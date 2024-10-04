На низком старте: до определения финалистов премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 осталось четыре дня!

Онлайн-голосование завершится уже 7 октября!

Напомним, что голосовать можно каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации на специальной странице премии, а также в телеграм-канале «‎Что где есть в Петербурге»‎. Отданные в нем голоса мы суммируем с голосами, полученными на сайте.

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По итогам голосования будут сформированы тройки финалистов в каждой номинации. 11 октября в ресторане Recolte соберутся знатоки гастрономического Петербурга и на закрытом голосовании выберут победителей, а о результатах мы узнаем на торжественной церемонии в Гранд Отеле Европа 17 октября.