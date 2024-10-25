Тайские золотые нити с осетровой икрой и трюфельные бургеры с шампанским: ресторанный дайджест

«Нарочито просто»

Красивая и нарядная лекция с фуршетом в старинных интерьерах и при свечах с живой музыкой пройдет 25 октября. Иван Буренин — исследователь гастрономической культуры — расскажет об истории празднования именин и дня рождения в России, а также поведует о том, что ели и пили наши предки в разные времена.

Villa del Vento, Большой пр-кт В.О. 8/4

narochito-prosto.ru/spb