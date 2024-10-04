Хрустальный хлеб и холодец из сидра: ресторанный дайджест

Bobo

Срочно бронировать! Братья Гребенщиковы в своем ресторане Bourgeois Bohemians представили тринадцатое обновление сета BOBO’s Signature — об инновациях, новаторстве и бунтарстве. Посуда, как и всегда, была изготовлена специально для сета — в этот раз в коллаборации с петербургским художником Артемом Брюховым. Здесь стекло, керамика, 3D-печать, а амисбуш подается на срезах камней.

Что, например, в сете:

• Стартер-интерпретация классического русского бутерброда. Холодец из желе на основе сидра от местного мастера Олега Андреева с печенью трески и малосольным огурцом на кориандровом чипсе.

• Хамон, произведенный в фермерском хозяйстве Александра Дмитриева в Ленинградской области, в тарталетке из теста на основе желудевой муки.

• Камчатский краб с тыквой из Ленинградской области, маринованной в маракуйе, и эмульсией из креветочного биска.

• Основной десерт сета — мороженое с жженой ванилью и черным яблоком.

Виленский переулок, 15