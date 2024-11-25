Дэт-метал-булки и кафе в аптеке Оскара Пеля: гастросенсации Петербурга

За кем следить / Эд Бартош (Kona Bistro, Grill Station)

Пекарь Эд добавляет немного дэт-метала в секси-булочки Kona Cafe — недавно открывшегося кафе с завтраками на Петроградской. Первая страсть — музыка — привела к гастролям по Европе в составе группы PYRE (в январе выйдет 7-ая виниловая пластинка!), а вторая — выпечка — на кухни ресторанов. Главный брейкдаун пекарской карьеры случился в мясном Grill Station, где Эд работает с открытия (то есть с 2017 года!). Теперь каждый день привозит оттуда в Kona скандинавские булки — с кардамоном, по финскому рецепту. Пробуем пончик, покрытый рубиновым шоколадом, или плюшку с корицей и жемчужным сахаром.