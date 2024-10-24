Какао-шот со свеклой и горячий колд брю с сыром: согревающие осенние напитки в Петербурге

HAND COFFEE

Если обнаружили себя за просмотром золотой осени в Парке Лесотехнической академии, то греться после идите в районную спешелти-кофейню HAND. К холодному сезону собрали коллекцию напитков на любой вкус: облепиховый чай на молочном улуне с кусочками манго, пряный черный чай с яблоком, какао соль-дабл шоколад. А если без кофе уж совсем никак, ребята приготовят вам латте тыква-макадамия, сливочный раф халва-ваниль или бодрящий фильтр смородина-мята.

ул. Грибалёвой, 7к1