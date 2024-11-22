Пломбир из пармезана и коктейль со вкусом «Дружбы»: ресторанный дайджест

Lou Lou

28 ноября в гости к Михаилу Шевякову приедет миланец — шеф-повар популярного московского ресторана Locanda Мануэле Кроче Антонио. Гастрономический тандем представит сет «Ciao Italia, Salut France!» из шести курсов, вдохновленных путешествиями по Франции и Италии.

В качестве комплимента подадут аmuse-bouche — крокеты из баклажанов с соусом пекорино и мандариновый bonbon. На закуску — антипасти: фаршированный кальмар с соусом из брокколини и консоме из томатов. Из холодных блюд — тартар из говядины с бельгийским картофелем, пломбир из пармезана и гребешок с фуа-гра и бермонте из белых грибов. На горячее — ризотто из красных креветок с черным трюфелем, телячья вырезка с болгарским перцем и соусом saltimbocca, а также кукурузный патисье с хурмой.

Вязовая, 8