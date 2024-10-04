Хрустальный хлеб и холодец из сидра: ресторанный дайджест

Ужин с виски, сет с 3D-печатью и гость из Бургундии: рассказываем, что где есть в Петербурге!
Sight
Едем на Петроградку за миксами от титулованного московского бара Юты Инагаки Butler The Jananese Bar, азиатскими закускими от Sight и японским винилом. В программе: аперитивный Yuzu-shio Highball на сливовом ликере, кокосовый Witchcraft с шочу, панч с матчей под огурчики суномоно с кунжутом уме и аранчини с капустой кимчи.
Корпусная ул., 28Г
Bobo
Срочно бронировать! Братья Гребенщиковы в своем ресторане Bourgeois Bohemians представили тринадцатое обновление сета BOBO’s Signature — об инновациях, новаторстве и бунтарстве. Посуда, как и всегда, была изготовлена специально для сета — в этот раз в коллаборации с петербургским художником Артемом Брюховым. Здесь стекло, керамика, 3D-печать, а амисбуш подается на срезах камней.
Что, например, в сете:
• Стартер-интерпретация классического русского бутерброда. Холодец из желе на основе сидра от местного мастера Олега Андреева с печенью трески и малосольным огурцом на кориандровом чипсе.
• Хамон, произведенный в фермерском хозяйстве Александра Дмитриева в Ленинградской области, в тарталетке из теста на основе желудевой муки.
• Камчатский краб с тыквой из Ленинградской области, маринованной в маракуйе, и эмульсией из креветочного биска.
• Основной десерт сета — мороженое с жженой ванилью и черным яблоком.
Виленский переулок, 15
«Мечтатели»
В субботу, 5 октября московский проект Share bistro во главе с шеф-поваром Евгением Осокиным с бранчем приедет в Петербург. Евгений как коренной петербуржец и большой поклонник эклектики и необычных сочетаний предложит начать закуской из фуа-гра, инжира конфи и домашнего тартина из пекарни «Мечтателей», следом — крудо из лосося с хреном и соусом понзу и маринованые перцы рамиро с соусом тоннато кимчи и хлопьями подкопченой рикотты.
наб. реки Фонтанки, 11
Vakh
5 и 6 октября ресторан современной грузинской кухни Vakh отмечает традиционный для Грузии праздник сбора урожая – Тбилисобу. Команда уже украсила входную группу, а в дни праздника наполнит ресторан декором из сезонных фруктов и овощей, будет угощать всех виноградом и дарить подарки. С 19:00 будут живая музыка и специальный гость – художник, который в течение вечера будет рисовать портреты всех желающих.
Большая Зеленина ул., 34
Jerome
8 октября в Jerome гостит Мелани де Фавери – представитель бургундских виноделов из хозяйства Aegerter, созданного отцом и сыном, Жан-Люком и Полем Эжертером, в Нюи-Сен-Жорж в 1994 году буквально с нуля.
В Jerome решили отметить это дело с размахом и дают ужин с винами из 5 разных коммун Бургундии и авторским меню от номинанта нашей ресторанной премии Павла Циклинского.
ул. Большая Морская, 25
«Сон»
До 20 октября в ресторане действует специальное испанское меню: сет тапасов с кремом рокфор, компрессионной грушей и кедровыми орехами с соусом вителло, с ростбифом и соусом майо из острых перцев или с хумусом из артишока и тартаром из тунца. Следом — пряный томатный суп с морепродуктами, кукурузный крем-суп с запеченным сыром камамбер и криспи-луком и шафрановая паэлья с кальмаром, креветками и гребешком.
Кирпичный переулок, 8
Grebeshki
9 октября в отдельном зале бистро Grebeshki в Виленском переулке пройдет ужин из пяти курсов под аккомпанемент виски, созданного на частном острове Ламбей. Это купаж солодовых спиртов тройной перегонки, собранных с лучших дистиллерий Ирландии, и выдержанных в бочках из под коньяка.
На старт — морской еж с икрой щуки, пивными чипсами и коктейль, далее —хрустальный хлеб с тартаром из говядины, икрой морского ежа, кремом из желтка.
Виленский пер., 15
FRESA
Завтрак выходного дня: белковый омлет с гуакамоле во FRESA (каждый день с 9:00 до 13:00). Шеф-повар Максим Козлов слегка обжаривает взбитые белки и запекает до готовности, а подает с домашним гуакамоле, миксом зелени и тартаром из узбекских томатов. Если ЗОЖ сегодня проходит мимо вас, выбирайте мини-бургер с говяжьей котлетой, чеддером и луковым конфитюром. Или круассан с аргентинскими креветками, яйцом пашот, медово-горчичным соусом и пармезаном 36-месячной выдержки.
Вознесенский проспект, 6
«Ателье tapas&bar»
На этих выходных празднуем День тако! Вместе с «Ателье» отмечают и Juan Cantina Española, и Jam Café: то есть тако и твисты на Маргариту всегда будут где-то рядом.
ул. Лахтинская, 8; ул. Восстания, 45Б; пр. Римского-Корсакова, 22
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