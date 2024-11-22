Пломбир из пармезана и коктейль со вкусом «Дружбы»: ресторанный дайджест

Что где есть на грядущей неделе? Филадельфию с чёрной икрой, ризотто из красных креветок с трюфелем и мини-голубцы из щуки с соусом из жареных раков.
22BISTRO (ex. COFFEE22)
10 (!) лет исполнилось кофейне-бистро. В честь этого 22 ноября весь день разливают шампань, подают новые завтраки и дарят подарки. В конце вечера — праздничный торт.
Казанская ул., 22
Saviv
Из старинной парадной на Восстания в израильское бистро едет «Бар Витя» с коктейлями. 22 ноября пьем дринки с эпотажными сторителлингом и закусываем хумусом и солеными сырниками. После дегустации всех коктейлей смело идем танцевать под музыкальные кавер-хиты от группы «Кто бы мог подумать?!».
Большая Конюшенная, 9
Saigo
Ресторан отмечает 3 года! С 22 по 24 ноября Saigo превратится в японский рынок — Takamori Market. Изюминка вечера — raw-бар от бренд-шефа Ивана Слуцкого со свежими японскими устрицами, морскими ежами, камчатскими королевскими крабами и уникальной рыбой, привезенной прямо со Шри-Ланки. 23 ноября с 19:00 будет основная часть празднования с диджей-сетом.
наб. канала Грибоедова, 5
«Винный склад»
«Винный склад» снова закатывает фестиваль — на этот раз в честь испанских вин (с вечеринкой от резидентов «На Вина!»). 2 дня дегустации (22 и 23 ноября с 19:00), 48 вин от Атлантики до Средиземноморья, винил и тапасы.
Инструментальная ул., 3В
«Рыба на Даче»
Отправляемся на берег реки Сестра, чтобы пить саке и закусывать премиальными суши! Филадельфия с чёрной икрой, матча-тирамису и выездная лавка с мерчем от Subzero: свечи, лонгсливы, банданы, дрипы можно забрать уже на этих выходных (23-24 ноября) в сестрорецкой «Рыбе на Даче». А после обеда рекомендуем заглянуть в музей «Келломяки-Комарово» на экспозицию «Театральное Комарово» с уникальными экспонатами из архива Театра им. Ленсовета (есть даже предметы реквизита со спектаклей 1970-х), приуроченной ко дню рождения Алисы Фрейндлих.
Приморское ш., 319А, Сестрорецк
Regions
День Калиты давно отмечали? По славянской традиции в Regions 24 ноября устраивают чаепитие из самовара и выпечкой от шефа, чтобы подготовиться к приходу зимы. Печенье с черникой и лавандой, калитка с красной икрой, пирог с уткой, кулебяка с икорным соусом и шарлотка согреют наши сердца.
ул. Жуковского, 10
Jerome
Коллаб месяца! В Jerome едут сразу два классных и вдохновляющих проекта: ресторан средиземноморской кухни из Екатеринбурга Culta и семейная винодельня настоящих ремесленников «Николаев и сыновья». 28 ноября пройдет закрытый ужин с сет-меню и винным пейрингом, а 29 ноября будут подавать спешл блюда и бокалы!
Большая Морская ул., 25
Lou Lou
28 ноября в гости к Михаилу Шевякову приедет миланец — шеф-повар популярного московского ресторана Locanda Мануэле Кроче Антонио. Гастрономический тандем представит сет «Ciao Italia, Salut France!» из шести курсов, вдохновленных путешествиями по Франции и Италии.
В качестве комплимента подадут аmuse-bouche — крокеты из баклажанов с соусом пекорино и мандариновый bonbon. На закуску — антипасти: фаршированный кальмар с соусом из брокколини и консоме из томатов. Из холодных блюд — тартар из говядины с бельгийским картофелем, пломбир из пармезана и гребешок с фуа-гра и бермонте из белых грибов. На горячее — ризотто из красных креветок с черным трюфелем, телячья вырезка с болгарским перцем и соусом saltimbocca, а также кукурузный патисье с хурмой.
Вязовая, 8
Sea, Signora
28 ноября пройдет гест-ужин шеф-повара Meat_Coin Country Club Арифа Найджи в одном из самых крупных ресторанов с морепродуктами. Тарелка из трех тартаров и мясные специалитеты Арифа: стейки «Нью-Йорк» и «Томагавк», также суши с мраморной говядиной, а на десерт — фирменная пахлава Baklava.
Большая Морская, 30
Faces
Сезон белого трюфеля открыт! 28 ноября шеф-повар Карапет Ваганян будет готовить с редким деликатесом целое меню: попкорн из кукурузы, сочную хурму со страчателлой, тартар из говядины на бриоши, крудо из гребешка с соусом понзу и равиоли с тыквой.
ул. Мира, 7Г
«Карусель»
Из Минска летят «Бульбаши» — культовое заведение, которое хвалят все гастротуристы. Их кухня — доказательство того, что драники — это, конечно, значимое, но не единственное богатство Беларуси. Встречаем в рюмочной «Карусель» 28 ноября бестселлеры меню: мини-голубцы из щуки с соусом из жареных раков, печенье из выдержанного брестского сыра с вяленым гродненским окороком, луста с браславским осетром горячего копчения и взбитым сливочным сыром, картофельные драники с лесными грибами и провесной сметаной и черемуховый медовик.
Гатчинская ул., 18
Xander
Обмениваемся опытом: в роскошный бар при отеле Four Seasons едет младший брат из столицы — бар «Московский» (тоже при отеле Four Seasons). 28 ноября прибудет творческая команда Вадима Паненкова, главного бартендера отеля и Антона Макеева, старшего бармена. Идем на коктейль Pier, вдохновленный успехами московской киностудии, Friendship, посвященный легендарному плавленному сырку «Дружба», и Stardust, отсылающий к романтическим небесным объектам, за которыми можно наблюдать из Московской обсерватории.
пр. Вознесенский, 1
Wawelberg
Цикл ужинов «География вкусов» продолжает встреча «Сокровища российских виноградников», которая состоится 29 ноября в исторических интерьерах Вавельберг-Холла. На ужине-презентации представят локальные винные хозяйства, 6 курсов блюд, созданных шеф-поваром Максимом Шаршовым на основе фермерских продуктов, а также избранные вина на стендах производителей.
Невский проспект, 7-9
FRANK
Свежая пресса! А точнее новое меню-газета в мясных Frank (на обложке — работа художника Лёхи Куджея – современного живописца, автора граффити, инсталляций и комиксов) . Пробуем ребра со сладкой кукурузой, пряным сливочным соусом и ананасом, мексиканский стейк-салат или хрустящий салат с креветками и беконом. А еще здесь теперь готовят тартар с крошкой из бастурмы.
ул. Рубинштейна, 29/28
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