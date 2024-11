12 гастробильярдных Петербурга

Solids

Оранжевый проект Стивена Шарма и Анри Бера (оба — Nothing Fancy) на Гатчинской улице в соцсетях видели все! Это бар-бильярдная с диджей-сетами по выходным, «открытым пультом» по средам, коктейлями и комфорд-фудом от шефа Романа Киселева: тартар, сувлаки и must have — картошка фри с пармезаном. Для особого случая предлагается orange room на 20 человек с индивидуальным столом для американского пула, а для игры на каждый день — живая очередь в общем зале.

Гатчинская ул., 16