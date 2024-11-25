Дэт-метал-булки и кафе в аптеке Оскара Пеля: гастросенсации Петербурга

Дэт-метал-булочки, круассаны в особняке и цесарка с пивом на завтрак: гастрономический Петербург выдает сюжеты похлеще Франса Снейдерса во фламандских натюрмортах.
За кем следить / Эд Бартош (Kona Bistro, Grill Station)
Пекарь Эд добавляет немного дэт-метала в секси-булочки Kona Cafe — недавно открывшегося кафе с завтраками на Петроградской. Первая страсть — музыка — привела к гастролям по Европе в составе группы PYRE (в январе выйдет 7-ая виниловая пластинка!), а вторая — выпечка — на кухни ресторанов. Главный брейкдаун пекарской карьеры случился в мясном Grill Station, где Эд работает с открытия (то есть с 2017 года!). Теперь каждый день привозит оттуда в Kona скандинавские булки — с кардамоном, по финскому рецепту. Пробуем пончик, покрытый рубиновым шоколадом, или плюшку с корицей и жемчужным сахаром.
Эксклюзив / Ôpetit
В особняке Слепцова теперь квартирует Ôpetit. Сейчас на первом этаже работает микро-кофейня на 10 мест — фантазия на тему швейной мастерской: винтажный комод, манекен, эскизы петербургских художников, станина от швейной машинки Singer как основа для витрины. А на третьем скоро откроется большое бистро. Но главной сенсацией команды станет кафе в аптеке Оскара Пеля на Гороховой: команда оставит всю старинную мебель и историческую вывеску.
Большая Конюшенная ул., 9
Мастхэв / Завтрак в Blackchops
Яйца цесарки с пивом на завтрак — это мы любим! Шеф-повар Илья Бурнасов придумал саме концептуальное утреннее меню для английского паба Blackchops. В душеспасительный (читайте: похмельный) chicken pie с картофельное пюре и шампиньонами вставляет (без шуток!) куриную голень, а френч-тост исполняет на манер любимой гренки из детства, пропитывая смесью яйца и молока. Вновь проснувшаяся тяга к сэндвичам у прогрессивных фуди продиктовала наличие в меню экстремально сырного гриль-чиза, а канонического английского завтрака с колбасками, беконом, грибами в специи карри мадрас и мозговой костью здесь просто не могло не быть!
наб. реки Фонтанки, 5/2
Хлеб, спельта и мазанка / Spica
Ресторатор Андрей Перцев сделал так, что с Васильевского острова можно и не выезжать. Пока его Ognivo кормит образцовой пиццей, хамоном 36-месячной выдержки и боттаргой, новое кафе Spica по соседству — горячим хлебом из печи, фермерскими сырами и крупами (берем спельту с белыми грибами, томатами и яйцом пашот!). На стенах — мазанка из тертой пшеницы, а вокруг — лошадки из соломы от ремесленников из Челябинска и куклы берегини, которые своими руками сделали дети участников команды.
Малый проспект В.О., 55 к1 ст1
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