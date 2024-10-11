Винное таро и таймень с томатами суточной ферментации: ресторанный дайджест

Собрали гастромаршрут на неделю: ужин от 8 шеф-поваров Duoband, новый ресторан Алексея Алексеева и лекция про ресторанную и барную жизнь дореволюционного Петербурга.
Itameshi
Сегодня открывается ресторан Алексея Алексеева Itameshi (итальянские методы приготовления встречаются с азиатскими ингредиентами). Третий проект Алексеева находится у метро «Московские ворота», в апарт-отеле Artstudio M103 от компании RBI. Большой зал, открытая кухня и небольшой камерная «гостиная» с одним столом с крутящимся центром для неистового шеринга. В интерьере — дуб, итальянская майолика, современное искусство, фикус высотой три с половиной метра, бонсай.
Что пробовать:
— тартар из говядины с муссом из угря, вялеными томатами и соусом кимчи;
— гедза с осьминогом и соусом на основе саке и биска;
— вариация вителло тоннато со сливочным соусом с добавлением печени трески, перца и зеленого масла;
— татаки из говядины с белыми грибами и трюфелем;
— пицца с кремом из белых грибов, страчателлой и панчеттой (для пиццы используют эффектный нож меццалуна с изогнутым лезвием и двумя ручками);
— на десерт (в команду Алексеева вернулась кондитер Ксения Соловьева, и это суперновость!) — тирамису с домашним савоярди и карамелью из соевого соуса.
Ташкентская ул., 6, корп. 2
22 Bistro
Магическая Шампань и гадание на рунах от тарологов: такой вечер при свечах устраивают в субботу, 12 октября, в бистро (экс Coffee 22) на Казанской улице.
Казанская ул., 22
Лекторий Artista
Записываемся на лекцию «Общества пьяных искусствоведов». Историк и сооснователь журнала «Петрополь» Артемий Пигарев расскажет все про ресторанную и барную жизнь дореволюционного Петербурга: где выпивали Куприн, Чехов, Аверченко, а где ужинали великие князья и даже Николай II, как работали старые рестораны и где появились первые бары. В субботу, 12 октября, за бокалом вина.
ул. Марата, 50
Trappist
13 октября, в воскресенье, отмечаем двенадцатилетие бельгийского ресторана от Dreamteam. На велком предложат редкое пиво, которое пока держат в тайне, развернут raw-bar с устрицами и ежами и весь день будут готовить спешл-блюда от шеф-повара Ромы Клюквина: крудо из гребешка и плато морепродуктов.
Радищева, 36
Bist
Середину осени, 16 октября, шеф-повар Артём Попов встречает закрытым итальянским ужином под лозунгом «Cibo e Vino» («Еда и Вино»). Под фирменный лимончелло и вино Артём будет готовить печеные перцы с анчоусом, салат панцанелла, пасту и маст-хэв в виде тирамису с сезонными ягодами.
Большой просп. В.О., 18
Inner
17 октября в Inner Алексея Алексеева приедут гости из Алтая и Урала. Шеф-исследователь Николай Семенов из громких ресторанов Манжерока – «Горный», «Панорама 1020» и «Тенгри» расскажет о современной кухне региона языком локальных продуктов. А Влад Гареев из тюменского бара Fresca будет нам наливать! Откроет вечер, к примеру, гигант из семейства лососевых — таймень с томатами суточной ферментации и травой свербига, вкус которой похож на капусту с редькой. Еще сложнее аккомпанемент к маралу – папоротник, терпкие ягоды аронии и копченый творог курт.
Пионерская ул., 31
Harvest
18 октября пройдет ужин от восьми (!) молодых шеф-поваров Duoband. Орлов Артем (Tartarbar), Конева Юлия (Frantsuza bistrot), Тенькаев Дмитрий (Harvest), Фёдоров Владислав (Oggi), Кольченко Артём (DUO), Бадретдинов Тагир (Recolte), Колесник Илья (Duo Asia) и Вениаминов Герман (Recolte) представят блюда в Harvest: креветка эби с цитрусовым соусом, картофельный гранин с тунцом, стейк стриплойн с фуа-гра и 2 десерта — сорбет из арбуза с огурцом и маракуйей и ревеневый ганаш с фенхелем и яблочным сорбетом.
просп. Добролюбова, 11Е
Бар «Серж»
Новыми постояльцами отеля Akyan (в парадной дома которого уже живет «БарВитя») станут пати-консьержи и создатели самых нарядных вечеринок Cava — Саша Столярова, Валера Дятлов, Женя Элькина, а также Эдик Конашевич (сооснователь «Вити») и их проекты паб «Гарри», бар «Серж» и двор «Мия Страда». 19 октября пройдет первая винная дегустация в лобби отеля — ее проведет сомелье и владелец поп-ап проекта GLU GLU из Еревана Роман Сергеев. Откроем основные из 400 местных сортов, попробуем белую и красную классику с выдержкой в карасах (древние армянские глиняные амфоры), петнаты и оранжи. Мест всего 15!
Восстания, 19
PáDRE KHINKALI
В Культурном квартале Брусницын с 12 октября заработает итало-грузинское бистро PáDRE KHINKALI. Возглавит кухню Евгений Далдин (еx. Regions). В центре зала две большие оливы, грузинские артефакты, на стенах — чурчхела, фото семьи фермеров из Италии от Анны Грибович и репродукции картин грузинского художника Нико Пиросмани. В меню: мини-хинкали, долма с уткой и черным трюфелем, орзо с томленым ягненком.
Кожевенная линия, 30
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