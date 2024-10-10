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Что Где Есть

Золотой эчпочмак, пироги с калиной и сало из конины: готовый маршрут уикэнда в Казани

Что где есть, куда сходить на спектакль и в каком историческом особняке проводить ночь? Встречайте гастрономически-культурный ультимативный гид по столице Татарстана!

Что где есть

Фото предоставлено пресс-службой «Аулак»
Фото предоставлено пресс-службой «Аулак»

Кофейня «Аулак»

В кофейню на территории Казанского Кремля идем за татарскими завтраками (пирог с калиной, сливочное масло с медом, красный творог, каша из полбы с томленым конским ребром и кабартма – национальные пончики) и очень красивым интерьером, который знакомит с народными промыслами: обратите внимание на панно с тамбурной вышивкой и золоченными нитями и деревянные элементы. Бонусом будут, конечно, эчпочмаки в витрине, но не простые, а золотые!

Казанский Кремль

Фото предоставлено пресс-службой GINA
Фото предоставлено пресс-службой GINA

GINA

Воистину итальянский ресторан с мраморными столиками, внушительным винным шкафом и тончайшей пиццей. Фермерские сыры (маст-трай — буррата с вяленым виноградом!), raw-бар, фритто мисто с цукини и паста, заслуживающая отдельного визита: паккери щедро начиняют крабом, а равиоли — фермерской уткой.

ул. Столбова, 1/3

Фото предоставлено пресс-службой L’Elephant
Фото предоставлено пресс-службой L’Elephant

L’Elephant

Камерный французско-русский ресторан с дореволюционными самоварами и старинным кассовым аппаратом — идеальная мизансцена романтического свидания (особенно тот одинокий столик у окна!). Разработать меню бренд-шефу Артему Лаптеву помог шеф-повар Роман Киселев (Rene, Casper, Nothing Fancy в Петербурге). Начинаем мини-закусками на бриоши — фуа-гра, тартар из говядины, оливье с крабом. Далее — виноградные улитки, такие редкие для казанского общепита.

ул. Кремлевская, 2а

Фото предоставлено пресс-службой LULUA
Фото предоставлено пресс-службой LULUA

LULUA

Арабская ночь в самом центре Казани! В меню LULUA — микс марокканской, ливанской, израильской и турецкой кухонь с их мезе и дипами, шашлыками и люля. Здесь же можно заняться и гастрономической медитацией: манаиш-лепешки готовят в печи на открытой кухне, а изделия из теста выпекаются в тандыре. Если вашему спутнику необходим эффект вау, то возьмите десерт в виде жемчужины в ракушке и обязательно чай — напиток заваривается в блестящих серебряных чайниках и подается с восточными сладостями.

ул. Нужина, 7

Фото предоставлено пресс-службой «Чирэм»
Фото предоставлено пресс-службой «Чирэм»

«Чирэм»

Татарская кухня в стенах Казанского Кремля и с декором в виде растений, растущих на полях Татарстана. Один из занятных акцентов ресторана — чайное ателье со всевозможными травами и добавками, которые заполняют стеклянные банки на стене (вместо алкогольной витрины!).  В меню сплошная музыка: сыровяленая конина со специями, конское сало, традиционный вяленый гусь, домашние соленья, фермерские сыры. Пробуем, к примеру, токмач — татарская лапша на курином бульоне, янтыки из полбы с сыром и зеленью и традиционные сладости.

ул. Шейкмана, 38

Дарья Павлюкевич

«Тюбетей»

Татарский макдональдс, где эчпочмаки, башкирский кыстыбый из теста с начинкой и манты превратили в фастфуд. Здесь можно развлечь себя кыстыбургером с кониной или бататом и попробовать эчпочмак фри!

улица Баумана, 47

Что делать

Здание Национальной библиотеки
Дарья Павлюкевич

Здание Национальной библиотеки

Александр Родченко «Черное на черном»
Дарья Павлюкевич

Александр Родченко «Черное на черном»

Старо-татарская слобода
Дарья Павлюкевич

Старо-татарская слобода

Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина
Дарья Павлюкевич

Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина

  • Посмотреть на танцующие буквы и закат в Национальной библеотеке, а после сходить на спектакль театральной площадки MOÑ (находится здесь же).
  • Посетить выставку «Авангард. На телеге в ХХI век» в Казанском Кремле. Проект возвращает зрителю первоклассные работы Василия Кандинского, Ильи Машкова, Александра Родченко, Варвары Степановой, Надежды Удальцовой, Николая Фешина спустя 100 (!) лет.
  • Прогуляться по Старо-татарской слободе.
  • Сходить на экскурсию в Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина.
  • Купить  колбасу из конины и чак-чак. 

Где остановиться

«Сомов»
Дарья Павлюкевич

«Сомов»

«Свияжские холмы»
Дарья Павлюкевич

«Свияжские холмы»

  • В городе:  бутик-отель «Сомов» (улица Маяковского, 26). Открылся совсем недавно в историческом особняке 1852 года, в котором сохранили сруб (150 лет!).  
  • За городом: «Свияжские холмы». База отдыха с гостиницей, альпийскими домиками, собственным гольф-клубом и зимним городком. Тишина, природа и спа-комплекс — нам большего и не надо. 
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