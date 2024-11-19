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Что Где Есть

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12 гастробильярдных Петербурга

Редакция Собака.ru с кием в руках рассказывает, где совместить пул и ароматный бомбейский суп из ягненка.

Архивы пресс-служб пиццерии «Мастер и Маргарита»

«Мастер и Маргарита»

Во флагманской пиццерии от команды знаменитой сети бургерных «БЮРО» напротив Ботанического сада собираемся за банкой крафтового пива и неаполитанской пиццей. Для тех, кто хочет задержаться — бильярдный стол в середине зала с живой очередью.

Аптекарский просп., 2

Архивы пресс-служб Solids

Solids

Оранжевый проект Стивена Шарма и Анри Бера (оба — Nothing Fancy) на Гатчинской улице в соцсетях видели все! Это бар-бильярдная с диджей-сетами по выходным, «открытым пультом» по средам, коктейлями и комфорд-фудом от шефа Романа Киселева: тартар, сувлаки и must have — картошка фри с пармезаном. Для особого случая предлагается orange room на 20 человек с индивидуальным столом для американского пула, а для игры на каждый день — живая очередь в общем зале.

Гатчинская ул., 16

Архивы пресс-служб Co-Op Garage

Co-Op Garage

В культовом гараж-кафе для игры нужно лишь попросить жетон — и бильярдный стол твой. Под электронную музыку и гранж-эстетику тут готовят пиццу (главный раздел меню),  но мы горячо рекомендуем пробовать фиш-энд-чипс в американском стиле и домашние профитроли с шоколадным соусом: успевать на них нужно в начале дня!

Гороховая ул., 47

Архивы пресс-служб

«Кручёных»

Выставки с участием художников Вовы Цыгана и Васи Базелевса, поэтические слэмы и мрачные танцы под эмбиент-сет: в литературной бильярдной с «кухней земных, но нескучных закусок» и названием в честь поэта и авангардного экспериментатора Алексея Кручёных точно будет чем себя (и компанию) занять. 4 игровых стола с живой очередью, в которой можно растянуть ожидание за поеданием тортильи или тапасов.

площадь Труда, 6

Архивы пресс-служб Vokzal 1853

Vokzal 1853

В гастропространстве среди множества корнеров выстроились 5 столов для русского бильярда и 6 столов для пула. Наши рекомендации: заглянуть на суши в Lili, либо за индийской кухней The Indian Club.

наб. Обводного канала, 118С

Архивы пресс-служб «Вираж»

Kiks и «Вираж»

Сквозь граффити пробираемся во двор на Марата: тут и велокофейня «Вираж» со своими вег-боулами и чиз-грилем, и радио с прямыми эфирами от электронных музыкантов, и бильярдный клуб Kiks. Здесь точно научат отрабатывать удар и попадать кием по битку.

ул. Марата, 56-58/29Б

Архивы пресс-служб рюмочной «Свобода»

Рюмочная «Свобода»

Хорошая игра в пул или кикер и настойки сделают ваш вечер в рюмочной на Жуковского. Бутерброд «праздничный» с красной икрой за 100 руб., жареные пельмени и домашнее сало, а также кувшин пшеничного спровоцируют на игру до победного.

ул. Жуковского, 17

Архивы пресс-служб «Бар разбитых сердец»

«Бар разбитых сердец»

Под хрустальной люстрой собираемся по выходным на настойку «дукалис» и минимум десять вариаций негрони, а также игру в пул (живая очередь!). Красный стол с яркими шарами красуется на втором этаже проекта от команды Cava Disco.

ул. Садовая, 19

Архивы пресс-служб Guerrilla Hillz

Guerrilla Hillz

Здесь готовят ригатони с тофу и 5 видов панини, проводят стенд-ап и турниры по американскому пулу, а за барной стойкой около красного ковра наливают велком-дринки. Стол один, но какой — одного из самых люксовых брендов Diamond.

Некрасова, 29

Архивы пресс-служб «Кирочного двора»

«Кирочный двор»

Народное место, бильярдный клуб и бар на втором этаже дома с банкетными залами недавно отметили юбилей — 25 лет! Популярный спот для настоящих фанатов бильярда: русский бильярд 10 футов — 1 стол, русский бильярд 12 футов — 5 столов, пул — 8 столов. На баре можно заказать пиццу, закуски и сидр.

Кирочная ул., 36

Архивы пресс-служб AF Brew

AF Brew Taproom 

Один стол в огромном тапруме AF Brew — на территории бывшего завода «Степан Разин». На баре — лучший выбор крафтового, а блюда тут готовят в индийском стиле: острый цыпленок с лимонным рисом из тандура, бомбейский суп из ягненка и теплые самосы — все то, что отлично заходит к пиву.

Курляндская ул., 48

Предоставлено пресс-службой Branch Garage

Branch Garage

Брутальный бар-гараж невозможно представить без бильярдного стола в центре зала! Американский дух закусочной для настоящих байкеров располагает к тому, чтобы неспешно выпить пиво с буррито, совмещая трапезу с точными ударами по шарам на зеленом поле.

ул. Печатника Григорьева, 12

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