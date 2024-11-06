Знакомьтесь, булгур — «золотая крупа» и главный суперфуд на завтрак, обед и ужин. Чем он круче риса и гречи? И как из него приготовить буквально все — от каши до десерта

На юго-востоке Турции есть живописный город Мардин, одна из провинций региона Юго-Восточной Анатолии, которую называют "золотым треугольником" Месопотамии. Может, он не так хорошо известен, как Стамбул или Анкара, но Мардин — исторический памятник, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а еще это столица производства булгура.

Ассоциация экспортеров продуктов питания Турции отмечает, что страна — лидер и по производству и по экспорту (около 80% в натуральном выражении) булгура на мировой рынок, насчитывая более 125 стран. Именно в Турции находятся крупнейшие заводы, отвечающие за выпуск более 500 тысяч тонн разного вида булгура. Для каждого из них высококачественную твердую пшеницу собирают в молочной спелости, обрабатывая паром или кипятком, высушивая и раздрабливая. Такой принцип не только увеличивает срок годности крупы, но и делает ее устойчивой к радиации и плесени.