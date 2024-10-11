Винное таро и таймень с томатами суточной ферментации: ресторанный дайджест

Itameshi

Сегодня открывается ресторан Алексея Алексеева Itameshi (итальянские методы приготовления встречаются с азиатскими ингредиентами). Третий проект Алексеева находится у метро «Московские ворота», в апарт-­отеле Artstudio M103 от компании RBI. Большой зал, открытая кухня и небольшой камерная «гостиная» с одним столом с крутящимся центром для неистового шеринга. В интерьере — дуб, итальянская майолика, современное искусство, фикус высотой три с половиной метра, бонсай.

Что пробовать:

— тартар из говядины с муссом из угря, вялеными томатами и соусом кимчи;

— гедза с осьминогом и соусом на основе саке и биска;

— вариация вителло тоннато со сливочным соусом с добавлением печени трески, перца и зеленого масла;

— татаки из говядины с белыми грибами и трюфелем;

— пицца с кремом из белых грибов, страчателлой и панчеттой (для пиццы используют эффектный нож меццалуна с изогнутым лезвием и двумя ручками);

— на десерт (в команду Алексеева вернулась кондитер Ксения Соловьева, и это суперновость!) — тирамису с домашним савоярди и карамелью из соевого соуса.

Ташкентская ул., 6, корп. 2