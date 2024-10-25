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Что Где Есть

Тайские золотые нити с осетровой икрой и трюфельные бургеры с шампанским: ресторанный дайджест

Прощаемся с октябрем: смотрим на желтые листья на деревьях из окон лучших ресторанов и пьем шампанское! Весь уикенд отмечаем Global Champagne Day, в субботу держим путь на арт-терапию, а воскресенье начинаем с похмельного жаркого.

Предоставлено пресс-службой Pame

Pame

Средиземноморский ужин совместно с греческими виноделами хозяйства Kir-Yianni, которому исполнилось 25 лет! Пьем греческие вина под оливки, сувлаки из стриплойна и рассказ от представителя винодельни Giannis Epitropakis про путь вина от Древней Греции до наших дней. Встречаемся 25 октября в 19:00.

наб. Мойки, 3

Предоставлено пресс-службой Taste Bistro

Taste Bistro

Наряжаемся в Cocktail Attire и идем на официальное открытие Taste Bistro бизнесмена Алексея Феликсова 25 октября. Меню от бренд-шефа Карапета Ваганяна, гастроли «Кабаре ШУМ» и выступление кавер-бэнда «Кто бы мог подумать?».

​24-я линия В.О., 25

Предоставлено пресс-службой «Траппист»

«Траппист»

Бранчи выходного дня проходят каждые субботу и воскресенье с 12:00 до 17:00. В обновленном меню: творожные пончики с малиново-лаймовым вареньем, яйца пашот с острыми баклажанами, креп-сюзетт.

Радищева, 36

Предоставлено пресс-службой Marso Polo

Marso Polo

Теперь в ресторане Антонио Фреза устраивают Sunday Roast. Каждое воскресенье в траттории с 14:00 до 18:00 шеф-повар Никита Купавых готовит мясной сет. В нем рибай с просолкой 24 часа, томленая баранина на кости в маринаде из солёных лимонов и горных трав, большая мозговая кость, рваное мясо из свиной лопатки, сочный жареный цыпленок в печи и соус Жу. 

наб. канала Грибоедова, 2В

Предоставлено пресс-службой Veter

Veter

В ресторане с видом на сразу все (почти!) достопримечательности города наступила осень. Шеф-повар Михаил Бобылёв собрал в шести курсах сезонного сета грибной бульон в паре с водорослями вакаме, перепёлку с пюре из горошка с добавлением печёного яблока и шоколадный муалё с трюфельной солью и кедровыми орехами.

Мытнинская наб., 6

Предоставлено пресс-службой Saro

Global Champagne Day

В этом году рестораны (и мы) отмечают целых 4 дня! Искать винтажи, кюве и вина Grand Cru, совмещать их со спешлами в виде трюфельного бургера, а также посещать дегустации можно в Charlie, Saro, «Серж», Joli Grand Bistrot, «Мечтателях», Jam, Dreamteam: Self Edge, Blackchops, Pame, Cast, «Винный склад». Подробнее здесь.

Предоставлено пресс-службой «Нарочито просто»

«Нарочито просто»

Красивая и нарядная лекция с фуршетом в старинных интерьерах и при свечах с живой музыкой пройдет 25 октября. Иван Буренин — исследователь гастрономической культуры — расскажет об истории празднования именин и дня рождения в России, а также поведует о том, что ели и пили наши предки в разные времена.

Villa del Vento, Большой пр-кт В.О. 8/4

narochito-prosto.ru/spb

Интерьер ресторана «Лендок»
Предоставлено пресс-службой LovEat 2024

Интерьер ресторана «Лендок»

LovEat 2024

20 лучших шеф-поваров двух столиц при участии российских селебрити разработали меню для серии благотворительных ужинов LovEat 2024. Рестораны MyAsiatique, Tandoor, Nobel,  «Большая кухня», «Лендок», «Пряности и радости» и другие будут проводить гастрономические встречи с 25 октября по 13 декабря.

www.agcpagency.ru

Предоставлено пресс-службой Bist

Bist

Всем винил на субботних бранчах в этот холодный сезон: дважды в месяц под игристое и музыку от Жени Литвяка — совладельца и идеолога «На Вина!». Первый vibes di vinyle пройдет 26 октября, следующие — 2 и 16 ноября. 

Большой пр-т В.О. 18 А, «Андреевский двор»

Предоставлено пресс-службой «Архитектор»

«Архитектор»

Собираемся за бетонным коммунальным столом в тайном баре. Проект отмечает 6 лет! В субботу, 26 октября, будут танцы под ритмичный диджей-сет, звон бокалов с коктейлями и праздничный торт.

ул. Рубинштейна, 13

Предоставлено пресс-службой Do Wine Bar

Do Wine Bar

Субботним вечером, 26 октября, веранда винного бара на крыше превратится в открытую арт-мастерскую, где можно будет ворваться в творческие процессы. Участвуют художник Artem Onoha художник из Петербурга, TOMVA/Артём Гаврилюк — фэшн-фотограф и дизайнер, молодой каллиграф Даня Darvis и Taroine — музыкальный продюсер и диджей.

ул. Восстания, 24/27

Предоставлено пресс-службой Harvest

Harvest

29 октября в ресторане Дмитрия Блинова пройдет ужин с основателем первого биодинамического винодельного хозяйства в России — Павлом Швецом. В меню — белые грибы, рапаны, равиоли с уткой и седло ягненка. Каждое блюдо сопроводят особым вином.

пр. Добролюбова, 11

Шеф-повар Павел Циклинский — номинант премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024
Предоставлено пресс-службой Jerome

Шеф-повар Павел Циклинский — номинант премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024

Jerome

Винный ужин с французскими винами пройдет 31 октября. Талантливый спикер Филипп Демушкин (Wine&Only) расскажет про хэдлайнеров винных карт в самых престижных ресторанах по всему миру и нальет их — прямо из полуторалитрового магнума. В пару — шатобриан и аньолотти от шеф-повара Павла Циклинского.

Большая Морская ул., 25

Предоставлено пресс-службой Mr.bo

Mr.Bo

31 октября совмещаем новый сет от шеф-повара авторского ресторана Дмитрия Богачева с винной дегустацией. Тайские золотые нити с осетровой икрой, гребешок с васаби сгущенкой,  желе из бананового сока и пряник Mooncake с начинкой на основе кокосового джема пандан-кайя будем сочетать с правильно подобранным винным образцом. 

Манежный пер., 2

Предоставлено пресс-службой ресторана «Мансарда»

«Мансарда» 

Бар ресторана «Мансарда» переоделась в Азию. Обновление отмечают в пятницу, 1 ноября, гестом команды ресторана Mad Asian BBQ. С 18:00 шеф Роман Грачёв представит бестселлеры: димсамы с крабом, бао с хрустящей уткой, креветки васаби, окономияки с угрем, авокадо и унаги соусом, бэйб вагю бургер и утку по-пекински.

ул. Почтамтская, 3–5

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