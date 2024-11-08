Валован с оленьим окороком, диско-хиты Пугачевой и Леонтьева и шахматная хип-хоп вечеринка в баре: ресторанный дайджест

Разбиваем томный ноябрь! Согреваемся турецким супом на восточной вечеринке, пробуем любимые вина Дуа Липы, а в фотолаборатории (с собственным бистро!) самостоятельно проявляем пленку на двух сканерах.
ossu
Хит летнего меню из поп-ап проекта U220 на Севкабеле переехал в основное меню лапшичной на Некрасова: теперь тут готовят ребра в азиатском сладковатом пикантном соусе. Из пополнений еще — ролл с угрем и вешенками, трюфельная лапша и томаты бабушки ким — острая закуска по рецепту из корейской деревни.
ул. Некрасова, 21
Ivory Garden
Начинаем день в стиле «mango sticky rice» с рисовой каши на кокосовом молоке со свежим манго и черным кунжутом, в обед берем аранчини с вешенками и сырным муссом, вечером — паппарделле с песто из фисташек и свежей страчателлой. Все это блюда первого обновления меню от шеф-повара Никиты Голубева после переоткрытия кафе.
8-я Советская ул., 9-13
Casper
Певица Дуа Липа настоящий вайнлавер и часто появляется в соц.сетях с вином. Весь уик-энд, до 10 ноября, в бистро под плейлист от сомелье Дениса Кондратенко по бокалам льют спешл-подборку, сделанную им по мотивам любимых вин певицы: фирменных гномиков-матершинников от Алис Буво и Шарля Дагана (Пино Нуар из Жюры), натуральное белое от Манеля Авиньо и красное от потомственного винодела Жан-Франсуа Ганева.
Кирочная ул., 5
Taste
В пятницу, 8 ноября, в ресторане пройдет творческий вечер «Онегин», интерактивный ужин с артистами Новой сцены ЛДМ, музыкальными зарисовками и меню а-ля «Talon» от бренд-шефа Карапета Ваганяна. Нежный паштет из гусиной печени, оттененный компоте из морошки и хрустящей бриошью, карпаччо из цукини с трюфелем и медальоны из говядины с фуа-гра и соусом порто. А также — винное сопровождение, подобранное к каждому блюду.
Вязовая ул., 8
Saviv
Под биты хауса и поп-музыки от DJ Kortez усиливаем пятничное настроение! 8 ноября в израильском бистро устраивают вечеринку с танцами, а настроение дополняют коктейльными хитами — Lavander 2.0 c ликером из черной смородины и лавандовым джином или Hugo by saviv с ликером бузины.
Большая Конюшенная ул., 9
«Грани»
Шахматная хип-хоп вечеринка? Да! В эту пятницу она пройдёт в баре на Некрасова. Диджей-сет от трёх друзей бара с хип-хоп музыкой, приветственные коктейли и турнир по настольной игре для всех желающих.
ул. Некрасова, 26
Union bar
Гиперпрыжок в прошлое на Boomer’s Paradise. Арт-директор Union Миша Колесников вместе с Женей Литвяком («На вина!»; «Винный склад», Beefzavod) создали дуэт Russian Boys (vinyl set). В эту пятницу, 8 ноября, будут сводить известные песни диско СССР (первые альбомы Пугачевой, Леонтьева, Софии Ротару) и поп-хиты от «Браво» и Агутина.
Литейный просп., 55
«Брусницын Фест»
9 и 10 ноября в Культурном квартале «Брусницын» пройдет фестиваль, приуроченный ко дню рождения Николая Николаевича Брусницына — одного из братьев-купцов, промышленника и мецената. Можно будет посетить спектакль с комическими трюками, лекции на темы «Как делают кожу в промышленных масштабах», «История русской кожи» и «Семейная сага купцов Брусницыных», а также мастер-классы по работе с кожей или мозаикой. Закончить вечер рекомендуем за «креветошиком» в ресторане Crevette.
Кожевенная линия, 30
DPI
Команда бистро с фотолабораторией на Некрасова 9 ноября устраивает Grand Opening. Весь день планируют угощать игристым и домашним тоником, хлебом и антипасти, а также тирамису. А на втором этаже будут проводить интерактивные экскурсии по фотолаборатории: разрешат самостоятельно отсканировать 135mm пленку на двух сканерах (каждый даст свой оттенок на кадрах) и сфотографироваться в фотоателье.
ул. Некрасова, 37/20
Por favor
Теперь в бодеге устраивают Aperitivo Time с угощениями — допинг перед рабочей неделей и поддержка в мрачном ноябре. Каждое воскресенье с 16:00 на баре к коктейлям и стопкам ратафии выбираем себе тапасы, закуски с паштетом или гуакамоле, пататас и бравас for free.
наб. Фонтанки 51-53
WöD
10 ноября бару с диванами и кабинету графики исполняется 7 лет! В честь праздника команда создаст восточную атмосферу: ковры, шатер с фонариками и звездами, днем — плейлист от подруг бара, вечером — диджей-сет от Ani Kiro. В меню все под тематику праздника: турецкий пряный суп, пахлава и, конечно же, домашний торт!
Большая Морская ул., 45
«Неделя рестораторовов 2.0!»
5 дней и 5 лекций от экспертов гастроиндустрии пройдут в «Ясной Поляне» с 11 по 15 ноября. Илья Вуль из Chang и Петр Долгих из Kazoku будут обсуждать азиатский феномен, культуру завтраков разберут создатели Aster, Клим Жуков и Сергей Глазунов, маркетинговые стратегии — «СЛОЙ» и «Прошуттерия», про истории провалов и почему закрываются заведения расскажут Эльдар Кабиров («Пицца22») и Эдуард Мурадян (бар «Витя», «ЕМ», «Айо»). В последний день фестиваля главной темой будут тренды, которые нас ждут в 2025 году. Дополнением в конце каждого дня будут проводить экскурсии по коворкингу «Ясная Поляна», где находятся офисы «Буше», «Додо» и Surf Coffee.
Ул. Льва Толстого 1-3
Goose Goose
В окружении работ французского живописца Пьера Огюста Ренуара 13 ноября пройдет ужин «Свет. Вино. Ренуар» вместе с дегустацией от винотеки JOIA. Шеф-повар Илья Тен приготовит карпаччо из лангустинов с кумкватом, валован с оленьим окороком и гратен из корнеплодов с тальяттой из бавета, а в сопровождение подадут розовое нерелло маскалезе и красное Гранд Крю. Еще — на мероприятии состоится лекция от Евгении Ивановой, искусствоведа, кандидата химических наук, автора книги «Винный ридикюль» и выпускница Бургундской школы вин Ecole des Vins de Bourgogne.
Большая Конюшенная ул., 27
Greccо
Save the date! В Greccо едет Eva (Москва), чтобы устроить «Большие греческие гастроли». Бахтияр Шамсиев, бренд-шеф московского ресторана, 15 ноября приготовит греческий салат, закуску с инжиром и халлуми, камбалу с сезонным грибами, а на десерт — мусс из вареной сгущенки со свежей малиной. Вечер застольев с греческим настроением дополнят вино, музыка и танцы.
Рыбацкая ул., 2
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