торт фрезье с миндальным бисквитом, клубникой и кусочками сусального золота от шеф-кондитера Игоря Мельникова и игристое как комплимент.
В ресторане Quadrum выбираем между ямальским оленем на гриле, пастой везувио и зуппа инглезе (проще взять всё), пробуем коллекционные российские вина. А в баре «Московский» погружаемся в историю столицы — ее рассказывают коктейли «Пьер», «Дружба» и домашний сорбет лимончелло с неймингом «Мам, ну купи».
Зачарованная карусель и вы — Дита фон Тиз
К зимним каникулам Four Seasons Moscow традиционно готовит праздничные декорации, которым респектовали бы и сценографы Большого театра: на этот раз портал в Нарнию обеспечит «Зачарованная карусель» в заснеженных холмах и золотых огнях. Новый год встречаем в дресс-коде необурлеск: реанимируем свою внутреннюю Диту фон Тиз в нарядах Alaïa и Dilara Findikoglu.
Ресторан Quadrum превратится в цирковую арену с безлимитным шампанским, устрицами, крабом, черной икрой стерляди, а также песнями из мюзикла «Величайший шоумен» (это где Зак Эфрон и Зендая исполнили прилипчивую Rewrite The Stars), жонглерами, гимнасткой, дрессированными пуделями и аниматорами для детей.
В лобби Silk Lounge гостей встретят артисты на ходулях, фокусник и шаржист, а в баре «Московский» обещают секретное шоу в полночь, таролога и живую музыку.
Богема встречает Новый год в арт-отеле «PENTAHOTEL Москва, Арбат»: праздник с вайбом флоу. Плейстейшн, диско и игристое в гостиной из «Друзей», Кошелев, Zoika и Хомич в коллекции
Экотектура и арт-квартал
«Pentahotel Москва, Арбат» открылся шесть лет назад в одном из домов-книжек: символ архитектуры советского модернизма и оттепели был построен в 1960-х по проекту архитекторов во главе с автором Государственного кремлевского дворца Михаилом Посохиным. Отель оформлял Маттео Тун, ученик экспрессиониста Оскара Кокошки и мэтр промышленного дизайна: он одним из первых включил в профессиональный вокабуляр «экологию» и sustainability, а в концепцию Pentahotel ввел принцип актуальной урбанистики neighbourhood lifestyle («добрососедский образ жизни»).
Например, «Пенталаундж» в отеле — это одновременно бар, ресепшн, бильярдная и библиотека. Здесь гости собираются, как в гостиной у Моники Геллер, играют в бильярд, настолки и приставку (в номерах Penta suite она тоже есть). Привычный чек-ин — всё: формальности решаются за коктейлем или смузи. К скорейшему знакомству с Москвой подталкивает целая стена в номере (декорирована картой района!) и ключи с путеводителем.
Но построить маршрут можно и глядя в окна: из 228 номеров одна часть выходит на Новый Арбат и высотки Сити, а другая — на крыши Старого Арбата, храм Христа Спасителя и здание МИД, ответ архитекторов СССР глобальному ар деко.
Арт-резиденции и модный Хомич
Есть мнение, что Pentahotel — главный арт-отель Москвы: спасибо коллабу с модной галереей Art&Brut. В 2021-м здесь запустили программу арт-резиденций, в которых жили и работали молодые звезды совриска. Например, Николай Кошелев (выставки в Третьяковке, галерее Bahnhof и на Malta Biennale 2024) за месяц написал картину для благотворительного аукциона Meet For Charity.
В 2024-м показали проект «петербургской Баскии» Zoika из объединения «Новые городские художники» (создано журналисткой Евгенией Штиль и стрит-артистом Стасом Багсом). А в ноябре открылась выставка участника Cosmoscow и blazar Якова Хомича «Мир Хейли-2»: в волшебной экосистеме очень модного художника живут самые плюшевые на свете зайки, медвежата, лошадки-качалки и девочка Хейли в красных мэриджейнах.
Препати-флоу и техасский хот-дог на завтрак
Новогодняя ночь в Pentаhotel пройдет с правильным вайбом флоу: здесь отказались от спецпредложений и шоу в пользу расслабленного ужина и стихийных танцев. Нам подходит: идем на препати в «Пенталаундж» пить «Маргариту» (если уж как в «Друзьях», то до конца) или настойки на рябине, вишне или кураге.
Затем собираем народ и залетаем в московскую ночную жизнь: Pentahotel — в приятной близости от всех главных баров и рейвов. Отсыпаемся на премиальном и экологичном белье Mühldorfer (кто знает — тот знает). А утром поправляемся в гастробаре отеля техасским хот-догом (говорят, самый популярный) или фирменным бургером и идем в «ГЭС-2» на встречу с прекрасным — проект «Небесные артефакты» Франциско и Платона Инфанте.
Смотрим свысока на Москву и отмечаем Новый год в «летающей тарелке» над городом
Башня и номер c собственной террасой
19 лет назад только открывшийся «Swissotel Красные Холмы» был самым высоким отелем Москвы (150 метров). Здание, построенное по проекту «Товарищества театральных архитекторов» под руководством Юрия Гнедовского, напоминает башню-крепость-небоскреб. Идея раскручивалась от локации — на стрелке Кремлевского острова сливаются Москва-река и Водоотводный канал.
Еще один козырь отеля — панорамный обзор 360 градусов, видно совсем всё: Кремль, «Москву-Сити», семь сталинских высоток и Останкинскую башню. Не все попадут, но однозначно все захотят на открытую террасу на 19-м этаже. Это часть номера-пентхауса площадью 272 кв. м, где открывается вид на перспективу от Новоспасского монастыря до высотки на Котельнической. И важная для Москвы деталь — есть собственная наземная парковка.
Спа-ретрит и бассейн
«Плавный горный поток» — вот как переводится с ретороманского (один из национальных языков Швейцарии) название спа-отеля Pürovel, прозрачно намекая на свежесть и красоту альпийских источников. Бассейн с дневным светом, сауны и просторная фитнес-зона, премиальные уходы и SPA-процедуры, а также массажи от профессиональных мастеров из Таиланда и Бали — тянет на полноценный ретрит в центре Москвы.
Уроки коктейльной географии и Новый год на высоте
Здание Swissotel венчает «летающая тарелка» (в буквально смысле — задумка архитектора!): здесь, на 34-м этаже, находится легендарный бар City Space, за который отвечает шеф Александр Загребин (между прочим, повар в третьем поколении с опытом в Marriott, Hilton). В 2008-м, всего через три года после открытия, бар вошел в мировую десятку лучших по версии Bartender's Guide, в 2011-м — в 50 лучших баров мира по версии Drinks International, а «Лучшим баром в отеле» по мнению премии World Travel Awards стал в 2019-м.
Садимся у «иллюминатора» (во всю стену!) и заказываем фирменное: утиную грудку, палтуса в соусе мисо, овощное карри с грибами или говядину стир фрай. Но идут сюда, конечно, и за авторскими коктейлями. В этом сезоне «Кавказская пленница» встречает «Пиратов Карибского моря», а «Арабская ночь», «Маленькая Италия», «Русская ракета», «Лето в Кентукки», «Ночь в Халиско» словно описывают захватывающее кругосветное путешествие на «Транссибирском экспрессе».
Так что это будет рилс на миллион — Новый год в City Space: круговая панорама Москвы, а еще гастрономический сет с шестью переменами, подарки и редкий случай, когда слова «как встретишь, так и проведешь» имеют смысл — когда на высоте, тогда на высоте.
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