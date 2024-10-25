Тайские золотые нити с осетровой икрой и трюфельные бургеры с шампанским: ресторанный дайджест

Прощаемся с октябрем: смотрим на желтые листья на деревьях из окон лучших ресторанов и пьем шампанское! Весь уикенд отмечаем Global Champagne Day, в субботу держим путь на арт-терапию, а воскресенье начинаем с похмельного жаркого.
Pame
Средиземноморский ужин совместно с греческими виноделами хозяйства Kir-Yianni, которому исполнилось 25 лет! Пьем греческие вина под оливки, сувлаки из стриплойна и рассказ от представителя винодельни Giannis Epitropakis про путь вина от Древней Греции до наших дней. Встречаемся 25 октября в 19:00.
наб. Мойки, 3
Taste Bistro
Наряжаемся в Cocktail Attire и идем на официальное открытие Taste Bistro бизнесмена Алексея Феликсова 25 октября. Меню от бренд-шефа Карапета Ваганяна, гастроли «Кабаре ШУМ» и выступление кавер-бэнда «Кто бы мог подумать?».
24-я линия В.О., 25
«Траппист»
Бранчи выходного дня проходят каждые субботу и воскресенье с 12:00 до 17:00. В обновленном меню: творожные пончики с малиново-лаймовым вареньем, яйца пашот с острыми баклажанами, креп-сюзетт.
Радищева, 36
Marso Polo
Теперь в ресторане Антонио Фреза устраивают Sunday Roast. Каждое воскресенье в траттории с 14:00 до 18:00 шеф-повар Никита Купавых готовит мясной сет. В нем рибай с просолкой 24 часа, томленая баранина на кости в маринаде из солёных лимонов и горных трав, большая мозговая кость, рваное мясо из свиной лопатки, сочный жареный цыпленок в печи и соус Жу.
наб. канала Грибоедова, 2В
Veter
В ресторане с видом на сразу все (почти!) достопримечательности города наступила осень. Шеф-повар Михаил Бобылёв собрал в шести курсах сезонного сета грибной бульон в паре с водорослями вакаме, перепёлку с пюре из горошка с добавлением печёного яблока и шоколадный муалё с трюфельной солью и кедровыми орехами.
Мытнинская наб., 6
Global Champagne Day
В этом году рестораны (и мы) отмечают целых 4 дня! Искать винтажи, кюве и вина Grand Cru, совмещать их со спешлами в виде трюфельного бургера, а также посещать дегустации можно в Charlie, Saro, «Серж», Joli Grand Bistrot, «Мечтателях», Jam, Dreamteam: Self Edge, Blackchops, Pame, Cast, «Винный склад». Подробнее здесь.
«Нарочито просто»
Красивая и нарядная лекция с фуршетом в старинных интерьерах и при свечах с живой музыкой пройдет 25 октября. Иван Буренин — исследователь гастрономической культуры — расскажет об истории празднования именин и дня рождения в России, а также поведует о том, что ели и пили наши предки в разные времена.
Villa del Vento, Большой пр-кт В.О. 8/4
narochito-prosto.ru/spb
Интерьер ресторана «Лендок»
LovEat 2024
20 лучших шеф-поваров двух столиц при участии российских селебрити разработали меню для серии благотворительных ужинов LovEat 2024. Рестораны MyAsiatique, Tandoor, Nobel, «Большая кухня», «Лендок», «Пряности и радости» и другие будут проводить гастрономические встречи с 25 октября по 13 декабря.
www.agcpagency.ru
Bist
Всем винил на субботних бранчах в этот холодный сезон: дважды в месяц под игристое и музыку от Жени Литвяка — совладельца и идеолога «На Вина!». Первый vibes di vinyle пройдет 26 октября, следующие — 2 и 16 ноября.
Большой пр-т В.О. 18 А, «Андреевский двор»
«Архитектор»
Собираемся за бетонным коммунальным столом в тайном баре. Проект отмечает 6 лет! В субботу, 26 октября, будут танцы под ритмичный диджей-сет, звон бокалов с коктейлями и праздничный торт.
ул. Рубинштейна, 13
Do Wine Bar
Субботним вечером, 26 октября, веранда винного бара на крыше превратится в открытую арт-мастерскую, где можно будет ворваться в творческие процессы. Участвуют художник Artem Onoha художник из Петербурга, TOMVA/Артём Гаврилюк — фэшн-фотограф и дизайнер, молодой каллиграф Даня Darvis и Taroine — музыкальный продюсер и диджей.
ул. Восстания, 24/27
Harvest
29 октября в ресторане Дмитрия Блинова пройдет ужин с основателем первого биодинамического винодельного хозяйства в России — Павлом Швецом. В меню — белые грибы, рапаны, равиоли с уткой и седло ягненка. Каждое блюдо сопроводят особым вином.
пр. Добролюбова, 11
Шеф-повар Павел Циклинский — номинант премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024
Jerome
Винный ужин с французскими винами пройдет 31 октября. Талантливый спикер Филипп Демушкин (Wine&Only) расскажет про хэдлайнеров винных карт в самых престижных ресторанах по всему миру и нальет их — прямо из полуторалитрового магнума. В пару — шатобриан и аньолотти от шеф-повара Павла Циклинского.
Большая Морская ул., 25
Mr.Bo
31 октября совмещаем новый сет от шеф-повара авторского ресторана Дмитрия Богачева с винной дегустацией. Тайские золотые нити с осетровой икрой, гребешок с васаби сгущенкой, желе из бананового сока и пряник Mooncake с начинкой на основе кокосового джема пандан-кайя будем сочетать с правильно подобранным винным образцом.
Манежный пер., 2
«Мансарда»
Бар ресторана «Мансарда» переоделась в Азию. Обновление отмечают в пятницу, 1 ноября, гестом команды ресторана Mad Asian BBQ. С 18:00 шеф Роман Грачёв представит бестселлеры: димсамы с крабом, бао с хрустящей уткой, креветки васаби, окономияки с угрем, авокадо и унаги соусом, бэйб вагю бургер и утку по-пекински.
ул. Почтамтская, 3–5
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