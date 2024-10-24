Какао-шот со свеклой и горячий колд брю с сыром: согревающие осенние напитки в Петербурге

Сказочный пунш с ромом и тыквой или ирландский виски с фильтром и пеной из сливок? Вот подборка самых любопытных горячих напитков сезона!
Angel cakes
В healthy-кафе с креативом подошли к осеннему меню напитков: горячий бамбл с шиповником на основе цикория, пунш из земляничного чая и латте с облепиховым соусом и мисо-пастой. Все это берем в пару к нарядным десертам на острове «Новой Голландия» в Доме 12.
наб. Адмиралтейского канала, 2И
«Банщики»
После парения с вениками в «Дегтярных» наполняемся самыми настоящими витаминными сборами: все ягодные композиции и дикие травы из лесов ближних предлагают в самоварном чаепитии с малиновым вареньем. С имбирем сочетают кислую лесную бруснику, а напиток из черной смородины делают с ароматным можжевельником.
Дегтярная ул., 1А
«Зимняя вишня»
На Липовой аллее Новой Голландии заработал киоск от резидентов острова «Рюмочная в Бутылке», которые точно знают как согреть напитком изнутри. В to-go меню классический, розовый с пряным перцем и безалкогольный глинтвейн. Есть горячий сидр с черной смородиной и несколько видов чая. Для перекуса — хот-дог с мясной или веган-колбаской или теплый сэндвич с бри и клюквой.
Липовая аллея
HAND COFFEE
Если обнаружили себя за просмотром золотой осени в Парке Лесотехнической академии, то греться после идите в районную спешелти-кофейню HAND. К холодному сезону собрали коллекцию напитков на любой вкус: облепиховый чай на молочном улуне с кусочками манго, пряный черный чай с яблоком, какао соль-дабл шоколад. А если без кофе уж совсем никак, ребята приготовят вам латте тыква-макадамия, сливочный раф халва-ваниль или бодрящий фильтр смородина-мята.
ул. Грибалёвой, 7к1
«Больше кофе»
Идем на прогулку по Александровскому парку и не проходим мимо кофейни в старинном гроте. А согреваемся новым напитком — пряным чаем с садовой клюквой, яблоком, чабрецом и палочкой корицы. Своим цветом он точно впишется в осенний пейзаж!
Александровский парк, 3Г
«РИД»
В Коломне ищем чайный раф на матче со сгущенкой и чуть расплавленным зефиром, горячий колд брю со скрипучим карельским сыром и морошковым вареньем.
ул. Декабристов, 39
WöD
В камерном баре внутри петербургского дворика уже подготовились к сезону тыквы. С ней готовят сказочный пунш с ромом и корицей.
Большая Морская ул., 45
«Слой»
На Московском рынке команда сети кафе-пекарен готовит красный кофе-сауэр — микс ягодного биттера и эспрессо, а еще — латте «грушевый пай» со сливками и грушей конференц.
ул. Решетникова, 12
Academia cafe
Латте со вкусом брусники с легким шлейфом тимьяна, раф с кардамоном, какао с добавлением безалкогольного биттера на основе соков апельсина, малины, вишни и добавлением трав и твист на облепиховый чай с шалфеем. Все это потребляем за книжкой в букинистическом магазине.
Литейный просп., 57
Noon
В небольшом кафе на берегу Финского залива в культурном квартале «Брусницын согревают чаем: облепиховый готовят с мандарином, а в ягодный добавляют мяту. Напитки советуем сочетать с драником или сырниками. О них уже тут ходят легенды.
Кожевенная линия
«Пиф-Паф»
За айришом идем в парикмахерскую-бар-кофейню: на кофе-станции ирландский виски смешивают с фильтром и пеной из сливок. Вкус может отличаться в разные дни, все зависит от заваренного фильтра и настроения бариста, который выбирает зерно.
наб. канала Грибоедова, 31
Tour
У «Технологического института» можно найти небанальный сочетания: измельченные соцветия лимонного базилика в какао и чай с ягодами калины.
7-я Красноармейская ул., 5Д
«ТчК»
В последнем обновлении микрокофейни во дворе-колодце: ягодный пунш с безалкогольным вермутом, биттер, соус табаско и апельсиновые мармеладные мишки, а еще фильтр-шот с маслом (с тростниковым сахаром!) и безалкогольным виски. Помимо этого они скрестили овощи и шоколад, а именно темный бельгийский какао-шот, свекольный сок и сок черной смородины.
Каменноостровский просп., 18/11Б
«Дом Флоу»
В большом кофейном доме на Садовой делают домашний ягодный джем и добавляют его настой саган дайля. Завершают напиток «альпийский чай» сливочно-имбирной пеной. Классическую пену в вином бокале ещё добавляют в фотогеничный айриш с безалкогольным виски и фильтром анаэробной обработки — последний тоже часто дает алкогольные ноты во вкусе.
Садовая ул., 21АБ
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