12 гастробильярдных Петербурга

Редакция Собака.ru с кием в руках рассказывает, где совместить пул и ароматный бомбейский суп из ягненка.
«Мастер и Маргарита»
Во флагманской пиццерии от команды знаменитой сети бургерных «БЮРО» напротив Ботанического сада собираемся за банкой крафтового пива и неаполитанской пиццей. Для тех, кто хочет задержаться — бильярдный стол в середине зала с живой очередью.
Аптекарский просп., 2
Solids
Оранжевый проект Стивена Шарма и Анри Бера (оба — Nothing Fancy) на Гатчинской улице в соцсетях видели все! Это бар-бильярдная с диджей-сетами по выходным, «открытым пультом» по средам, коктейлями и комфорд-фудом от шефа Романа Киселева: тартар, сувлаки и must have — картошка фри с пармезаном. Для особого случая предлагается orange room на 20 человек с индивидуальным столом для американского пула, а для игры на каждый день — живая очередь в общем зале.
Гатчинская ул., 16
Co-Op Garage
В культовом гараж-кафе для игры нужно лишь попросить жетон — и бильярдный стол твой. Под электронную музыку и гранж-эстетику тут готовят пиццу (главный раздел меню), но мы горячо рекомендуем пробовать фиш-энд-чипс в американском стиле и домашние профитроли с шоколадным соусом: успевать на них нужно в начале дня!
Гороховая ул., 47
«Кручёных»
Выставки с участием художников Вовы Цыгана и Васи Базелевса, поэтические слэмы и мрачные танцы под эмбиент-сет: в литературной бильярдной с «кухней земных, но нескучных закусок» и названием в честь поэта и авангардного экспериментатора Алексея Кручёных точно будет чем себя (и компанию) занять. 4 игровых стола с живой очередью, в которой можно растянуть ожидание за поеданием тортильи или тапасов.
площадь Труда, 6
Vokzal 1853
В гастропространстве среди множества корнеров выстроились 5 столов для русского бильярда и 6 столов для пула. Наши рекомендации: заглянуть на суши в Lili, либо за индийской кухней The Indian Club.
наб. Обводного канала, 118С
Kiks и «Вираж»
Сквозь граффити пробираемся во двор на Марата: тут и велокофейня «Вираж» со своими вег-боулами и чиз-грилем, и радио с прямыми эфирами от электронных музыкантов, и бильярдный клуб Kiks. Здесь точно научат отрабатывать удар и попадать кием по битку.
ул. Марата, 56-58/29Б
Рюмочная «Свобода»
Хорошая игра в пул или кикер и настойки сделают ваш вечер в рюмочной на Жуковского. Бутерброд «праздничный» с красной икрой за 100 руб., жареные пельмени и домашнее сало, а также кувшин пшеничного спровоцируют на игру до победного.
ул. Жуковского, 17
«Бар разбитых сердец»
Под хрустальной люстрой собираемся по выходным на настойку «дукалис» и минимум десять вариаций негрони, а также игру в пул (живая очередь!). Красный стол с яркими шарами красуется на втором этаже проекта от команды Cava Disco.
ул. Садовая, 19
Guerrilla Hillz
Здесь готовят ригатони с тофу и 5 видов панини, проводят стенд-ап и турниры по американскому пулу, а за барной стойкой около красного ковра наливают велком-дринки. Стол один, но какой — одного из самых люксовых брендов Diamond.
Некрасова, 29
«Кирочный двор»
Народное место, бильярдный клуб и бар на втором этаже дома с банкетными залами недавно отметили юбилей — 25 лет! Популярный спот для настоящих фанатов бильярда: русский бильярд 10 футов — 1 стол, русский бильярд 12 футов — 5 столов, пул — 8 столов. На баре можно заказать пиццу, закуски и сидр.
Кирочная ул., 36
AF Brew Taproom
Один стол в огромном тапруме AF Brew — на территории бывшего завода «Степан Разин». На баре — лучший выбор крафтового, а блюда тут готовят в индийском стиле: острый цыпленок с лимонным рисом из тандура, бомбейский суп из ягненка и теплые самосы — все то, что отлично заходит к пиву.
Курляндская ул., 48
Branch Garage
Брутальный бар-гараж невозможно представить без бильярдного стола в центре зала! Американский дух закусочной для настоящих байкеров располагает к тому, чтобы неспешно выпить пиво с буррито, совмещая трапезу с точными ударами по шарам на зеленом поле.
ул. Печатника Григорьева, 12
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