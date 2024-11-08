Валован с оленьим окороком, диско-хиты Пугачевой и Леонтьева и шахматная хип-хоп вечеринка в баре: ресторанный дайджест

«Неделя рестораторовов 2.0!»

5 дней и 5 лекций от экспертов гастроиндустрии пройдут в «Ясной Поляне» с 11 по 15 ноября. Илья Вуль из Chang и Петр Долгих из Kazoku будут обсуждать азиатский феномен, культуру завтраков разберут создатели Aster, Клим Жуков и Сергей Глазунов, маркетинговые стратегии — «СЛОЙ» и «Прошуттерия», про истории провалов и почему закрываются заведения расскажут Эльдар Кабиров («Пицца22») и Эдуард Мурадян (бар «Витя», «ЕМ», «Айо»). В последний день фестиваля главной темой будут тренды, которые нас ждут в 2025 году. Дополнением в конце каждого дня будут проводить экскурсии по коворкингу «Ясная Поляна», где находятся офисы «Буше», «Додо» и Surf Coffee.

Ул. Льва Толстого 1-3