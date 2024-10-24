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Что Где Есть

Какао-шот со свеклой и горячий колд брю с сыром: согревающие осенние напитки в Петербурге

Сказочный пунш с ромом и тыквой или ирландский виски с фильтром и пеной из сливок? Вот подборка самых любопытных горячих напитков сезона!

Предоставлено пресс-службой Angel cakes

Angel cakes

В healthy-кафе с креативом подошли к осеннему меню напитков: горячий бамбл с шиповником на основе цикория, пунш из земляничного чая и латте с облепиховым соусом и мисо-пастой. Все это берем в пару к нарядным десертам на острове «Новой Голландия» в Доме 12. 

наб. Адмиралтейского канала, 2И

Предоставлено пресс-службой «Банщики»

«Банщики»

После парения с вениками в «Дегтярных» наполняемся самыми настоящими витаминными сборами: все ягодные композиции и дикие травы из лесов ближних предлагают в самоварном чаепитии с малиновым вареньем. С имбирем сочетают кислую лесную бруснику, а напиток из черной смородины делают с ароматным можжевельником.

Дегтярная ул., 1А

Предоставлено пресс-службой «Зимняя вишня»

«Зимняя вишня»

На Липовой аллее Новой Голландии заработал киоск от резидентов острова «Рюмочная в Бутылке», которые точно знают как согреть напитком изнутри. В to-go меню классический, розовый с пряным перцем и безалкогольный глинтвейн. Есть горячий сидр с черной смородиной и несколько видов чая. Для перекуса — хот-дог с мясной или веган-колбаской или теплый сэндвич с бри и клюквой.

Липовая аллея

Предоставлено пресс-службой HAND COFFEE

HAND COFFEE

Если обнаружили себя за просмотром золотой осени в Парке Лесотехнической академии, то греться после идите в районную спешелти-кофейню HAND. К холодному сезону собрали коллекцию напитков на любой вкус: облепиховый чай на молочном улуне с кусочками манго, пряный черный чай с яблоком, какао соль-дабл шоколад. А если без кофе уж совсем никак, ребята приготовят вам латте тыква-макадамия, сливочный раф халва-ваниль или бодрящий фильтр смородина-мята.

ул. Грибалёвой, 7к1

Предоставлено пресс-службой «Больше кофе»

«Больше кофе»

Идем на прогулку по Александровскому парку и не проходим мимо кофейни в старинном гроте. А согреваемся новым напитком — пряным чаем с садовой клюквой, яблоком, чабрецом и палочкой корицы. Своим цветом он точно впишется в осенний пейзаж!

Александровский парк, 3Г

Предоставлено пресс-службой «РИД»

«РИД»

В Коломне ищем чайный раф на матче со сгущенкой и чуть расплавленным зефиром, горячий колд брю со скрипучим карельским сыром и морошковым вареньем.

ул. Декабристов, 39

Предоставлено пресс-службой WöD

WöD

В камерном баре внутри петербургского дворика уже подготовились к сезону тыквы. С ней готовят сказочный пунш с ромом и корицей.

Большая Морская ул., 45

Предоставлено пресс-службой «Слой»

«Слой»

На Московском рынке команда сети кафе-пекарен готовит красный кофе-сауэр — микс ягодного биттера и эспрессо, а еще — латте «грушевый пай» со сливками и грушей конференц.

ул. Решетникова, 12

Предоставлено пресс-службой Academia

Academia cafe

Латте со вкусом брусники с легким шлейфом тимьяна, раф с кардамоном, какао с добавлением безалкогольного биттера на основе соков апельсина, малины, вишни и добавлением трав и твист на облепиховый чай с шалфеем. Все это потребляем за книжкой в букинистическом магазине.

Литейный просп., 57

Предоставлено пресс-службой Noon

Noon

В небольшом кафе на берегу Финского залива в культурном квартале «Брусницын согревают чаем: облепиховый готовят с мандарином,  а в ягодный добавляют мяту. Напитки советуем сочетать с драником или сырниками. О них уже тут ходят легенды.

Кожевенная линия

Предоставлено пресс-службой «Пиф-Паф»

«Пиф-Паф»

За айришом идем в парикмахерскую-бар-кофейню: на кофе-станции ирландский виски смешивают с фильтром и пеной из сливок. Вкус может отличаться в разные дни, все зависит от заваренного фильтра и настроения бариста, который выбирает зерно. 

наб. канала Грибоедова, 31

Предоставлено пресс-службой Tour

Tour

У «Технологического института» можно найти небанальный сочетания: измельченные соцветия лимонного базилика в какао и чай с ягодами калины.

7-я Красноармейская ул., 5Д

Предоставлено пресс-службой заведения «ТчК»

«ТчК»

В последнем обновлении микрокофейни во дворе-колодце: ягодный пунш с безалкогольным вермутом, биттер, соус табаско и апельсиновые мармеладные мишки, а еще фильтр-шот с маслом (с тростниковым сахаром!) и безалкогольным виски. Помимо этого они скрестили овощи и шоколад, а именно темный бельгийский какао-шот, свекольный сок и сок черной смородины. 

Каменноостровский просп., 18/11Б

Предоставлено пресс-службой «Дом Флоу»

«Дом Флоу»
В большом кофейном доме на Садовой делают домашний ягодный джем и добавляют его настой саган дайля. Завершают напиток «альпийский чай» сливочно-имбирной пеной. Классическую пену в вином бокале ещё добавляют в фотогеничный айриш с безалкогольным виски и фильтром анаэробной обработки — последний тоже часто дает алкогольные ноты во вкусе. 
Садовая ул., 21АБ

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