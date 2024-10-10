Золотой эчпочмак, пироги с калиной и сало из конины: готовый маршрут уикэнда в Казани

LULUA

Арабская ночь в самом центре Казани! В меню LULUA — микс марокканской, ливанской, израильской и турецкой кухонь с их мезе и дипами, шашлыками и люля. Здесь же можно заняться и гастрономической медитацией: манаиш-лепешки готовят в печи на открытой кухне, а изделия из теста выпекаются в тандыре. Если вашему спутнику необходим эффект вау, то возьмите десерт в виде жемчужины в ракушке и обязательно чай — напиток заваривается в блестящих серебряных чайниках и подается с восточными сладостями.

ул. Нужина, 7